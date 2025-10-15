Màn hình chơi game UltraGear™ G4 FHD 27 inch 144Hz

Màn hình chơi game UltraGear™ G4 FHD 27 inch 144Hz

27G414B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình chơi game UltraGear™ G4 FHD 27 inch 144Hz 27G414B
Hình chụp mặt bên
Hình ảnh mặt sau
Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game được hiển thị trong không gian mang hơi hướng tương lai, theo phong cách neon.
Cảnh chiến đấu mang hơi hướng tương lai hiển thị trên màn hình chơi game, thể hiện màu sắc sống động với gam màu sRGB 99%, IPS và chứng nhận HDR.
Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình chơi game, minh họa tần số quét 144Hz cho chuyển động chơi game mượt mà.
Một chiếc xe đua màu vàng đang lao nhanh trên màn hình với dòng chữ “1ms MBR” được hiển thị nổi bật.
Cảnh đua xe trong tựa game Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình chơi game, nổi bật với công nghệ Adaptive Sync hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và không xé hình.
Hình ảnh này thể hiện màn hình chơi game UltraGear™ trong bố cục bàn làm việc hiển thị cảnh trò chơi, kèm theo đó là các biểu tượng cho thấy thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng, khả năng điều chỉnh độ cao, hỗ trợ nghiêng và tương thích với giá treo tường.
Hình ảnh này làm nổi bật giao diện của ứng dụng LG Switch với các tính năng như Chế độ kép, Tách màn hình thông minh, khởi chạy cuộc gọi video và Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa, mang lại khả năng điều khiển thông minh hơn và chuyển đổi màn hình liền mạch.
Hình ảnh mặt sau của màn hình chơi game hiển thị các cổng kết nối, bao gồm một đầu vào HDMI™ 2.1, một cổng DisplayPort 1.4 và đầu ra H/P 3 cực.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của màn hình chơi game minh họa kích thước tổng thể và thiết kế thanh mảnh.
Hình ảnh mặt sau của màn hình thể hiện khu vực gắn chân đỡ và cổng phía sau
Hình chụp từ phía trên
Hình ảnh mặt trước của chân đỡ và đế màn hình
Tính năng chính

  • Màn hình IPS FHD 27 inch (1920x1080)
  • Tần số quét 144Hz, 1ms MBR
  • HDR 10 với sRGB 99% (Typ.), Hỗ trợ 16,7 triệu màu
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™
  • Thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng
  • Chân đỡ chữ L
Thêm
Logo UltraGear™ G4 trong một căn phòng sáng đèn neon theo phong cách tương lai.

Màn hình chơi game FHD 27 inch 144Hz

Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game UltraGear™ 27G414B trong một căn phòng rực sáng đèn neon theo phong cách tương lai.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Hình ảnh này thể hiện các tính năng chính của màn hình chơi game LG, bao gồm tần số quét 144Hz cho chuyển động mượt mà, màn hình IPS có HDR và gam màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động, trải nghiệm chơi game mượt mà nhờ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync, thời gian phản hồi 1ms MBR cho các tựa game tốc độ cao cùng thiết kế viền siêu mỏng mang lại không gian hiển thị đắm chìm hơn.

Tốc độMàu sắcTính năng sử dụng

Chuyển động chơi game mượt mà nhờ
tần số quét 144Hz

Tần số quét 144Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động.

Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình. 

Cảnh đua xe minh họa tần số quét 144Hz của UltraGear™ 27G414B cho chuyển động chơi game mượt mà, rõ nét.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Một chiếc xe đua màu vàng đang lao nhanh trên màn hình với dòng chữ “1ms MBR” được hiển thị nổi bật. Phần bên trong khung vuông trắng được hiển thị rõ nét, còn khu vực bên ngoài bị làm mờ.

Tốc độ cao
để giành chiến thắng

Giảm mờ chuyển động 1ms* giúp chơi game mượt mà, giảm hiện tượng nhòe và bóng mờ. Các vật thể chuyển động với nhịp độ nhanh trong mọi hành động có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho game thủ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.

