GỢI Ý VÀ MẸO
5 mẹo sắp xếp tủ lạnh như chuyên gia
Việc mở cánh cửa tủ lạnh không nên mang lại cảm giác như đang lần mò trong một mớ bừa bộn. Một chiếc tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là nền tảng của một căn bếp vận hành hiệu quả, giúp đảm bảo vệ sinh thực phẩm tốt hơn, giảm lãng phí, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí. Khi biết cách sắp xếp tủ lạnh khoa học, bạn sẽ biến tủ lạnh từ nơi bảo quản lạnh đơn thuần thành một hệ thống ngăn nắp giúp lưu trữ thực phẩm hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ cung cấp 5 mẹo thực tế theo từng bước để giúp bạn tạm biệt sự bừa bộn trong tủ lạnh và duy trì một không gian vừa ngăn nắp, vừa tiện dụng, để việc sử dụng thiết bị thiết yếu này hằng ngày trở nên dễ dàng hơn.
Tại sao việc sắp xếp tủ lạnh lại quan trọng
Dành thời gian để sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp mang lại nhiều lợi ích vượt xa yếu tố thẩm mỹ:
✓Giảm lãng phí thực phẩm: Khi mọi thứ được nhìn thấy rõ ràng, bạn sẽ không còn quên những món bị đẩy ra phía sau cho đến khi quá hạn Việc sắp xếp hợp lý giúp bạn sử dụng thực phẩm trước khi chúng hỏng, từ đó tiết kiệm chi phí và giảm tác động đến môi trường. Một báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho thấy phần lớn lượng thực phẩm bị lãng phí trong hộ gia đình bắt nguồn từ việc bảo quản không đúng cách.
✓ Nâng cao an toàn thực phẩm: Bảo quản thịt sống riêng với thực phẩm ăn liền giúp ngăn ngừa lây nhiễm chéo, là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh do thực phẩm. Việc hiểu rõ khu vực phù hợp cho từng loại thực phẩm cũng đảm bảo chúng được lưu trữ ở mức nhiệt tối ưu (lý tưởng là 4°C trở xuống đối với ngăn mát), làm chậm sự phát triển của vi khuẩn và giữ thực phẩm an toàn hơn lâu hơn.
✓ Tiết kiệm thời gian và năng lượng: Khi có thể tìm nguyên liệu nhanh chóng, bạn sẽ không phải mất thời gian lục tìm trong lúc cửa tủ đang mở. Cửa tủ mở càng lâu, hơi lạnh thất thoát càng nhiều, khiến tủ phải hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn thêm điện năng để làm lạnh lại. Một chiếc tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng giúp bạn lấy và cất thực phẩm nhanh chóng, góp phần giảm hóa đơn tiền điện.
✓ Tối ưu không gian lưu trữ: Việc sắp xếp hợp lý và sử dụng hộp đựng phù hợp giúp bạn chứa được nhiều thực phẩm hơn một cách thoải mái, đồng thời có thể tận dụng hiệu quả từng giá đỡ và ngăn kéo, tránh tình trạng nhồi nhét quá mức vốn có thể cản trở lưu thông không khí lạnh.
✓ Giúp việc lên kế hoạch bữa ăn và mua sắm dễ dàng hơn: Khi biết chính xác mình đang có gì trong tủ, bạn sẽ dễ dàng lên thực đơn và lập danh sách mua sắm hơn, đồng thời tránh mua trùng hoặc mua thêm những thứ đã có sẵn.
Hướng dẫn sắp xếp tủ lạnh
Bạn đã sẵn sàng lột xác cho chiếc tủ lạnh của mình chưa? Dưới đây là cách sắp xếp tủ lạnh gọn gàng chỉ với năm bước dễ thực hiện. Hãy thực hiện một cách có hệ thống để đạt hiệu quả tốt nhất và duy trì lâu dài.
Dọn bỏ đồ hết hạn
Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong bất kỳ kế hoạch sắp xếp nào là dọn sạch toàn bộ tủ lạnh. Đừng cố sắp xếp mọi thứ khi tình trạng bừa bộn vẫn còn nguyên.
1. Lấy hết mọi thứ ra ngoài
Lấy tất cả mọi thứ ra khỏi cả ngăn mát và ngăn đá. Nếu việc dọn toàn bộ cùng lúc khiến bạn quá tải, hãy chia nhỏ theo từng khu vực để thực hiện. Đặt đồ dễ hỏng vào túi giữ lạnh kèm túi đá để đảm bảo an toàn.
2. Kiểm tra hạn sử dụng thật kỹ
Kiểm tra từng món một. Vứt bỏ mọi thực phẩm hết hạn, đồ bị mốc, thức ăn thừa không rõ để từ bao giờ hoặc gia vị đã mở nắp quá lâu (tham khảo thời gian bảo quản được khuyến nghị sau khi mở).
