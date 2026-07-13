Disclaimer

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

*Nội dung hiển thị trên trang này có thể khác so với nội dung thực tế có sẵn trên dịch vụ Gallery+.

*Video hiển thị phụ kiện One Click Stand, phụ kiện Strap & Wall Mount Holder; phụ kiện không đi kèm sản phẩm, được bán riêng.