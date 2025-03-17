We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình LG IPS Full HD 120Hz 27 inch với thiết kế 4 cạnh siêu mỏng, sRGB 99% (Thông thường), HDR 10, 1ms MBR
IPS Full HD 23,8"
Thiết kế mỏng. Màu sắc chân thực.
Màn hình Full HD (1920x1080) hiển thị hình ảnh rõ ràng với gam màu sRGB 99% (Thông thường), độ sáng 250 nit (Thông thường) và tỷ lệ tương phản 1500:1.
Hình ảnh mô tả màn hình IPS Full HD 23,8 inch trong thiết lập bàn làm việc hiện đại, hiển thị thư viện ảnh sống động. Hình ảnh nêu bật thiết kế mỏng của màn hình, khả năng hiển thị màu chính xác và sống động với sRGB 99% (Thông thường) và độ phân giải Full HD sắc nét. Bàn phím, chuột, tách cà phê và tai nghe hoàn thiện không gian làm việc gọn gàng.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Bàn phím và chuột không có trong gói sản phẩm.
Thiết kế viền siêu mỏng và đế chân đỡ mảnh
Thiết kế siêu mỏng. Gần như lơ lửng
Trải nghiệm màn hình rộng hơn và ít bị phân tâm hơn với đường viền siêu mỏng và chân đỡ mảnh nhất có thể cùng thiết kế 4 cạnh siêu mỏng. Chân đỡ gần như lơ lửng giúp tăng thêm vẻ đẹp ngăn nắp, nhẹ nhàng, trong khi cảm giác màn hình liền mạch mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực—lý tưởng cho bố cục kép hoặc không gian làm việc tối giản.
*Tính năng tần số quét có thể thay đổi tùy theo điều kiện PC của người dùng.
*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau : Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.
sRGB 99% (Thông thường) và HDR 10
Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động
Màn hình của chúng tôi hỗ trợ HDR 10 và cung cấp tính năng 99% sRGB (Thông thường), mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao cho trải nghiệm chơi game chân thực. Hiển thị màu sắc sống động cũng biến sản phẩm thành công cụ lý tưởng cho công việc sáng tạo, nhiệm vụ năng suất và giải trí bình thường.
Ứng dụng LG Switch
Chuyển đổi nhanh chóng
Ứng dụng LG Switch giúp bạn tối ưu hóa màn hình để phục vụ cho công việc và cuộc sống. Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ.
*Truy cập LG.com để tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.
Nghiêng đầu từ -5º đến 20º
Độ nghiêng có thể điều chỉnh thuận tiện
Cho dù bạn đang xem video, tham dự các cuộc họp ảo hay chuyển đổi giữa các ứng dụng, màn hình có thể điều chỉnh độ nghiêng sẽ giúp mắt bạn luôn nhìn thẳng và tập trung. Hãy tận hưởng trải nghiệm tự nhiên hơn, thư thái hơn với khả năng điều khiển góc mượt mà từ -5° đến 20°.
Thông số chính
-
Kích thước [Inch]
27
-
Độ phân giải
1920 x 1080
-
Loại tấm nền
IPS
-
Tỷ lệ khung hình
16:9
-
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
250
-
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
120
-
Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
-
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
-
Kích thước [Inch]
27
-
Tỷ lệ khung hình
16:9
-
Loại tấm nền
IPS
-
Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
-
Độ phân giải
1920 x 1080
-
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.3114(H)x0.3114(V)
-
Độ sâu màu (Số màu)
16.7M
-
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
250
-
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1500:1
-
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Gam màu (Tối thiểu)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
120
-
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
220
-
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
1050:1
-
Kích thước [cm]
68.5
KẾT NỐI
-
D-Sub
CÓ(1ea)
-
HDMI
CÓ(1ea)
-
Đầu ra tai nghe
3 đầu cắm
TÍNH NĂNG
-
HDR 10
CÓ
-
Chế độ mù màu
CÓ
-
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
-
Chống nháy hình
CÓ
-
Đồng bộ hành động động
CÓ
-
Black Stabilizer
CÓ
-
Crosshair
CÓ
-
Chế độ đọc sách
CÓ
-
VRR
CÓ
-
Super Resolution+
CÓ
-
Công nghệ giảm mờ chuyển động.
CÓ
-
Chọn đầu vào tự động
CÓ
-
Hiệu ứng HDR
CÓ
CƠ HỌC
-
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt
-
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
-
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
690 x 450 x 140
-
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
611.6 x 458.2 x 220
-
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
611.6 x 357.7 x 37.5
-
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
5.4
-
Trọng lượng có chân đế [kg]
4.2
-
Trọng lượng không có chân đế [kg]
3.3
THÔNG TIN
-
Tên sản phẩm
Màn hình máy tính
-
Năm
Y25
NGUỒN
-
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
18W
-
Tiêu thụ điện năng (Energy Star)
15W
-
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
-
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
13W
-
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
-
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
-
Loại
Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)
PHỤ KIỆN
-
HDMI
CÓ
