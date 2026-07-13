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Màn hình di động LG StanbyME 2 Max LX6 2026 32 inch

Màn hình di động LG StanbyME 2 Max LX6 2026 32 inch

32LX6BDGA
Hình ảnh mặt trước của Màn hình di động LG StanbyME 2 Max LX6 2026 32 inch 32LX6BDGA
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được thể hiện ở góc nhìn chính diện và bên hông với màn hình 32 inch có kích thước 724 × 421 mm. Tổng chiều cao của sản phẩm bao gồm màn hình là 1108-1308 mm khi màn hình ở chế độ ngang và 1261-1461 mm khi ở chế độ dọc; chiều cao của chân đế là 916 mm.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với kích thước 32 inch hiển thị hình ảnh vòng đu quay, kích thước màn hình lớn hơn giúp mở rộng khung hình và tăng cường độ rõ nét, mang đến trải nghiệm đắm chìm hơn.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được giới thiệu trong nhiều không gian sống khác nhau, làm nổi bật thiết kế màn hình tháo rời và siêu di động, cho phép sử dụng linh hoạt ở bất cứ đâu - đặt cạnh cửa sổ, treo tường như một món đồ trang trí hoặc thưởng thức nội dung ở mọi không gian.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được giới thiệu như một Mood Maker, làm nổi bật khả năng cá nhân hóa không gian sống bằng cách hóa thân thành cửa sổ, poster, khung cảnh thư giãn,đĩa quay hoặc đồng hồ.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Board game tương tác hiển thị người dùng cùng tận hưởng các board games tương tác bằng cảm ứng, làm nổi bật trò chơi hấp dẫn và khoảnh khắc giải trí cùng nhau trên màn hình lớn.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với các ứng dụng OTT hiển thị giao diện của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và YouTube trên và xung quanh màn hình, thể hiện khả năng truy cập đa dạng nội dung, từ phim truyền hình, phim điện ảnh đến âm nhạc.
Bộ xử lý AI alpha 8 4K Gen3 của Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 phát sáng với ánh xanh trên bo mạch, làm nổi bật hiệu năng xử lý AI với NPU nhanh hơn đến 5,0 lần, GPU xử lý nhanh hơn 10% và thông lượng bộ nhớ được nâng cao 20%.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với AI Super Upscaling hiển thị hình ảnh chia đôi của một chú rùa đang bay mang theo nhiều vật thể trên mai, với một bên mờ và bên còn lại rõ nét, minh họa khả năng tăng cường độ rõ nét và tinh chỉnh chi tiết đạt chuẩn 4K.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Dolby Vision và Dolby Atmos hiển thị cảnh một người đàn ông đang thưởng thức trận chiến giữa những con rồng trong không gian tối, nơi hình ảnh chân thực và âm thanh sống động tạo nên trải nghiệm điện ảnh ngay tại nhà.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với pin tích hợp được đặt giữa không gian sân trong tường đá với nội thất gỗ, hỗ trợ thời lượng phát hơn 4 giờ cho một lần sạc, mang đến trải nghiệm xem linh hoạt mà không cần kết nối nguồn điện.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 làm nổi bật nhiều cách chia sẻ màn hình hơn với tính năng Phản chiếu màn hình & Kết nối, hiển thị nội dung họp qua HDMI và phản chiếu nội dung liền mạch với Google Cast, Apple AirPlay và hỗ trợ Apple Home.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được đặt trong một căn phòng sáng với tường màu cam, cạnh cửa sổ, hiển thị hình ảnh máy bay màu đỏ bay trên bầu trời xanh, làm nổi bật nội dung hiển thị sống động và khả năng bố trí linh hoạt cho trải nghiệm xem thư giãn.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được treo tường bằng dây treo trong căn phòng tông ấm, hiển thị khung cảnh ban công nhìn ra đại dương qua rèm cửa, làm nổi bật khả năng bố trí linh hoạt và sự hòa hợp như một món đồ nội thất trong không gian ấm cúng.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được treo tường bằng dây treo trong căn phòng tông ấm, hiển thị khung cảnh ban công nhìn ra đại dương qua rèm cửa, làm nổi bật khả năng bố trí linh hoạt và sự hòa hợp như một món đồ nội thất trong không gian ấm cúng.
