Màn hình IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) 34 inch
Màn hình IPS 34 inch 21:9 WFHD (2560x1080)
Màn hình 21:9 UltraWide™ Full HD
Xem nhiều hơn, hiệu suất hơn
Màn hình UltraWide™ Full HD (2560×1080) có không gian màn hình ngang nhiều hơn màn hình FHD (1920×1080) tiêu chuẩn. Thiết kế hầu như không viền mang đến hình ảnh rộng hơn, không bị gián đoạn. Điều này cho phép thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các cửa sổ.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
|VESA DisplayHDR™ 400
Độ rõ ràng giúp bạn tập trung
Hỗ trợ VESA DisplayHDR™ 400, mang lại độ sáng và độ tương phản được cải thiện để có chi tiết rõ ràng hơn trong nội dung HDR.
sRGB 99% (Thông thường)
Với độ bao phủ 99% của phổ DCI-P3, đây là giải pháp tuyệt vời để hiển thị màu chính xác.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Ứng dụng LG Switch
Chuyển đổi nhanh chóng
Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ. Sản phẩm cũng hỗ trợ các chế độ PBP và PIP để đa nhiệm hiệu quả trên nhiều nguồn đầu vào.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với tình huống sử dụng thực tế.
*Tìm trong Menu Hỗ trợ của LG.com để tải xuống ứng dụng LG Switch mới nhất.
1ms MBR
Chuyển động rõ ràng với 1ms MBR
1ms MBR giúp giảm hiện tượng mờ và bóng mờ chuyển động, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn và hình ảnh rõ ràng hơn trong những cảnh có nhịp độ nhanh.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™.
*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.
Được thiết kế để mang lại sự thoải mái, cho năng suất cao
Chế độ đọc sách
Điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng để giúp giảm mỏi mắt khi xem tài liệu trong thời gian dài.
Chống rung hình
Chế độ Chống rung hình giúp giảm hiện tượng chớp nháy không nhìn thấy được trên màn hình và mang lại môi trường làm việc thoải mái hơn cho mắt bạn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.
Chân đỡ thanh lịch với Đế mỏng
Gọn gàng với chân đỡ thanh lịch
|Chân đỡ hình chữ L kiểu dáng đẹp được thiết kế mang lại sự thoải mái tiện lợi về công thái học với khả năng điều chỉnh độ nghiêng và cũng tương thích với việc treo tường 100×100 VESA để lắp đặt linh hoạt và sử dụng không gian làm việc hiệu quả.
Thông số chính
-
Kích thước [Inch]
29
-
Độ phân giải
2560 x 1080
-
Loại tấm nền
IPS
-
Tỷ lệ khung hình
21:9
-
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
100
-
Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
-
Điều chỉnh vị trí màn hình
Nghiêng
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
-
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Kích thước [Inch]
29
-
Kích thước [cm]
73cm
-
Độ phân giải
2560 x 1080
-
Loại tấm nền
IPS
-
Tỷ lệ khung hình
21:9
-
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.2626 x 0.2628 mm
-
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
200 cd/m²
-
Gam màu (Tối thiểu)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Độ sâu màu (Số màu)
16.7M
-
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
700:1
-
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1000:1
-
Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
-
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
100
-
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
TÍNH NĂNG
-
Chống nháy hình
Có
-
HDR 10
Có
-
Hiệu ứng HDR
Có
-
Chế độ đọc sách
Có
-
Chế độ mù màu
Có
-
Super Resolution+
Có
-
Công nghệ giảm mờ chuyển động.
Có
-
Black Stabilizer
Có
-
Đồng bộ hành động động
Có
-
Crosshair
Có
-
Chọn đầu vào tự động
Có
-
Tiết kiệm năng lượng thông minh
Có
NGUỒN
-
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
-
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
22W
-
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
25W
-
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
CƠ HỌC
-
Điều chỉnh vị trí màn hình
Nghiêng
-
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100 mm
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
-
Trọng lượng không có chân đế [kg]
4.0 kg
-
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
-
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
-
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
781 x 391 x 132
-
Trọng lượng có chân đế [kg]
5.1 kg
ỨNG DỤNG SW
-
Dual Controller
Có
KẾT NỐI
-
HDMI
CÓ(1ea)
-
DisplayPort
CÓ(1ea)
-
Phiên bản DP
1.4
-
Đầu ra tai nghe
3 đầu cắm
PHỤ KIỆN
-
HDMI (Màu/Chiều dài)
CÓ
