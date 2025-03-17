Skip to content Skip to accessibility help
Màn hình LG 21,5 inch Full HD 100Hz với sRGB 99% (Thông thường), HDR 10, 1ms MBR

Tính năng

Bộ sưu tập

Thông số

Đánh giá

Nơi bán sản phẩm

Hỗ trợ

Màn hình LG 21,5 inch Full HD 100Hz với sRGB 99% (Thông thường), HDR 10, 1ms MBR

Màn hình LG 21,5 inch Full HD 100Hz với sRGB 99% (Thông thường), HDR 10, 1ms MBR

22U401A-B
  front view
  -15 degree side view
  +15 degree side view
  perspective view
  side view
  • side view
  • side view
  • side view
  top view
  rear view
  • -15 degree side view
  • +15 degree side view
  rear perspective view
  • rear perspective view
  close-up view of ports
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
side view
side view
side view
top view
rear view
-15 degree side view
+15 degree side view
rear perspective view
rear perspective view
close-up view of ports

Tính năng chính

  • Full HD
  • Tần số quét 100Hz
  • Giảm mờ chuyển động 1ms
  • HDR10 / sRGB 99% (Thông thường)
  • Thiết kế công thái học với độ nghiêng từ -5° đến 20°
  • Dynamic Action Sync / Black Stabilizer
Thêm

Full HD 21,5"

Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ

Màn hình FHD (1920x1080) hiển thị hình ảnh rõ ràng với gam màu sRGB 99% (Thông thường), độ sáng 250 nit và tỷ lệ tương phản 3000:1.

Không gian làm việc có máy tính để bàn hiện đại với màn hình LG đang hiển thị danh mục ảnh sống động. Màn hình được đặt ở chính giữa bàn gỗ sạch sẽ cùng bàn phím, chuột, cốc cà phê, tai nghe và chậu cây. Ở phía sau, một người đàn ông làm việc gần cửa sổ lớn trong môi trường văn phòng hiện đại.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Bàn phím và chuột không có trong gói sản phẩm.

Tổng quan về tính năng của màn hình hiển thị năm thông số kỹ thuật chính: Độ phân giải Full HD, sRGB 99% (Thông thường) có hỗ trợ HDR10, tần số quét 100Hz, 1ms MBR (Giảm mờ chuyển động) và độ nghiêng có thể điều chỉnh. Hình ảnh hiển thị không gian làm việc hiện đại, đồ họa phổ màu, cảnh trò chơi đua xe và hình minh họa góc nghiêng.
Đồ họa quảng cáo cho màn hình có tần số quét 100Hz. Ở bên trái là văn bản nêu bật các lợi ích như hình ảnh mượt mà và quy trình làm việc xuyên suốt. Ở bên phải là nhiều hình ảnh xếp chồng lên nhau hiển thị trò chơi bắn súng khoa học viễn tưởng, biểu đồ và phần mềm thiết kế nhằm minh họa hiệu suất mượt mà giữa các tác vụ.

Tần số quét 100Hz

Hình ảnh mượt mà.Quy trình xuyên suốt.

Tốc độ 100Hz siêu nhanh giúp tải khung hình mượt mà trong nhiều chương trình khác nhau. Ngoài ra, bạn còn được trải nghiệm chơi game chân thực, ít bị giật màn hình và nhòe chuyển động hơn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Tính năng tần số quét có thể thay đổi tùy theo điều kiện PC của người dùng.

Cảnh trò chơi đua xe được sử dụng để quảng bá tính năng 1ms MBR (Giảm mờ chuyển động) của màn hình. Chiếc xe đua kiểu tương lai màu vàng sáng chạy dọc đường đua với hiệu ứng làm mờ chuyển động. Ở bên phải là văn bản nêu bật lợi ích như chơi game nhịp độ nhanh, giảm độ mờ và lợi thế cạnh tranh.

1ms MBR

Tốc độ nhanh để giành chiến thắng

Tính năng giảm mờ chuyển động* 1ms giúp chơi game mượt mà, không bị nhòe hay bóng mờ. Các vật thể chuyển động với nhịp độ nhanh trong mọi hành động có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho game thủ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau : Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.

sRGB 99% (Thông thường) và HDR 10

Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động

Màn hình của chúng tôi hỗ trợ HDR 10 và cung cấp tính năng 99% sRGB (Thông thường), mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao cho trải nghiệm chơi game chân thực. Hiển thị màu sắc sống động cũng biến sản phẩm thành công cụ lý tưởng cho công việc sáng tạo, nhiệm vụ năng suất và giải trí bình thường.

Ứng dụng LG Switch

Chuyển đổi nhanh chóng

Ứng dụng LG Switch giúp bạn tối ưu hóa màn hình để phục vụ cho công việc và cuộc sống. Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Truy cập LG.com để tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng thoát khỏi tình huống bom nổ.

Chế độ đọc sách

Chế độ đọc sách điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng, hỗ trợ trải nghiệm xem thích hợp để đọc trên màn hình.

Chống rung hình

Chế độ Chống rung hình làm giảm hiện tượng nháy mà mắt thường không nhìn thấy được trên màn hình, mang đến trải nghiệm xem thoải mái.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.

Thiết kế công thái học

Chân đỡ hình chữ L với đế vuông mở rộng không gian và giúp khu vực làm việc luôn ngăn nắp. Thiết kế ổn định cải thiện khả năng tập trung thị giác và hỗ trợ độ nghiêng từ -5° đến 20° giúp bạn điều chỉnh màn hình để thoải mái hơn và căn chỉnh góc nhìn tốt hơn.

A top-down view of a minimalist workspace with a monitor, keyboard, mouse, and coffee cup on the left, and a side view of the same monitor on the right showing its tilt adjustability range from -5° to 20°.
In

Thông số chính

  • Kích thước [Inch]

    21.5

  • Độ phân giải

    1920 x 1080

  • Loại tấm nền

    VA

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    250

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    100

  • Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster)

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    21.5

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    VA

  • Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster)

  • Độ phân giải

    1920 x 1080

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.2493(H) × 0.241(V) mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    16.7M

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    250

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    3000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    100

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    220

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    2400:1

  • Kích thước [cm]

    54

KẾT NỐI

  • D-Sub

    CÓ(1ea)

  • HDMI

    CÓ(1ea)

  • Đầu ra tai nghe

    3 đầu cắm

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • Chế độ mù màu

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Chống nháy hình

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Chế độ đọc sách

  • VRR

  • Super Resolution+

  • Công nghệ giảm mờ chuyển động.

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100

  • Công tắc nguồn cơ học

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    556 x 350 x 138

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    492.5 x 378.4 x 200.8

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    492.5 x 284.6 x 50.7

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    3.3

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    2.3

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    1.9

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình máy tính

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    13W

  • Tiêu thụ điện năng (Energy Star)

    13W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    13W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)

PHỤ KIỆN

  • HDMI

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 