Hình ảnh mặt trước của Màn hình di động LG StanbyME 2 Max LX6 2026 32 inch 32LX6BDGA
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được thể hiện ở góc nhìn chính diện và bên hông với màn hình 32 inch có kích thước 724 × 421 mm. Tổng chiều cao của sản phẩm bao gồm màn hình là 1108-1308 mm khi màn hình ở chế độ ngang và 1261-1461 mm khi ở chế độ dọc; chiều cao của chân đế là 916 mm.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với kích thước 32 inch hiển thị hình ảnh vòng đu quay, kích thước màn hình lớn hơn giúp mở rộng khung hình và tăng cường độ rõ nét, mang đến trải nghiệm đắm chìm hơn.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được giới thiệu trong nhiều không gian sống khác nhau, làm nổi bật thiết kế màn hình tháo rời và siêu di động, cho phép sử dụng linh hoạt ở bất cứ đâu - đặt cạnh cửa sổ, treo tường như một món đồ trang trí hoặc thưởng thức nội dung ở mọi không gian.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được giới thiệu như một Mood Maker, làm nổi bật khả năng cá nhân hóa không gian sống bằng cách hóa thân thành cửa sổ, poster, khung cảnh thư giãn,đĩa quay hoặc đồng hồ.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Board game tương tác hiển thị người dùng cùng tận hưởng các board games tương tác bằng cảm ứng, làm nổi bật trò chơi hấp dẫn và khoảnh khắc giải trí cùng nhau trên màn hình lớn.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với các ứng dụng OTT hiển thị giao diện của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và YouTube trên và xung quanh màn hình, thể hiện khả năng truy cập đa dạng nội dung, từ phim truyền hình, phim điện ảnh đến âm nhạc.
Bộ xử lý AI alpha 8 4K Gen3 của Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 phát sáng với ánh xanh trên bo mạch, làm nổi bật hiệu năng xử lý AI với NPU nhanh hơn đến 5,0 lần, GPU xử lý nhanh hơn 10% và thông lượng bộ nhớ được nâng cao 20%.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với AI Super Upscaling hiển thị hình ảnh chia đôi của một chú rùa đang bay mang theo nhiều vật thể trên mai, với một bên mờ và bên còn lại rõ nét, minh họa khả năng tăng cường độ rõ nét và tinh chỉnh chi tiết đạt chuẩn 4K.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Dolby Vision và Dolby Atmos hiển thị cảnh một người đàn ông đang thưởng thức trận chiến giữa những con rồng trong không gian tối, nơi hình ảnh chân thực và âm thanh sống động tạo nên trải nghiệm điện ảnh ngay tại nhà.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với pin tích hợp được đặt giữa không gian sân trong tường đá với nội thất gỗ, hỗ trợ thời lượng phát hơn 4 giờ cho một lần sạc, mang đến trải nghiệm xem linh hoạt mà không cần kết nối nguồn điện.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 làm nổi bật nhiều cách chia sẻ màn hình hơn với tính năng Phản chiếu màn hình & Kết nối, hiển thị nội dung họp qua HDMI và phản chiếu nội dung liền mạch với Google Cast, Apple AirPlay và hỗ trợ Apple Home.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được đặt trong một căn phòng sáng với tường màu cam, cạnh cửa sổ, hiển thị hình ảnh máy bay màu đỏ bay trên bầu trời xanh, làm nổi bật nội dung hiển thị sống động và khả năng bố trí linh hoạt cho trải nghiệm xem thư giãn.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được treo tường bằng dây treo trong căn phòng tông ấm, hiển thị khung cảnh ban công nhìn ra đại dương qua rèm cửa, làm nổi bật khả năng bố trí linh hoạt và sự hòa hợp như một món đồ nội thất trong không gian ấm cúng.
Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được treo tường bằng dây treo trong căn phòng tông ấm, hiển thị khung cảnh ban công nhìn ra đại dương qua rèm cửa, làm nổi bật khả năng bố trí linh hoạt và sự hòa hợp như một món đồ nội thất trong không gian ấm cúng.

