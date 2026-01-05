About Cookies on This Site

Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 12kg màu đen RX12VHP3K

Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 12kg màu đen RX12VHP3K

RX12VHP3K
Hình ảnh mặt trước của mẫu máy sấy.
Mở cửa mặt trước.
AI Dry™
Sấy nhanh (Turbo Dry).
AI DUAL Inverter™
Kích thước & Lắp đặt.
Phong cách sống.
Chi tiết Lồng giặt
Chi tiết hiển thị ở núm xoay và màn hình.
Góc nhìn từ phía trên mặt trước.
Góc nhìn từ phía trên bên trái.
Góc nhìn từ phía trên bên phải.
Mặt bên trái.
Mặt bên phải.
Mặt bên.
Tính năng chính

  • Tính năng chính
  • Tối ưu hóa việc sấy khô hiệu quả với AI Dry™
  • Sấy chăm sóc nhẹ nhàng với Chu trình Allergy Care™
  • Lắp đặt đơn giản, không cần ống xả hơi bên ngoài
  • Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh với Ứng dụng LG ThinQ®
Thêm
Video cận cảnh máy sấy LG trong phòng giặt cùng máy giặt LG.

Hiệu suất sấy thông minh, mẻ này qua mẻ khác.

Hình ảnh máy giặt.

Siêu Hiệu Quả

Xếp hạng Năng lượng 9 Sao

Đồ họa trình quét màu đỏ mô phỏng công nghệ AI của LG đang nhận diện sợi vải.

AI Dry™

Giúp tối ưu hóa việc sấy khô một cách hiệu quả

Hình ảnh mô tả sự trôi qua của thời gian xung quanh một chiếc áo sơ mi.

Sấy nhanh

Sấy khô đồ giặt trong 81 phút

Hình ảnh nước sạch chạy qua bộ ngưng tụ.

Bảo trì dễ dàng

Bình ngưng tự động làm sạch

Máy sấy Bơm nhiệt AI

Trí tuệ nhân tạo từ cốt lõi

Máy sấy Bơm nhiệt AI tiết kiệm năng lượng có độ ồn thấp, và đi kèm với chế độ bảo hành 10 năm cho Động cơ máy nén biến tần.**

Hình ảnh máy sấy bơm nhiệt LG Heat Pump và công nghệ AI Inverter.

Hình ảnh máy sấy bơm nhiệt LG Heat Pump và công nghệ AI Inverter.

Biểu tượng năng lượng hình tia sét và mũi tên hướng xuống (tiết kiệm điện).

Tiết kiệm năng lượng

Biểu tượng bảo hành 10 năm.

Bảo hành phụ tùng 10 năm**

Biểu tượng ngón tay đặt lên môi đại diện cho sự yên tĩnh.

Giảm thiểu tiếng ồn

*Hình ảnh sản phẩm được dựng bằng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Mẫu máy nước ngoài được hiển thị.

**2 năm cho phụ tùng và nhân công + 8 năm cho máy nén / động cơ biến tần (chỉ phụ tùng).

AI Dry™

Sấy tăng cường bằng AI

AI Dry giúp tối ưu hóa việc sấy khô bằng cách điều chỉnh thời gian sấy trong suốt chu trình dựa trên trọng lượng của mẻ giặt và độ ẩm, giúp tiết kiệm năng lượng và thời gian để đạt được kết quả hiệu quả.*

Chu trình sấy AI phát hiện trọng lượng vải và cảm biến độ ẩm còn lại.

*Hình ảnh sản phẩm được dựng bằng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Mẫu máy nước ngoài được hiển thị.

***Được thử nghiệm bởi Intertek, chu trình AI Dry với 3kg mẻ giặt hỗn hợp so với Chu trình Cotton Thông thường. Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường. AI Dry chỉ khả dụng cho các mẻ giặt dưới 5kg với các loại vải có mức độ hấp thụ độ ẩm tương đương.

TurboDry

Sấy khô hoàn tất chỉ trong 81 phút

Tận hưởng khả năng sấy khô trong 81 phút, được vận hành bởi Máy nén biến tần (Inverter Compressor).**

Hình ảnh cận cảnh bảng điều khiển LCD hiển thị chế độ 'TurboDry'.

Hình ảnh cận cảnh bảng điều khiển LCD hiển thị chế độ 'TurboDry'.

*Hình ảnh sản phẩm được dựng bằng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là model tại thị trường nước ngoài.

**Được kiểm nghiệm bởi Intertek, chu trình Turbo Dry với 5kg đồ giặt hỗn hợp được hoàn thành trong vòng 81 phút. Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường.

Allergy Care™

Sấy khô an tâm với Chu trình Allergy Care™

Việc tiếp xúc với Mạt bụi nhà, một trong những tác nhân gây dị ứng phổ biến nhất trong gia đình, có thể được giảm thiểu nhờ chu trình sấy này.***

Hình ảnh gấu bông sạch và vải trắng bên trong lồng sấy.

