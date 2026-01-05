Màn hình chơi game uốn cong LG UltraGear™ 34 inch OLED 160Hz WQHD | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.