Tính năng chính

  • Trải nghiệm đắm chìm hơn trên màn hình 32 inch lớn hơn.
  • Độ phân giải 4K UHD kết hợp công nghệ AI Super Upscaling cho chất lượng hình ảnh sắc nét, vượt trội.
  • Di chuyển linh hoạt, treo tường, xách tay hoặc sử dụng tiện lợi như một chiếc máy tính bảng ở bất cứ đâu.
  • Thỏa sức giải trí với đa dạng ứng dụng xem phim trực tuyến (OTT) cùng kho nội dung trực tiếp và theo yêu cầu phong phú trên LG Channels.
  • Cá nhân hóa không gian sống với các chủ đề đa dạng từ tính năng Mood Maker.
Thêm
Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 - Hạng mục An ninh mạng cho LG Shield

Giải thưởng CES Innovation (LG Shield)

An ninh mạng

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice vinh danh Hệ điều hành Smart TV tốt nhất trong 8 năm liên tiếp, bao gồm giai đoạn 2025/26.

AVForums Editor’s Choice - Hệ điều hành Smart TV tốt nhất 2025/26

8 năm liên tiếp dẫn đầu hệ điều hành Smart TV

*Consumer Technology Association (CTA) cho biết giải thưởng CES Innovation Awards được xét duyệt dựa trên các tài liệu mô tả do đơn vị tham gia gửi đến ban giám khảo. CTA không xác minh độ chính xác của các nội dung hoặc tuyên bố trong hồ sơ và không trực tiếp kiểm nghiệm sản phẩm được trao giải.

Điều gì khiến LG StanbyME 2 Max xứng tầm?

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với kích thước 32 inch tái hiện hình ảnh vòng đu quay đầy sống động, kích thước màn hình lớn hơn giúp mở rộng khung hình, tăng cường độ rõ nét, mang đến trải nghiệm xem đắm chìm hơn

Màn hình 32-inch lớn hơn

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với 4K UHD hiển thị hình ảnh một người phụ nữ trong trang phục rực rỡ cầm bó hoa đi ngang qua bức tường màu tím, làm nổi bật chất lượng hình ảnh sắc nét và chi tiết

Hình ảnh 4K UHD sắc nét và giàu chi tiết

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được thiết kế như một bức tranh treo tường trong không gian phòng khách hiện đại, hiển thị khung cảnh thiên nhiên phía trên ghế sofa và bàn gỗ, nhấn mạnh thiết kế màn hình tháo rời siêu di động.

Màn hình tháo rời siêu linh hoạt

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với các ứng dụng OTT đa dạng hiển thị giao diện các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và YouTube trên và xung quanh màn hình, thể hiện khả năng truy cập nhiều nội dung phong phú bao gồm phim truyền hình, phim điện ảnh và âm nhạc.

Đa dạng ứng dụng OTT

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 hiển thị đồ họa bảo mật LG Shield với biểu tượng ổ khóa phát sáng, khiên và người dùng trên nền gradient tối, nhấn mạnh các tính năng bảo vệ tích hợp sẵn.

An toàn với LG Shield

Lớn hơn. Tới mọi nơi. Tối đa trải nghiệm.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với kích thước màn hình tăng từ 27 inch lên 32 inch tái hiện khung cảnh phong cảnh góc rộng, đồng thời chuyển đổi mượt mà giữa các chế độ hiển thị, chơi game tương tác và đồng hồ, cho trải nghiệm sử dụng linh hoạt hằng ngày.

Màn hình siêu di động, nay với kích thước lớn hơn

Màn hình 32 inch

Kích thước lớn hơn, trải nghiệm đắm chìm hơn với màn hình 32 inch

StanbyME 2 Max mới nay có kích thước 32 inch, mang đến nhiều không gian hơn và trải nghiệm đắm chìm hơn cho mọi nội dung bạn yêu thích.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với kích thước 32 inch hiển thị hình ảnh vòng đu quay, trong đó màn hình lớn hơn giúp mở rộng khung hình và tăng độ rõ nét thị giác, mang đến trải nghiệm xem đắm chìm hơn trong không gian trong nhà.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với kích thước 32 inch hiển thị hình ảnh vòng đu quay, trong đó màn hình lớn hơn giúp mở rộng khung hình và tăng độ rõ nét thị giác, mang đến trải nghiệm xem đắm chìm hơn trong không gian trong nhà.

