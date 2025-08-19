Màn hình Gaming thông minh 39" LG UltraGear OLED WQHD 240Hz 0.03ms, cong 800R, hệ điều hành webOS

1) Cần có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến hoặc chơi game trên đám mây . Có thể cần đăng ký hoặc thanh toán riêng và các dịch vụ này không được cung cấp (mua riêng).

2) Bộ sản phẩm được cung cấp kèm theo điều khiển từ xa.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.

*Chỉ áp dụng cho nội dung được tạo theo tỷ lệ màn hình 21:9. Có thể áp dụng các hạn chế của nền tảng đối với nội dung phát trực tuyến.