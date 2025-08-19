Skip to contentSkip to accessibility help
Màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing 31,5 inch 4K UHD IPS với màn hình cảm ứng, chân đỡ lăn

32U889SA-W
Hình ảnh mặt trước với điều khiển từ xa
Hình ảnh mặt bên góc +30 độ với chiều cao màn hình được điều chỉnh giảm xuống
Hình ảnh mặt trước
Hình ảnh mặt trước với màn hình xoay 90 độ
Hình ảnh mặt trước với chiều cao màn hình được điều chỉnh giảm xuống
hình chụp mặt bên góc -15 độ
Hình chụp mặt bên góc -30 độ
Hình ảnh mặt bên góc -30 độ của màn hình nghiêng +25 độ
Hình ảnh mặt bên góc -30 độ với chiều cao màn hình được điều chỉnh giảm xuống
Hình ảnh mặt bên góc -30 độ với màn hình nghiêng -25 độ và chiều cao được điều chỉnh giảm xuống
Hình ảnh mặt sau
Hình ảnh mặt sau góc +15 độ
hình chụp mặt bên góc +15 độ
Hình ảnh mặt bên góc +15 độ với chiều cao màn hình được điều chỉnh giảm xuống
Hình nhìn từ bên trái
Tính năng chính

  • Màn hình cảm ứng 31,5" 4K UHD (3840x2160) IPS
  • Chân đế có thể điều chỉnh độ nghiêng, Độ cao, Xoay và Chế độ dọc có bánh xe
  • webOS
  • AirPlay 2, Chia sẻ màn hình, Bluetooth
  • 3xUSB-C (1 lên/2 xuống, PD 65W), 2xHDMI
  • Hỗ trợ Điều khiển từ xa Magic & Webcam (POGO) (bán riêng)
Thêm

Sản phẩm xuất sắc đã giành giải thưởng

Logo CES 2025 Innovation Awards

CES 2025 Innovation Awards

Được vinh danh

Thiết bị ngoại vi và phụ kiện máy tính

Hình ảnh logo giải thưởng CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards - Được vinh danh

Chương trình webOS Re:New

về An ninh mạng

Hình ảnh logo của av forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

“webOS 24 mang đến trải nghiệm thông minh, đẹp mắt, nhanh và dễ sử dụng, tươi mới và gọn gàng”

Hình ảnh giải thưởng if design

Giải iF Design - Chiến thắng

webOS 24 UX

LG Smart Monitor Swing logo.

LG Smart Monitor Swing logo.

Linh hoạt liền mạch cho công việc và giải trí

Trải nghiệm sự linh hoạt mạnh mẽ với LG Smart Monitor với Màn hình cảm ứng, có chân đỡ lăn để điều chỉnh lý tưởng theo các góc và vị trí khác nhau. Tận hưởng khả năng điều khiển màn hình cảm ứng mượt mà, màn hình 31,5 inch lớn và chất lượng hình ảnh 4K tuyệt đẹp cho công việc và giải trí.

Hình ảnh một người phụ nữ đang sử dụng LG Smart Monitor Swing cùng một đứa trẻ, ba người đang ngồi chung bàn và nhìn vào LG Smart Monitor Swing, một người đàn ông đang xem màn hình LG Smart Monitor Swing cùng con chó của mình và một người đàn ông khác đang làm việc trên LG Smart Monitor Swing.

Hình ảnh một người phụ nữ đang sử dụng LG Smart Monitor Swing cùng một đứa trẻ, ba người đang ngồi chung bàn và nhìn vào LG Smart Monitor Swing, một người đàn ông đang xem màn hình LG Smart Monitor Swing cùng con chó của mình và một người đàn ông khác đang làm việc trên LG Smart Monitor Swing.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Một người phụ nữ đang làm việc bằng LG Smart Monitor Swing trong hình ảnh này.

Tính linh hoạt mang lại năng suất

Hình ảnh này cho thấy một người phụ nữ và ba đứa trẻ đang chơi bằng LG Smart Monitor Swing.