Xoay và Mang đi

Sử dụng theo cách của bạn, mọi lúc, mọi nơi

Khám phá nhiều cách xem khác nhau với màn hình lớn hơn, mang đến trải nghiệm đắm chìm trong từng khoảnh khắc. Di chuyển với chân đế điều chỉnh, tháo rời để treo tường, hoặc sử dụng như một chiếc máy tính bảng.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với thiết kế Xoay và Mang đi dễ dàng được đặt bên cửa sổ trong một căn phòng tông trắng tối giản, hiển thị giao diện đồng hồ, nhấn mạnh khả năng bố trí linh hoạt và dễ dàng di chuyển cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Tất cả nội dung bạn yêu thích, dù bạn ở bất cứ đâu

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với thiết kế Xoay và Mang đi được thể hiện qua bố cục collage ở cả không gian trong nhà và ngoài trời, minh họa khả năng bố trí linh hoạt và các thiết lập xem đa dạng, mang đến trải nghiệm giải trí đắm chìm ở mọi nơi.

Đưa sự thư giãn vào không gian sống của bạn

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 được trưng bày trong hai không gian phòng ấm cúng, mang đến sự thư giãn cho không gian sống của bạn với khả năng di chuyển linh hoạt, bố trí dễ dàng và trải nghiệm sử dụng liền mạch.

Từ nơi làm việc đến gian bếp, luôn đồng hành cùng bạn1)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với thiết kế Roll & Carry được thể hiện trong ba tình huống, gồm thiết lập màn hình đôi theo chiều dọc, hiển thị hướng dẫn nấu ăn và trình chiếu video, minh họa khả năng sử dụng linh hoạt từ công việc đến nhà bếp.

Tối đa hóa cách bài trí không gian sống của bạn

Mood Maker

Tìm một chủ đề mang dấu ấn của riêng bạn

Bật phong cách với các chủ đề như Đồng hồ, Poster, Cửa sổ, Thư giãn và Đĩa xoay2)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 đóng vai trò như một Mood Maker, hiển thị đa dạng nội dung từ đĩa xoay, khung cảnh đại dương đến mặt đồng hồ, biến hóa thành ô cửa sổ, poster, khung cảnh thư giãn, trình phát nhạc hoặc đồng hồ.

LG Gallery+

Trang trí không gian sống với kho tàng nội dung nghệ thuật phong phú

LG Gallery+ cho phép bạn truy cập hơn 100+ tác phẩm nghệ thuật, video ambient và nhiều nội dung hình ảnh khác để nâng tầm không gian sống. Với thư viện được cập nhật thường xuyên, bạn có thể cá nhân hóa ngôi nhà bằng những nội dung được tinh chọn phù hợp với phong cách của mình.4)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với LG Gallery+ hiển thị tác phẩm thiên hà xoắn ốc “Big, Beautiful and Blue” do WindowSight cung cấp trên màn hình, mang đến nội dung nghệ thuật được tuyển chọn, giúp cá nhân hóa không gian với sự hiện diện như một phòng trưng bày nghệ thuật.

Thêm giải trí, thêm niềm vui trên màn hình của bạn

Let's Draw với Generative AI

Thêm phong cách nghệ thuật cho các bức vẽ của bạn

Sử dụng các tùy chọn AI tạo sinh trong ứng dụng Let’s Draw để biến đổi các bức vẽ của bạn thành nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau như minh họa, hoạt hình hoặc thiết kế nhân vật.5)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với tính năng ‘Let’s Draw’ sử dụng các tùy chọn AI tạo sinh để biến một bức vẽ đơn giản thành nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, bao gồm minh họa, hoạt hình và thiết kế nhân vật.

Board games tương tác

Cùng tận hưởng các board games

Thử thách bạn bè với các tựa game có thể tải xuống như Memory Game, Billion Marbles, Spot the Difference, Chess và nhiều hơn nữa. Chơi trực tiếp trên màn hình cảm ứng và tận hưởng niềm vui bất tận mà không cần thiết bị bên ngoài.6)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Board games tương tác hiển thị người dùng đang chơi Memory Game và Spot the Difference trên màn hình khi ngồi trên sàn hoặc tại bàn, cho phép chơi game không cần thiết bị bên ngoài.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Board games tương tác hiển thị người dùng đang chơi Memory Game và Spot the Difference trên màn hình khi ngồi trên sàn hoặc tại bàn, cho phép chơi game không cần thiết bị bên ngoài.

