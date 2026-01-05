We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD 27G810A với Chế độ kép, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi
Màn hình chơi game hỗ trợ phổ màu rộng với độ phủ màu DCI-P3 95%, thể hiện màu sắc có độ chân thực cao cho khả năng tái tạo bằng VESA DisplayHDR™ 400, mang lại trải nghiệm gaming siêu thực cho người chơi.
Các chiến binh mặc giáp tương lai chiến đấu bằng vũ khí năng lượng trong thành phố rực sáng đèn neon.
Chế độ kép có tùy chọn phong phú
chuyển đổi giữa 360Hz - 180Hz
Chế độ kép được VESA chứng nhận mang đến khả năng chuyển đổi liền mạch giữa 4K UHD 180Hz cho các trò chơi có đồ họa khủng và FHD 360Hz cho các pha hành động nhịp độ nhanh. Trải nghiệm Chế độ kép có tùy chọn phong phú và dễ dàng chọn kích thước màn hình yêu thích trong số hai tần số quét (180Hz, 360Hz) thông qua Hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phím tắt vật lý hoặc phím tắt trên bàn phím thông qua LG Switch để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game trong mọi thể loại.
*Hiệu suất “Chế độ kép” có thể thay đổi tùy thuộc vào loại trò chơi, thông số kỹ thuật đồ họa máy tính và cấu hình.
Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi
Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.
*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 1ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).
Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi
Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực và VESA AdaptiveSync™ certification, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.
So sánh hình ảnh chơi game mượt mà – Hình bên trái gặp hiện tượng xé hình, hình bên phải không bị xé hình.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
*Tai nghe được bán riêng.
Nhỏ gọn và đẹp mắt
Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế viền siêu mỏng cùng đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay ngang, nghiêng và nâng hạ. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn.
Thông số chính
Màn hình - Kích thước [Inch]
27
Màn hình - Độ phân giải
3840 x 2160
Màn hình - Loại tấm nền
IPS
Màn hình - Tỷ lệ khung hình
16:9
Màn hình - Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
460cd/m²
Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]
180
Màn hình - Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình
Nghiêng/Điều chỉnh độ cao/Xoay ngang/Xoay dọc
Tất cả thông số
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
CÓ
CE
CÓ
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình máy tính
Năm
2025
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
CÓ
HDMI (Màu/Chiều dài)
Đen/ 1.8m
Dây nguồn
CÓ
HDMI
CÓ
Cổng hiển thị
CÓ
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
CÓ
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
27
Kích thước [cm]
68.4
Độ phân giải
3840 x 2160
Loại tấm nền
IPS
Tỷ lệ khung hình
16:9
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
400cd/m²
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
460cd/m²
Gam màu (Tối thiểu)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Độ sâu màu (Số màu)
1.07B
Bit màu
10bit (8bit+FRC)
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
700:1
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1000:1
Xử lý bề mặt
Chống chói
Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
180
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
TÍNH NĂNG
HDR 10
CÓ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Hiệu ứng HDR
CÓ
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
CÓ
Hiệu chỉnh phần cứng
CÓ
Chống nháy hình
CÓ
Chế độ đọc sách
CÓ
Chế độ mù màu
CÓ
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
CÓ
Black Stabilizer
CÓ
Đồng bộ hành động động
CÓ
Crosshair
CÓ
Bộ đếm FPS
CÓ
Phím do người dùng xác định
CÓ
Chọn đầu vào tự động
CÓ
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
ỨNG DỤNG SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
CÓ
Dual Controller
CÓ
KẾT NỐI
HDMI
CÓ (2 cổng)
DisplayPort
CÓ (1 cổng)
Phiên bản DP
1.4
Cổng USB Upstream
CÓ (1 cổng/ 3.0)
Cổng USB Downstream
CÓ (2 cổng/ 3.0)
Đầu ra tai nghe
4 cực tiếp xúc (nói và nghe)
ÂM THANH
DTS Headphone:X
CÓ
NGUỒN
Đầu ra DC
65W (19V / 3.42A)
Loại
Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
26W
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
32.83W
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Nghiêng/Điều chỉnh độ cao/Xoay ngang/Xoay dọc
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100
Thiết kế không viền
3 cạnh viền mỏng
Chân đế OneClick
CÓ
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
613.5x534.5x220(đứng) / 613.5x404.5x220(nằm)
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
691 x 168 x 523
Trọng lượng có chân đế [kg]
7.4kg
Trọng lượng không có chân đế [kg]
4.9kg
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
9.9kg
Mọi người đang nói gì
