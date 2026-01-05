We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GỢI Ý VÀ MẸO
Hướng dẫn về nhiệt độ máy giặt
Việc chọn nhiệt độ giặt phù hợp trên máy giặt đôi khi giống như đoán mò. Giặt nước nóng có phải lúc nào cũng tốt hơn không? Khi nào chỉ cần giặt nước lạnh là đủ? Nhiệt độ bạn chọn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thói quen giặt giũ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm sạch, độ bền đẹp của vải và mức tiêu thụ năng lượng của gia đình. Cài đặt sai nhiệt độ có thể khiến quần áo bị phai màu, co rút hoặc không sạch vết bẩn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ về nút xoay nhiệt độ, giải thích khi nào nên giặt nước lạnh, nước ấm và nước nóng để đảm bảo quần áo luôn được giặt sạch tinh tươm mà vẫn bền đẹp suốt nhiều năm
Tại sao nhiệt độ máy giặt lại quan trọng
Nhiệt độ nước trong máy giặt có tác động mạnh mẽ đến kết quả giặt. Chọn cài đặt phù hợp là sự cân bằng của ba yếu tố chính:
1. Hiệu suất làm sạch: Mỗi mức nhiệt sẽ phù hợp với các loại vết bẩn khác nhau. Nước nóng rất hiệu quả trong việc hòa tan vết bẩn dầu mỡ và khử trùng, còn nước mát hơn thường đã đủ để xử lý vết bẩn do sinh hoạt hàng ngày.
2. Chăm sóc vải: Nhiệt có thể gây hại cho một số loại sợi. Nhiệt độ cao có thể làm phai màu, khiến các loại vải như vải cotton bị co rút và các chất liệu mỏng manh như len hoặc lụa bị hư hỏng vĩnh viễn.
3. Tiết kiệm năng lượng: Khoảng 80-90% mức tiêu thụ năng lượng của máy giặt dành cho việc làm nóng nước. Chọn giặt ở nhiệt độ thấp hơn là cách hiệu quả nhất để giảm lượng năng lượng mà thiết bị tiêu thụ và giảm chi phí tiền điện.
Hiểu về nhiệt độ giặt ở độ C
Để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, bạn cần hiểu rõ "lạnh", "ấm" và "nóng" thực sự tương ứng với bao nhiêu độ C (°C) trên một máy giặt thông thường.
Khi nào nên dùng từng mức nhiệt độ
1. Lợi ích của giặt nước lạnh
Giặt nước lạnh (20-30°C) là lựa chọn phù hợp nhất để tiết kiệm năng lượng. Chế độ này đặc biệt cần thiết để bảo vệ quần áo tối màu hoặc có màu sắc rực rỡ, giúp tránh phai hoặc lem màu. Luôn giặt các loại vải mỏng manh như lụa, ren và len bằng nước lạnh để tránh hư hỏng. Để tăng hiệu quả giặt trong nước lạnh, một số máy LG được trang bị công nghệ ColdWash™, sử dụng chuyển động giặt đặc biệt giúp chất giặt tẩy thấm sâu vào sợi vải, mang lại khả năng làm sạch mạnh mẽ. Lưu ý: Vì một số chất giặt tẩy khó hòa tan trong nước lạnh, nên sử dụng nước giặt chuyên dùng cho giặt nước lạnh.
2. Những loại vải nào phù hợp với giặt nước ấm?
Giặt nước ấm (40°C) là chế độ đa năng nhất trong giặt giũ hằng ngày. Đây là mức nhiệt lý tưởng cho quần áo thường ngày làm từ vải cotton, linen và các loại sợi tổng hợp bền như polyester. Giặt nước ấm giúp loại bỏ dầu trên cơ thể và các vết bẩn vừa phải một cách hiệu quả mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng hay nguy cơ gây co rút vải như giặt nước nóng.
3. Khi nào nên giặt nước nóng
Chỉ nên giặt nước nóng (từ 60°C trở lên) trong một số trường hợp cụ thể. Đó là lựa chọn tốt nhất cho các vật dụng mà vệ sinh là ưu tiên hàng đầu, chẳng hạn như khăn tắm, ga trải giường, quần áo trẻ em và đồ giặt của người bị bệnh vì nước nóng có khả năng khử trùng và loại bỏ các chất gây dị ứng một cách hiệu quả. Giặt nước nóng cũng đặc biệt hiệu quả với các vết bẩn cứng đầu, nhờn dính. Để làm sạch sâu hơn nữa, công nghệ Steam™ của LG sử dụng hơi nước tinh khiết để khử trùng sợi vải, giúp loại bỏ đến 99,9% các chất gây dị ứng. Lưu ý: Luôn kiểm tra nhãn hướng dẫn chăm sóc trước vì nước nóng có thể gây co rút hoặc hư hỏng đáng kể cho nhiều loại vải.
Chọn nhiệt độ phù hợp cho từng loại quần áo
Vải cotton & Vải linen
Có thể giặt vải cotton và linen màu trắng bằng nước ấm hoặc nước nóng (40-60°C) để giữ độ trắng sáng và đảm bảo vệ sinh. Đối với vải cotton có màu, hãy giặt nước lạnh hoặc nước ấm (30-40°C) để tránh phai màu.