Đa dạng các ứng dụng OTT

Nội dung OTT, nay mang đến trải nghiệm đắm chìm hơn

Từ phim truyền hình đến phim điện ảnh đến danh sách phát nhạc, nội dung giải trí OTT trở nên hấp dẫn hơn trên màn hình lớn.7)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với các ứng dụng OTT hiển thị giao diện các ứng dụng streaming như Netflix và YouTube trên và xung quanh màn hình, thể hiện khả năng truy cập đa dạng nội dung bao gồm phim truyền hình, phim điện ảnh và âm nhạc.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với các ứng dụng OTT hiển thị giao diện các ứng dụng streaming như Netflix và YouTube trên và xung quanh màn hình, thể hiện khả năng truy cập đa dạng nội dung bao gồm phim truyền hình, phim điện ảnh và âm nhạc.

Hình ảnh và âm thanh được tăng cường bởi AI với độ nét 4K UHD

4K UHD

Từng chi tiết được hiển thị rõ nét với 4K UHD

Màn hình UHD kết hợp mật độ điểm ảnh cao với các chi tiết rõ ràng, chính xác, mang đến hình ảnh sắc nét và tinh tế.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với 4K UHD hiển thị hình ảnh một người phụ nữ mặc trang phục nhiều màu sắc đang cầm hoa đi ngang qua bức tường màu tím trên phố, làm nổi bật độ rõ nét được tăng cường bởi AI và các chi tiết hình ảnh tinh tế.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với 4K UHD hiển thị hình ảnh một người phụ nữ mặc trang phục nhiều màu sắc đang cầm hoa đi ngang qua bức tường màu tím trên phố, làm nổi bật độ rõ nét được tăng cường bởi AI và các chi tiết hình ảnh tinh tế.

Bộ xử lý AI alpha 8 4K Gen3

Bộ xử lý AI nâng cao với hiệu năng NPU nhanh hơn gấp 5.0 lần

Bộ xử lý thế hệ mới của chúng tôi nâng cao khả năng của TV, cho phép AI mang đến trải nghiệm xem được cá nhân hóa theo sở thích của bạn với độ chi tiết 4K sắc nét hơn, âm thanh phong phú hơn và màu sắc sống động.8)

Bộ xử lý AI Alpha 8 4K Gen3 của Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 phát sáng ánh xanh trên bo mạch, nhấn mạnh hiệu năng xử lý AI với NPU nhanh hơn đến 5.0 lần, GPU xử lý nhanh hơn 10% và dung lượng bộ nhớ lớn hơn 20%.

Bộ xử lý AI Alpha 8 4K Gen3 của Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 phát sáng ánh xanh trên bo mạch, nhấn mạnh hiệu năng xử lý AI với NPU nhanh hơn đến 5.0 lần, GPU xử lý nhanh hơn 10% và dung lượng bộ nhớ lớn hơn 20%.

AI Super Upscaling

AI Super Upscaling tinh chỉnh từng khung hình cho chất lượng hình ảnh ấn tượng

AI Super Upscaling tinh chỉnh chất lượng hình ảnh lên đến 4K và Dynamic Tone Mapping Pro đảm bảo độ sáng cân bằng cùng chi tiết tối ưu cho từng đối tượng trong mỗi khung hình.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với AI Super Upscaling hiển thị hình ảnh chia đôi của một chú rùa đang bay với các vật thể trên mai, trong đó một bên bị làm mờ và bên còn lại sắc nét, minh họa độ rõ nét được nâng cao và chi tiết tinh chỉnh đạt chuẩn 4K

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với AI Super Upscaling hiển thị hình ảnh chia đôi của một chú rùa đang bay với các vật thể trên mai, trong đó một bên bị làm mờ và bên còn lại sắc nét, minh họa độ rõ nét được nâng cao và chi tiết tinh chỉnh đạt chuẩn 4K