IPS 4K UHD 31,5" với màn hình cảm ứng

Trong hình ảnh bên trái, Màn hình LG Smart Monitor Swing trong văn phòng hiển thị nhiều biểu đồ khác nhau, trong khi ở hình ảnh bên phải, LG Smart Monitor Swing đang phát một bộ phim tại nhà.

Làm việc & Vui chơi trên webOS

Hình ảnh mặt trước của hai màn hình LG Smart Monitor Swing với webOS, một màn hình nằm ngang hiển thị màn hình chính và màn hình kia nằm dọc hiển thị video dọc với giao diện mạng xã hội.

Chân đỡ linh hoạt trên bánh xe

Cảnh sử dụng màn hình LG Smart Monitor Swing cho mọi nhu cầu

Một người phụ nữ đang làm việc trên hình minh họa sử dụng LG Smart Monitor Swing.
Một ngày làm việc của Mẹ với Swing 
Một người đàn ông đang sử dụng bàn phím bằng một tay trong khi tay kia đang chạm vào màn hình LG Smart Monitor Swing.
Một ngày bận rộn với Swing
Một người đàn ông đang xem video trên LG Smart Monitor Swing cùng chú chó của mình.
Người sáng tạo nội dung với Swing
Video trực tiếp thương mại điện tử đang được phát trên LG Smart Monitor Swing.
Ngày hội cho Doanh nghiệp nhỏ với Swing
Một tiết mục quảng cáo sản phẩm đang phát trên LG Smart Monitor Swing trong cửa hàng bách hóa.
Ngày của người quản lý bán lẻ với Swing

Màn hình cảm ứng 4K UHD IPS 31,5 inch

Hình ảnh chân thực, chỉ cần chạm vào

Đắm chìm trong màu sắc và chi tiết sống động với màn hình IPS 4K UHD 31,5 inch của chúng tôi. Màn hình cảm ứng trực quan cho phép điều khiển dễ dàng, truy cập nhanh vào các điều chỉnh. Tận hưởng hình ảnh rõ ràng và màu sắc chính xác nhờ gam màu DCI-P3 rộng 95% và độ sáng 350 nit. Trải nghiệm độ rõ nét tuyệt đẹp và hình ảnh chân thực giúp đưa nội dung của bạn vào cuộc sống.

Hình ảnh này cho thấy một người phụ nữ và ba đứa trẻ đang chơi bằng LG Smart Monitor Swing.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Độ sáng: 350nit (Thông thường), Độ bao phủ màu: DCI-P3 95% (Typ.).

Điều chỉnh dễ dàng, thích ứng với mọi hình ảnh

Màn hình thông minh của chúng tôi đi kèm chân đế linh hoạt có bản lề lò xo xoắn, cho phép điều chỉnh độ nghiêng, xoay, chiều cao và Chế độ dọc để dễ dàng tùy chỉnh góc. Đế dày hình vuông đảm bảo sự ổn định và tông màu trắng xám đẹp mắt hòa quyện liền mạch vào bất kỳ ngôi nhà hoặc nơi làm việc nào. 

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Giá đỡ này được thiết kế để đỡ trọng lượng đầu từ 4 kg~6,5 kg và hư hỏng do vượt quá giới hạn này không được bảo hành.

Chân đế lăn với adapter ẩn

Với bánh xe lăn chắc chắn, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ nơi nào bạn cần, đồng thời tận hưởng khả năng di chuyển mượt mà và ổn định. Ngoài ra, adapter ẩn giữ cho cáp được che giấu gọn gàng, đảm bảo vẻ ngoài sạch sẽ và ngăn nắp.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Adapter tích hợp có thể khác tùy theo quốc gia.

Tính linh hoạt mang lại năng suất

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

USB-C

Trung tâm hiệu suất với khả năng kết nối dễ dàng

Ba cổng USB-C cho phép hiển thị đầu ra, truyền dữ liệu và sạc thiết bị (lên tới 65W), đồng thời cùng lúc hỗ trợ laptop mà chỉ cần dùng một dây cáp duy nhất.

