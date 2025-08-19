We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing 31,5 inch 4K UHD IPS với màn hình cảm ứng, chân đỡ lăn
32U889SA-W
Sản phẩm xuất sắc đã giành giải thưởng
AVForums Editor’s Choice 2024/25
webOS 24
“webOS 24 mang đến trải nghiệm thông minh, đẹp mắt, nhanh và dễ sử dụng, tươi mới và gọn gàng”
Linh hoạt liền mạch cho công việc và giải trí
Trải nghiệm sự linh hoạt mạnh mẽ với LG Smart Monitor với Màn hình cảm ứng, có chân đỡ lăn để điều chỉnh lý tưởng theo các góc và vị trí khác nhau. Tận hưởng khả năng điều khiển màn hình cảm ứng mượt mà, màn hình 31,5 inch lớn và chất lượng hình ảnh 4K tuyệt đẹp cho công việc và giải trí.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Cảnh sử dụng màn hình LG Smart Monitor Swing cho mọi nhu cầu
Màn hình cảm ứng 4K UHD IPS 31,5 inch
Hình ảnh chân thực, chỉ cần chạm vào
Đắm chìm trong màu sắc và chi tiết sống động với màn hình IPS 4K UHD 31,5 inch của chúng tôi. Màn hình cảm ứng trực quan cho phép điều khiển dễ dàng, truy cập nhanh vào các điều chỉnh. Tận hưởng hình ảnh rõ ràng và màu sắc chính xác nhờ gam màu DCI-P3 rộng 95% và độ sáng 350 nit. Trải nghiệm độ rõ nét tuyệt đẹp và hình ảnh chân thực giúp đưa nội dung của bạn vào cuộc sống.
Hình ảnh này cho thấy một người phụ nữ và ba đứa trẻ đang chơi bằng LG Smart Monitor Swing.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Độ sáng: 350nit (Thông thường), Độ bao phủ màu: DCI-P3 95% (Typ.).
Điều chỉnh dễ dàng, thích ứng với mọi hình ảnh
Màn hình thông minh của chúng tôi đi kèm chân đế linh hoạt có bản lề lò xo xoắn, cho phép điều chỉnh độ nghiêng, xoay, chiều cao và Chế độ dọc để dễ dàng tùy chỉnh góc. Đế dày hình vuông đảm bảo sự ổn định và tông màu trắng xám đẹp mắt hòa quyện liền mạch vào bất kỳ ngôi nhà hoặc nơi làm việc nào.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Giá đỡ này được thiết kế để đỡ trọng lượng đầu từ 4 kg~6,5 kg và hư hỏng do vượt quá giới hạn này không được bảo hành.
Chân đế lăn với adapter ẩn
Với bánh xe lăn chắc chắn, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ nơi nào bạn cần, đồng thời tận hưởng khả năng di chuyển mượt mà và ổn định. Ngoài ra, adapter ẩn giữ cho cáp được che giấu gọn gàng, đảm bảo vẻ ngoài sạch sẽ và ngăn nắp.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Adapter tích hợp có thể khác tùy theo quốc gia.
Tính linh hoạt mang lại năng suất
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
USB-C
Trung tâm hiệu suất với khả năng kết nối dễ dàng
Ba cổng USB-C cho phép hiển thị đầu ra, truyền dữ liệu và sạc thiết bị (lên tới 65W), đồng thời cùng lúc hỗ trợ laptop mà chỉ cần dùng một dây cáp duy nhất.
Máy tính xách tay được kết nối với LG Smart Monitor Swing qua USB-C. Sạc qua USB-C trong khi hiển thị cùng một màn hình.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Cần sử dụng cáp USB-C có sẵn trong hộp sản phẩm để kết nối cổng USB-C với màn hình để hoạt động bình thường. Xin lưu ý rằng cáp đi kèm có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
Ứng dụng LG Switch
Dễ dàng tối ưu hóa với LG Switch
LG Switch tối ưu hóa màn hình cả khi làm việc và sinh hoạt. Bạn còn có thể điều hướng nhanh và chọn chức năng thông minh bằng bàn phím và chuột, trong khi chuyển đổi liền mạch giữa PC và webOS bằng phím tắt. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chia màn hình thành 6 phần, đổi thiết kế chủ đề hoặc chạy nền tảng gọi điện video bằng phím tắt được thiết lập.
