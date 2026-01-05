We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
ĐÓN TẾT NHÀ - NHẬN QUÀ TẾT NHẤT
1. Tên chương trình khuyến mại: "ĐÓN TẾT NHÀ - NHẬN QUÀ TẾT NHẤT".
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/01/2026 đến ngày 08/02/2026.
5. Hàng hoá dùng để khuyến mại: Quà tặng khuyến mại chi tiết như phụ lục đính kèm.
6. Hàng hoá khuyến mại: Các sản phẩm nhãn hiệu LG chi tiết như phụ lục đính kèm.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại) sẽ nhận được quà tặng theo quy định tại phụ lục đính kèm khi thỏa hai điều kiện sau:
- Khách hàng mua bộ sản phẩm LG thuộc Combo 1 hoặc Combo 2 trên trên website https://www.lg.com/vn và gian hàng chính hãng LG Brand Shop của LG tại Shopee.
- Khách hàng mua đủ 04 nhóm sản phẩm LG thuộc Combo 1 hoặc Combo 2 (được liệt kê trong trong bảng danh mục sản phẩm bên dưới), tối thiểu 01 sản phẩm / 01 nhóm sản phẩm, trong 01 hóa đơn duy nhất.
8. Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại:
- Khách hàng đủ điều kiện theo mục 7 sẽ được nhận quà tặng theo quy định của chương trình.
- Quà tặng được giao cùng đơn hàng hoặc giao lẻ phụ thuộc vào tình trạng hàng hóa tại thời điểm thực hiện.
- Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam – Hải Phòng sẽ thực hiện việc giao quà theo thông tin mua hàng của khách hàng.
9. Các quy định khác:
- Người tham gia đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do LG đề ra.
- Chương trình khuyến mại này được giám sát bởi Sở Công Thương. Thể lệ chương trình tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được LG sử dụng trong thời gian khuyến mại nhằm mục đích đổi thưởng cho khách hàng.
- Nếu có bất kỳ thay đổi về thể lệ của chương trình, LG sẽ thông báo trước trên website LG.com/vn
- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, LG sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của LG là kết quả cuối cùng. LG có quyền từ chối trao thưởng hoặc thu hồi quà khuyến mại đối với trường hợp gian lận.
- Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin nhận quà, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800-1590 để được hướng dẫn.
- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Hotline 1800-1590 để được hướng dẫn và giải đáp.
DANH SÁCH SẢN PHẨM VÀ QUÀ TẶNG ÁP DỤNG KHUYẾN MẠI
COMBO 1
|STT
|Nhóm sản phẩm
|Mã sản phẩm khuyến mại
|Giá niêm yết (VNĐ)
|Sản phẩm dùng để khuyến mại (*)
|Giá trị sản phẩm dùng để khuyến mại (VNĐ)
|1
|Máy giặt hoặc Máy sấy
|F2517SNTG.AEGPEVN
|25,490,000
