1. Thời gian áp dụng: 01.06 ~ 28.06

Chương trình áp dụng trong thời gian diễn ra chiến dịch LG Member Days trên website chính thức của LG Việt Nam: LG.com/vn. LG có quyền thay đổi hoặc kết thúc chương trình sớm tùy theo tình hình thực tế mà không cần thông báo trước.

2. Đối tượng áp dụng

Khách hàng đăng ký và đăng nhập tài khoản thành viên LG trên website LG Việt Nam. Đăng ký tại link: Đăng ký | LG Việt Nam

Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng mua trực tuyến tại website chính thức của LG Việt Nam LG.com/vn

3. Nội dung ưu đãi

3.1 Welcome Coupon – Giảm 5%

Áp dụng cho khách hàng đăng ký thành viên mới.

Coupon giảm 5% áp dụng cho đơn hàng đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thành viên thành công.

Coupon chỉ được sử dụng 01 lần/tài khoản.

3.2 Ưu đãi thành viên – Giảm thêm 2%

Thành viên LG được giảm thêm 2% cho mọi đơn hàng

Ưu đãi được áp dụng tự động khi đăng nhập tài khoản thành viên hợp lệ.

3.3 Quiz Coupon – Giảm thêm 500.000VNĐ

Áp dụng cho khách hàng tham gia và hoàn thành chương trình Quiz theo quy định của LG. Coupon giảm thêm 500.000VNĐ được áp dụng đồng thời với chương trình khác

3.4 Special Member Voucher – Giảm đến 20%

Áp dụng cho một số sản phẩm và/hoặc tài khoản thành viên đủ điều kiện theo quy định của chương trình.

Mức giảm cụ thể tùy theo từng sản phẩm và thời điểm triển khai.

3.5 Chương trình quà tặng

Một số sản phẩm sẽ đi kèm quà tặng theo chương trình.

Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.

Chương trình quà tặng có thể kết thúc sớm khi hết số lượng quà tặng.

►Lưu ý: Tổng mức giảm giá của đơn hàng sau khi áp dụng các chương trình khuyến mãi/coupon không vượt quá 50% giá trị sản phẩm.

4. Chính sách dịch vụ

4.1 Miễn phí giao hàng & công lắp đặt

Áp dụng miễn phí giao hàng và công lắp đặt trên toàn quốc.

Không áp dụng cho khu vực đảo và huyện đảo.

Một số điều kiện lắp đặt đặc biệt có thể phát sinh phụ phí theo chính sách của LG.

4.2 Trả góp 0% lãi suất

Áp dụng chương trình trả góp 0% lãi suất lên đến 12 tháng.

Không áp dụng phí chuyển đổi trả góp.

Chương trình áp dụng tùy theo điều kiện của ngân hàng/đối tác thanh toán liên kết.

5. Điều kiện chung

Các ưu đãi có thể được áp dụng đồng thời tùy theo điều kiện từng chương trình.

LG có quyền từ chối áp dụng ưu đãi đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận, đầu cơ hoặc lợi dụng chương trình.

LG có quyền thay đổi nội dung chương trình, điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.

Trong mọi trường hợp, quyết định của LG là quyết định cuối cùng.

6. Thông tin thêm

Xem chi tiết chính sách mua hàng & đổi trả tại: Chính sách mua hàng & đổi trả LG Việt Nam. Hotline hỗ trợ: 18001590.