Máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD™ 2.0 Inverter 11kg màu bạc FX1411N5S

[Nếu sản phẩm bao gồm tính năng AI Wash 2.0, hãy nhập lưu ý sau]

AI Wash 2.0

Chăm sóc vải và tiết kiệm năng lượng: Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 11/2023. So với chu trình Cotton, chu trình AI Wash cho thấy cải thiện trong chăm sóc vải và giảm tiêu thụ năng lượng với mẻ giặt 3kg vải mềm hỗn hợp (áo sơ mi, áo blouse, áo thun thể thao, váy chiffon, quần short poly, v.v.) (F4X7VYP15). Kết quả có thể khác nhau tùy theo khối lượng, loại vải và các yếu tố khác.

Chức năng AI sensing được kích hoạt khi khối lượng đồ giặt dưới 3kg. Không kích hoạt khi chọn tùy chọn Steam. AI Wash chỉ nên dùng với các loại vải tương tự [không phải tất cả vải đều được nhận diện] và với chất giặt tẩy phù hợp.

TurboWash™ 360

Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 3/2019, dựa trên tiêu chuẩn IEC 60456: phiên bản 5.0. Chu trình TurboWash39 với 5kg đồ giặt tiêu chuẩn IEC so sánh với chu trình Cotton thông thường có TurboWash (F4V9RWP2W so với FC1450S2W). Kết quả có thể khác nhau tùy môi trường.

Thời gian giặt có thể kéo dài và kết quả thay đổi tùy loại quần áo, khối lượng giặt và môi trường.

Steam™

Chu trình Allergy Care, được BAF chứng nhận cho máy giặt LG Steam cỡ 24 inch, giúp giảm các dị ứng do mạt bụi trong nhà.

Ngăn phân bổ tự động (Automatic dispenser)

Có thể giặt tới 31 mẻ khi đổ đầy cả hai ngăn chứa chất giặt.

Lượng chất giặt mặc định là 45mL.

Kết quả có thể khác nhau tùy môi trường.

Dung tích lớn hơn

Cảm biến rung chỉ có trong model độ sâu 615/565 (không bao gồm loại Slim).

Số lượng giảm chấn ma sát & bộ cân bằng trọng lượng có thể khác nhau tùy model.

Dung tích tăng thêm: +3kg ở độ sâu 615mm, +2kg ở độ sâu 565mm/475mm.

Chu trình chăm sóc vi nhựa (Microplastic care cycle)

Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 7/2023. Chu trình Microplastic Care với 3kg đồ giặt (áo khoác tập luyện polyester 100%) so với chu trình Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Được so sánh bằng cách đo lượng vi nhựa lọc qua màng lọc 20㎛.

Kết quả có thể khác nhau tùy loại quần áo và môi trường.

AI ở lõi (AI to the core)

Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 11/2023. So với chu trình Cotton, chu trình AI Wash cho thấy cải thiện trong chăm sóc vải và giảm tiêu thụ năng lượng với mẻ giặt 3kg vải mềm hỗn hợp (áo sơ mi, áo blouse, áo thun thể thao, váy chiffon, quần short poly, v.v.) (model đại diện AI Wash: F4X7VYP15). Kết quả có thể khác nhau tùy loại quần áo và môi trường.

Chức năng AI sensing được kích hoạt khi khối lượng đồ giặt dưới 3kg. Không kích hoạt khi chọn tùy chọn Steam. AI Wash chỉ nên dùng với các loại vải tương tự [không phải tất cả vải đều được nhận diện] và với chất giặt tẩy phù hợp.

Bảo hành 10 năm chỉ áp dụng cho động cơ Direct Drive. Thời hạn/chính sách bảo hành có thể khác nhau tùy quốc gia hoặc khu vực.

Mức ồn: 71dB (Mức công suất âm), dựa trên Quy định EU 2019/2014 (F4X7EBPY6).

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chính sách bảo hành 10 năm."