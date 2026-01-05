About Cookies on This Site

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
ĐÓN TẾT NHÀ - NHẬN QUÀ TẾT NHẤT

 

1. Tên chương trình khuyến mại: "ĐÓN TẾT NHÀ - NHẬN QUÀ TẾT NHẤT".

 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/01/2026 đến ngày 08/02/2026.

 

5. Hàng hoá dùng để khuyến mại: Quà tặng khuyến mại chi tiết như phụ lục đính kèm.

 

6. Hàng hoá khuyến mại: Các sản phẩm nhãn hiệu LG chi tiết như phụ lục đính kèm.

 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại) sẽ nhận được quà tặng theo quy định tại phụ lục đính kèm khi thỏa hai điều kiện sau:

 

  • Khách hàng mua bộ sản phẩm LG thuộc Combo 1 hoặc Combo 2 trên trên website https://www.lg.com/vn và gian hàng chính hãng LG Brand Shop của LG tại Shopee.
  • Khách hàng mua đủ 04 nhóm sản phẩm LG thuộc Combo 1 hoặc Combo 2 (được liệt kê trong trong bảng danh mục sản phẩm bên dưới), tối thiểu 01 sản phẩm / 01 nhóm sản phẩm, trong 01 hóa đơn duy nhất.

 

8. Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại:

 

  • Khách hàng đủ điều kiện theo mục 7 sẽ được nhận quà tặng theo quy định của chương trình.
  • Quà tặng được giao cùng đơn hàng hoặc giao lẻ phụ thuộc vào tình trạng hàng hóa tại thời điểm thực hiện.
  • Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam – Hải Phòng sẽ thực hiện việc giao quà theo thông tin mua hàng của khách hàng.

 

9. Các quy định khác:

 

  • Người tham gia đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do LG đề ra.
  • Chương trình khuyến mại này được giám sát bởi Sở Công Thương. Thể lệ chương trình tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được LG sử dụng trong thời gian khuyến mại nhằm mục đích đổi thưởng cho khách hàng.
  • Nếu có bất kỳ thay đổi về thể lệ của chương trình, LG sẽ thông báo trước trên website LG.com/vn
  • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, LG sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của LG là kết quả cuối cùng. LG có quyền từ chối trao thưởng hoặc thu hồi quà khuyến mại đối với trường hợp gian lận.
  • Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin nhận quà, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800-1590 để được hướng dẫn.
  • Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Hotline 1800-1590 để được hướng dẫn và giải đáp.

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM VÀ QUÀ TẶNG ÁP DỤNG KHUYẾN MẠI

COMBO 1

 

STTNhóm sản phẩmMã sản phẩm khuyến mạiGiá niêm yết (VNĐ)Sản phẩm dùng để khuyến mại (*)Giá trị sản phẩm dùng để khuyến mại (VNĐ)
1Máy giặt hoặc Máy sấyF2517SNTG.AEGPEVN25,490,000Máy rửa bát LDT14BSA423,490,000
F2515SNTG.AEGPEVN23,490,000
FX1414S3KA.AEBPEVN22,990,000
FX1412S3KAV.AEBPEVN20,990,000
TX2725AT9G.AEGPEVN23,490,000
DVHP50B.BBLPEVN29,890,000
DVHP50M.BMBPEVN28,890,000
DVHP50W.BBWPEVN28,390,000
DVHP09B.BBLPEVN28,390,000
DVHP09W.BBWPEVN27,390,000
2Tủ lạnhLFB47BLG.AMAPEVN26,490,000
LFD58BLMAI.AEPPEVN36,290,000
LFD58BLMA.AEPPEVN34,390,000
LFB61BLGAI.ABMPEVN39,290,000 
F61BMD.AEPPEVN30,990,000 
F58BGD.ABMPEVN30,990,000 
3Điều hòa hoặc Máy lọc khíIDC09M1.ATYGEVH13,990,000 
IDC09M2.ATYGEVH13,990,000
IDC12M1.ATYGEVH16,490,000
IDC12M2.ATYGEVH16,490,000 
IDH12M1.ATYGEVH18,490,000
IPC09M1.ATYGEVH18,390,000
AS10GDWH0.ABAE34,900,000
AS65GDWH0.ABAE26,100,000
AS20GSHU0.ABAE20,000,000
4Tivi65QNED81ASA.ATV24,900,000
75QNED81ASA.ATV35,190,000
65QNED80ASA.ATV23,900,000
75QNED80ASA.ATV34,190,000
75QNED86ASA.ATV40,090,000
OLED55C5PSA.ATV42,090,000
OLED55B5PSA.ATV35,190,000
65QNED9MASA.ATV45,990,000
65QNED86ASA.ATV29,290,000

COMBO 2

 

STTNhóm sản phẩmMã sản phẩm khuyến mạiGiá niêm yết (VNĐ)Sản phẩm dùng để khuyến mại (*)Giá trị sản phẩm dùng để khuyến mại (VNĐ)
1Tháp giặt sấy hoặc Tủ chăm sóc quần áoWT1410NHB.APBPPVN63,790,000 Máy lọc khí AS10GDWH034,900,000
WT2517NHEG.ABGPEVN73,590,000 
WT1410NHEG.ABGPEVN63,790,000 
WT1410NHE.ABBPPVN63,790,000 
SC5GMR80H.ABMPEVN73,590,000
SC5MBR80H.ASBPEVN71,590,000 
SC5MNR4G.ABMPEVN58,890,000 
2Tủ lạnh hoặc Máy rửa bátLFD61BLGAI.ABMPEVN53,990,000 
LFD61BLGA.ABMPEVN42,190,000 
GR-X257BG.AEEPEVN55,990,000 
GR-X257BL.AEPPEVN55,990,000 
LFI50BLMAI.AEPPEVN44,190,000 
GR-G257BL.AEPPEVN49,090,000 
LDT14BGA3.ANBPEVN29,440,000 
LDT14BLA4.ABMPEVN24,540,000 
LDT14SVA4.APYPEVN24,540,000
LDT14BSA4.ABDPEVN23,490,000
3Điều hòa hoặc Máy lọc khíIDC18M2.ATYGEVH25,190,000 
IDC18M1.ATYGEVH25,190,000 
IDC24M2.ATYGEVH25,190,000 
IDH18M1.ATYGEVH28,540,000 
IDH24M1.ATYGEVH36,890,000 
IPC09M1.ATYGEVH18,390,000 
IPC12M1.ATYGEVH22,090,000 
AS65GDWH0.ABAE26,100,000 
AS65GDBY0.ABAE28,300,000 
AS10GDBY0.ABAE38,100,000 
AS55GGSY0.ABAE24,360,000 
4TiviOLED77G5PSA.ATV117,690,000 
OLED83C5PSA.ATV126,590,000 
OLED77C5PSA.ATV88,190,000 
100QNED86AS.ATV136,400,000 
OLED65G5PSA.ATV70,490,000 
OLED65C5PSA.ATV62,690,000 
OLED77B5PSA.ATV78,390,000 

 

(*) Hóa đơn cần có đủ 04 nhóm sản phẩm trong bảng trên (Máy giặt hoặc Máy sấy, Tủ lạnh, Điều hòa hoặc Máy lọc khí, Tivi), tối thiểu 01 sản phẩm/ nhóm sản phẩm.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 