|Máy rửa bát LDT14BSA4
|23,490,000
|F2515SNTG.AEGPEVN
|23,490,000
|FX1414S3KA.AEBPEVN
|22,990,000
|FX1412S3KAV.AEBPEVN
|20,990,000
|TX2725AT9G.AEGPEVN
|23,490,000
|DVHP50B.BBLPEVN
|29,890,000
|DVHP50M.BMBPEVN
|28,890,000
|DVHP50W.BBWPEVN
|28,390,000
|DVHP09B.BBLPEVN
|28,390,000
|DVHP09W.BBWPEVN
|27,390,000
|2
|Tủ lạnh
|LFB47BLG.AMAPEVN
|26,490,000
|LFD58BLMAI.AEPPEVN
|36,290,000
|LFD58BLMA.AEPPEVN
|34,390,000
|LFB61BLGAI.ABMPEVN
|39,290,000
|F61BMD.AEPPEVN
|30,990,000
|F58BGD.ABMPEVN
|30,990,000
|3
|Điều hòa hoặc Máy lọc khí
|IDC09M1.ATYGEVH
|13,990,000
|IDC09M2.ATYGEVH
|13,990,000
|IDC12M1.ATYGEVH
|16,490,000
|IDC12M2.ATYGEVH
|16,490,000
|IDH12M1.ATYGEVH
|18,490,000
|IPC09M1.ATYGEVH
|18,390,000
|AS10GDWH0.ABAE
|34,900,000
|AS65GDWH0.ABAE
|26,100,000
|AS20GSHU0.ABAE
|20,000,000
|4
|Tivi
|65QNED81ASA.ATV
|24,900,000
|75QNED81ASA.ATV
|35,190,000
|65QNED80ASA.ATV
|23,900,000
|75QNED80ASA.ATV
|34,190,000
|75QNED86ASA.ATV
|40,090,000
|OLED55C5PSA.ATV
|42,090,000
|OLED55B5PSA.ATV
|35,190,000
|65QNED9MASA.ATV
|45,990,000
|65QNED86ASA.ATV
|29,290,000
COMBO 2
|STT
|Nhóm sản phẩm
|Mã sản phẩm khuyến mại
|Giá niêm yết (VNĐ)
|Sản phẩm dùng để khuyến mại (*)
|Giá trị sản phẩm dùng để khuyến mại (VNĐ)
|1
|Tháp giặt sấy hoặc Tủ chăm sóc quần áo
|WT1410NHB.APBPPVN
|63,790,000
|Máy lọc khí AS10GDWH0
|34,900,000
|WT2517NHEG.ABGPEVN
|73,590,000
|WT1410NHEG.ABGPEVN
|63,790,000
|WT1410NHE.ABBPPVN
|63,790,000
|SC5GMR80H.ABMPEVN
|73,590,000
|SC5MBR80H.ASBPEVN
|71,590,000
|SC5MNR4G.ABMPEVN
|58,890,000
|2
|Tủ lạnh hoặc Máy rửa bát
|LFD61BLGAI.ABMPEVN
|53,990,000
|LFD61BLGA.ABMPEVN
|42,190,000
|GR-X257BG.AEEPEVN
|55,990,000
|GR-X257BL.AEPPEVN
|55,990,000
|LFI50BLMAI.AEPPEVN
|44,190,000
|GR-G257BL.AEPPEVN
|49,090,000
|LDT14BGA3.ANBPEVN
|29,440,000
|LDT14BLA4.ABMPEVN
|24,540,000
|LDT14SVA4.APYPEVN
|24,540,000
|LDT14BSA4.ABDPEVN
|23,490,000
|3
|Điều hòa hoặc Máy lọc khí
|IDC18M2.ATYGEVH
|25,190,000
|IDC18M1.ATYGEVH
|25,190,000
|IDC24M2.ATYGEVH
|25,190,000
|IDH18M1.ATYGEVH
|28,540,000
|IDH24M1.ATYGEVH
|36,890,000
|IPC09M1.ATYGEVH
|18,390,000
|IPC12M1.ATYGEVH
|22,090,000
|AS65GDWH0.ABAE
|26,100,000
|AS65GDBY0.ABAE
|28,300,000
|AS10GDBY0.ABAE
|38,100,000
|AS55GGSY0.ABAE
|24,360,000
|4
|Tivi
|OLED77G5PSA.ATV
|117,690,000
|OLED83C5PSA.ATV
|126,590,000
|OLED77C5PSA.ATV
|88,190,000
|100QNED86AS.ATV
|136,400,000
|OLED65G5PSA.ATV
|70,490,000
|OLED65C5PSA.ATV
|62,690,000
|OLED77B5PSA.ATV
|78,390,000
(*) Hóa đơn cần có đủ 04 nhóm sản phẩm trong bảng trên (Máy giặt hoặc Máy sấy, Tủ lạnh, Điều hòa hoặc Máy lọc khí, Tivi), tối thiểu 01 sản phẩm/ nhóm sản phẩm.