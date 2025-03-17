Skip to content Skip to accessibility help
Màn hình IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) 34 inch

Màn hình IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) 34 inch

29U511A-B
Hình ảnh mặt trước
hình chụp mặt bên góc -15 độ
hình chụp mặt bên góc +15 độ
Hình nhìn từ bên trái
Hình nhìn từ bên phải
Hình chụp từ phía trên
Hình ảnh mặt sau
Hình ảnh phía sau bên trái
Hình ảnh phía sau bên phải
Hình chụp cận cảnh mặt sau
Hình ảnh cổng vào/ra phía sau
USP
USP
USP

Tính năng chính

  Màn hình IPS 29 inch 21:9 WFHD (2560x1080)
  Thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng
  Màu sắc sRGB 99% (Thông thường) được hiệu chuẩn tại nhà máy
  250 nit (Thông thường) Độ sáng / HDR 10
  Tốc độ làm mới 100Hz, 1ms MBR
Thêm
Hình ảnh tuyệt đẹp Tính năng thuận tiện Trải nghiệm trò chơi tối ưu Nâng cao sự thoải mái

Logo LG UltraWide Monitor.

Màn hình IPS 34 inch 21:9 WFHD (2560x1080)

Màn hình siêu rộng của LG trên bàn làm việc màu trắng trong một văn phòng hiện đại, hiển thị nhiều bảng điều khiển và đồ thị dữ liệu giúp nâng cao năng suất và cho phép đa nhiệm.

Màn hình LG 29 inch siêu rộng minh họa sự khác biệt giữa tỷ lệ màn hình 21:9 và 16:9, với nhiều ứng dụng được hiển thị cạnh nhau giúp đa nhiệm.

WFHD 29"
Màn hiển thị IPS™

với màn hình không viền

Một người đi xe máy của tương lai đang đi xe qua khung cảnh thành phố được thắp sáng bằng đèn neon, với phần tô sáng cho thấy hình ảnh rõ ràng hơn, sắc nét hơn để thể hiện chuyển động rõ ràng.

Rõ nét, mượt mà với tốc độ làm mới 100Hz

Hình ảnh mặt bên của màn hình minh họa khả năng điều chỉnh độ nghiêng với các đường viền chồng lên nhau thể hiện phạm vi chuyển động công thái học của màn hình.

Gọn gàng với Chân đỡ thanh lịch

Hình ảnh ban đêm của cây cầu và tòa nhà chọc trời hiện đại được chiếu sáng rực rỡ với ánh sáng sống động phản chiếu dưới nước, thể hiện độ tương phản và chi tiết màu sắc cao.

HDR 10 Độ tương phản chi tiết

Màn hình 21:9 UltraWide™ Full HD

Xem nhiều hơn, hiệu suất hơn

Màn hình UltraWide™ Full HD (2560×1080) có không gian màn hình ngang nhiều hơn màn hình FHD (1920×1080) tiêu chuẩn. Thiết kế hầu như không viền mang đến hình ảnh rộng hơn, không bị gián đoạn. Điều này cho phép thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các cửa sổ.

Màn hình LG 29 inch siêu rộng minh họa sự khác biệt giữa tỷ lệ màn hình 21:9 và 16:9, với nhiều ứng dụng được hiển thị cạnh nhau giúp đa nhiệm.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

VESA DisplayHDR™ 400

Độ rõ ràng giúp bạn tập trung

Hỗ trợ VESA DisplayHDR™ 400, mang lại độ sáng và độ tương phản được cải thiện để có chi tiết rõ ràng hơn trong nội dung HDR.

Màn hiển thị IPS™

Màn hình LG IPS™ hiển thị độ chính xác màu vượt trội với góc xem rộng.

HDR 10

HDR 10 (dải tương phản động mở rộng) hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng cụ thể.

sRGB 99% (Thông thường)

Với độ bao phủ 99% của phổ DCI-P3, đây là giải pháp tuyệt vời để hiển thị màu chính xác.

Màu hiệu chỉnh

Đảm bảo tái tạo màu chính xác và nhất quán.