AI Sound Pro

Âm thanh vòm ảo 11.1.2 kênh sống động, phủ kín toàn bộ không gian

Đắm chìm trong trải nghiệm âm thanh vòm sống động hơn với công nghệ âm thanh ảo 11.1.2 kênh. AI Sound Pro tinh chỉnh chất lượng âm thanh để tái tạo không gian âm thanh đa chiều, mang đến cảm giác chân thực và cuốn hút trong từng khoảnh khắc giải trí.9)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với AI Sound Pro hiển thị khung cảnh dàn nhạc trong một căn phòng ấm cúng, phủ đầy cây xanh, các làn sóng âm lan tỏa từ màn hình đến người đang đọc sách trên sofa, minh họa trải nghiệm âm thanh sống động, bao trùm khắp không gian.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với AI Sound Pro hiển thị khung cảnh dàn nhạc trong một căn phòng ấm cúng, phủ đầy cây xanh, các làn sóng âm lan tỏa từ màn hình đến người đang đọc sách trên sofa, minh họa trải nghiệm âm thanh sống động, bao trùm khắp không gian.

Dolby Vision & Dolby Atmos

Tạo nên không gian điện ảnh của riêng bạn với Dolby Vision & Dolby Atmos

Thưởng thức trải nghiệm nghe nhìn đầy sống động với Dolby Vision và Dolby Atmos. Kết hợp cùng hệ thống loa hướng ngang tích hợp trên màn hình, tận hưởng cảm giác như đang ở trong rạp chiếu phim ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Dolby Vision & Dolby Atmos hiển thị cảnh một người đàn ông đang theo dõi trận chiến giữa những con rồng trong không gian tối, hình ảnh chân thực cùng âm thanh sống động, đắm chìm mang đến trải nghiệm như đang thưởng thức phim tại rạp ngay tại nhà

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với Dolby Vision & Dolby Atmos hiển thị cảnh một người đàn ông đang theo dõi trận chiến giữa những con rồng trong không gian tối, hình ảnh chân thực cùng âm thanh sống động, đắm chìm mang đến trải nghiệm như đang thưởng thức phim tại rạp ngay tại nhà

Dễ dàng sử dụng, sẵn sàng cho mọi nhu cầu hằng ngày

Màn hình cảm ứng toàn phần

Nội dung tương tác ngay trong tầm tay

Màn hình cảm ứng 32 inch tích hợp mang đến trải nghiệm sử dụng dễ dàng và tiện lợi, mở ra nhiều cách hơn để bạn tận hưởng màn hình. Vẽ, khám phá nội dung giáo dục, chơi game hay hiện thực hóa mọi ý tưởng chỉ với một chạm10)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 sở hữu màn hình cảm ứng toàn phần 32 inch, cho phép tương tác trực tiếp với nhiều nội dung như vẽ, chơi game và khám phá trên màn hình, nổi bật với khả năng điều khiển cảm ứng trực quan và tương tác liền mạch.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 sở hữu màn hình cảm ứng toàn phần 32 inch, cho phép tương tác trực tiếp với nhiều nội dung như vẽ, chơi game và khám phá trên màn hình, nổi bật với khả năng điều khiển cảm ứng trực quan và tương tác liền mạch.

Pin tích hợp

Nâng cấp hiệu năng để hoạt động bền bỉ hơn 4 giờ

Mang màn hình đến bất cứ đâu với thời lượng pin được nâng cấp. Chỉ với một lần sạc cho phép hơn 4 giờ phát nội dung không dây liên tục11)

Phản chiếu màn hình & Kết nối

Sẵn sàng kết nối và phản chiếu màn hình

Kết nối các thiết bị bên ngoài thông qua cổng USB và HDMI tích hợp, hoặc phản chiếu nội dung từ các thiết bị di động và máy tính xách tay tương thích để tận hưởng trải nghiệm trên màn hình lớn hơn13)

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với tính năng Mirroring & Connectivity hiển thị tài liệu cuộc họp từ máy tính xách tay thông qua kết nối HDMI và phản chiếu một cảnh phim, cùng các biểu tượng Google Cast, Apple AirPlay và Apple Home được hiển thị phía trên.

Màn hình Giải trí Di động LG StanbyME 2 Max LX6 với tính năng Mirroring & Connectivity hiển thị tài liệu cuộc họp từ máy tính xách tay thông qua kết nối HDMI và phản chiếu một cảnh phim, cùng các biểu tượng Google Cast, Apple AirPlay và Apple Home được hiển thị phía trên.