Máy tính xách tay được kết nối với LG Smart Monitor Swing qua USB-C. Sạc qua USB-C trong khi hiển thị cùng một màn hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Cần sử dụng cáp USB-C có sẵn trong hộp sản phẩm để kết nối cổng USB-C với màn hình để hoạt động bình thường. Xin lưu ý rằng cáp đi kèm có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Ứng dụng LG Switch

Dễ dàng tối ưu hóa với LG Switch

LG Switch tối ưu hóa màn hình cả khi làm việc và sinh hoạt. Bạn còn có thể điều hướng nhanh và chọn chức năng thông minh bằng bàn phím và chuột, trong khi chuyển đổi liền mạch giữa PC và webOS bằng phím tắt. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chia màn hình thành 6 phần, đổi thiết kế chủ đề hoặc chạy nền tảng gọi điện video bằng phím tắt được thiết lập.

Điều khiển nhanh

Khám phá tính năng Điều khiển nhanh thuận tiện trên LG Smart Monitor Swing, giúp dễ dàng truy cập menu thông qua các thao tác đơn giản bằng bàn phím và chuột. Sản phẩm cũng cho phép chuyển đổi liền mạch giữa PC và webOS bằng phím tắt trên bàn phím.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Ứng dụng LG Switch là ứng dụng chỉ dành cho PC.

*Truy cập LG.com để tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch.

AirPlay 2 + Chia sẻ màn hình + Bluetooth

Phản chiếu trực tiếp từ thiết bị của bạn

Dễ dàng chia sẻ nội dung từ thiết bị thông minh tới màn hình của bạn với AirPlay 2* (dành cho các thiết bị Apple) hoặc Chia sẻ màn hình** (dành cho các thiết bị Android). Kết nối ngay lập tức, đồng thời tận hưởng trải nghiệm xem và âm thanh liền mạch trên màn hình lớn hơn chỉ với vài lần chạm.

Màn hình tương tự đang được chia sẻ trên LG Smart Monitor Swing, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh bằng AirPlay 2 và tính năng Chia sẻ màn hình.

*Apple và các mặt nạ cùng logo liên quan là nhãn hiệu của Apple Inc. Các tính năng được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Để sử dụng AirPlay và HomeKit với màn hình này, bạn nên sử dụng phiên bản iOS, iPadOS hoặc macOS mới nhất. Apple, AirPlay, và HomeKit là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia, khu vực khác. Huy hiệu Works with Apple Home là nhãn hiệu của Apple Inc.

*Chia sẻ màn hình: Được hỗ trợ trên Android hoặc Windows 10 trở lên.

*Kết nối thiết bị của bạn tới cùng mạng Wi-Fi với màn hình.

webOS

Văn phòng tại nhà sẵn sàng mà không cần PC

webOS cho phép bạn truy cập từ xa vào PC và Cloud PC thông qua Remote PC. Chức năng này cho phép bạn sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại nhà khác nhau, bao gồm hội nghị truyền hình và các ứng dụng dựa trên đám mây, tất cả đều không cần PC.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Bàn phím, chuột, tai nghe và điều khiển chơi game, webcam (loại Pogo) kể trên không có trong gói sản phẩm (bán riêng).

*Máy tính từ xa chỉ khả dụng trên PC có hệ điều hành Windows 10 Pro trở lên.

*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến. Các dịch vụ truyền trực tuyến riêng có thể yêu cầu thanh toán cho gói đăng ký và không được cung cấp (mua riêng).

*Chức năng máy tính từ xa được hỗ trợ trên Windows 10 Pro trở lên và tương thích với máy tính của bên thứ ba hỗ trợ kết nối máy tính từ xa, bao gồm cả gram.

*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.

Nâng cấp hàng năm trong suốt 5 năm
với webOS Re:New Program đã giành giải thưởng

Tận hưởng lợi ích từ các tính năng và phần mềm mới nhất với bản nâng cấp hàng năm—tối đa bốn lần trong năm năm. Nhận giải CES Innovation cho hạng mục an ninh mạng, webOS giữ bảo mật cho quyền riêng tư và dữ liệu của bạn được an toàn.