Điều khiển nhanh
Khám phá tính năng Điều khiển nhanh thuận tiện trên LG Smart Monitor Swing, giúp dễ dàng truy cập menu thông qua các thao tác đơn giản bằng bàn phím và chuột. Sản phẩm cũng cho phép chuyển đổi liền mạch giữa PC và webOS bằng phím tắt trên bàn phím.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Ứng dụng LG Switch là ứng dụng chỉ dành cho PC.
*Truy cập LG.com để tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch.
AirPlay 2 + Chia sẻ màn hình + Bluetooth
Phản chiếu trực tiếp từ thiết bị của bạn
Dễ dàng chia sẻ nội dung từ thiết bị thông minh tới màn hình của bạn với AirPlay 2* (dành cho các thiết bị Apple) hoặc Chia sẻ màn hình** (dành cho các thiết bị Android). Kết nối ngay lập tức, đồng thời tận hưởng trải nghiệm xem và âm thanh liền mạch trên màn hình lớn hơn chỉ với vài lần chạm.
Màn hình tương tự đang được chia sẻ trên LG Smart Monitor Swing, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh bằng AirPlay 2 và tính năng Chia sẻ màn hình.
*Apple và các mặt nạ cùng logo liên quan là nhãn hiệu của Apple Inc. Các tính năng được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
*Để sử dụng AirPlay và HomeKit với màn hình này, bạn nên sử dụng phiên bản iOS, iPadOS hoặc macOS mới nhất. Apple, AirPlay, và HomeKit là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia, khu vực khác. Huy hiệu Works with Apple Home là nhãn hiệu của Apple Inc.
*Chia sẻ màn hình: Được hỗ trợ trên Android hoặc Windows 10 trở lên.
*Kết nối thiết bị của bạn tới cùng mạng Wi-Fi với màn hình.
webOS
Văn phòng tại nhà sẵn sàng mà không cần PC
webOS cho phép bạn truy cập từ xa vào PC và Cloud PC thông qua Remote PC. Chức năng này cho phép bạn sử dụng nhiều dịch vụ văn phòng tại nhà khác nhau, bao gồm hội nghị truyền hình và các ứng dụng dựa trên đám mây, tất cả đều không cần PC.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Bàn phím, chuột, tai nghe và điều khiển chơi game, webcam (loại Pogo) kể trên không có trong gói sản phẩm (bán riêng).
*Máy tính từ xa chỉ khả dụng trên PC có hệ điều hành Windows 10 Pro trở lên.
*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến. Các dịch vụ truyền trực tuyến riêng có thể yêu cầu thanh toán cho gói đăng ký và không được cung cấp (mua riêng).
*Chức năng máy tính từ xa được hỗ trợ trên Windows 10 Pro trở lên và tương thích với máy tính của bên thứ ba hỗ trợ kết nối máy tính từ xa, bao gồm cả gram.
*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.
Nâng cấp hàng năm trong suốt 5 năm
với webOS Re:New Program đã giành giải thưởng
Tận hưởng lợi ích từ các tính năng và phần mềm mới nhất với bản nâng cấp hàng năm—tối đa bốn lần trong năm năm. Nhận giải CES Innovation cho hạng mục an ninh mạng, webOS giữ bảo mật cho quyền riêng tư và dữ liệu của bạn được an toàn.
*webOS Re:New Program áp dụng cho các model LG Smart Monitor được phát hành vào năm 2025 kèm phiên bản webOS 24.
*Các model LG Smart Monitor sẽ được dự định cập nhật không phải lên phiên bản webOS 25 mà là webOS 26.
*Bản cập nhật và lịch cập nhật của một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.