3. Vệ sinh khi tủ đang trống
Khi tủ lạnh đã được lấy hết thực phẩm ra ngoài, đây là thời điểm lý tưởng để tổng vệ sinh kỹ lưỡng (tham khảo hướng dẫn vệ sinh chi tiết của chúng tôi nếu cần). Tháo giá đỡ và ngăn kéo ra để rửa sạch. Lau toàn bộ bề mặt bên trong bao gồm thành tủ, trần, đáy và gioăng cửa bằng chất tẩy rửa an toàn cho thực phẩm hoặc hỗn hợp giấm pha nước. Đảm bảo mọi thứ khô hoàn toàn trước khi đặt thực phẩm trở lại.
4. Phân nhóm đồ trước khi xếp lại
Trước khi cho đồ trở lại tủ, hãy nhóm các đồ tương tự lại với nhau trên quầy (ví dụ: tất cả gia vị, tất cả các sản phẩm sữa, trái cây, rau củ, thịt). Điều này giúp bước tiếp theo của việc phân chia khu vực dễ thực hiện hơn nhiều. Bước thanh lọc ban đầu này không chỉ tạo thêm không gian mà còn rất quan trọng đối với vấn đề vệ sinh vì giúp loại bỏ các nguồn vi khuẩn và mùi khó chịu tiềm ẩn. Hãy cân nhắc đặt bảng trắng nhỏ hoặc tờ ghi chú trên cửa tủ lạnh để liệt kê đồ bên trong hoặc ngày hết hạn để theo dõi tốt hơn về sau
Phân nhóm thực phẩm theo loại và khu vực bảo quản
Bên trong tủ lạnh có những khu vực với mức nhiệt độ và độ ẩm khác nhau do cơ chế đối lưu tự nhiên và thiết kế của tủ. Phân loại thực phẩm và bảo quản chúng ở đúng khu vực phù hợp sẽ giúp giữ được độ tươi ngon và an toàn tối đa.
Kiểm tra từng món một. Vứt bỏ mọi thực phẩm hết hạn, đồ bị mốc, thức ăn thừa không rõ để từ bao giờ hoặc gia vị đã mở nắp quá lâu (tham khảo thời gian bảo quản được khuyến nghị sau khi mở). Hãy thành thật với bản thân về những gì bạn thực sự sẽ sử dụng.
Câu hỏi thường gặp
Q.
Tôi nên bắt đầu sắp xếp tủ lạnh như thế nào?
A.
Để bắt đầu sắp xếp tủ lạnh, trước tiên hãy lấy hết đồ ra, vứt bỏ đồ ăn đã hết hạn hoặc bị hỏng, vệ sinh kỹ bên trong và phân nhóm các đồ cùng loại trước khi đặt lại vào tủ. Bước “dọn bỏ + vệ sinh + phân nhóm” này giúp loại bỏ các nguồn vi khuẩn và mùi khó chịu tiềm ẩn, đồng thời tạo nền tảng cho một chiếc tủ lạnh hợp vệ sinh và ngăn nắp.
Q.
Đâu là loại hộp đựng phù hợp nhất để sắp xếp tủ lạnh?
A.
Những loại hộp phù hợp nhất để sắp xếp tủ lạnh là hộp bảo quản thực phẩm trong suốt, có thể xếp chồng, kín khí, làm từ nhựa không chứa BPA hoặc thủy tinh, với thiết kế hình vuông hoặc chữ nhật. Hộp đựng đồng bộ và trong suốt giúp bạn dễ quan sát bên trong, tận dụng tối đa không gian theo chiều dọc, hạn chế đổ tràn và giữ thực phẩm tươi lâu hơn nhờ kiểm soát độ ẩm cũng như mùi khó chịu.
Q.
Phương pháp FIFO để sắp xếp tủ lạnh là gì?
A.
Phương pháp FIFO (nhập trước, dùng trước) là đặt đặt thực phẩm mới hơn phía sau thực phẩm cũ hơn để lên phía trước để sử dụng trước. Trong tủ lạnh, việc đặt hộp sữa mới phía sau hộp cũ sẽ giúp bạn sử dụng hộp cũ trước khi hết hạn, từ đó giảm đáng kể tình trạng đồ hư hỏng vì bị bỏ quên trong tủ.
Q.
Những tính năng nào của tủ lạnh LG giúp sắp xếp dễ dàng và giảm thất thoát không khí lạnh?
A.
Tủ lạnh LG giúp sắp xếp dễ dàng với các tính năng như giá đỡ có thể điều chỉnh, ngăn Extra Space, giá đỡ gấp, khay cửa rộng rãi, ngăn rau củ kiểm soát độ ẩm (ví dụ: Fresh Balancer™) và hệ thống làm mát Multi Air Flow™. Các model có Door-in-Door® hoặc InstaView™ được trang bị ngăn riêng để lấy đồ nhanh cho các đồ thường dùng. Theo thử nghiệm nội bộ của LG, thiết kế này giúp giảm thất thoát hơi lạnh lên đến 47% so với việc mở toàn bộ cửa.