*webOS Re:New Program áp dụng cho các model LG Smart Monitor được phát hành vào năm 2025 kèm phiên bản webOS 24.

*Các model LG Smart Monitor sẽ được dự định cập nhật không phải lên phiên bản webOS 25 mà là webOS 26.

*Bản cập nhật và lịch cập nhật của một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

*Bản nâng cấp webOS có sẵn lên đến bốn lần trong khoảng thời gian năm năm kể từ ngày phát hành sản phẩm. Tính khả dụng của các tính năng và lịch cập nhật có thể thay đổi tùy theo model và khu vực.

webOS

Lướt kênh liền mạch

Nhờ webOS, bạn có thể truy cập liền mạch vào nhiều nội dung khác nhau thông qua các ứng dụng như Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV và các Kênh LG Channels miễn phí. Nhận đề xuất được cá nhân hóa, khám phá các ứng dụng như Thể thao, Trò chơi và LG Fitness, đồng thời dễ dàng điều khiển mọi thứ bằng điều khiển từ xa hoặc cảm ứng. Thiết kế viền 3 cạnh của thân máy mỏng màu trắng giúp tăng sự sống động, trong khi loa stereo 5Wx2 mang đến âm thanh rõ nét như pha lê, cho trải nghiệm xem đỉnh cao.

Nhờ webOS, bạn có thể truy cập liền mạch vào nhiều nội dung khác nhau thông qua các ứng dụng như Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV và các Kênh LG Channels miễn phí. Nhận đề xuất được cá nhân hóa, khám phá các ứng dụng như Thể thao, Trò chơi và LG Fitness, đồng thời dễ dàng điều khiển mọi thứ bằng điều khiển từ xa hoặc cảm ứng.

Nhờ webOS, bạn có thể truy cập liền mạch vào nhiều nội dung khác nhau thông qua các ứng dụng như Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV và các Kênh LG Channels miễn phí. Nhận đề xuất được cá nhân hóa, khám phá các ứng dụng như Thể thao, Trò chơi và LG Fitness, đồng thời dễ dàng điều khiển mọi thứ bằng điều khiển từ xa hoặc cảm ứng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Các dịch vụ và ứng dụng phát trực tuyến tích hợp có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký dịch vụ phát trực tuyến. Phí bổ sung có thể áp dụng cho một số dịch vụ, vì chúng không được bao gồm và yêu cầu đăng ký riêng.

*Cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng tùy chỉnh, bao gồm âm nhạc, thể thao, văn phòng tại nhà và chơi game trên đám mây cho từng tài khoản đã đăng ký.

Trò chơi

Bước ngay vào trò chơi

Không cần máy chơi game - chơi trò chơi thông qua LG Smart Monitor. Truy cập trò chơi trên đám mây trực tiếp từ Trang chủ và nhanh chóng kết nối tới các ứng dụng phát trực tuyến để xem nội dung trò chơi.

Âm nhạc

Điều chỉnh phù hợp với sở thích âm nhạc của bạn

Tận hưởng âm nhạc tùy chỉnh, sống động với 2 loa âm thanh nổi 5W. Tìm nhạc dễ dàng và vào nhanh bài hát phát gần đây từ dịch vụ phát trực tuyến. Sản phẩm còn đề xuất bài hát phổ biến theo sở thích.

Thể thao

Theo dõi đội thể thao của bạn

Hỗ trợ đội của bạn với dịch vụ cá nhân hóa. Nó hiển thị thông tin cập nhật về đội thể thao yêu thích dựa trên hồ sơ của bạn.

LG Fitness

Thể dục tại nhà được cá nhân hóa

Biến phòng khách của bạn thành phòng tập thể dục cá nhân với LG Fitness. Tập theo rất nhiều bài tập, theo dõi tiến trình và đạt được mục tiêu của bạn, tất cả đều thoải mái trên chiếc ghế dài.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Bàn phím, chuột, tai nghe và thiết bị chơi game kể trên không có trong gói sản phẩm (bán riêng).

