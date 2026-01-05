We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game uốn cong LG UltraGear™ 34 inch OLED 160Hz WQHD | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
Màn hình chơi game uốn cong LG UltraGear™ 34 inch OLED 160Hz WQHD | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
Tính năng chính
- Màn hình OLED WQHD 34 inch (3440x1440)
- Tốc độ làm mới 160Hz/ 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Mở rộng kích thước thực của màn hình để chơi game
Màn hình WQHD 34 inch (3440x1440) mang đến góc nhìn rộng hơn 34%, cho phép game thủ thấy nhiều chi tiết hơn trên màn hình trò chơi.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động
Màn hình của chúng tôi hỗ trợ HDR10 và cung cấp độ phủ sRGB 99%, mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao cho trải nghiệm chơi game chân thực. Màn hình giúp game thủ cảm nhận chiến trường đầy kịch tính theo ý định của nhà phát triển game.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.
Rõ ràng hơn, mượt mà hơn và nhanh hơn
Với công nghệ FreeSync™ Premium, game thủ sẽ được trải nghiệm chuyển động liền mạch mượt mà trong những trò chơi có độ phân giải cao và nhịp độ nhanh. Công nghệ này giúp giảm đáng kể hiện tượng xước hoặc giật hình.
Hình ảnh nhân vật hiệp sĩ khoác áo choàng đỏ, cầm khiên lớn và kiếm trên màn hình chia đôi, màn hình bên trái bị mờ còn màn hình bên phải hiển thị rõ nét, có logo AMD FreeSync Premium ở phía dưới bên phải.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Điểm ngắm
Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Trải nghiệm chơi game chân thực
Màn hình này được thiết kế tinh gọn với viền mỏng đến mức gần như không có viền ở 3 cạnh, không gây phân tâm nhờ hình ảnh sống động, chính xác đến kinh ngạc cộng thêm 2 Bộ loa stereo 5W với MaxxAudio® cho bạn trải nghiệm chơi game chân thực.
Một chiếc xe đua màu đỏ lao nhanh trên đường trong khung cảnh thành phố gồm những tòa nhà cao vút tuyệt đẹp, với màn hình Ultra Gear ở phía trước và bộ điều khiển trò chơi ở phía dưới bên trái. Âm thanh được thể hiện sống động thông qua bộ loa MaxxAudio ở cả hai bên màn hình.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Thiết kế thanh lịch, gọn gàng
Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng với đế hoàn toàn tùy chỉnh bằng cách xoay, nghiêng và điều chỉnh độ cao. Chân đỡ chữ L gọn gàng được thiết kế để tiết kiệm không gian bàn làm việc và loại bỏ các góc chết, giúp góc làm việc sạch sẽ và hiệu quả.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Thông số chính
Màn hình - Kích thước [Inch]
34
Màn hình - Độ phân giải
3440 x 1440
Màn hình - Loại tấm nền
VA
Màn hình - Tỷ lệ khung hình
21:9
Màn hình - Gam màu (Điển hình)
sRGB 95% (CIE1931)
Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
300cd/m²
Màn hình - Độ cong
1800R
Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]
160
Màn hình - Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình
Nghiêng/độ cao/xoay
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
34
Tỷ lệ khung hình
21:9
Loại tấm nền
VA
Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
Độ phân giải
3440 x 1440
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.07725 ×0.23175mm
Độ sâu màu (Số màu)
16.7M
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
300cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
4000:1
Gam màu (Điển hình)
sRGB 95% (CIE1931)
Độ cong
1800R
Gam màu (Tối thiểu)
sRGB 95% (CIE1931)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
160
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
240cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
3200:1
Bit màu
110
Kích thước [cm]
86.35
KẾT NỐI
HDMI
CÓ
DisplayPort
CÓ
Phiên bản DP
1.4
Đầu ra tai nghe
3 chấu (chỉ âm thanh)
TÍNH NĂNG
HDR 10
CÓ
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
CÓ
Chống nháy hình
CÓ
Đồng bộ hành động động
CÓ
Black Stabilizer
CÓ
Crosshair
CÓ
Chế độ đọc sách
CÓ
Công nghệ giảm mờ chuyển động.
CÓ
Chọn đầu vào tự động
CÓ
Hiệu ứng HDR
CÓ
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Nghiêng/độ cao/xoay
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100 mm
ÂM THANH
Maxx Audio
CÓ
Loa
5W x 2
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
1053 x 529 x 232mm
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
809 x 470.3 x 249.1mm
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
809 x 358.9 x 91.5mm
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
13kg
Trọng lượng có chân đế [kg]
10kg
Trọng lượng không có chân đế [kg]
5.8kg
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình gaming
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
CÓ
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
CÓ
Cổng hiển thị
CÓ
HDMI
CÓ (2 dây)
Dây nguồn
CÓ
ỨNG DỤNG SW
Dual Controller
CÓ
OnScreen Control (LG Screen Manager)
CÓ
HỘP ĐIỀU KHIỂN
Dây nguồn AC
CÓ
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.