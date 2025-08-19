Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ 2.0 Inverter 14kg màu đen FX1414S3KA

Máy giặt LG sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa chuyển động giặt cho mỗi lần giặt. Học sâu dựa trên trí thông minh thu thập được từ hàng nghìn sự kiện giặt dữ liệu lớn cho phép máy giặt tự động cảm nhận các đặc tính của vải như trọng lượng và độ mềm.

Kết quả? Bảo vệ vải tốt hơn 10%*, giữ cho quần áo của bạn trông đẹp nhất lâu hơn. Máy giặt thông minh hỗ trợ WiFi của LG cũng có thể được truy cập và điều khiển bằng nhận dạng giọng nói hoặc từ ứng dụng LG ThinQ™ trên điện thoại thông minh, kết nối với máy giặt thông minh của bạn mọi lúc mọi nơi. Khởi động thiết bị của bạn từ xa bằng cách nhấn nút hoặc điều khiển trợ lý giọng nói, nhận thông báo khi tải xong đồ giặt, thực hiện khắc phục sự cố

Chẩn đoán thông minh và tải xuống các chu trình cài đặt sẵn theo yêu cầu riêng - tất cả đều thông qua ứng dụng ThinQ™.

*Được Intertek thử nghiệm vào tháng 1 năm 2023.

Chu trình Al Wash với khối lượng giặt 3kg so với chu trình Cotton (F4Y7RYW0W). Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào quần áo và môi trường.

*Cảm biến AI không được kích hoạt khi tùy chọn Steam được chọn.