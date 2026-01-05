Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 12kg màu đen RX12VHP3K

Cân nhắc các yếu tố sau để đảm bảo máy giặt và máy sấy xếp chồng của bạn an toàn, đáng tin cậy và dễ sử dụng:

1.Tính tương thích: Đầu tiên, hãy đảm bảo các kiểu máy giặt và máy sấy tương thích với nhau. Máy sấy LG chỉ nên được đặt trên máy giặt cửa trước LG có thể chứa máy sấy mà không có phần nhô ra.

2.Không gian lắp đặt: Kiểm tra kích thước của không gian để lắp đặt máy giặt và máy sấy. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn có đủ không gian để mở cửa máy giặt và máy sấy. Hãy nhớ xem xét đường ống hoặc các vật cản khác trong không gian của bạn, và đo lường tất cả các điểm tiếp cận như hành lang, cầu thang và cửa ra vào.

3.Lắp đặt chuyên nghiệp: Máy sấy có thể được gắn chắc chắn vào máy giặt LG bằng bộ giá xếp chồng. Chỉ những nhân viên dịch vụ có trình độ mới được phép xếp chồng và kiểm tra xem máy sấy đã được lắp đặt đúng cách hay chưa. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật/ trang sản phẩm để biết chi tiết về tính tương thích.