Màn hình siêu rộng của LG hiển thị khung cảnh thành phố sống động vào ban đêm với cây cầu và hình ảnh phản chiếu được chiếu sáng rực rỡ, được hiển thị trong giao diện phần mềm chỉnh sửa ảnh làm nổi bật các công cụ màu sắc và độ tương phản.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Ứng dụng LG Switch

Chuyển đổi nhanh chóng

Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ. Sản phẩm cũng hỗ trợ các chế độ PBP và PIP để đa nhiệm hiệu quả trên nhiều nguồn đầu vào.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với tình huống sử dụng thực tế.

*Tìm trong Menu Hỗ trợ của LG.com để tải xuống ứng dụng LG Switch mới nhất.

1ms MBR

Chuyển động rõ ràng với 1ms MBR

1ms MBR giúp giảm hiện tượng mờ và bóng mờ chuyển động, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn và hình ảnh rõ ràng hơn trong những cảnh có nhịp độ nhanh.

Những người đi xe máy của tương lai đang chạy qua một con phố trong thành phố có đèn neon, với hiệu ứng làm mờ chuyển động ở phía sau và một phần được tô sáng thể hiện hình ảnh sắc nét, rõ ràng để minh họa hiệu ứng Giảm mờ chuyển động 1ms (MBR).

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™.

*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.

Được thiết kế để mang lại sự thoải mái, cho năng suất cao

Chế độ đọc sách

Điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng để giúp giảm mỏi mắt khi xem tài liệu trong thời gian dài.

Chống rung hình

Chế độ Chống rung hình giúp giảm hiện tượng chớp nháy không nhìn thấy được trên màn hình và mang lại môi trường làm việc thoải mái hơn cho mắt bạn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.

Chân đỡ thanh lịch với Đế mỏng

Gọn gàng với chân đỡ thanh lịch

Chân đỡ hình chữ L kiểu dáng đẹp được thiết kế mang lại sự thoải mái tiện lợi về công thái học với khả năng điều chỉnh độ nghiêng và cũng tương thích với việc treo tường 100×100 VESA để lắp đặt linh hoạt và sử dụng không gian làm việc hiệu quả.
Hình ảnh phía trên và góc nghiêng của màn hình được thiết lập trên bàn làm việc gọn gàng, bao gồm cốc cà phê, bàn phím không dây, chuột và chân đỡ kiểu dáng đẹp, cấu hình thấp đảm bảo sự ổn định và tiết kiệm không gian.
In

Thông số chính

  Kích thước [Inch]

    29

  Độ phân giải

    2560 x 1080

  Loại tấm nền

    IPS

  Tỷ lệ khung hình

    21:9

  Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    250 cd/m²

  Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    100

  Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster)

  Điều chỉnh vị trí màn hình

    Nghiêng

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    250 cd/m²

  Kích thước [Inch]

    29

  Kích thước [cm]

    73cm

  Độ phân giải

    2560 x 1080

  Loại tấm nền

    IPS

  Tỷ lệ khung hình

    21:9

  Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.2626 x 0.2628 mm

  Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    200 cd/m²

  Gam màu (Tối thiểu)

    sRGB 90% (CIE1931)

  Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  Độ sâu màu (Số màu)

    16.7M

  Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    700:1

  Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1000:1

  Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster)

  Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    100

  Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

TÍNH NĂNG

  Chống nháy hình

  HDR 10

  Hiệu ứng HDR

  Chế độ đọc sách

  Chế độ mù màu

  Super Resolution+

  Công nghệ giảm mờ chuyển động.

  Black Stabilizer

  Đồng bộ hành động động

  Crosshair

  Chọn đầu vào tự động

  Tiết kiệm năng lượng thông minh

NGUỒN

  Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    22W

  Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    25W

  Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

CƠ HỌC

  Điều chỉnh vị

    Nghiêng

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100 mm

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    4.0 kg

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    5.1 kg

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

KẾT NỐI

  • HDMI

    CÓ(1ea)

  • DisplayPort

    CÓ(1ea)

  • Phiên bản DP

    1.4

  • Đầu ra tai nghe

    3 đầu cắm

PHỤ KIỆN

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 