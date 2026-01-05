About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Chia sẻ nội dung này.

Bạn có thể chia sẻ nội dung bạn thích với bạn bè của mình

GỢI Ý VÀ MẸO

Cách chọn kích thước máy sấy phù hợp

  

Máy sấy cửa trước LG được lắp đặt trong không gian giặt ủi hiện đại bên cạnh tủ gỗ, điểm xuyết cây xanh và tràn ngập ánh sáng tự nhiên

Máy sấy cửa trước LG được lắp đặt trong không gian giặt ủi hiện đại bên cạnh tủ gỗ, điểm xuyết cây xanh và tràn ngập ánh sáng tự nhiên

Máy sấy quần áo, Trợ thủ đắc lực nhất của bạn

 

Trong nhịp sống hiện đại với lịch trình bận rộn và không gian sống nhỏ gọn, máy sấy quần áo đã trở thành một trợ thủ không thể thiếu. Đây không chỉ là một chiếc máy, mà còn là giải pháp cho việc giặt giũ vốn tốn nhiều thời gian, đặc biệt đối với người sống ở căn hộ có diện tích phơi đồ hạn chế. Máy sấy giúp quần áo, khăn tắm và chăn ga luôn khô thoáng, sẵn sàng để sử dụng ngay khi cần. Máy sấy không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn giúp loại bỏ vi trùng, vi khuẩn và mùi hôi khó chịu, tạo môi trường sống trong lành hơn cho bạn và gia đình. Để dễ dàng đưa ra lựa chọn sáng suốt, hãy cùng khám phá các loại máy sấy hiện có trên thị trường.

Loại 1: Máy sấy thông hơi

 

Đây là loại máy sấy truyền thống nhất. Máy hoạt động bằng cách hút không khí xung quanh, làm nóng bằng cuộn điện trở rồi nhào trộn quần áo trong khí nóng. Luồng khí nóng ẩm sau đó được thải ra ngoài thông qua ống dẫn mềm nối với lỗ thông hơi bên ngoài. Ưu điểm nổi trội nhất của hệ thống đơn giản và bền bỉ này là giá cả thường phải chăng hơn. Tuy nhiên, nhược điểm cố hữu lại là yêu cầu lắp đặt. Máy cần được đặt gần tường ngoài để có thể khoan lỗ thông hơi, gây giới hạn vị trí lắp đặt trong nhà và thường cần thợ lắp đặt.

Loại 2: Máy sấy thông hơi di động

 

Hoạt động theo nguyên lý giống như máy sấy thông hơi tiêu chuẩn, phiên bản di động được thiết kế để tối ưu hóa không gian sử dụng. Thiết bị nhỏ gọn này lý tưởng cho căn hộ nhỏ, ký túc xá hoặc những nơi không thể lắp đặt máy sấy cỡ lớn. Máy thường sử dụng lớp vỏ bằng giấy bạc hoặc thiết kế tương tự để giữ nhiệt. Tuy có ưu điểm nổi trội về tính di động, nhưng dung tích của máy khá nhỏ, chỉ phù hợp với lượng quần áo rất nhẹ và ít. Do đó, quá trình sấy sẽ chậm hơn đáng kể so với các loại khác.

Loại 3: Máy sấy ngưng tụ

 

Máy sấy ngưng tụ mang đến sự linh hoạt vượt trội vì không cần lỗ thông hơi bên ngoài. Máy hoạt động như thiết bị hút cho ẩm quần áo với cơ chế làm mát luồng khí nóng ẩm ngay trong lồng giặt. Hơi ẩm sau đó sẽ ngưng tụ thành nước và chảy vào khay chứa có thể tháo rời hoặc xả trực tiếp ra ngoài qua đường ống bơm. Ưu điểm nổi trội nhất là khả năng lắp đặt thuận tiện, chỉ cần cắm điện và đặt ở nơi thông thoáng. Tuy nhiên, quần áo sau khi sấy có thể vẫn còn hơi ẩm nhẹ so với các dòng máy sấy thông hơi. Ngoài ra, máy còn tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, nên cần đặt ở nơi lưu thông không khí tốt để đạt hiệu quả tối ưu.

