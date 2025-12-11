We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy giặt sấy lồng ngang Inverter hơi nước 9kg màu trắng FB1209D5W
Máy giặt sấy lồng ngang Inverter hơi nước 9kg màu trắng FB1209D5W
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Thiết kế tỉ mỉ
Giúp máy giặt vừa vặn hoàn hảo trong không gian nhỏ hẹp
Nâng tầm không gian nội thất trong nhà
Giải pháp giặt tối ưu
Giặt hơi để loại bỏ tác nhân gây dị ứng khỏi vải
Làm sạch từ bên trong
Động cơ máy giặt đang xoáy với nước
Xác định lỗi nhanh chóng
và dễ dàng
Smart Diagnostics™ cho bạn biết vấn đề của máy giặt qua thông báo trên điện thoại
*Chức năng này có thể cung cấp các tính năng trợ năng khác nhau, tùy theo mức độ cập nhật chương trình trên điện thoại thông minh.
*Thời gian bảo hành 10 năm chỉ áp dụng cho động cơ Truyền động trực tiếp.
Nâng tầm trải nghiệm giặt cùng thiết kết máy giặt đơn giản và thanh lịch
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Các câu hỏi thường gặp
Chức năng hơi nước của máy giặt LG là gì?
Công nghệ Steam™ độc quyền của LG (có trên một số model) giúp xử lý hiệu quả các chất gây dị ứng. Chức năng Allergy Care sử dụng hơi nước ngay từ đầu chu trình giặt để làm mềm sợi vải và loại bỏ các chất gây dị ứng như phấn hoa và mạt bụi.
Máy giặt có nhiều màu sắc khác nhau không?
LG cung cấp các lựa chọn màu sắc trung tính hiện đại, đảm bảo bạn có thể tìm ra chiếc máy giặt phù hợp với các thiết bị hiện có hoặc tạo điểm nhấn cho không gian. Bạn có thể lựa chọn máy giặt có các màu sau đây: Trắng cổ điển (Classic White), Thép đen (Black Steel) hoặc Than chì (Graphite).
Làm thế nào để giảm tiếng ồn từ máy giặt của tôi?
Lựa chọn lý tưởng chính là một chiếc máy giặt LG xếp hạng Triple A* về năng lượng, tốc độ vắt và độ ồn. Công nghệ Động cơ DirectDrive™ tiên tiến của LG giảm số lượng bộ phận chuyển động bên trong thiết bị, nhờ đó giảm độ ồn (và kéo dài tuổi thọ thiết bị do ít hao mòn hơn). Khi lắp đặt, hãy đảm bảo máy giặt được đặt trên bề mặt bằng phẳng và thường xuyên kiểm tra. Nếu không cân bằng, thiết bị có thể dịch chuyển hoặc va đập vào những đồ vật xung quanh làm tăng tiếng ồn. Đặt miếng lót chống rung vào bên dưới máy giặt cũng giúp giảm tiếng ồn.
Máy giặt có dung tích lồng giặt nào là phù hợp nhất?
LG khuyến nghị gia đình có số người vừa phải nên chọn máy giặt có dung tích lồng giặt từ 8–9 kg. Gia đình có nhiều thành viên hoặc có nhu cầu giặt nhiều nên cân nhắc chọn model lớn hơn là khoảng 11-13 kg. Model lớn hơn còn có khả năng giặt chăn lên tới cỡ king. Ngoài ra, nhờ công nghệ tiên tiến, các mẫu máy giặt LG có thể có dung tích lồng giặt lớn hơn mặc dù có cùng kích thước thân máy.
Tất cả thông số
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.