Màn hình chơi game LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD 27G810A với Chế độ kép, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

27G810A-B
Tính năng chính

  • Màn hình 27 inch 4K UHD (3840x2160) IPS
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Tốc độ làm mới 180Hz
  • Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Thêm
Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game UltraGear™ 27G810a.

Màn hình chơi game 27 inch 4K 180Hz IPS với Chế độ kép

Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game LG UltraGear™ 27G810A đặt trên đế lục giác trong khung cảnh hành lang rực ánh đèn neon mang phong cách vị lai; màn hình hiển thị các vòng xoáy màu tím và đỏ sống động cùng logo UltraGear ở chính giữa.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Ảnh ghép gồm năm ô tính năng ăn điểm của LG UltraGear™ 27G810A: trên cùng bên trái là hình ảnh chiến trường giả tưởng kèm dòng chữ "27 inch 4K UHD 3840 × 2160"; trên cùng bên phải là hình ảnh giáp binh khoa học viễn tưởng nằm trên dòng chữ "DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400"; dưới cùng bên trái kết hợp cảnh đua xe và giả tưởng nằm dưới dòng chữ "Chế độ kép 4K UHD 180Hz – FHD 360Hz"; dưới cùng chính giữa là hình ảnh tàu vũ trụ lơ lửng trên Trái đất bên cạnh dòng chữ "1 ms (GtG)"; dưới cùng bên phải là hình cận cảnh cáp HDMI 2.1.

Từ "MÀN HÌNH" viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Biểu ngữ trang chủ LG UltraGear™ 27G810A: chiến binh giả tưởng cưỡi ngựa tiến về nơi tàn tích có ánh dương soi rọi giữa khu rừng tối tăm. Dòng tiêu đề có nội dung "Làm chủ cuộc chơi với kích thước lý tưởng", theo sau là nội dung chính về độ rõ nét 4K và tốc độ Chế độ kép. Dòng chữ chồng lên ở góc liệt kê thông số kỹ thuật chính "27 inch | 4K UHD | 180 Hz."

Làm chủ cuộc chơi với kích thước lý tưởng

Màn hình chơi game 27 inch có độ phân giải 4K cho độ nét 4K UHD gốc chuẩn không cần chỉnh. Muốn tăng tốc độ, bật Chế độ kép để tận hưởng 4K 180Hz giúp cân bằng độ rõ và mượt hoặc chuyển sang Full HD 360Hz để đạt tốc độ khung hình tối đa nhờ phản hồi 1ms GtG nét trong từng chuyển động.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi

Màn hình chơi game hỗ trợ phổ màu rộng với độ phủ màu DCI-P3 95%, thể hiện màu sắc có độ chân thực cao cho khả năng tái tạo bằng VESA DisplayHDR™ 400, mang lại trải nghiệm gaming siêu thực cho người chơi.

Các chiến binh mặc giáp tương lai chiến đấu bằng vũ khí năng lượng trong thành phố rực sáng đèn neon.

Từ "TỐC ĐỘ" viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Chế độ kép có tùy chọn phong phú
chuyển đổi giữa 360Hz - 180Hz

Chế độ kép được VESA chứng nhận mang đến khả năng chuyển đổi liền mạch giữa 4K UHD 180Hz cho các trò chơi có đồ họa khủng và FHD 360Hz cho các pha hành động nhịp độ nhanh. Trải nghiệm Chế độ kép có tùy chọn phong phú và dễ dàng chọn kích thước màn hình yêu thích trong số hai tần số quét (180Hz, 360Hz) thông qua Hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phím tắt vật lý hoặc phím tắt trên bàn phím thông qua LG Switch để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game trong mọi thể loại.

Hiệp sĩ và xe đua đại diện cho 180Hz 4K UHD và 360Hz FHD.

Hiệp sĩ và xe đua đại diện cho 180Hz 4K UHD và 360Hz FHD.

*Hiệu suất “Chế độ kép” có thể thay đổi tùy thuộc vào loại trò chơi, thông số kỹ thuật đồ họa máy tính và cấu hình.

Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi

Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.

*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 1ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).

Từ "CÔNG NGHỆ" viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Từ “CÔNG NGHỆ” viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi

Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực và VESA AdaptiveSync™ certification, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.

Logo của NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync và AMD FreeSync Premium.

Logo của NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync và AMD FreeSync Premium.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

Dây tai nghe 4 cực được kết nối với màn hình.

Plugin cho hiệu ứng âm thanh
sống động

Vừa tận hưởng trò chơi vừa trò chuyện bằng giọng nói bằng cách kết nối dễ dàng với cổng ra tai nghe 4 cực. Đồng thời, cảm thấy đắm chìm hơn trong âm thanh 3D ảo với DTS Headphone:X.

*Tai nghe được bán riêng.

Nhỏ gọn và đẹp mắt

Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế viền siêu mỏng cùng đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay ngang, nghiêng và nâng hạ. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn.

Biểu tượng có thể điều chỉnh trục xoay.

Xoay màn hình

-30° ~ 30°

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ nghiêng.

Độ nghiêng

-5° ~ 21°

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Độ cao

130mm

Biểu tượng Xoay trục hai chiều có thể điều chỉnh.

Xoay trục

Hai chiều

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game UltraGear™ 27G640A, hiển thị cảnh đua xe theo phong cách tương lai trên màn hình.

Biểu tượng HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Biểu tượng DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

với DSC

In

Thông số chính

  • Màn hình - Kích thước [Inch]

    27

  • Màn hình - Độ phân giải

    3840 x 2160

  • Màn hình - Loại tấm nền

    IPS

  • Màn hình - Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Màn hình - Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    460cd/m²

  • Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    180

  • Màn hình - Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình

    Nghiêng/Điều chỉnh độ cao/Xoay ngang/Xoay dọc

Tất cả thông số

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

  • CE

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình máy tính

  • Năm

    2025

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

    Đen/ 1.8m

  • Dây nguồn

  • HDMI

  • Cổng hiển thị

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    27

  • Kích thước [cm]

    68.4

  • Độ phân giải

    3840 x 2160

  • Loại tấm nền

    IPS

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    460cd/m²

  • Gam màu (Tối thiểu)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Độ sâu màu (Số màu)

    1.07B

  • Bit màu

    10bit (8bit+FRC)

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    700:1

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1000:1

  • Xử lý bề mặt

    Chống chói

  • Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    180

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Hiệu ứng HDR

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • Hiệu chỉnh phần cứng

  • Chống nháy hình

  • Chế độ đọc sách

  • Chế độ mù màu

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Đồng bộ hành động động

  • Crosshair

  • Bộ đếm FPS

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

ỨNG DỤNG SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

KẾT NỐI

  • HDMI

    CÓ (2 cổng)

  • DisplayPort

    CÓ (1 cổng)

  • Phiên bản DP

    1.4

  • Cổng USB Upstream

    CÓ (1 cổng/ 3.0)

  • Cổng USB Downstream

    CÓ (2 cổng/ 3.0)

  • Đầu ra tai nghe

    4 cực tiếp xúc (nói và nghe)

ÂM THANH

  • DTS Headphone:X

NGUỒN

  • Đầu ra DC

    65W (19V / 3.42A)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    26W

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    32.83W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Nghiêng/Điều chỉnh độ cao/Xoay ngang/Xoay dọc

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100

  • Thiết kế không viền

    3 cạnh viền mỏng

  • Chân đế OneClick

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    613.5x534.5x220(đứng) / 613.5x404.5x220(nằm)

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    691 x 168 x 523

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    7.4kg

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    4.9kg

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    9.9kg