Loại 4: Máy sấy bơm nhiệt

 

Máy sấy bơm nhiệt là công nghệ tiên tiến và tiết kiệm năng lượng nhất hiện nay. Máy hoạt động theo hệ thống khép kín, giữ và tái sử dụng nhiệt thay vì thải ra ngoài. Máy sử dụng chất làm lạnh để làm nóng không khí và hút ẩm từ quần áo một cách hiệu quả. Nhờ đó, máy có thể sấy quần áo ở nhiệt độ thấp hơn nhiều, giúp bảo vệ tối ưu mọi loại vải từ đồ vải cotton bền chắc đến đồ thể thao mỏng nhẹ. Ưu điểm nổi trội nhất là khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể (thường giảm tới 50% so với dòng máy ngưng tụ), chăm sóc vải tốt và thân thiện với môi trường hơn. Mặc dù giá mua ban đầu cao hơn, nhưng đây là khoản đầu tư dài hạn xứng đáng nhờ hóa đơn điện thấp hơn.

Khám phá máy sấy LG

Chọn kích thước máy sấy phù hợp cho gia đình bạn

 

Ngoài hiểu các loại máy sấy khác nhau, chọn đúng kích thước máy sấy phù hợp với thói quen sinh hoạt và không gian sống cũng vô cùng quan trọng. Kích thước máy sấy phù hợp không chỉ giúp quần áo được sấy khô một cách hiệu quả nhất, mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và lắp đặt dễ dàng.

Máy sấy LG đặt bên cạnh giỏ quần áo với lồng phát sáng từ bên trong nhằm nhấn mạnh ý tưởng chọn dung tích và kích thước

Máy sấy LG đặt bên cạnh giỏ quần áo với lồng phát sáng từ bên trong nhằm nhấn mạnh ý tưởng chọn dung tích và kích thước

Bạn cần bao nhiêu kilogram?

 

Dung tích của máy sấy được tính bằng kilogram (kg), tức là khối lượng quần áo khô tối đa mà lồng sấy có thể xử lý. Bạn có thể chọn dung tích phù hợp theo quy mô hộ gia đình:

 

✓ Tối đa 7 kg: Lý tưởng cho người độc thân hoặc cặp đôi (1-2 người), đáp ứng nhu cầu giặt sấy hàng ngày và lắp đặt vừa khéo trong không gian nhỏ.

 

✓ 7-9 kg: Lý tưởng cho gia đình nhỏ (2-3 người), phổ biến trên thị trường và đáp ứng nhu cầu giặt sấy hàng tuần, bao gồm cả vài bộ quần áo và khăn tắm trẻ em.

 

✓ 10 kg trở lên: Lý tưởng cho gia đình lớn (trên 4 người), có thể xử lý hiệu quả mẻ sấy nặng, từ nhiều bộ ga giường đến chăn cỡ lớn.

Bố trí không gian lắp đặt máy sấy

 

Trước khi mua, bạn cần phải đo không gian lắp đặt. Máy sấy tiêu chuẩn thường rộng 60-65 cm, sâu 60-70 cm và cao 85-90 cm. Để thông gió đúng cách và tránh rung lắc, bạn cần chừa một khoảng ít nhất 5-10 cm phía sau máy và 2-5 cm ở hai bên. Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo có đủ khoảng trống để mở cửa máy sấy hết cỡ.

Lợi ích của máy sấy

 

Việc sở hữu máy sấy không chỉ giúp bạn thực hiện toàn bộ quy trình giặt sấy một cách thuận tiện, mà còn loại bỏ giá phơi ngổn ngang trong nhà bằng khả năng sấy khô quần áo hoàn toàn để mặc hoặc cất ngay. Do đó, đây chính là giải pháp đáng tin cậy bất chấp không gian hạn chế và thời tiết thất thường, đặc biệt đối với người sống ở chung cư. Ngoài ra, nhiệt độ và chuyển động nhào trộn còn giúp vải mềm mại hơn rõ rệt so với phương pháp phơi khô tự nhiên.

Máy sấy LG phả ra luồng khí ấm khi lấy quần áo sạch ra khỏi lồng giặt trong phòng giặt sáng sủa

Máy sấy LG phả ra luồng khí ấm khi lấy quần áo sạch ra khỏi lồng giặt trong phòng giặt sáng sủa

Lợi ích của máy sấy

 

Việc sở hữu máy sấy không chỉ giúp bạn thực hiện toàn bộ quy trình giặt sấy một cách thuận tiện, mà còn loại bỏ giá phơi ngổn ngang trong nhà bằng khả năng sấy khô quần áo hoàn toàn để mặc hoặc cất ngay. Do đó, đây chính là giải pháp đáng tin cậy bất chấp không gian hạn chế và thời tiết thất thường, đặc biệt đối với người sống ở chung cư. Ngoài ra, nhiệt độ và chuyển động nhào trộn còn giúp vải mềm mại hơn rõ rệt so với phương pháp phơi khô tự nhiên.