Hình ảnh gấu bông sạch và vải trắng bên trong lồng sấy.

*Hình ảnh sản phẩm được mô phỏng kỹ thuật số và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là model tại thị trường nước ngoài.

**Được chứng nhận bởi BAF (Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc) về việc giảm tiếp xúc với Mạt bụi nhà còn sống. Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường.

Tối ưu hóa chu trình & tùy chọn

Các chu trình phù hợp với thói quen giặt giũ

Tối ưu hóa chu trình: Tính năng này tự động ghi nhớ và ưu tiên thứ tự danh sách các chu trình cũng như tùy chọn mà bạn thường xuyên sử dụng nhất (dựa trên ít nhất 10 lần vận hành).

 

Cá nhân hóa: Bạn cũng có thể tùy chỉnh các sở thích giặt và sấy của mình một cách thuận tiện thông qua tùy chọn Chỉnh sửa danh sách chu trình.

*Hình ảnh sản phẩm được mô phỏng kỹ thuật số và có thể khác với thực tế. Đây là model tại thị trường nước ngoài.

Bình ngưng tự động làm sạch

Bình ngưng với tính năng vệ sinh tiện lợi

Tự động làm sạch: Bình ngưng sẽ tự động rửa sạch chính nó**, giúp bạn có thêm thời gian cho các công việc khác.

*Hình ảnh sản phẩm được mô phỏng kỹ thuật số và có thể khác với thực tế. Đây là model tại thị trường nước ngoài.

**Độ sạch của bình ngưng có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường vận hành. Tần suất của chu trình "tự động làm sạch bình ngưng" có thể thay đổi tùy thuộc vào khối lượng đồ và độ ẩm ban đầu của quần áo.

Kết nối thông minh

Phối hợp nhịp nhàng để quần áo luôn sạch sẽ

Tính năng này sử dụng thông tin từ máy giặt đã kết nối để tự động thiết lập chu trình sấy phù hợp***.

*Hình ảnh được mô phỏng kỹ thuật số và có thể khác với thực tế. Đây là model tại thị trường nước ngoài.

***Về ứng dụng: Yêu cầu ứng dụng LG ThinQ® trên điện thoại Android hoặc iOS, kết nối Wi-Fi và đăng ký sản phẩm. Các tính năng có thể thay đổi tùy theo quốc gia và model máy.

LG ThinQ®

Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh

Điều khiển và điều chỉnh từ điện thoại của bạn

Khởi động máy giặt thông qua điện thoại thông minh với ứng dụng LG ThinQ®.**

Giám sát từ xa

Kiểm tra tình trạng của máy giặt, tải xuống các chu trình mới hoặc giám sát mức tiêu thụ năng lượng với LG ThinQ®.**

Rảnh tay với trợ lý giọng nói

Kết nối với loa thông minh để điều khiển bằng giọng nói rảnh tay.

Hãy hỏi 'máy giặt còn bao lâu nữa thì xong' và loa thông minh sẽ cho bạn biết.**

Title mark

Title mark

*Hình ảnh sản phẩm được mô phỏng kỹ thuật số và có thể khác với sản phẩm thực tế. Model nước ngoài được hiển thị.

***Ứng dụng LG ThinQ® có sẵn trên điện thoại thông minh Android hoặc iOS tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi tại nhà và đăng ký sản phẩm.

Thiết kế thời thượng

Máy sấy LG đặt trong phòng khách.

Đường nét mượt mà

Hình ảnh máy sấy LG.

Thiết kế tối giản

Cửa kính cường lực của máy sấy LG.

Cửa kính cường lực

Hình ảnh nội thất máy giặt và máy sấy đặt cạnh nhau.

Máy giặt và máy sấy đồng bộ

Lồng sấy bằng thép không gỉ của máy sấy LG.

Lồng giặt bằng thép không gỉ

*Hình ảnh sản phẩm được mô phỏng kỹ thuật số và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là model tại thị trường nước ngoài.

Câu hỏi thường gặp - FAQ

Q.

Sản phẩm này có những tính năng nào?

A.

Các tính năng thay đổi tùy theo kiểu máy. Không phải tất cả các tính năng được đề cập trong phần Hỏi & Đáp bên dưới đều có sẵn trên mọi sản phẩm trong dòng sản phẩm của LG. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật / trang sản phẩm để biết chi tiết theo từng kiểu máy.

Q.

Tôi nên cân nhắc điều gì khi chọn một máy sấy mới?

A.

Cân nhắc các yếu tố sau khi chọn máy sấy:

1.Công suất dựa trên quy mô gia đình bạn.

2.Hiệu quả năng lượng cho hóa đơn tiền điện - Máy sấy bơm nhiệt LG Heat Pump mang lại xếp hạng sao về hiệu quả năng lượng cao.

3.Các chương trình sấy phù hợp với nhu cầu của bạn.