*Bản nâng cấp webOS có sẵn lên đến bốn lần trong khoảng thời gian năm năm kể từ ngày phát hành sản phẩm. Tính khả dụng của các tính năng và lịch cập nhật có thể thay đổi tùy theo model và khu vực.
webOS
Lướt kênh liền mạch
Nhờ webOS, bạn có thể truy cập liền mạch vào nhiều nội dung khác nhau thông qua các ứng dụng như Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV và các Kênh LG Channels miễn phí. Nhận đề xuất được cá nhân hóa, khám phá các ứng dụng như Thể thao, Trò chơi và LG Fitness, đồng thời dễ dàng điều khiển mọi thứ bằng điều khiển từ xa hoặc cảm ứng. Thiết kế viền 3 cạnh của thân máy mỏng màu trắng giúp tăng sự sống động, trong khi loa stereo 5Wx2 mang đến âm thanh rõ nét như pha lê, cho trải nghiệm xem đỉnh cao.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Các dịch vụ và ứng dụng phát trực tuyến tích hợp có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký dịch vụ phát trực tuyến. Phí bổ sung có thể áp dụng cho một số dịch vụ, vì chúng không được bao gồm và yêu cầu đăng ký riêng.
*Cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng tùy chỉnh, bao gồm âm nhạc, thể thao, văn phòng tại nhà và chơi game trên đám mây cho từng tài khoản đã đăng ký.
Trò chơi
Bước ngay vào trò chơi
Không cần máy chơi game - chơi trò chơi thông qua LG Smart Monitor. Truy cập trò chơi trên đám mây trực tiếp từ Trang chủ và nhanh chóng kết nối tới các ứng dụng phát trực tuyến để xem nội dung trò chơi.
Thể thao
Theo dõi đội thể thao của bạn
Hỗ trợ đội của bạn với dịch vụ cá nhân hóa. Nó hiển thị thông tin cập nhật về đội thể thao yêu thích dựa trên hồ sơ của bạn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Bàn phím, chuột, tai nghe và thiết bị chơi game kể trên không có trong gói sản phẩm (bán riêng).
*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến. Các dịch vụ truyền trực tuyến riêng có thể yêu cầu thanh toán cho gói đăng ký và không được cung cấp (mua riêng).
Tính khả dụng của Cổng thông tin chơi game có thể khác nhau tùy theo khu vực. Ở những khu vực không được hỗ trợ, người dùng sẽ được chuyển hướng đến Trung tâm chơi game hiện có.
*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.
Điều khiển độ sáng
Độ sáng thông minh trong mọi điều kiện ánh sáng
Điều khiển độ sáng phát hiện các nguồn sáng trong không gian của bạn và tự động điều chỉnh độ sáng màn hình để tạo ra hình ảnh sắc nét và rõ ràng, cho dù là ngày hay đêm.
Hình ảnh bên trái hiển thị chế độ ban ngày với tính năng điều chỉnh độ sáng, trong khi hình ảnh bên phải hiển thị chế độ ban đêm với cùng một tính năng.smart-monitor-32u889sa-2025-feature-swing-13-1-ai-brightness-control-d.jpg
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Ánh xạ tông màu động
Trở nên sống động nhờ độ sáng và độ tương phản
Thưởng thức hình ảnh đúng như mong muốn với Dynamic Tone Mapping điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để có được chi tiết và độ chân thực tối ưu. Phim ảnh và trò chơi trở nên sống động với độ chân thực cao và chất lượng đồng đều trên mọi nội dung.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Chỉ khả dụng khi tín hiệu video HDR được nhập vào.
*Để sử dụng các tính năng ThinQ, vui lòng cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối với Wi-Fi. Tham khảo phần trợ giúp của ứng dụng để biết hướng dẫn sử dụng chi tiết.
*Cần có internet không dây tại nhà để đăng ký các thiết bị trong ứng dụng LG ThinQ.
*Các chức năng thực tế của ứng dụng LG ThinQ có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm và model.
*Sản phẩm này được đăng ký là TV trong ứng dụng LG ThinQ. Bạn có thể thay đổi tên thiết bị đã đăng ký trong ứng dụng LG ThinQ.
*Thông qua ứng dụng LG ThinQ, bạn có thể sử dụng các chức năng điều khiển âm lượng, con trỏ và nguồn.
