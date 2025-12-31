LG Subscribe là gì?
LG Subscribe là giải pháp mua sắm các gói thiết bị gia dụng LG và dịch vụ chăm sóc sản phẩm với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt. Chỉ với khoản phí cố định hàng tháng, LG Subscribe bao gồm toàn bộ dịch vụ bảo dưỡng định kỳ chuyên nghiệp và bảo hành mở rộng trong suốt thời gian hợp đồng, giúp khách hàng hoàn thiện tổ ấm dễ dàng với chi phí ban đầu tối ưu.
3 lợi ích nổi bật của LG Subscribe
01
Tiên phong trên thị trường Việt Nam mang đến giải pháp sở hữu linh hoạt với danh mục sản phẩm toàn diện từ LG.
02
Dịch vụ bảo dưỡng chính hãng
kéo dài tới 3 năm từ các kĩ thuật viên LG.
03
Sản phẩm tích hợp LG ThinQ,
hỗ trợ kết nối và nâng cao trải nghiệm sử dụng.
Trả một lần vs LG Subscribe
|Chi phí
|Bảo hành
|Bảo dưỡng
|LG Subscribe
|Không cần chi phí ban đầu lớn, thanh toán linh hoạt hàng tháng để bạn "rủng rỉnh" cho các khoản đầu tư khác.
|Bảo hành tới 3 năm trong suốt thời gian đăng ký.
|Bao gồm bảo dưỡng, vệ sinh định kì, mà không phát sinh thêm bất kì chi phí nào.
|Trả một lần
|Yêu cầu chi trả toàn bộ chi phí sản phẩm ngay từ đầu.
|Bảo hành tiêu chuẩn từ 1–2 năm.
|Khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí và công tác bảo trì, sửa chữa.
Dịch vụ chăm sóc
TRẢI NGHIỆM HOÀN MỸ
AN TÂM TUYỆT ĐỐI CÙNG LG SUBSCRIBE
Hãy để LG Subscribe giúp bạn tận hưởng trọn vẹn không gian sống tiện nghi mà không còn bất kỳ bận tâm nào về việc vệ sinh hay bảo dưỡng. Với dịch vụ chăm sóc định kỳ chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia, chúng tôi cam kết duy trì thiết bị của bạn luôn ở trạng thái "chuẩn như mới" – sạch khuẩn toàn diện, vận hành êm ái và bền bỉ vượt thời gian.
Bạn chỉ việc tận hưởng, chăm sóc đã có LG lo!
Dịch vụ chăm sóc dành cho thiết bị LG Subscribe
- TV & Loa thanh
- Tủ lạnh
- Máy rửa bát
- Máy giặt
- Máy sấy
- Tháp giặt sấy
- Styler
- Máy lọc không khí
- Điều hòa không khí
- Máy hút ẩm
Dịch vụ chăm sóc TV và Loa thanh
Dịch vụ chăm sóc Tủ lạnh
Giữ tủ lạnh luôn trong tình trạng hoạt động tốt và đảm bảo vệ sinh bằng cách vệ sinh khoang máy và kiểm tra hiệu suất định kỳ.
Dịch vụ chăm sóc Máy rửa bát
Giải quyết mọi lo ngại về vệ sinh bát đĩa hàng ngày.
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Lõi lọc rác và Bộ lọc khử mùi.
Dịch vụ chăm sóc Máy giặt
Giữ quần áo gia đình bạn luôn sạch sẽ và khô ráo nhờ việc bảo trì máy giặt định kỳ.
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc xơ vải
Dịch vụ chăm sóc Tháp giặt sấy
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc sơ vải
Dịch vụ chăm sóc Styler
Bảo trì LG Styler thông qua việc thay thế bộ lọc và vật tư tiêu hao, vệ sinh bình nước, đồng thời làm sạch cả bên trong và bên ngoài thiết bị.
Phụ kiện thay mới định kỳ 3 năm/lần: Bình chứa nước.
Dịch vụ chăm sóc Máy lọc không khí
Dịch vụ chăm sóc toàn diện, từ thay thế bộ lọc đến vệ sinh các khu vực khó tiếp cận, giúp duy trì chất lượng không khí trong lành cho không gian sống.
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc thô, và màng lọc HEPA.
Dịch vụ chăm sóc Máy hút ẩm
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc HEPA.
Câu hỏi thường gặp
Q.
LG Subscribe là gì?
A.
LG Subscribe là giải pháp mua sắm các gói thiết bị gia dụng LG và dịch vụ chăm sóc sản phẩmvới nhiều hình thức thanh toán linh hoạt.
Chỉ với khoản phí cố định hàng tháng, LG Subscribe bao gồm toàn bộ dịch vụ bảo dưỡng định kỳ chuyên nghiệp và bảo hành mở rộng trong suốt thời gian hợp đồng, giúp khách hàng hoàn thiện tổ ấm dễ dàng với chi phí ban đầu tối ưu.
Q.
Cách đăng ký LG Subscribe?
A.
Quy trình đăng ký bao gồm:
(1) Truy cập ứng dụng LG Subscribe
(2) Lựa chọn gói sản phẩm và hình thức thanh toán mong muốn
(3) Điền thông tin và hoàn tất thanh toán.
Q.
Các tùy chọn thời hạn hợp đồng là gì?
A.
Chương trình cung cấp các gói sản phẩm kèm dịch vụ trong thời hạn tới 3 năm.
Q.
Ai đủ điều kiện tham gia chương trình?
A.
Chương trình áp dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí tín dụng theo quy định.
Q.
Có cần thanh toán trước khi đăng ký chương trình không?
A.
Khách hàng có thể tùy chọn thanh toán trước hoặc thanh toán hàng tháng.
Q.
Thanh toán hàng tháng như thế nào?
A.
Thanh toán được thực hiện qua hình thức tự động trích tiền hàng tháng từ thẻ tín dụng.
Q.
Có thể chấm dứt hợp đồng trong thời gian thuê bao không?
A.
Có, áp dụng phí chấm dứt hợp đồng theo quy định.
Q.
Những sản phẩm nào áp dụng LG Subscribe?
A.
Chương trình áp dụng cho các dòng sản phẩm gia dụng LG.
Q.
Có thể đăng ký nhiều sản phẩm không?
A.
Tùy theo điều kiện xét duyệt, khách hàng có thể đăng ký nhiều sản phẩm trong chương trình LG Subscribe.
Q.
Chương trình bao gồm những gì?
A.
Bao gồm sản phẩm gia dụng cao cấp, dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, và tùy chọn bảo hành mở rộng hoặc bảo hiểm cho sản phẩm.