4.Các chức năng và ứng dụng thông minh như LG ThinQ.

5.Không gian lắp đặt cần thiết cho máy sấy.

6.Dịch vụ bảo hành độ tin cậy và chất lượng.

Q.

Tôi có cần lắp ống thông hơi ra ngoài cho Máy sấy bơm nhiệt LG không?

A.

Không cần thông hơi ra bên ngoài vì Máy sấy bơm nhiệt của LG loại bỏ nhu cầu lắp đặt bộ thông hơi bên ngoài trong không gian giặt giũ của bạn, giúp quá trình lắp đặt thuận tiện hơn.

Q.

Tôi cần biết gì trước khi xếp chồng máy giặt và máy sấy?

A.

Cân nhắc các yếu tố sau để đảm bảo máy giặt và máy sấy xếp chồng của bạn an toàn, đáng tin cậy và dễ sử dụng:

1.Tính tương thích: Đầu tiên, hãy đảm bảo các kiểu máy giặt và máy sấy tương thích với nhau. Máy sấy LG chỉ nên được đặt trên máy giặt cửa trước LG có thể chứa máy sấy mà không có phần nhô ra.

2.Không gian lắp đặt: Kiểm tra kích thước của không gian để lắp đặt máy giặt và máy sấy. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn có đủ không gian để mở cửa máy giặt và máy sấy. Hãy nhớ xem xét đường ống hoặc các vật cản khác trong không gian của bạn, và đo lường tất cả các điểm tiếp cận như hành lang, cầu thang và cửa ra vào.

3.Lắp đặt chuyên nghiệp: Máy sấy có thể được gắn chắc chắn vào máy giặt LG bằng bộ giá xếp chồng. Chỉ những nhân viên dịch vụ có trình độ mới được phép xếp chồng và kiểm tra xem máy sấy đã được lắp đặt đúng cách hay chưa. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật/ trang sản phẩm để biết chi tiết về tính tương thích.

Q.

Những loại quần áo nào không nên cho vào máy sấy?

A.

Kiểm tra nhãn chăm sóc vải trên quần áo của bạn và sấy chúng theo phương pháp sấy được khuyến nghị

Không sấy các vật dụng sau:

○Các vật dụng có thể gây hỏa hoạn: quần áo có các chất dễ cháy như sáp, dầu, sơn, xăng, chất tẩy dầu mỡ, dung môi giặt khô, dầu hỏa, v.v.; chăn điện; thảm)

○Quần áo nhạy cảm với nhiệt

Q.

Mất bao lâu để làm khô quần áo trong máy sấy bơm nhiệt?

A.

Thời gian cần thiết để làm khô quần áo trong máy sấy bơm nhiệt có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loại vải và trọng lượng của đồ giặt.

1.Quần áo làm từ vật liệu nặng như vải denim mất nhiều thời gian để khô hơn các loại vải nhẹ hơn như polyester.

2.Đồ giặt càng nhiều thì thời gian sấy sẽ càng lâu.

Q.

Máy sấy LG tiết kiệm năng lượng như thế nào?

A.

Để tìm xếp hạng sao năng lượng của máy sấy, vui lòng xem thông số kỹ thuật của sản phẩm. Máy sấy LG được thiết kế với các tính năng tiết kiệm năng lượng như công nghệ sấy cảm biến và các chu trình thân thiện với môi trường để giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn mang lại hiệu suất sấy tối ưu. Máy sấy của chúng tôi cũng cung cấp công nghệ Eco hybrid. Công nghệ này cung cấp tùy chọn để chọn cài đặt máy sấy sử dụng ít năng lượng hơn hoặc cài đặt giảm thời gian sấy, cho phép người dùng kiểm soát yếu tố tiết kiệm năng lượng tùy thuộc vào yêu cầu và sở thích của từng cá nhân. Vui lòng lưu ý rằng các tính năng có sẵn theo kiểu máy có thể thay đổi, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật của từng sản phẩm

Q.

Tôi có thể đảo ngược cửa máy sấy LG để dễ dàng sử dụng hơn không?

A.

Vị trí bản lề mặc định thay đổi tùy theo kiểu máy. Bạn có thể kiểm tra vị trí bản lề mặc định cũng như liệu bản lề có thể đảo ngược hay không trong phần thông số kỹ thuật trên mỗi trang sản phẩm. Quy trình đảo ngược vị trí bản lề trên các mẫu máy tương thích phải được thực hiện bởi Kỹ thuật viên được LG ủy quyền với chi phí do bạn tự chi trả. Để tìm kỹ thuật viên gần bạn nhất, vui lòng truy cập https://www.lg.com/au/support/contact-us/locate-repair-center/

Chồng tầng (đặt máy sấy lên trên máy giặt).

Hoàn thiện việc giặt giũ với các sản phẩm LG đồng bộ

Giặt | Sấy | Styler

In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