Điểm mấu chốt là máy sấy giúp cải thiện độ vệ sinh nhờ khả năng diệt khuẩn và tác nhân gây dị ứng bằng nhiệt, đồng thời tránh tình trạng phai màu do nắng gắt cũng như bám bụi bẩn và mùi hôi trong không khí khi phơi ngoài trời.

Máy sấy LG, công nghệ tiên tiến tiết kiệm thời gian và năng lượng

 

Máy sấy LG có thể tối đa hóa những lợi ích trên nhờ công nghệ tiên tiến hàng đầu.

Dual Inverter Heat Pump™ đặc trưng mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội cùng khả năng hoạt động yên tĩnh và êm ái hơn. Với nhiều lựa chọn tốc độ lưu thông không khí hơn, bạn có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ Eco Hybrid™ tiết kiệm năng lượng hoặc chế độ Tốc độ tiết kiệm thời gian.

 

Công nghệ Cảm biến khô giúp nâng cao hiệu quả sấy và chăm sóc sợi vải bằng cách phát hiện độ ẩm và tự động điều chỉnh thời gian sấy khô, tránh tình trạng khô quắt và hạn chế hư hại do nhiệt. Để đảm bảo vệ sinh tối ưu, chu trình Allergy Care đã được Hiệp hội Dị ứng Anh quốc (BAF) chứng nhận có khả năng loại bỏ đến 99,9% mạt bụi nhà.

Tất cả những công nghệ tiên tiến này đều được hỗ trợ bảo hành động cơ và máy nén 10 năm cũng như điều khiển dễ dàng bằng ứng dụng LG ThinQ™, giúp giặt sấy thông minh và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Khám phá máy sấy LG

Câu hỏi thường gặp

Q.

Làm cách nào để chọn kích thước máy sấy phù hợp với gia đình mình?

A.

Để chọn kích thước máy sấy phù hợp, hãy xem xét quy mô hộ gia đình. Đối với người độc thân hoặc cặp đôi, máy sấy có dung tích tối đa 7 kg là lựa chọn lý tưởng. Đối với gia đình nhỏ, máy sấy 7-9 kg là lựa chọn phù hợp nhất, còn gia đình lớn nên chọn máy sấy có dung tích từ 10 kg trở lên để xử lý mẻ sấy nặng hơn.

Q.

Tôi có thể lắp đặt máy sấy trong căn hộ nhỏ không?

A.

Có, bạn có thể lắp đặt máy sấy trong căn hộ nhỏ. Nhưng cần lưu ý đo không gian lắp đặt trước. Máy sấy tiêu chuẩn thường có chiều rộng 60-65 cm, chiều sâu 60-70 cm và chiều cao 85-90 cm. Chừa một khoảng ít nhất 5-10 cm phía sau máy và 2-5 cm ở hai bên để thông gió đúng cách.

Q.

Máy sấy cho căn hộ có những lợi ích gì?

A.

Máy sấy là giải pháp tuyệt vời cho những người sống trong căn hộ, nơi không gian phơi quần áo hạn chế. Sản phẩm giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng giá phơi trong nhà và giúp bạn có quần áo khô hoàn toàn bất kể thời tiết. Ngoài ra, máy sấy còn khử trùng quần áo, loại bỏ vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng, đồng thời tránh phai màu do nắng gắt.

Q.

Máy sấy có thể cải thiện độ vệ sinh cho quần áo của tôi không?

A.

Có, máy sấy, đặc biệt là loại có tính năng tiên tiến như chu trình Allergy Care của LG, có thể cải thiện độ vệ sinh cho quần áo của bạn. Máy sấy giúp loại bỏ vi trùng, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng như mạt bụi bằng cách sử dụng nhiệt để khử trùng vải. Đây là lựa chọn lý tưởng cho hộ gia đình bị dị ứng hoặc bất kỳ ai muốn quần áo sạch sẽ hơn.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 