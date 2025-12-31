About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Giới thiệuDịch vụ chăm sócCâu hỏi thường gặp

LG Subscribe là gì?

LG Subscribe là giải pháp mua sắm các gói thiết bị gia dụng LG và dịch vụ chăm sóc sản phẩm với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt. Chỉ với khoản phí cố định hàng tháng, LG Subscribe bao gồm toàn bộ dịch vụ bảo dưỡng định kỳ chuyên nghiệp và bảo hành mở rộng trong suốt thời gian hợp đồng, giúp khách hàng hoàn thiện tổ ấm dễ dàng với chi phí ban đầu tối ưu.

Hình ảnh LG subscribe

LG Subscribe Vietnam

3 lợi ích nổi bật của LG Subscribe

01

Tiên phong trên thị trường Việt Nam mang đến giải pháp sở hữu linh hoạt với danh mục sản phẩm toàn diện từ LG.

02

Dịch vụ bảo dưỡng chính hãng 

kéo dài tới 3 năm từ các kĩ thuật viên LG.

 

03

Sản phẩm tích hợp LG ThinQ,

hỗ trợ kết nối và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Trả một lần vs LG Subscribe

 

 Chi phíBảo hànhBảo dưỡng
LG SubscribeKhông cần chi phí ban đầu lớn, thanh toán linh hoạt hàng tháng để bạn "rủng rỉnh" cho các khoản đầu tư khác.Bảo hành tới 3 năm trong suốt thời gian đăng ký.Bao gồm bảo dưỡng, vệ sinh định kì, mà không phát sinh thêm bất kì chi phí nào.
Trả một lầnYêu cầu chi trả toàn bộ chi phí sản phẩm ngay từ đầu.Bảo hành tiêu chuẩn từ 1–2 năm.Khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí và công tác bảo trì, sửa chữa.
Quy trình đăng kí

Dịch vụ chăm sóc

TRẢI NGHIỆM HOÀN MỸ
AN TÂM TUYỆT ĐỐI CÙNG LG SUBSCRIBE

Hãy để LG Subscribe giúp bạn tận hưởng trọn vẹn không gian sống tiện nghi mà không còn bất kỳ bận tâm nào về việc vệ sinh hay bảo dưỡng. Với dịch vụ chăm sóc định kỳ chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia, chúng tôi cam kết duy trì thiết bị của bạn luôn ở trạng thái "chuẩn như mới" – sạch khuẩn toàn diện, vận hành êm ái và bền bỉ vượt thời gian.

 

Bạn chỉ việc tận hưởng, chăm sóc đã có LG lo!

Kiểm tra vận hành sản phẩm

Làm sạch và khử khuẩn bằng đèn UV và hơi nước nóng

Kết nối ThinQ và hướng dẫn sử dụng sản phẩm

LG Subscribe Vietnam

Dịch vụ chăm sóc dành cho thiết bị LG Subscribe

Dịch vụ chăm sóc TV và Loa thanh

Dịch vụ chăm sóc Tủ lạnh

Giữ tủ lạnh luôn trong tình trạng hoạt động tốt và đảm bảo vệ sinh bằng cách vệ sinh khoang máy và kiểm tra hiệu suất định kỳ.

1. Kiểm tra chức năng trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh bên trong các khay giá tủ (làm sạch khay và khử khuẩn bằng máy tạo hơi nước nóng, đèn UV

3. Vệ sinh gioăng tủ 

4. Vệ sinh khoang máy nén (bằng chổi và súng xịt nước)

5. Khử khuẩn khoang máy nén, khay giá bên trong bằng đèn máy tạo hơi nước và đèn UV

Dịch vụ chăm sóc Máy rửa bát

Giải quyết mọi lo ngại về vệ sinh bát đĩa hàng ngày.

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Lõi lọc rác và Bộ lọc khử mùi.

1. Kiểm tra chức năng sản phẩm trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh hộp đựng chất tẩy rửa, gioăng

3. Vệ sinh/thay thế bộ lọc rác, đầu vòi phun nước

4. Kiểm tra độ pH

5. Dễ dàng vệ sinh và bảo hành

6. Làm sạch bên ngoài và kiểm tra hoạt động

Dịch vụ chăm sóc Máy giặt

Giữ quần áo gia đình bạn luôn sạch sẽ và khô ráo nhờ việc bảo trì máy giặt định kỳ.

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc xơ vải

1. Vệ sinh lưới lọc van cấp, bơm xả

2. Vệ sinh hộp đựng chất tẩy rửa, bộ lọc xơ vải

3. Vệ sinh gioăng cửa

4. Tháo lồng giặt và làm sạch lồng bằng bơm áp lực cao

5. Khử khuẩn lồng giặt bằng hơi nước

6. Khử khuẩn lồng giặt bằng đèn UV

Dịch vụ chăm sóc Máy sấy

Duy trì quần áo gia đình bạn luôn sạch và khô thông qua việc bảo trì máy sấy định kỳ.

