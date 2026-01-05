We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GỢI Ý VÀ MẸO
Bạn nên sấy chăn ở nhiệt độ bao nhiêu?
Không có gì thoải mái hơn việc cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại mới giặt sạch. Nhưng không dễ gì đạt được độ mềm mại hoàn hảo như mây sau khi giặt. Việc dùng máy để sấy các món đồ cồng kềnh như chăn hoặc chăn bông thường làm nảy sinh nhiều thắc mắc: Nhiệt độ nào an toàn? Liệu chăn có bị dồn cục không? Liệu chăn có bị co rút hoặc hư hỏng không? Đây đều là những mối lo ngại chính đáng bởi việc sấy không đúng cách có thể làm hỏng bộ chăn ga yêu thích của bạn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nhiệt độ phù hợp, các cài đặt chính xác và các mẹo thiết yếu để sấy chăn đúng cách, đảm bảo chăn sau khi sấy mềm mại, khô đều và sẵn sàng mang lại giấc ngủ ngon.
Khuyến nghị
Nhiệt độ sấy phù hợp cho chăn và chăn bông
Chăn và chăn bông không giống như quần áo thông thường. Độ dày và cấu trúc nhiều lớp của chúng đòi hỏi phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Bạn có thể mắc phải sai lầm lớn nhất là sấy ở nhiệt độ cao vì có thể gây ra hư hỏng không thể khắc phục tùy thuộc vào ruột chăn. Đối với ruột chăn làm từ chất liệu tự nhiên như lông tơ và lông vũ, việc sấy ở nhiệt độ cao có thể làm mất lớp dầu tự nhiên giúp chăn giữ được độ phồng, khiến cho các cụm lông trở nên khô xác và xẹp lép. Đối với ruột chăn làm từ chất liệu tổng hợp như polyester, việc sấy ở nhiệt độ cao thậm chí còn nguy hiểm hơn vì có thể khiến các sợi microfiber mịn bị nóng chảy và dính vào nhau, tạo thành các cục vón cứng gây khó chịu và không thể phục hồi.
Mẹo
Chuẩn bị chăn trước khi sấy
Mẻ sấy hoàn hảo bắt đầu từ khâu chuẩn bị, trước cả khi bạn nhấn nút 'bắt đầu'. Chuẩn bị đúng cách là chìa khóa để chăn được khô đều, mềm xốp và tiết kiệm năng lượng.
✓ Đảm bảo chu trình vắt toàn diện: Sau khi giặt, hãy chạy thêm một chu trình vắt nếu có thể. Một chiếc chăn được vắt hiệu quả sẽ chỉ còn ẩm, không còn nhỏ nước. Loại bỏ tối đa lượng nước dư thừa sẽ rút ngắn đáng kể thời gian và năng lượng tiêu thụ trong máy sấy.
✓ Dùng bóng sấy: Đây là một trong những mẹo hiệu quả nhất. Cho hai hoặc ba quả bóng sấy bằng len hoặc cao su vào máy sấy cùng với chăn sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Bóng sẽ nảy xung quanh, giúp tách các lớp vải, ngăn chăn không bị cuộn thành một cục và cho phép khí nóng lưu thông tự do hơn nhiều.
✓ Đảm bảo đủ không gian: Cần có đủ không gian nhào trộn chăn. Đối với chăn cỡ queen hoặc cỡ king, khuyến nghị dùng máy sấy dung tích lớn (từ 10 kg trở lên). Chăn sẽ không khô đều nếu bị nhồi nhét.
✓ Giũ giữa chu trình: Đối với chăn rất dày, nên tạm dừng máy sấy giữa chừng. Lấy chăn ra, giũ mạnh để phân bố lại ruột chăn, sau đó cho lại vào máy để hoàn tất quá trình sấy.
✓ Kiểm tra độ cân bằng: Một chiếc chăn lớn còn ướt đôi khi có thể làm máy giặt mất cân bằng trong chu trình vắt hoặc máy sấy mất cân bằng trong khi nhào trộn, gây ra tiếng ồn lớn. Nếu bạn nghe thấy tiếng va đập mạnh quá mức, hãy tạm dừng máy và dàn chăn để chăn trải đều hơn trong lồng.
