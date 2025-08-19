Skip to contentSkip to accessibility help
Màn hình chơi game IPS QHD LG UltraGear™ G6 27 inch 300Hz | 27G640A vớiDCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

27G640A-B
Tính năng chính

  • Màn hình IPS QHD 27 inch (2560x1440)
  • Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 với DCI-P3 95%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • Thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng
  • Chân đỡ chữ L
Thêm
Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game UltraGear™ 27G640A trong một căn phòng rực sáng đèn neon theo phong cách tương lai.

Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game UltraGear™ 27G640A trong một căn phòng rực sáng đèn neon theo phong cách tương lai.

Màn hình chơi game
QHD 300Hz 1ms (GtG) 27 inch

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tổng quan về tính năng của màn hình chơi game nổi bật bao gồm: Màn hình IPS QHD 16:9 có độ phân giải 2560x1440, gam màu DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR 400, tần số quét 300Hz, thời gian phản hồi 1ms (GtG), cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery 15W và HDMI 2.1, công nghệ Adaptive Sync tương thích NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

Màn hình

Màn hình

Hình ảnh rõ ràng giúp bạn kiểm soát mọi tình huống

Màn hình QHD 27 inch (2560x1440) mang lại hình ảnh chân thực và chất lượng hình ảnh nhất quán, cả về độ rõ nét và chiều sâu. Độ phân giải 1440p và tỷ lệ màn hình 16:9 cho chế độ xem toàn màn hình cân đối, giúp tăng khả năng quan sát không gian trong game—vừa mang lại trải nghiệm chơi game chân thực, vừa giúp các yếu tố hình ảnh quan trọng dễ theo dõi.

Cận cảnh màn hình UltraGear™ 27G640A hiển thị cảnh trò chơi khoa học viễn tưởng, làm nổi bật QHD 16:9 với độ phân giải 2560x1440.

Cận cảnh màn hình UltraGear™ 27G640A hiển thị cảnh trò chơi khoa học viễn tưởng, làm nổi bật QHD 16:9 với độ phân giải 2560x1440.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi

Màn hình chơi game hỗ trợ phổ màu rộng với gam màu DCI-P3 95% (Typ.), thể hiện màu sắc có độ chân thực cao để tái tạo bằng VESA DisplayHDR 400, cho phép người chơi có trải nghiệm gaming siêu thực.

Cảnh chiến đấu tương lai trên màn hình UltraGear™ 27G640A, hiển thị màu sắc sống động với gam màu DCI-P3 95% và chứng nhận VESA DisplayHDR™ 400.

Cảnh chiến đấu tương lai trên màn hình UltraGear™ 27G640A, hiển thị màu sắc sống động với gam màu DCI-P3 95% và chứng nhận VESA DisplayHDR™ 400.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

TỐC ĐỘ

TỐC ĐỘ

Chuyển động chơi game mượt màvới tần số quét 300Hz

Mang lại tần số quét 300Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động.

Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

Cảnh đua xe minh họa tần số quét 300Hz của UltraGear™ 27G640A cho chuyển động chơi game mượt mà, rõ nét.

Cảnh đua xe minh họa tần số quét 300Hz của UltraGear™ 27G640A cho chuyển động chơi game mượt mà, rõ nét.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi với 1ms (GtG)

Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG)giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và mang lại tốc độ phản hồi vượt trội,đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 1ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ

Chuyển động mượt mà,chơi không giới hạn

Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag nhờ công nghệ AMD FreeSync™ Premium cùng khả năng tương thích G-SYNC® đã được NVIDIA kiểm chứng, xác nhận chính thứctrên màn hình chơi game 4K. Trải nghiệm chơi game mượt mà, rõ nét nhờ việc giảm đáng kể hiện tượng xé hìnhvà giật lag trên màn hình.

Cảnh đua xe từ Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình UltraGear™ 27G640A, có hỗ trợ cho NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

Cảnh đua xe từ Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình UltraGear™ 27G640A, có hỗ trợ cho NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Bộ đếm FPS

Bộ đếm FPS sẽ cho bạn biết tình trạng tải nội dung. Mọi khung hình đều quan trọng, cho dù bạn đang biên tập, chơi trò chơi hay xem phim. Với Bộ đếm FPS, bạn sẽ có được dữ liệu theo thời gian thực.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Thiết kế thanh lịch, gọn gàng

Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế 3 mặt gần như không có viền với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và điều chỉnh độ cao và xoay ngang dọc.Chân đỡ chữ L gọn gàng được thiết kế để tiết kiệm không gian bàn làm việc và loại bỏ các góc chết, giúp góc làm việc sạch sẽ và hiệu quả.

Biểu tượng có thể điều chỉnh trục xoay.

Xoay màn hình

-45° ~ 45°

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ nghiêng.

Miringkan (Tilt)

-5° ~ 21°

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Độ cao

150 mm

Biểu tượng có thể điều chỉnh pivot.

Độ xoay

-90° ~ 90°

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game UltraGear™ 27G640A, hiển thị cảnh đua xe theo phong cách tương lai trên màn hình.

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game UltraGear™ 27G640A, hiển thị cảnh đua xe theo phong cách tương lai trên màn hình.

Ikon USB tipe C

USB Type-C™ 

PD 15W

Ikon HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Ikon DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

với DSC

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

In

Thông số chính

  • Kích thước [Inch]

    27

  • Độ phân giải

    2560 x 1440

  • Loại tấm nền

    IPS

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    300

  • Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    27

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    IPS

  • Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Độ phân giải

    2560 x 1440

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    232.8 × 232.8 mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    1.07B

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1300:1

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    300

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    600:1

  • Kích thước [cm]

    68.378

KẾT NỐI

  • HDMI

    Có (2ea)

  • DisplayPort

    Có (1ea)

  • Phiên bản DP

    1.4

  • USB-C

    Có (1ea)

  • Đầu ra tai nghe

    3 lỗ (Chỉ âm thanh)

  • Cổng USB Downstream

    Có(2ea/ver3.0)

  • Cổng USB Upstream

    Có(1ea/ver3.0)

  • USB-C (Truyền dữ liệu)

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • Chống nháy hình

  • NVIDIA G-Sync™

    Tương thích với G-SYNC

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Các tính năng khác (Tính năng)

    LG Switch

  • Chế độ đọc sách

  • Bộ đếm FPS

  • VRR

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100

ÂM THANH

  • Loa

    5W x 2

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    810×165×465mm

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    7.4kg

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    5.47kg

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    3.4kg

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    UltraGear

  • Năm

    Y25

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    45W

  • Tiêu thụ điện năng (Energy Star)

    33W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    26W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    External Power(Adapter)

PHỤ KIỆN

  • HDMI

  • USB-C

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 