Nhận diện giọng nói từ xa

Nhận diện giọng nói từ khắp căn phòng

StanbyME 2 Max có thể nhận diện giọng nói của bạn ngay cả khi bạn ở cách xa. Chỉ cần nói "Hi LG", thiết bị sẽ bắt đầu lắng nghe và thực hiện yêu cầu của bạn từ khoảng cách xa.14)

Remote nam châm

Gắn nhanh, giữ chắc

Không bao giờ làm mất điều khiển nữa! Gắn điều khiển từ xa bằng nam châm vào khung máy để cất giữ tiện lợi cho lần sử dụng tiếp theo.

Disclaimer

 

 

 

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

*Nội dung hiển thị trên trang này có thể khác so với nội dung thực tế có sẵn trên dịch vụ Gallery+.

*Video hiển thị phụ kiện One Click Stand, phụ kiện Strap & Wall Mount Holder; phụ kiện không đi kèm sản phẩm, được bán riêng.

1)*Chỉ các phiên bản 32 inch của phụ kiện One Click Stand và dây đeo tương thích với sản phẩm này.

*Màn hình tự động sạc khi gắn màn hình vào đế TV và kết nối cáp nguồn với đế gắn.

*Di chuyển sản phẩm linh hoạt tùy thuộc vào vật liệu sàn.

*Không lăn hoặc kéo sản phẩm ra ngoài trời vì có thể gây hư hại phần đáy.

*Phạm vi điều chỉnh góc màn hình: Xoay (±90°), Nghiêng (±25°), Quay (±90°).

*Chỉ sử dụng dây treo tường do LG cung cấp. Khi lắp đặt, cần cân nhắc đến vật liệu của tường. Nếu không, có thể xảy ra các sự cố như nghiêng hoặc rơi. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo để biết thêm thông tin.

*Cẩn thận khi treo lên tường. Không sử dụng cho các mục đích khác.

 

2)*Khuyến nghị sử dụng giá treo tường đi kèm do LG cung cấp. Cần cân nhắc trọng lượng sản phẩm khi lắp đặt để tránh tình trạng nghiêng lệch hoặc rơi vỡ.

 

4)*Nội dung khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực và có thể thay đổi.

*Cần đăng ký LG Gallery+ để truy cập đầy đủ nội dung và các tính năng.

 

5)*Bút cảm ứng không đi kèm sản phẩm. StanbyME 2 không có bút cảm ứng chuyên dụng.

*Vui lòng kiểm tra độ tương thích với bút cảm ứng của bên thứ ba trước khi mua.

 

6)*Ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Một số ứng dụng có thể yêu cầu đăng ký dịch vụ.

 

7)*Các thiết bị kết nối cần dùng cùng một mạng Wi-Fi.

*LG StanbyME 2 là một màn hình sử dụng hệ điều hành webOS của LG. Dù có tính di động như máy tính bảng, sản phẩm vẫn vận hành trên nền tảng hệ điều hành dành cho TV.

*Các dịch vụ OTT có thể yêu cầu đăng ký và mua riêng.

 

8)*So với bộ xử lý Alpha 8 AI 4K Gen2 năm 2025 dựa trên so sánh thông số nội bộ.

 

9)*Chất lượng âm thanh có thể thay đổi tùy theo môi trường nghe.

 

10)*Tính khả dụng của ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Một số ứng dụng có thể yêu cầu đăng ký riêng.

 

11)*Tối đa 4 giờ sử dụng không dây ở Chế độ Tiết kiệm/Nguồn điện thấp với pin tích hợp. Thời lượng pin có thể thay đổi tùy theo cách sử dụng. Cần nguồn sạc có công suất tối thiểu 100W trở lên. Thiết bị phải hỗ trợ USB PD. Hỗ trợ sạc nhanh hơn khi kết nối với bộ đổi nguồn 140W chuẩn PD 3.1.

*Thiết bị này không chống nước hoặc chống bụi. Tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời có thể gây bạc màu hoặc lỗi màn hình.

 

12)*Hỗ trợ USB 2.0, USB-C DP và DP ALT.