*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến. Các dịch vụ truyền trực tuyến riêng có thể yêu cầu thanh toán cho gói đăng ký và không được cung cấp (mua riêng).

Tính khả dụng của Cổng thông tin chơi game có thể khác nhau tùy theo khu vực. Ở những khu vực không được hỗ trợ, người dùng sẽ được chuyển hướng đến Trung tâm chơi game hiện có.

*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.

Điều khiển độ sáng

Độ sáng thông minh trong mọi điều kiện ánh sáng

Điều khiển độ sáng phát hiện các nguồn sáng trong không gian của bạn và tự động điều chỉnh độ sáng màn hình để tạo ra hình ảnh sắc nét và rõ ràng, cho dù là ngày hay đêm.

Hình ảnh bên trái hiển thị chế độ ban ngày với tính năng điều chỉnh độ sáng, trong khi hình ảnh bên phải hiển thị chế độ ban đêm với cùng một tính năng.smart-monitor-32u889sa-2025-feature-swing-13-1-ai-brightness-control-d.jpg

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Ánh xạ tông màu động

Trở nên sống động nhờ độ sáng và độ tương phản

Thưởng thức hình ảnh đúng như mong muốn với Dynamic Tone Mapping điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để có được chi tiết và độ chân thực tối ưu. Phim ảnh và trò chơi trở nên sống động với độ chân thực cao và chất lượng đồng đều trên mọi nội dung.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Chỉ khả dụng khi tín hiệu video HDR được nhập vào.

Màn hình LG Smart Monitor Swing đang hiển thị giao diện Bảng điều khiển gia đình ThinQ.

Bảng điều khiển Trang chủ ThinQ

Dễ dàng điều khiển các ứng dụng của bạn

Bảng điều khiển Trang chủ ThinQ giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Dễ dàng kiểm tra và quản lý trạng thái các thiết bị LG của bạn trên màn hình bằng điều khiển từ xa.

*Để sử dụng các tính năng ThinQ, vui lòng cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối với Wi-Fi. Tham khảo phần trợ giúp của ứng dụng để biết hướng dẫn sử dụng chi tiết.

*Cần có internet không dây tại nhà để đăng ký các thiết bị trong ứng dụng LG ThinQ.

*Các chức năng thực tế của ứng dụng LG ThinQ có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm và model.

*Sản phẩm này được đăng ký là TV trong ứng dụng LG ThinQ. Bạn có thể thay đổi tên thiết bị đã đăng ký trong ứng dụng LG ThinQ.

*Thông qua ứng dụng LG ThinQ, bạn có thể sử dụng các chức năng điều khiển âm lượng, con trỏ và nguồn.

Điều khiển bằng giọng nói với Điều khiển từ xa Magic

Với ứng dụng ThinQ, bạn có thể dễ dàng điều khiển từ xa bằng lệnh thoại thông qua Alexa, đảm bảo rằng màn hình thông minh không chỉ là màn hình. Nó còn trở thành trung tâm giải trí và năng suất của bạn, nâng cao trải nghiệm đa phương tiện tổng thể. Tất cả những điều này chỉ nhờ vào điều khiển từ xa Magic.

Một người phụ nữ đang bật âm lượng của LG Smart Monitor Swing bằng Điều khiển từ xa Magic.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Để hoạt động đúng cách, bạn cần kết nối LG Smart Monitor với ứng dụng ThinQ.

*Hình ảnh hiển thị trên màn hình có thể khác với hình ảnh trên ứng dụng thực tế. Các dịch vụ có thể khác tùy theo khu vực/quốc gia hoặc phiên bản ứng dụng.

*Bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực của 22 ngôn ngữ cho 146 quốc gia: Tiếng Anh / Tiếng Hàn / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Pháp / Tiếng Đức / Tiếng Ý / Tiếng Bồ Đào Nha / Tiếng Nga / Tiếng Ba Lan / Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ / Tiếng Nhật / Tiếng Ả Rập (Xê Út/UAE) / Tiếng Việt / Tiếng Thái / Tiếng Thụy Điển / Tiếng Đài Loan / Tiếng Indonesia / Tiếng Đan Mạch / Tiếng Hà Lan / Tiếng Na Uy / Tiếng Hy Lạp / Tiếng Israel (ví dụ: Mỹ/Tiếng Anh).

