We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game IPS QHD LG UltraGear™ G6 27 inch 300Hz | 27G640A vớiDCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
Màn hình chơi game IPS QHD LG UltraGear™ G6 27 inch 300Hz | 27G640A vớiDCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Hình ảnh rõ ràng giúp bạn kiểm soát mọi tình huống
Màn hình QHD 27 inch (2560x1440) mang lại hình ảnh chân thực và chất lượng hình ảnh nhất quán, cả về độ rõ nét và chiều sâu. Độ phân giải 1440p và tỷ lệ màn hình 16:9 cho chế độ xem toàn màn hình cân đối, giúp tăng khả năng quan sát không gian trong game—vừa mang lại trải nghiệm chơi game chân thực, vừa giúp các yếu tố hình ảnh quan trọng dễ theo dõi.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi
Màn hình chơi game hỗ trợ phổ màu rộng với gam màu DCI-P3 95% (Typ.), thể hiện màu sắc có độ chân thực cao để tái tạo bằng VESA DisplayHDR 400, cho phép người chơi có trải nghiệm gaming siêu thực.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Chuyển động chơi game mượt màvới tần số quét 300Hz
Mang lại tần số quét 300Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động.
Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi với 1ms (GtG)
Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG)giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và mang lại tốc độ phản hồi vượt trội,đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 1ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).
Chuyển động mượt mà,chơi không giới hạn
Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag nhờ công nghệ AMD FreeSync™ Premium cùng khả năng tương thích G-SYNC® đã được NVIDIA kiểm chứng, xác nhận chính thứctrên màn hình chơi game 4K. Trải nghiệm chơi game mượt mà, rõ nét nhờ việc giảm đáng kể hiện tượng xé hìnhvà giật lag trên màn hình.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Điểm ngắm
Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Bộ đếm FPS
Bộ đếm FPS sẽ cho bạn biết tình trạng tải nội dung. Mọi khung hình đều quan trọng, cho dù bạn đang biên tập, chơi trò chơi hay xem phim. Với Bộ đếm FPS, bạn sẽ có được dữ liệu theo thời gian thực.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Thiết kế thanh lịch, gọn gàng
Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế 3 mặt gần như không có viền với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và điều chỉnh độ cao và xoay ngang dọc.Chân đỡ chữ L gọn gàng được thiết kế để tiết kiệm không gian bàn làm việc và loại bỏ các góc chết, giúp góc làm việc sạch sẽ và hiệu quả.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Thông số chính
Kích thước [Inch]
27
Độ phân giải
2560 x 1440
Loại tấm nền
IPS
Tỷ lệ khung hình
16:9
Gam màu (Điển hình)
DCI P3 95% (CIE1976)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400cd/m²
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
300
Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
27
Tỷ lệ khung hình
16:9
Loại tấm nền
IPS
Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Độ phân giải
2560 x 1440
Kích thước điểm ảnh [mm]
232.8 × 232.8 mm
Độ sâu màu (Số màu)
1.07B
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1300:1
Gam màu (Điển hình)
DCI P3 95% (CIE1976)
Gam màu (Tối thiểu)
DCI P3 90% (CIE1976)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
300
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
320cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
600:1
Kích thước [cm]
68.378
KẾT NỐI
HDMI
Có (2ea)
DisplayPort
Có (1ea)
Phiên bản DP
1.4
USB-C
Có (1ea)
Đầu ra tai nghe
3 lỗ (Chỉ âm thanh)
Cổng USB Downstream
Có(2ea/ver3.0)
Cổng USB Upstream
Có(1ea/ver3.0)
USB-C (Truyền dữ liệu)
Có
USB-C (Power Delivery)
15W
TÍNH NĂNG
HDR 10
Có
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Tiết kiệm năng lượng thông minh
Có
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
Có
Chống nháy hình
Có
NVIDIA G-Sync™
Tương thích với G-SYNC
Đồng bộ hành động động
Có
Black Stabilizer
Có
Crosshair
Có
Các tính năng khác (Tính năng)
LG Switch
Chế độ đọc sách
Có
Bộ đếm FPS
Có
VRR
Có
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Phím do người dùng xác định
Có
Chọn đầu vào tự động
Có
Hiệu ứng HDR
Có
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100
ÂM THANH
Loa
5W x 2
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
810×165×465mm
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
7.4kg
Trọng lượng có chân đế [kg]
5.47kg
Trọng lượng không có chân đế [kg]
3.4kg
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
UltraGear
Năm
Y25
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
45W
Tiêu thụ điện năng (Energy Star)
33W
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
26W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
External Power(Adapter)
PHỤ KIỆN
HDMI
Có
USB-C
Có
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.