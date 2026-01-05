Bạn nên sấy chăn ở nhiệt độ bao nhiêu?

Mẻ sấy hoàn hảo bắt đầu từ khâu chuẩn bị, trước cả khi bạn nhấn nút 'bắt đầu'. Chuẩn bị đúng cách là chìa khóa để chăn được khô đều, mềm xốp và tiết kiệm năng lượng.

✓ Đảm bảo chu trình vắt toàn diện: Sau khi giặt, hãy chạy thêm một chu trình vắt nếu có thể. Một chiếc chăn được vắt hiệu quả sẽ chỉ còn ẩm, không còn nhỏ nước. Loại bỏ tối đa lượng nước dư thừa sẽ rút ngắn đáng kể thời gian và năng lượng tiêu thụ trong máy sấy.

✓ Dùng bóng sấy: Đây là một trong những mẹo hiệu quả nhất. Cho hai hoặc ba quả bóng sấy bằng len hoặc cao su vào máy sấy cùng với chăn sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Bóng sẽ nảy xung quanh, giúp tách các lớp vải, ngăn chăn không bị cuộn thành một cục và cho phép khí nóng lưu thông tự do hơn nhiều.

✓ Đảm bảo đủ không gian: Cần có đủ không gian nhào trộn chăn. Đối với chăn cỡ queen hoặc cỡ king, khuyến nghị dùng máy sấy dung tích lớn (từ 10 kg trở lên). Chăn sẽ không khô đều nếu bị nhồi nhét.

✓ Giũ giữa chu trình: Đối với chăn rất dày, nên tạm dừng máy sấy giữa chừng. Lấy chăn ra, giũ mạnh để phân bố lại ruột chăn, sau đó cho lại vào máy để hoàn tất quá trình sấy.

✓ Kiểm tra độ cân bằng: Một chiếc chăn lớn còn ướt đôi khi có thể làm máy giặt mất cân bằng trong chu trình vắt hoặc máy sấy mất cân bằng trong khi nhào trộn, gây ra tiếng ồn lớn. Nếu bạn nghe thấy tiếng va đập mạnh quá mức, hãy tạm dừng máy và dàn chăn để chăn trải đều hơn trong lồng.