Điều khiển bằng giọng nói với Điều khiển từ xa Magic
Với ứng dụng ThinQ, bạn có thể dễ dàng điều khiển từ xa bằng lệnh thoại thông qua Alexa, đảm bảo rằng màn hình thông minh không chỉ là màn hình. Nó còn trở thành trung tâm giải trí và năng suất của bạn, nâng cao trải nghiệm đa phương tiện tổng thể. Tất cả những điều này chỉ nhờ vào điều khiển từ xa Magic.
Một người phụ nữ đang bật âm lượng của LG Smart Monitor Swing bằng Điều khiển từ xa Magic.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Để hoạt động đúng cách, bạn cần kết nối LG Smart Monitor với ứng dụng ThinQ.
*Hình ảnh hiển thị trên màn hình có thể khác với hình ảnh trên ứng dụng thực tế. Các dịch vụ có thể khác tùy theo khu vực/quốc gia hoặc phiên bản ứng dụng.
*Bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực của 22 ngôn ngữ cho 146 quốc gia: Tiếng Anh / Tiếng Hàn / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Pháp / Tiếng Đức / Tiếng Ý / Tiếng Bồ Đào Nha / Tiếng Nga / Tiếng Ba Lan / Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ / Tiếng Nhật / Tiếng Ả Rập (Xê Út/UAE) / Tiếng Việt / Tiếng Thái / Tiếng Thụy Điển / Tiếng Đài Loan / Tiếng Indonesia / Tiếng Đan Mạch / Tiếng Hà Lan / Tiếng Na Uy / Tiếng Hy Lạp / Tiếng Israel (ví dụ: Mỹ/Tiếng Anh).
**Bộ sản phẩm được cung cấp kèm theo điều khiển từ xa.
**Điều khiển từ xa Magic được bán riêng và có thể khác tùy theo quốc gia.
**Chức năng Alexa khả dụng. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật để biết chi tiết.
Năng suất giữa các không gian làm việc
Nâng cao hiệu suất kinh doanh với màn hình đa năng
Trải nghiệm khả năng tự do thiết kế doanh nghiệp của bạn. Các tính năng linh hoạt, chân đế có thể điều chỉnh và khả năng kết nối mở rộng giúp sản phẩm trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo, thích ứng liền mạch với nhu cầu của bạn trong mọi môi trường làm việc. Cho dù bạn đang làm việc tại văn phòng, trang web khách hàng hay từ xa, giải pháp này cho phép bạn làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Văn phòng cá nhân: Màn hình thông minh của chúng tôi hỗ trợ giải pháp linh hoạt cho các bài thuyết trình và cuộc họp quy mô nhỏ trong văn phòng cá nhân của bạn.
Doanh nghiệp nhỏ: Màn hình thông minh của chúng tôi cho phép cộng tác và lên ý tưởng dễ dàng, hiệu quả chỉ với một lần chạm đơn giản.
Bệnh viện: Màn hình thông minh của chúng tôi có thể được điều chỉnh để cho phép bệnh nhân xem kết quả kiểm tra thoải mái mà không phải di chuyển.
Phạm vi chơi golf màn hình: Đặt màn hình thông minh của chúng tôi ở không gian mong muốn trong ngôi nhà để dễ dàng tạo ra khu vực luyện tập golf của riêng bạn.
Bán lẻ: Màn hình thông minh của chúng tôi hiển thị video quảng cáo hoặc biểu ngữ sự kiện, giúp sản phẩm trở thành công cụ quảng bá kinh doanh hiệu quả.
Phòng chờ VIP: Màn hình thông minh của chúng tôi đóng vai trò là màn hình riêng cho khách hàng đang chờ trong phòng chờ, cung cấp tin tức hoặc tài liệu đánh giá trong phòng chờ VIP.
Phòng khách sạn: Màn hình thông minh của chúng tôi giúp bạn làm việc hiệu quả với webOS tích hợp, cung cấp các ứng dụng và dịch vụ năng suất yêu thích, giúp bạn làm việc liền mạch.
Học từ xa: Màn hình thông minh của chúng tôi mang đến màn hình lớn, độ phân giải cao và chân đế linh hoạt, tối đa hóa tiêu điểm học tập và năng suất của bạn tại nhà.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