Chuyển động mượt mà mang lại trải nghiệm đắm chìm

Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag với NVIDIA® G-SYNC® Compatible và Công nghệ AMD FreeSync™. Giảm rõ rệt hiện tượng xé hình và giật lag để mang lại hình ảnh mượt mà hơn nhờ hạn chế hiện tượng nhòe chuyển động và bóng mờ.

Cảnh đua xe được hiển thị trên màn hình UltraGear™ 27G414B, so sánh giữa chế độ Tắt và Bật, cho thấy chuyển động mượt mà hơn và giảm hiện tượng xé hình nhờ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync.

Trải nghiệm chiến đấu chân thực với
màu sắc sống động

Màn hình cung cấp độ phủ màu sRGB 99%, mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao với màn hình IPS cho trải nghiệm chơi game chân thực. Màn hình giúp game thủ cảm nhận chiến trường đầy kịch tính theo ý định của nhà phát triển game.

Logo màn hình IPS.

Màn hình LG IPS™ hiển thị độ chính xác màu vượt trội với góc xem rộng.

Logo HDR 10.

HDR 10 (dải tương phản động mở rộng) hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng cụ thể.

Logo sRGB 99%.

Với độ phủ màu 99% của phổ sRGB, giải pháp màn hình này mang đến khả năng hiển thị màu chính xác.

Cảnh chiến đấu trong không gian mang hơi hướng tương lai được hiển thị trên màn hình UltraGear™, tái hiện màu sắc sống động và độ tương phản phong phú với các vụ nổ rực sáng, hành tinh phát sáng và tàu vũ trụ chi tiết trên nền vũ trụ đầy màu sắc.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch bằng LG Switch

Dễ dàng tối ưu hóa màn hình để chơi game và sử dụng hàng ngày nhờ ứng dụng LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình – điều chỉnh chất lượnghình ảnh và độ sáng tùy ý, rồi dùng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt. Ứng dụng cũng cho phép chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột – thêm phần thuận tiện cho thiết lập.

Tải xuống

*Video này chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không phản ánh thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm.

*Cần tải xuống phần mềm và tài liệu hướng dẫn từ LG.com để sử dụng LG Switch đúng cách.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer tăng cường khả năng hiển thị trong cảnh tối, tiết lộ các chi tiết ẩn và cải thiện độ rõ nét để điều hướng mượt mà hơn trong môi trường tối hoặc thay đổi ánh sáng đột ngột.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đắm chìm trong
âm thanh stereo rõ ràng

Loa stereo 2W x 2 có chất âm rõ ràng, cân bằng, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động, phục vụ nhu cầu chơi game và giải trí hàng ngày. Để cá nhân hóa trải nghiệm hơn nữa, bạn chỉ cần kết nối tai nghe qua cổng ra tai nghe để thưởng thức âm thanh tập trung và giao tiếp bằng giọng nói rõ ràng trong suốt quá trình chơi game.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Viền siêu mỏng nâng tầm trải nghiệm thị giác

Trải nghiệm màn hình rộng hơn và ít bị phân tâm hơn với đường viền siêu mỏng và đế chân đỡ mảnh nhất có thể cùng thiết kế hầu như không có viền. Thiết kế chân đỡ tạo cảm giác lơ lửng, giúp tổng thể trở nên gọn gàng, thanh thoát, trong khi màn hình liền mạch mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực – lý tưởng cho

bố cục kép hoặc không gian làm việc tối giản.

Biểu tượng thiết kế viền siêu mỏng.

Độ nghiêng

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Pivot

Biểu tượng độ nghiêng.

Độ cao

Biểu tượng giá treo tường 100x100.

Giá treo tường

Hình ảnh này thể hiện màn hình chơi game UltraGear™ trong bố cục bàn làm việc hiển thị cảnh trò chơi, với các điểm nổi bật được phóng to nhấn mạnh thiết kế màn hình viền siêu mỏng và chân đỡ thanh thoát tạo cảm giác như lơ lửng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 