*Để kết nối với các thiết bị khác, cổng USB-C của thiết bị đó phải hỗ trợ DP ALT.

*MacOS và iOS chỉ hỗ trợ phản chiếu màn hình và sạc.

*Không hỗ trợ tai nghe và headphone USB-C.

 

13)*Cáp HDMI và các phụ kiện khác cần được mua riêng

 

14)*Tính năng này có hiệu lực sau khi bạn bật tính năng nhận diện giọng nói trực tiếp trên sản phẩm và đồng ý cung cấp thông tin cá nhân.

*Hiệu suất nhận diện giọng nói có thể thay đổi tùy theo môi trường xung quanh. Phạm vi nhận diện hiệu quả có thể khác nhau dựa trên khoảng cách, tiếng ồn nền và điều kiện sử dụng.

In

Tất cả thông số

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

  • Gray Scale

  • Invert Colors

AUDIO

  • Dolby Atmos

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

  • Sound Mode Share

  • Đầu ra âm thanh đồng thời

  • Hệ thống loa

    2.0 Kênh

  • AI Object Remastering

    Có (AI Object Remastering Pro)

  • Tự động điều chỉnh độ sáng

    Sẵn sàng (Cần có điều khiền AI Magic)

  • Hướng loa

    Side Firing

  • WOW Orchestra

    Có (yêu cầu loa chuyên dụng)

BAR CODE

  • BAR CODE

    8806096864159

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm)

    724 x 421 x 28.5

  • Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm)

    724 x 1308 x 420

  • Kích thước đóng gói (WxHxD, mm)

    1320 x 189 x 520

  • Kích thước chân đế TV (WxD, mm)

    420 x 420

  • Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg)

    5.6

  • Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg)

    20.3

  • Trọng lượng đóng gói (kg)

    23.8

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    - x -

HÌNH ẢNH (HIỂN THỊ)

  • Loại màn hình

    4K UHD

  • Độ phân giải màn hình

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Loại có đèn nền

    Edge

  • Tốc độ phản hồi

    60Hz Native

HÌNH ẢNH (XỬ LÝ)

  • Bộ xử lý hình ảnh

    Bộ xử lí Alpha 8 AI 4K thế hệ thứ 3

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Có (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Lựa chọn thể loại AI

    Có (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

  • Chế độ hình ảnh

    9 chế độ

  • AI Picture Pro

  • AI HDR Remastering

  • Tự động hiệu chỉnh

  • Tự động điều chỉnh độ sáng

KẾT NỐI

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 1)

  • Hỗ trợ kết nối Bluetooth

    Có (phiên bản 5.3)

  • Simplink (HDMI CEC)

  • HDMI Input

    1 cổng (hỗ trợ eARC)

  • USB Input

    4 cổng (3 cổng v 2.0 / 1 cổng cấp nguồn 5V )

  • Wi-Fi

    Có (Wi-Fi 6E)

GAMING

  • HGIG Mode

  • Game Optimizer

    Có (Game Dashboard)

  • ALLM (Phản hồi trò chơi tức thì)

  • Dolby Vision để chơi game (4K 120Hz)

    Có (lên tới 60Hz)

  • Motion Booster

    Motion Booster 120

SMART TV

  • Hệ điều hành (OS)

    webOS 26

  • Tương thích USP Camera

  • Nhận diện mệnh lệnh giọng nói

    Có (với ứng dụng LG ThinQ)

  • Home Hub

    Có (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

  • Điều khiển giọng nói rảnh tay

  • Hoạt động được với Apple Home

  • LG Gallery+

    Có (Dịch vụ trả phí có thể khác nhau tùy theo quốc gia)

  • Hệ thống bảo mật toàn diện LG

  • Trang của tôi

  • Ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại

    Có (LG ThinQ)

  • Tương thích với Apple Airplay

  • Full Web Browser

  • Always Ready

  • AI Voice ID

    Sẵn sàng (Cần có điều khiền AI Magic)

  • AI Picture/Sound Wizard

  • AI Magic Remote

    Sẵn sàng (Cần có điều khiền AI Magic)

  • AI Chatbot

NĂNG LƯỢNG

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz; Pin tích hợp (thời lượng 4,3 giờ)

  • Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ

    Dưới 0.5W

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

  • Chân đế One-Click

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Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 