**Bộ sản phẩm được cung cấp kèm theo điều khiển từ xa.

**Điều khiển từ xa Magic được bán riêng và có thể khác tùy theo quốc gia. 

**Chức năng Alexa khả dụng. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật để biết chi tiết.

Năng suất giữa các không gian làm việc

Nâng cao hiệu suất kinh doanh với màn hình đa năng

Trải nghiệm khả năng tự do thiết kế doanh nghiệp của bạn. Các tính năng linh hoạt, chân đế có thể điều chỉnh và khả năng kết nối mở rộng giúp sản phẩm trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo, thích ứng liền mạch với nhu cầu của bạn trong mọi môi trường làm việc. Cho dù bạn đang làm việc tại văn phòng, trang web khách hàng hay từ xa, giải pháp này cho phép bạn làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bốn người đang ngồi quanh bàn làm việc, đang họp bằng LG Smart Monitor Swing.

Văn phòng cá nhân: Màn hình thông minh của chúng tôi hỗ trợ giải pháp linh hoạt cho các bài thuyết trình và cuộc họp quy mô nhỏ trong văn phòng cá nhân của bạn.

Một người đàn ông đang cầm áo khoác, trong khi một người phụ nữ đang chạm vào màn hình LG Smart Monitor Swing để xem thông tin về áo khoác.

Doanh nghiệp nhỏ: Màn hình thông minh của chúng tôi cho phép cộng tác và lên ý tưởng dễ dàng, hiệu quả chỉ với một lần chạm đơn giản.

Một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh viện, với hai chuyên gia y tế đứng cạnh họ. Một chiếc LG Smart Monitor Swing đặt cạnh bác sĩ.

Bệnh viện: Màn hình thông minh của chúng tôi có thể được điều chỉnh để cho phép bệnh nhân xem kết quả kiểm tra thoải mái mà không phải di chuyển.

Một người đàn ông đang chơi golf tại một cơ sở chơi golf qua màn hình trong nhà, với LG Smart Monitor Swing bên cạnh đang hiển thị dữ liệu.

Phạm vi chơi golf màn hình: Đặt màn hình thông minh của chúng tôi ở không gian mong muốn trong ngôi nhà để dễ dàng tạo ra khu vực luyện tập golf của riêng bạn.

Một người phụ nữ đang nhìn vào biểu ngữ sự kiện được hiển thị trên LG Smart Monitor Swing trong quán cà phê.

Bán lẻ: Màn hình thông minh của chúng tôi hiển thị video quảng cáo hoặc biểu ngữ sự kiện, giúp sản phẩm trở thành công cụ quảng bá kinh doanh hiệu quả.

Một người đàn ông trong phòng chờ VIP đang đọc tin tức trên LG Smart Monitor Swing.

Phòng chờ VIP: Màn hình thông minh của chúng tôi đóng vai trò là màn hình riêng cho khách hàng đang chờ trong phòng chờ, cung cấp tin tức hoặc tài liệu đánh giá trong phòng chờ VIP.

Một người phụ nữ đang kiểm tra biểu đồ trên LG Smart Monitor Swing trong phòng khách sạn.

Phòng khách sạn: Màn hình thông minh của chúng tôi giúp bạn làm việc hiệu quả với webOS tích hợp, cung cấp các ứng dụng và dịch vụ năng suất yêu thích, giúp bạn làm việc liền mạch.

Một đứa trẻ đang xem một lớp học trực tuyến trên LG Smart Monitor Swing trong phòng.

Học từ xa: Màn hình thông minh của chúng tôi mang đến màn hình lớn, độ phân giải cao và chân đế linh hoạt, tối đa hóa tiêu điểm học tập và năng suất của bạn tại nhà.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 