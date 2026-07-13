1)*Chỉ các phiên bản 32 inch của phụ kiện One Click Stand và dây đeo tương thích với sản phẩm này.
*Màn hình tự động sạc khi gắn màn hình vào đế TV và kết nối cáp nguồn với đế gắn.
*Di chuyển sản phẩm linh hoạt tùy thuộc vào vật liệu sàn.
*Không lăn hoặc kéo sản phẩm ra ngoài trời vì có thể gây hư hại phần đáy.
*Phạm vi điều chỉnh góc màn hình: Xoay (±90°), Nghiêng (±25°), Quay (±90°).
*Chỉ sử dụng dây treo tường do LG cung cấp. Khi lắp đặt, cần cân nhắc đến vật liệu của tường. Nếu không, có thể xảy ra các sự cố như nghiêng hoặc rơi. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo để biết thêm thông tin.
*Cẩn thận khi treo lên tường. Không sử dụng cho các mục đích khác.
2)*Khuyến nghị sử dụng giá treo tường đi kèm do LG cung cấp. Cần cân nhắc trọng lượng sản phẩm khi lắp đặt để tránh tình trạng nghiêng lệch hoặc rơi vỡ.
4)*Nội dung khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực và có thể thay đổi.
*Cần đăng ký LG Gallery+ để truy cập đầy đủ nội dung và các tính năng.
5)*Bút cảm ứng không đi kèm sản phẩm. StanbyME 2 không có bút cảm ứng chuyên dụng.
*Vui lòng kiểm tra độ tương thích với bút cảm ứng của bên thứ ba trước khi mua.
6)*Ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Một số ứng dụng có thể yêu cầu đăng ký dịch vụ.
7)*Các thiết bị kết nối cần dùng cùng một mạng Wi-Fi.
*LG StanbyME 2 là một màn hình sử dụng hệ điều hành webOS của LG. Dù có tính di động như máy tính bảng, sản phẩm vẫn vận hành trên nền tảng hệ điều hành dành cho TV.
*Các dịch vụ OTT có thể yêu cầu đăng ký và mua riêng.
8)*So với bộ xử lý Alpha 8 AI 4K Gen2 năm 2025 dựa trên so sánh thông số nội bộ.
9)*Chất lượng âm thanh có thể thay đổi tùy theo môi trường nghe.
10)*Tính khả dụng của ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Một số ứng dụng có thể yêu cầu đăng ký riêng.
11)*Tối đa 4 giờ sử dụng không dây ở Chế độ Tiết kiệm/Nguồn điện thấp với pin tích hợp. Thời lượng pin có thể thay đổi tùy theo cách sử dụng. Cần nguồn sạc có công suất tối thiểu 100W trở lên. Thiết bị phải hỗ trợ USB PD. Hỗ trợ sạc nhanh hơn khi kết nối với bộ đổi nguồn 140W chuẩn PD 3.1.
*Thiết bị này không chống nước hoặc chống bụi. Tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời có thể gây bạc màu hoặc lỗi màn hình.
12)*Hỗ trợ USB 2.0, USB-C DP và DP ALT.
*Để kết nối với các thiết bị khác, cổng USB-C của thiết bị đó phải hỗ trợ DP ALT.
*MacOS và iOS chỉ hỗ trợ phản chiếu màn hình và sạc.
*Không hỗ trợ tai nghe và headphone USB-C.
13)*Cáp HDMI và các phụ kiện khác cần được mua riêng
14)*Tính năng này có hiệu lực sau khi bạn bật tính năng nhận diện giọng nói trực tiếp trên sản phẩm và đồng ý cung cấp thông tin cá nhân.
*Hiệu suất nhận diện giọng nói có thể thay đổi tùy theo môi trường xung quanh. Phạm vi nhận diện hiệu quả có thể khác nhau dựa trên khoảng cách, tiếng ồn nền và điều kiện sử dụng.