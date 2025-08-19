We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ G4 IPS FHD 27 inch 144Hz (ép xung) với NVIDIA G-SYNC® compatible, sRGB 99% (Thông thường)
Tính năng chính
- Màn hình IPS FHD 27 inch (1920x1080)
- Tần số quét 120Hz (O/C 144Hz) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động
Màn hình của LG hỗ trợ HDR10 và cung cấp độ phủ sRGB 99%, mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao với màn hình IPS cho trải nghiệm chơi game chân thực. Màn hình giúp game thủ cảm nhận chiến trường đầy kịch tính theo ý định của nhà phát triển game.
Cảnh trò chơi chiến đấu không gian được tái hiện với màu sắc sống động nhờ HDR, sRGB 99% và IPS trên màn hình LG UltraGear.
*Sản phẩm này hỗ trợ tần số quét 120Hz và lên đến 144Hz ở chế độ ép xung khi kết nối qua DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 hỗ trợ lên đến 144Hz.)
*Tần số quét và thời gian phản hồi có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường, chẳng hạn như nội dung hoặc hiệu suất PC (CPU/GPU). Cần có card đồ họa và cáp tương thích DP 1.4 (card đồ họa được bán riêng).
*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.
Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi
Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.
Chế độ chia đôi màn hình với góc nhìn của phi công trong một trò chơi có nhịp độ nhanh, hiển thị hình ảnh mượt mà và rõ nét hơn.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
Điểm ngắm
Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.
Ứng dụng LG Switch
Chuyển đổi nhanh chóng
Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ. Sản phẩm cũng hỗ trợ các chế độ PBP và PIP để đa nhiệm hiệu quả trên nhiều nguồn đầu vào.
*Tìm trong Menu Hỗ trợ của LG.com để tải xuống ứng dụng LG Switch mới nhất.
Thiết kế hầu như không có viền và đế chân đỡ mảnh
Thiết kế siêu mỏng. Gần như lơ lửng
Trải nghiệm màn hình rộng hơn và ít bị phân tâm hơn với đường viền siêu mỏng và đế chân đỡ mảnh nhất có thể cùng thiết kế hầu như không có viền. Chân đỡ gần như lơ lửng giúp tăng thêm vẻ đẹp ngăn nắp, nhẹ nhàng, trong khi cảm giác màn hình liền mạch mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực—lý tưởng cho bố cục kép hoặc không gian làm việc tối giản.
* Độ nghiêng (-5~20°), Có thể treo tường (100x100).
Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.
