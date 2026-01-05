About Cookies on This Site

Màn hình chơi game uốn cong LG UltraGear™ 34 inch OLED 160Hz WQHD | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

Màn hình chơi game uốn cong LG UltraGear™ 34 inch OLED 160Hz WQHD | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of ports
Tính năng chính

  • Màn hình OLED WQHD 34 inch (3440x1440)
  • Tốc độ làm mới 160Hz/ 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Logo UltraGear™ OLED GX6 với hình ảnh sản phẩm UltraGear.

34 inch WQHD 160Hz 1ms MBR Màn hình chơi game uốn cong

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

Chữ Display (màn hình) được viết bằng chữ in hoa và có logo LG UltraGear ở góc trên bên phải.

Mở rộng kích thước thực của màn hình để chơi game

Màn hình WQHD 34 inch (3440x1440) mang đến góc nhìn rộng hơn 34%, cho phép game thủ thấy nhiều chi tiết hơn trên màn hình trò chơi.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động

Màn hình của chúng tôi hỗ trợ HDR10 và cung cấp độ phủ sRGB 99%, mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao cho trải nghiệm chơi game chân thực. Màn hình giúp game thủ cảm nhận chiến trường đầy kịch tính theo ý định của nhà phát triển game.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Chữ Speed (tốc độ) được viết bằng chữ in hoa và có logo LG UltraGear ở góc trên bên phải.

Khung cảnh trò chơi đua xe có tốc độ phản hồi cực nhanh và tần số quét 160Hz nhanh chóng.

Chuyển động chơi game mượt mà

Tần số quét 160Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động. Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Trên màn hình hiển thị một chiếc xe đua màu vàng lao đi phía trước; phần bên trong khung vuông màu trắng được thể hiện rõ nét còn bên ngoài thì bị mờ.

Tốc độ nhanh để giành chiến thắng

Giảm mờ chuyển động 1ms* giúp chơi game mượt mà, giảm hiện tượng nhòe và bóng mờ. Các vật thể chuyển động với nhịp độ nhanh trong mọi hành động có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho game thủ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.

Rõ ràng hơn, mượt mà hơn và nhanh hơn

Với công nghệ FreeSync™ Premium, game thủ sẽ được trải nghiệm chuyển động liền mạch mượt mà trong những trò chơi có độ phân giải cao và nhịp độ nhanh. Công nghệ này giúp giảm đáng kể hiện tượng xước hoặc giật hình.

Hình ảnh nhân vật hiệp sĩ khoác áo choàng đỏ, cầm khiên lớn và kiếm trên màn hình chia đôi, màn hình bên trái bị mờ còn màn hình bên phải hiển thị rõ nét, có logo AMD FreeSync Premium ở phía dưới bên phải.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Chữ Usability (Khả năng sử dụng) được viết bằng chữ in hoa và có logo LG UltraGear ở góc trên bên phải.

Trải nghiệm chơi game chân thực

Màn hình này được thiết kế tinh gọn với viền mỏng đến mức gần như không có viền ở 3 cạnh, không gây phân tâm nhờ hình ảnh sống động, chính xác đến kinh ngạc cộng thêm 2 Bộ loa stereo 5W với MaxxAudio® cho bạn trải nghiệm chơi game chân thực.

Một chiếc xe đua màu đỏ lao nhanh trên đường trong khung cảnh thành phố gồm những tòa nhà cao vút tuyệt đẹp, với màn hình Ultra Gear ở phía trước và bộ điều khiển trò chơi ở phía dưới bên trái. Âm thanh được thể hiện sống động thông qua bộ loa MaxxAudio ở cả hai bên màn hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Thiết kế thanh lịch, gọn gàng

Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng với đế hoàn toàn tùy chỉnh bằng cách xoay, nghiêng và điều chỉnh độ cao. Chân đỡ chữ L gọn gàng được thiết kế để tiết kiệm không gian bàn làm việc và loại bỏ các góc chết, giúp góc làm việc sạch sẽ và hiệu quả.

Biểu tượng có thể điều chỉnh trục xoay.

Xoay màn hình

±30º

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ nghiêng.

Độ nghiêng

-5~15º

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Độ cao

110mm

Biểu tượng thiết kế không viền.

Thiết kế không viền

In

Thông số chính

  • Màn hình - Kích thước [Inch]

    34

  • Màn hình - Độ phân giải

    3440 x 1440

  • Màn hình - Loại tấm nền

    VA

  • Màn hình - Tỷ lệ khung hình

    21:9

  • Màn hình - Gam màu (Điển hình)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Màn hình - Độ cong

    1800R

  • Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    160

  • Màn hình - Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình

    Nghiêng/độ cao/xoay

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    34

  • Tỷ lệ khung hình

    21:9

  • Loại tấm nền

    VA

  • Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Độ phân giải

    3440 x 1440

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.07725 ×0.23175mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    16.7M

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    4000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Độ cong

    1800R

  • Gam màu (Tối thiểu)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    160

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    240cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    3200:1

  • Bit màu

    110

  • Kích thước [cm]

    86.35

KẾT NỐI

  • HDMI

  • DisplayPort

  • Phiên bản DP

    1.4

  • Đầu ra tai nghe

    3 chấu (chỉ âm thanh)

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • Chống nháy hình

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Chế độ đọc sách

  • Công nghệ giảm mờ chuyển động.

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Nghiêng/độ cao/xoay

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100 mm

ÂM THANH

  • Maxx Audio

  • Loa

    5W x 2

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    1053 x 529 x 232mm

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1mm

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5mm

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    13kg

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    10kg

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    5.8kg

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình gaming

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

  • Cổng hiển thị

  • HDMI

    CÓ (2 dây)

  • Dây nguồn

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

HỘP ĐIỀU KHIỂN

  • Dây nguồn AC

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 