Cách chọn kích thước máy sấy phù hợp

Dung tích của máy sấy được tính bằng kilogram (kg), tức là khối lượng quần áo khô tối đa mà lồng sấy có thể xử lý. Bạn có thể chọn dung tích phù hợp theo quy mô hộ gia đình:

✓ Tối đa 7 kg: Lý tưởng cho người độc thân hoặc cặp đôi (1-2 người), đáp ứng nhu cầu giặt sấy hàng ngày và lắp đặt vừa khéo trong không gian nhỏ.

✓ 7-9 kg: Lý tưởng cho gia đình nhỏ (2-3 người), phổ biến trên thị trường và đáp ứng nhu cầu giặt sấy hàng tuần, bao gồm cả vài bộ quần áo và khăn tắm trẻ em.

✓ 10 kg trở lên: Lý tưởng cho gia đình lớn (trên 4 người), có thể xử lý hiệu quả mẻ sấy nặng, từ nhiều bộ ga giường đến chăn cỡ lớn.