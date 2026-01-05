Hướng dẫn về nhiệt độ máy giặt

Nhiệt độ nước trong máy giặt có tác động mạnh mẽ đến kết quả giặt. Chọn cài đặt phù hợp là sự cân bằng của ba yếu tố chính:

1. Hiệu suất làm sạch: Mỗi mức nhiệt sẽ phù hợp với các loại vết bẩn khác nhau. Nước nóng rất hiệu quả trong việc hòa tan vết bẩn dầu mỡ và khử trùng, còn nước mát hơn thường đã đủ để xử lý vết bẩn do sinh hoạt hàng ngày.

2. Chăm sóc vải: Nhiệt có thể gây hại cho một số loại sợi. Nhiệt độ cao có thể làm phai màu, khiến các loại vải như vải cotton bị co rút và các chất liệu mỏng manh như len hoặc lụa bị hư hỏng vĩnh viễn.

3. Tiết kiệm năng lượng: Khoảng 80-90% mức tiêu thụ năng lượng của máy giặt dành cho việc làm nóng nước. Chọn giặt ở nhiệt độ thấp hơn là cách hiệu quả nhất để giảm lượng năng lượng mà thiết bị tiêu thụ và giảm chi phí tiền điện.