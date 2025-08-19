Skip to contentSkip to accessibility help
Màn hình chơi game LG UltraGear™ G4 IPS FHD 27 inch 144Hz (ép xung) với NVIDIA G-SYNC® compatible, sRGB 99% (Thông thường)

Màn hình chơi game LG UltraGear™ G4 IPS FHD 27 inch 144Hz (ép xung) với NVIDIA G-SYNC® compatible, sRGB 99% (Thông thường)

Màn hình chơi game LG UltraGear™ G4 IPS FHD 27 inch 144Hz (ép xung) với NVIDIA G-SYNC® compatible, sRGB 99% (Thông thường)

27G411A-B
Tính năng chính

  • Màn hình IPS FHD 27 inch (1920x1080)
  • Tần số quét 120Hz (O/C 144Hz) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game UltraGear™ 24g411a.

27" 144Hz (ép xung)
Màn hình chơi game IPS FHD

Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game UltraGear™ 24g411a.

IPS FHD 27" 144Hz (O/C)
Màn hình chơi game

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

IPS FHD 27 inch 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, tần số quét 120Hz, 1ms MRB, thiết kế siêu mỏng
Màn hình được viết bằng chữ in hoa.

Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động

Màn hình của LG hỗ trợ HDR10 và cung cấp độ phủ sRGB 99%, mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao với màn hình IPS cho trải nghiệm chơi game chân thực. Màn hình giúp game thủ cảm nhận chiến trường đầy kịch tính theo ý định của nhà phát triển game.

Cảnh trò chơi chiến đấu không gian được tái hiện với màu sắc sống động nhờ HDR, sRGB 99% và IPS trên màn hình LG UltraGear.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Màn hiển thị IPS™

Màn hình LG IPS™ hiển thị độ chính xác màu vượt trội với góc xem rộng.

HDR 10

HDR 10 (dải tương phản động mở rộng) hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng cụ thể.

sRGB 99% (Thông thường)

Với độ bao phủ 99% của phổ DCI-P3, đây là giải pháp tuyệt vời để hiển thị màu chính xác.

Tốc độ được viết bằng chữ in hoa.
Khung cảnh trò chơi đua xe có tốc độ phản hồi cực nhanh và tần số quét 144Hz nhanh chóng.

Chơi game mượt mà, tần số quét 144Hz (ép xung)
(gốc 120Hz)

Mang lại tần số quét 144Hz (ép xung) (gốc 120Hz) cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động. Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Sản phẩm này hỗ trợ tần số quét 120Hz và lên đến 144Hz ở chế độ ép xung khi kết nối qua DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 hỗ trợ lên đến 144Hz.)

*Tần số quét và thời gian phản hồi có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường, chẳng hạn như nội dung hoặc hiệu suất PC (CPU/GPU). Cần có card đồ họa và cáp tương thích DP 1.4 (card đồ họa được bán riêng).

Trên màn hình hiển thị một chiếc xe đua màu vàng lao đi phía trước; phần bên trong khung vuông màu trắng được thể hiện rõ nét còn bên ngoài thì bị mờ.

Tốc độ nhanh
để giành chiến thắng

Giảm mờ chuyển động 1ms* giúp chơi game mượt mà, giảm hiện tượng nhòe và bóng mờ. Các vật thể chuyển động với nhịp độ nhanh trong mọi hành động có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho game thủ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.

Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi

Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.

Chế độ chia đôi màn hình với góc nhìn của phi công trong một trò chơi có nhịp độ nhanh, hiển thị hình ảnh mượt mà và rõ nét hơn.

Logo NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tính năng sử dụng được viết bằng chữ in hoa.

Ứng dụng LG Switch

Chuyển đổi nhanh chóng

Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ. Sản phẩm cũng hỗ trợ các chế độ PBP và PIP để đa nhiệm hiệu quả trên nhiều nguồn đầu vào.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với sử dụng thực tế.

*Tìm trong Menu Hỗ trợ của LG.com để tải xuống ứng dụng LG Switch mới nhất.

Thiết kế hầu như không có viền và đế chân đỡ mảnh

Thiết kế siêu mỏng. Gần như lơ lửng

Trải nghiệm màn hình rộng hơn và ít bị phân tâm hơn với đường viền siêu mỏng và đế chân đỡ mảnh nhất có thể cùng thiết kế hầu như không có viền. Chân đỡ gần như lơ lửng giúp tăng thêm vẻ đẹp ngăn nắp, nhẹ nhàng, trong khi cảm giác màn hình liền mạch mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực—lý tưởng cho bố cục kép hoặc không gian làm việc tối giản.

Biểu tượng thiết kế viền siêu mỏng.

Thiết kế viền siêu mỏng

với đế chân đỡ mảnh

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ nghiêng.

Độ nghiêng

-5~20º

Biểu tượng Giá treo tường.

Giá treo tường

100X100

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với sử dụng thực tế.

* Độ nghiêng (-5~20°), Có thể treo tường (100x100).

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