Vải denim
Nên giặt quần jean bằng nước lạnh (30°C) và lộn trái để giữ màu và tránh bị co rút
Đồ mỏng (Len, Lụa, Ren)
Chỉ giặt nước lạnh (20°C hoặc nước máy) trong chu trình giặt nhẹ nhàng hoặc giặt tay.
Khăn tắm & Chăn ga
Giặt nước nóng (60°C) để diệt vi trùng và loại bỏ dầu cơ thể một cách hiệu quả.
Đồ thể thao
Hầu hết quần áo thể thao đều làm từ sợi tổng hợp. Giặt nước lạnh hoặc nước ấm (30-40°C) để bảo vệ tính đàn hồi và khả năng thấm hút của vải.
Quần áo trẻ em
Nên giặt nước nóng (60°C) để khử trùng tã vải và quần áo bị bẩn nhiều của trẻ.
Đồ lót & Tất
Có thể giặt tất và đồ lót làm từ vải cotton màu trắng bằng nước ấm hoặc nước nóng. Đối với đồ có màu hoặc làm từ chất liệu tổng hợp, hãy giặt bằng nước ấm hoặc nước lạnh.
Cách thay đổi nhiệt độ trên máy giặt LG
Dễ dàng tìm hiểu cách điều chỉnh nhiệt độ trên máy giặt LG. Sau khi bật nguồn, trước tiên hãy chọn chu trình giặt mong muốn (ví dụ: 'Vải cotton' hoặc 'Đồ hỗn hợp'). Máy sẽ đề xuất nhiệt độ mặc định. Để thay đổi, chỉ cần nhấn nút 'Nhiệt độ' nhiều lần đến khi cài đặt mong muốn (ví dụ: 40°C, 60°C hoặc Lạnh) phát sáng trên màn hình. Để biết các bước chính xác cho model của bạn, tốt hơn hết là nên tham khảo tài liệu hướng dẫn.
Mẹo chọn nhiệt độ phù hợp
Phân loại đồ giặt theo nhiệt độ cần thiết
Giặt giũ hiệu quả bắt đầu từ việc phân loại đúng cách. Thay vì chỉ phân loại theo màu sắc, hãy phân loại theo loại vải và nhiệt độ yêu cầu. Việc giặt riêng áo cánh mỏng cần giặt nước lạnh với khăn tắm cần giặt nước nóng sẽ giúp bảo vệ quần áo tốt hơn và đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu cho tất cả đồ giặt.
Hiểu rõ nhãn hướng dẫn chăm sóc vải
Nhãn hướng dẫn chăm sóc trên quần áo là hướng dẫn tối ưu. Nhãn này cho biết nhiệt độ tối đa mà trang phục có thể chịu được một cách an toàn. Bạn luôn có thể giặt ở nhiệt độ thấp hơn mức được ghi trên nhãn nhưng không được vượt quá mức đó. ``
Khám phá máy giặt LG
với các công nghệ nhiệt độ tiên tiến như Steam™ và ColdWash™
Câu hỏi thường gặp
Q.
Sự khác biệt giữa Giặt nước lạnh và Giặt nước ấm là gì?
A.
Giặt nước lạnh là cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng và nhẹ nhàng với quần áo, đặc biệt là đồ tối màu hoặc đồ mỏng. Chế độ này giặt ở nhiệt độ từ 20°C đến 30°C. Trong khi đó, chế độ Giặt nước ấm sẽ giặt ở nhiệt độ khoảng 40°C và rất phù hợp cho đồ giặt hằng ngày vì có thể loại bỏ các vết bẩn vừa phải mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng hay nguy cơ gây co rút vải như giặt nước nóng.
Q.
Khi nào tôi nên giặt nước nóng?
A.
Giặt nước nóng (60°C trở lên) là cách hiệu quả nhất để khử trùng và làm sạch công suất lớn. Lý tưởng cho các vật dụng như khăn tắm, chăn ga, quần áo trẻ em và đồ giặt của người bị bệnh. Nước nóng cũng có tác dụng làm sạch hiệu quả các vết bẩn cứng đầu, nhờn dính và với công nghệ Steam™ của LG, giúp loại bỏ đến 99,9% các chất gây dị ứng.
Q.
Làm thế nào tôi có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng khi chọn nhiệt độ giặt?
A.
Giặt nước lạnh là cách hiệu quả nhất để giảm mức tiêu thụ năng lượng. Giặt nước lạnh tiêu tốn ít năng lượng hơn, do đó trở thành lựa chọn lý tưởng nhất để tiết kiệm năng lượng. Công nghệ ColdWash™ của LG đảm bảo hiệu quả giặt sạch vượt trội ngay cả với nước lạnh, giúp bảo vệ các loại vải mỏng manh đồng thời tiết kiệm năng lượng.
Q.
Tôi nên giặt ở nhiệt độ nào để vừa bảo vệ vải vừa giặt sạch?
A.
Luôn giặt nước lạnh đối với các loại vải mỏng manh như lụa, len và ren. Giặt nước ấm (40°C) là lựa chọn lý tưởng đối với vải cotton hoặc linen dùng hàng ngày. Giặt nước nóng (60°C trở lên) là cách hiệu quả nhất để làm sạch công suất lớn, chẳng hạn như khăn tắm và chăn ga.