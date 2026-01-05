5 mẹo sắp xếp tủ lạnh như chuyên gia

Dành thời gian để sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp mang lại nhiều lợi ích vượt xa yếu tố thẩm mỹ:

✓Giảm lãng phí thực phẩm: Khi mọi thứ được nhìn thấy rõ ràng, bạn sẽ không còn quên những món bị đẩy ra phía sau cho đến khi quá hạn Việc sắp xếp hợp lý giúp bạn sử dụng thực phẩm trước khi chúng hỏng, từ đó tiết kiệm chi phí và giảm tác động đến môi trường. Một báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho thấy phần lớn lượng thực phẩm bị lãng phí trong hộ gia đình bắt nguồn từ việc bảo quản không đúng cách.

✓ Nâng cao an toàn thực phẩm: Bảo quản thịt sống riêng với thực phẩm ăn liền giúp ngăn ngừa lây nhiễm chéo, là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh do thực phẩm. Việc hiểu rõ khu vực phù hợp cho từng loại thực phẩm cũng đảm bảo chúng được lưu trữ ở mức nhiệt tối ưu (lý tưởng là 4°C trở xuống đối với ngăn mát), làm chậm sự phát triển của vi khuẩn và giữ thực phẩm an toàn hơn lâu hơn.

✓ Tiết kiệm thời gian và năng lượng: Khi có thể tìm nguyên liệu nhanh chóng, bạn sẽ không phải mất thời gian lục tìm trong lúc cửa tủ đang mở. Cửa tủ mở càng lâu, hơi lạnh thất thoát càng nhiều, khiến tủ phải hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn thêm điện năng để làm lạnh lại. Một chiếc tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng giúp bạn lấy và cất thực phẩm nhanh chóng, góp phần giảm hóa đơn tiền điện.

✓ Tối ưu không gian lưu trữ: Việc sắp xếp hợp lý và sử dụng hộp đựng phù hợp giúp bạn chứa được nhiều thực phẩm hơn một cách thoải mái, đồng thời có thể tận dụng hiệu quả từng giá đỡ và ngăn kéo, tránh tình trạng nhồi nhét quá mức vốn có thể cản trở lưu thông không khí lạnh.

✓ Giúp việc lên kế hoạch bữa ăn và mua sắm dễ dàng hơn: Khi biết chính xác mình đang có gì trong tủ, bạn sẽ dễ dàng lên thực đơn và lập danh sách mua sắm hơn, đồng thời tránh mua trùng hoặc mua thêm những thứ đã có sẵn.