Sai lầm thường gặp
Tránh làm hư hại và đạt kết quả sấy tốt hơn
Chỉ cần tránh một vài sai lầm phổ biến là bạn đã có thể có chiếc chăn bông mềm xốp hoàn hảo thay vì thảm họa giặt giũ.
Sai lầm 1: Sử dụng cài đặt nhiệt cao nhất
Đây là lỗi thường gặp và gây hư hại nhiều nhất. Đặt sấy ở nhiệt độ thấp làm mặc định để bảo vệ ruột chăn.
Sai lầm 2: Quá tải máy sấy
Cho chăn quá lớn vào máy sấy nhỏ sẽ khiến phần giữa của chăn còn ẩm nhưng mặt ngoài lại bị sấy quá khô. Việc này còn gây áp lực không cần thiết lên động cơ của máy sấy.
Sai lầm 3: Không vắt đủ nước
Cho chăn còn sũng nước vào máy sấy sẽ khiến chu trình sấy khô kéo dài bất thường và lãng phí rất nhiều năng lượng.
Sai lầm 4: Sấy chung với đồ khác
Việc cho khăn tắm hoặc áo thun sấy chung với chăn có vẻ hiệu quả nhưng thực tế lại làm mất cân bằng quá trình sấy. Đồ nhỏ hơn sẽ khô nhanh hơn nhiều và phải chịu nhiệt không cần thiết, trong khi chăn lại không nhận được luồng khí lưu thông đồng đều cần thiết.
Sai lầm 5: Không kiểm tra độ khô kỹ lưỡng
Trước khi gập và cất giữ, hãy đảm bảo chăn đã khô hoàn toàn, đặc biệt là phần sâu bên trong lõi. Chỉ cần một chút ẩm còn sót lại cũng có thể gây nấm mốc và mùi khó chịu.
May thay, khi sử dụng máy sấy LG với các tính năng như Chu trình chăm sóc chăn ga và Cảm biến khô, bạn có thể tự động tránh được hầu hết các vấn đề này, giúp bạn không còn phải đoán mò và lo lắng khi chăm sóc bộ chăn ga yêu thích.
Trải nghiệm sấy thông minh cho bộ chăn ga yêu thích của bạn
Câu hỏi thường gặp
Q.
Bạn nên sấy chăn ở nhiệt độ bao nhiêu?
A.
Sấy ở nhiệt độ từ thấp đến trung bình để bảo vệ ruột chăn. Nhiệt độ cao có thể khiến các cụm lông tơ mất đi lớp dầu tự nhiên hoặc làm nóng chảy sợi tổng hợp, dẫn đến tình trạng chăn bị dồn cục và mất độ mềm mại.
Q.
Tại sao tôi nên tránh sấy chăn ga ở nhiệt độ cao?
A.
Nhiệt độ cao có thể làm hỏng các sợi vải mảnh bên trong chăn. Đối với ruột chăn làm từ lông tơ hoặc lông vũ, nhiệt độ cao sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên và giảm độ phồng, đối với sợi tổng hợp, nhiệt độ cao có thể làm nóng chảy các sợi microfiber, gây vón cục cứng vĩnh viễn.
Q.
Làm thế nào để tôi biết cài đặt nhiệt độ phù hợp cho chăn của mình?
A.
Luôn kiểm tra nhãn hướng dẫn chăm sóc trước. Hầu hết chăn đều quy định “sấy nhào trộn ở nhiệt độ thấp”. Máy sấy LG giúp đơn giản hóa việc này với các Chu trình chăm sóc chăn ga cài sẵn, tối ưu cho việc sấy an toàn, nhẹ nhàng.
Q.
Tôi có nên dừng giữa chu trình để lắc chăn không?
A.
Có. Tạm dừng giữa chừng để lắc và dàn đều ruột chăn giúp ngăn vón cục và đảm bảo chăn khô đều.