1. Kiểm tra vận hành

2. Vệ sinh phin lọc xơ vải

3. Vệ sinh dàn ngưng bằng bơm áp lực

4. Khử khuẩn lồng bằng ánh sáng UV

5. Vệ sinh cảm biến độ ẩm

Dịch vụ chăm sóc Tháp giặt sấy

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc sơ vải

1. Vệ sinh lưới lọc

2. Làm sạch hộp đựng chất tẩy rửa/bộ lọc xơ vải

3. Vệ sinh gioăng cửa

4. Tháo lồng giặt và làm sạch bằng bơm áp lực cao

5. Vệ sinh bộ lọc

6. Vệ sinh cảm biến độ ẩm

7. Vệ sinh cảm biến độ ẩm

8. Khử khuẩn bằng hơi nước và đèn UV

9. Vệ sinh bên ngoài và kiểm tra vận hành

Dịch vụ chăm sóc Styler

Bảo trì LG Styler thông qua việc thay thế bộ lọc và vật tư tiêu hao, vệ sinh bình nước, đồng thời làm sạch cả bên trong và bên ngoài thiết bị.

Phụ kiện thay mới định kỳ 3 năm/lần: Bình chứa nước.

1. Vệ sinh lưới lọc

2. Vệ sinh bình nước

3. Vệ sinh gioăng cửa

4. Nắp lưới lọc bụi và màng lọc

5. Khử khuẩn lại toàn bộ bên trong tủ bằng đèn UV

6. Kiểm tra vận hành

Dịch vụ chăm sóc Máy lọc không khí

Dịch vụ chăm sóc toàn diện, từ thay thế bộ lọc đến vệ sinh các khu vực khó tiếp cận, giúp duy trì chất lượng không khí trong lành cho không gian sống.

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc thô, và màng lọc HEPA.

1. Kiểm tra sản phẩm trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh bộ lọc (bằng máy hút bụi hoặc chổi)

3. Khử khuẩn khung vỏ máy bằng máy tạo hơi nước

4. Khử khuẩn bộ lọc, khung vỏ máy bằng đèn UV

5. Kiểm tra hoạt động máy sau vệ sinh

Dịch vụ chăm sóc Điều hòa không khí

1. Làm sạch lưới lọc bụi

2. Làm sạch dàn nóng, dàn lạnh bằng máy bơm áp lực cao

3. Khử khuẩn dàn lạnh bằng máy tạo hơi nước

4. Khử khuẩn dàn lạnh bằng đèn UV

5. Kiểm tra hoạt động

Dịch vụ chăm sóc Máy hút ẩm

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc HEPA.

1. Kiểm tra chức năng sản phẩm trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh lưới lọc

3. Vệ sinh khay nước thải

4. Khử khuẩn khung vỏ máy, dàn ngưng bằng máy tạo hơi nước, đèn UV

5. Làm sạch bên ngoài và kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

Câu hỏi thường gặp

Q.

LG Subscribe là gì?

A.

LG Subscribe là giải pháp mua sắm các gói thiết bị gia dụng LG và dịch vụ chăm sóc sản phẩmvới nhiều hình thức thanh toán linh hoạt.

Chỉ với khoản phí cố định hàng tháng, LG Subscribe bao gồm toàn bộ dịch vụ bảo dưỡng định kỳ chuyên nghiệp và bảo hành mở rộng trong suốt thời gian hợp đồng, giúp khách hàng hoàn thiện tổ ấm dễ dàng với chi phí ban đầu tối ưu.

Q.

Cách đăng ký LG Subscribe?

A.

Quy trình đăng ký bao gồm:

(1) Truy cập ứng dụng LG Subscribe 

(2) Lựa chọn gói sản phẩm và hình thức thanh toán mong muốn

(3) Điền thông tin và hoàn tất thanh toán.

Q.

Các tùy chọn thời hạn hợp đồng là gì?

A.

Chương trình cung cấp các gói sản phẩm kèm dịch vụ trong thời hạn tới 3 năm.

Q.

Ai đủ điều kiện tham gia chương trình?

A.

Chương trình áp dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí tín dụng theo quy định.

Q.

Có cần thanh toán trước khi đăng ký chương trình không?

A.

Khách hàng có thể tùy chọn thanh toán trước hoặc thanh toán hàng tháng. 

Q.

Thanh toán hàng tháng như thế nào?

A.

Thanh toán được thực hiện qua hình thức tự động trích tiền hàng tháng từ thẻ tín dụng.

Q.

Có thể chấm dứt hợp đồng trong thời gian thuê bao không?

A.

Có, áp dụng phí chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Q.

Những sản phẩm nào áp dụng LG Subscribe?

A.

Chương trình áp dụng cho các dòng sản phẩm gia dụng LG.

Q.

Có thể đăng ký nhiều sản phẩm không?

A.

Tùy theo điều kiện xét duyệt, khách hàng có thể đăng ký nhiều sản phẩm trong chương trình LG Subscribe.

Q.

Chương trình bao gồm những gì?

A.

Bao gồm sản phẩm gia dụng cao cấp, dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, và tùy chọn bảo hành mở rộng hoặc bảo hiểm cho sản phẩm.

Trở thành thành viên LG

Đăng nhậpĐăng ký

Ưu đãi thành viên mới

Nhận ưu đãi 5% cho đơn hàng đầu tiên khi bạn tham gia

Chương trình
trả góp

Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất

Miễn phí giao hàng
và lắp đặt

Giao hàng và hỗ trợ lắp đặt miễn phí (Xem chính sách mua hàng để biết thêm chi tiết)

Bạn cần trợ giúp?

Nhận hỗ trợ
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 