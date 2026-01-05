We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GỢI Ý VÀ MẸO
Những lợi ích nổi bật khi sở hữu máy giặt
Trong căn nhà thời hiện đại, máy giặt đã chuyển từ món đồ tiện lợi sang trọng thành thiết bị thiết yếu giúp cải thiện chất lượng cuộc sống một cách căn bản. Mặc dù ưu điểm rõ ràng nhất là giải phóng khỏi việc giặt tay, nhưng lợi ích thực sự của máy giặt vượt xa hơn thế rất nhiều. Máy giặt là yếu tố then chốt mang lại một cuộc sống hiệu quả và lành mạnh cho hộ gia đình, là sự kết hợp ấn tượng nhiều lợi ích bao gồm tiết kiệm thời gian, làm sạch vượt trội và chăm sóc vải. Bài viết này sẽ khám phá sáu lợi ích hàng đầu của việc sử dụng máy giặt trong cuộc sống hàng ngày, chứng minh lý do tại sao máy giặt là một trong những khoản đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất mà bạn có thể thực hiện cho ngôi nhà của mình.
Lợi ích 1
Tiết kiệm thời gian và công sức mỗi lần giặt
Lợi ích lớn nhất khi sở hữu máy giặt chính là tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Giặt tay là một công việc tốn nhiều sức lực và có thể mất hàng giờ mỗi tuần.
Máy giặt tự động hóa toàn bộ quy trình giặt, xả và vắt, giúp bạn không còn phải đứng giặt tay hay chà xát quần áo trong chậu. Thời gian tiết kiệm được có thể dành cho gia đình, theo đuổi sở thích cá nhân hoặc đơn giản là nghỉ ngơi, thư giãn.
Để tiết kiệm thời gian hơn nữa, máy giặt LG với công nghệ TurboWash™360° phun những tia nước mạnh mẽ để chất tẩy rửa và nước bao phủ quanh quần áo, giúp làm sạch kỹ lưỡng chỉ trong 39 phút. Hơn nữa, các thiết bị kết hợp cả máy giặt và máy sấy mang đến trải nghiệm nhàn nhã tối ưu với khả năng chuyển đổi liền mạch từ giặt sang sấy.
Lợi ích 2
Giặt và sấy bất kể điều kiện thời tiết
Không còn phải chờ trời nắng để đem đồ ra giặt nữa. Đối với những người sống ở khu vực có mùa mưa dài, độ ẩm cao hoặc trong các căn hộ và chung cư không có không gian phơi đồ ngoài trời, máy giặt mang lại sự ổn định vô giá. Bạn không còn phụ thuộc vào dự báo thời tiết nữa. Nhờ sự thuận tiện trong mọi điều kiện thời tiết, bạn có thể giặt đồ vào bất cứ thời điểm nào phù hợp với lịch trình của mình, đảm bảo luôn có quần áo sạch sẽ, thơm tho, không còn nguy cơ sinh mùi mốc khi treo quần áo trong nhà và mất quá nhiều thời gian để khô.
Lợi ích 3
Đảm bảo vệ sinh hơn và loại bỏ chất gây dị ứng cho quần áo của bạn
Một trong những lợi ích chính của máy giặt là mang lại mức độ vệ sinh mà bạn không bao giờ đạt được khi giặt tay. Để có thể khử trùng vải hiệu quả, chúng ta cần sử dụng nước ở nhiệt độ từ 60°C để tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng và vô hiệu hóa các chất gây dị ứng như mạt bụi.
Vệ sinh sạch hơn với công nghệ Steam™ của Máy giặt LG. Loại máy này phun hơi nước nóng tinh khiết vào từng thớ vải, loại bỏ 99,9% các chất gây dị ứng thông thường. Tính năng này đặc biệt có lợi khi giặt quần áo trẻ em, chăn gối, khăn tắm và cho các hộ gia đình có người bị dị ứng, đảm bảo vệ sinh sâu và sạch.
Lợi ích 4
Tiết kiệm năng lượng và nước hơn bao giờ hết
Một quan niệm sai lầm thường thấy là máy giặt rất lãng phí tài nguyên. Trong thực tế, các mẫu máy hiện đại, hiệu suất cao được thiết kế để sử dụng tài nguyên hiệu quả, thường tiêu thụ ít nước và năng lượng hơn so với khi giặt tay cùng một lượng quần áo. Máy giặt LG đi đầu trong công nghệ này.
Lợi ích 5
Bảo vệ quần áo và kéo dài tuổi thọ
Việc chà xát và kéo giãn mạnh khi giặt tay có thể quá thô bạo và khiến vải bị mòn sớm. Máy giặt mang đến khả năng chăm sóc vải vượt trội bằng những chuyển động có kiểm soát được tùy chỉnh cho các chất liệu khác nhau.
Công nghệ AI DD™ của LG tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ này. Nhờ khả năng phân tích vải, công nghệ có thể chọn một tổ hợp hoàn hảo giữa các chuyển động, mang lại khả năng chăm sóc vải cao hơn 18% so với các mẫu máy thông thường. Cách tiếp cận thông minh này bảo toàn cấu trúc sợi vải và sự sống động của màu sắc, giúp quần áo trông như mới lâu dài hơn.
Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm lợi ích này cho bản thân
Câu hỏi thường gặp
Q.
Đâu là cách tốt nhất để giặt đồ trong điều kiện khí hậu ẩm ướt, khi mà quần áo mất nhiều thời gian hơn để khô?
A.
Trong điều kiện khí hậu ẩm ướt khó phơi quần áo ngoài trời, máy giặt LG với chức năng sấy sẽ vô cùng hữu ích. Với sự kết hợp giữa máy giặt và máy sấy cùng công nghệ TurboWash™360°, bạn có thể giặt và sấy quần áo nhanh chóng, tránh sinh mùi mốc và đảm bảo quần áo luôn thơm mát ngay cả khi không phơi ngoài trời.
Q.
Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng khi giặt giũ ở nơi có khí hậu nóng?
A.
Để tiết kiệm năng lượng ở nơi có khí hậu nóng, hãy sử dụng chế độ giặt lạnh (20-30°C). Giặt bằng nước lạnh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn giúp bảo vệ quần áo tối màu khỏi bị phai và bảo toàn các loại vải mỏng manh như lụa và len. Để tăng cường khả năng giặt bằng nước lạnh, công nghệ ColdWash™ của LG đảm bảo chất giặt tẩy thấm sâu vào vải để giặt sạch hoàn toàn.
Q.
Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ quần áo ở những khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nóng hoặc lạnh)?
A.
Ở những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, như quá nóng hoặc quá lạnh, máy giặt LG với công nghệ AI DD™ giúp kéo dài tuổi thọ của quần áo bằng cách phân tích độ mềm của vải và điều chỉnh chu trình giặt một cách thông minh. Tính năng này đảm bảo quần áo được làm sạch kỹ lưỡng mà vẫn giảm thiểu được sự hao mòn thường xảy ra khi dùng nhiệt độ cao. Công nghệ AI DD™ mang lại khả năng chăm sóc vải cao hơn 18% so với các mẫu máy thông thường, khiến sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những vùng khí hậu có biên độ nhiệt lớn.