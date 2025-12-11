About Cookies on This Site

Máy giặt sấy lồng ngang Inverter hơi nước 9kg màu trắng FB1209D5W

Máy giặt sấy lồng ngang Inverter hơi nước 9kg màu trắng FB1209D5W

FB1209D5W
FB1209D5W Mặt trước
front open
detail view
Drum view
display view
detergent load side view
Detergent port view
Left side view
right side with door open
right side view
Right perspective view
side view
Rear view

Tính năng chính

  • "Giặt hơi nước Steam™ giảm nhăn, diệt khuẩn, ngăn dị ứng
  • Khối lượng giặt lớn hơn với cùng diện tích nhờ thiết kế cải tiến
  • Cửa kính cường lực bền bỉ hơn và dễ dàng làm sạch
  • Thanh nâng bằng thép không gỉ ít bám bẩn"
Thêm
Hình cắt bên trong máy giặt

Thiết kế hòa hợp hoàn hảo

Máy giặt LG với thiết kế mới mang đến điểm nhấn phong cách cho mọi không gian nội thất.

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Thiết kế tỉ mỉ

Nắp trên rời

Dành cho không gian nhỏ hẹp

Công nghệ giặt 6 Motion DD

Giải pháp giặt tối ưu

Bảo hành 10 năm

Chính sách bảo hành đáng tin cậy

Chu trình giặt chống dị ứng Allergy Care

Giặt hơi để loại bỏ mạt bụi

Nắp trên rời

Giúp máy giặt vừa vặn hoàn hảo trong không gian nhỏ hẹp

Lý tưởng cho không gian nhỏ, dễ dàng tháo rời nắp trên để mang đến vẻ hài hòa lý tưởng.
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Thiết kế thanh lịch

Nâng tầm không gian nội thất trong nhà

Chọn máy giặt phù hợp với ý tưởng thiết kế nội thất của bạn.
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Công nghệ giặt 6 Motion DD

Giải pháp giặt tối ưu

Máy giặt sở hữu động cơ Inverter Direct Drive™ có thể tạo đến sáu chuyển động giặt khác nhau, giúp chăm sóc vải đúng cách đồng thời giặt siêu sạch.
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Steam™

Giặt hơi để loại bỏ tác nhân gây dị ứng khỏi vải

Tự tin mặc đồ khi biết rằng mạt bụi nhà và vi khuẩn đã được loại bỏ bằng công nghệ giặt hơi nước.
*Chu trình giặt chống dị ứng Allergy Care được BAF (Tổ chức Dị ứng Anh) chứng nhận giúp giảm tác nhân gây dị ứng do mạt bụi nhà.
Tính năng vệ sinh lồng giặt Tub Clean

Làm sạch từ bên trong 

Giúp bảo vệ máy giặt và đồ giặt luôn sạch sẽ.

Động cơ máy giặt đang xoáy với nước

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Smart Diagnosis™

Xác định lỗi nhanh chóng
và dễ dàng

Smart Diagnosis™ mang đến cho bạn sự điềm tĩnh với khả năng xác định vấn đề dễ dàng.

Smart Diagnostics™ cho bạn biết vấn đề của máy giặt qua thông báo trên điện thoại

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
*Chức năng này có thể cung cấp các tính năng trợ năng khác nhau, tùy theo mức độ cập nhật chương trình trên điện thoại thông minh.
Động cơ máy giặt và logo trên nền gợn sóng màu đen

Một thập kỷ an tâm

LG cung cấp thời hạn bảo hành 10 năm cho động cơ Inverter Direct Drive™.

*Thời gian bảo hành 10 năm chỉ áp dụng cho động cơ Truyền động trực tiếp.

Nâng tầm trải nghiệm giặt cùng thiết kết máy giặt đơn giản và thanh lịch

  • Hình ảnh sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Các câu hỏi thường gặp

Q.

Chức năng hơi nước của máy giặt LG là gì?

A.

Công nghệ Steam™ độc quyền của LG (có trên một số model) giúp xử lý hiệu quả các chất gây dị ứng. Chức năng Allergy Care sử dụng hơi nước ngay từ đầu chu trình giặt để làm mềm sợi vải và loại bỏ các chất gây dị ứng như phấn hoa và mạt bụi.

Q.

Máy giặt có nhiều màu sắc khác nhau không?

A.

LG cung cấp các lựa chọn màu sắc trung tính hiện đại, đảm bảo bạn có thể tìm ra chiếc máy giặt phù hợp với các thiết bị hiện có hoặc tạo điểm nhấn cho không gian. Bạn có thể lựa chọn máy giặt có các màu sau đây: Trắng cổ điển (Classic White), Thép đen (Black Steel) hoặc Than chì (Graphite).

Q.

Làm thế nào để giảm tiếng ồn từ máy giặt của tôi?

A.

Lựa chọn lý tưởng chính là một chiếc máy giặt LG xếp hạng Triple A* về năng lượng, tốc độ vắt và độ ồn. Công nghệ Động cơ DirectDrive™ tiên tiến của LG giảm số lượng bộ phận chuyển động bên trong thiết bị, nhờ đó giảm độ ồn (và kéo dài tuổi thọ thiết bị do ít hao mòn hơn). Khi lắp đặt, hãy đảm bảo máy giặt được đặt trên bề mặt bằng phẳng và thường xuyên kiểm tra. Nếu không cân bằng, thiết bị có thể dịch chuyển hoặc va đập vào những đồ vật xung quanh làm tăng tiếng ồn. Đặt miếng lót chống rung vào bên dưới máy giặt cũng giúp giảm tiếng ồn.

Q.

Máy giặt có dung tích lồng giặt nào là phù hợp nhất?

A.

LG khuyến nghị gia đình có số người vừa phải nên chọn máy giặt có dung tích lồng giặt từ 8–9 kg. Gia đình có nhiều thành viên hoặc có nhu cầu giặt nhiều nên cân nhắc chọn model lớn hơn là khoảng 11-13 kg. Model lớn hơn còn có khả năng giặt chăn lên tới cỡ king. Ngoài ra, nhờ công nghệ tiên tiến, các mẫu máy giặt LG có thể có dung tích lồng giặt lớn hơn mặc dù có cùng kích thước thân máy.

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 