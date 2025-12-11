Máy giặt sấy lồng ngang Inverter hơi nước 9kg màu trắng FB1209D5W

Lựa chọn lý tưởng chính là một chiếc máy giặt LG xếp hạng Triple A* về năng lượng, tốc độ vắt và độ ồn. Công nghệ Động cơ DirectDrive™ tiên tiến của LG giảm số lượng bộ phận chuyển động bên trong thiết bị, nhờ đó giảm độ ồn (và kéo dài tuổi thọ thiết bị do ít hao mòn hơn). Khi lắp đặt, hãy đảm bảo máy giặt được đặt trên bề mặt bằng phẳng và thường xuyên kiểm tra. Nếu không cân bằng, thiết bị có thể dịch chuyển hoặc va đập vào những đồ vật xung quanh làm tăng tiếng ồn. Đặt miếng lót chống rung vào bên dưới máy giặt cũng giúp giảm tiếng ồn.