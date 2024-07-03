LG CineBeam S | Máy chiếu mini 4K UST (Máy chiếu khoảng cách gần) có Dolby Atmos\t

PU615U
Hình ảnh mặt trước của LG CineBeam S | Máy chiếu mini 4K UST (Máy chiếu khoảng cách gần) có Dolby Atmos PU615U
Hình ảnh mặt sau
Hình ảnh mặt đáy
hình ảnh mặt sau
Hình ảnh từ phía trên
Hình ảnh mặt sau góc 20-45 độ
Tính năng chính

  • Máy chiếu khoảng cách gần
  • Độ phân giải 4K UHD
  • DCI-P3 154% (Tổng thể), RGB Laser 3 kênh
  • Tỷ lệ tương phản 450.000:1
  • Kích thước màn hình tối đa 100 inch
  • Độ sáng 500 ANSI Lumen
Thêm
LG CineBeam đang chiếu hình ảnh sa mạc.

*Máy chiếu khoảng cách gần này có khoảng cách chiếu từ 8,1 cm đến 39,3 cm, ngắn hơn nhiều so với máy chiếu tiêu chuẩn.

*Máy chiếu này không có pin tích hợp. Cần kết nối dây điện hoặc pin ngoài để hoạt động.

**Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Logo giải thưởng Best of CES 2025 của AVSForum

Best of CES 2025 của AVSForum

Đạt danh hiệu “Best of CES 2025” của AVSForum 2025

Ra mắt máy chiếu mini 4K UST tốt nhất từ trước đến nay của LG

Biến bức tường thành rạp phim 4K 100 inch nhờ công nghệ Chiếu khoảng cách gần. Thưởng thức điện ảnh đỉnh cao mà không cần thêm không gian hay lắp đặt phức tạp.

Sáu máy chiếu LG CineBeam khác nhau và hình ảnh chiếu được hiển thị cùng nhau.

Chiếu khoảng cách gần, vượt giới hạn không gian

CineBeam S sở hữu công nghệ Chiếu khoảng cách gần, giúp chiếu hình ảnh toàn cảnh với khoảng cách chiếu cực ngắn. Biến không gian thành màn hình rạp phim 100 inch ấn tượng.

LG CineBeam đang chiếu hình ảnh thiên hà lên tường.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.

*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.

Trải nghiệm điện ảnh tại gia mãn nhãn, được tối ưu nhờ màn hình 4K 100"

Độ phân giải 4K UHD mang lại hình ảnh sắc nét và chân thực đến từng chi tiết, ngay cả trên màn hình lớn 100 inch. Thưởng thức màu sắc sống động và độ tương phản sâu với gam màu DCI-P3 154% cùng tỷ lệ tương phản 450.000:1, tạo nên trải nghiệm xem đắm chìm.

4K UHD

Độ phân giải 3840X2160

DCI-P3 154%

Gam màu (Tổng thể)

RGB Laser

Nguồn sáng

450.000:1

Tỷ lệ tương phản

Ba người mặc trang phục màu lục, lam và vàng.

4K UHD 2160p

Ba người mặc trang phục màu lục, lam và vàng.

FHD 1080p

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Kích thước màn hình có thể thay đổi tùy theo khoảng cách chiếu.

*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.

*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.

*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.

*Số liệu về gam màu là giá trị đo được từ thử nghiệm nội bộ và có thể thay đổi tùy theo môi trường.

CineBeam S có khả năng tái hiện màu sắc chính xác và sống động nhờ gam màu rộng DCI-P3 154% (Tổng thể).

*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.

*Số liệu về gam màu là giá trị đo được từ thử nghiệm nội bộ và có thể thay đổi tùy theo môi trường.

*RGB Laser cung cấp nguồn sáng riêng cho màu đỏ, lục và lam.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Màu sắc phong phú nhờ laser ba kênh

Công nghệ RGB Laser mang lại màu sắc phong phú và độ sáng cao, cho trải nghiệm xem đắm chìm hơn.

*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Màu đen sâu cho chi tiết phong phú hơn

Tỷ lệ tương phản 450.000:1 mang lại hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết và màu đen sâu, giúp mọi khung hình trở nên sống động hơn.

*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Chiếu màn hình lên đến 100" chỉ từ khoảng cách ngắn

Xem trên màn hình lớn 100 inch, chỉ cần đặt cách tường một quãng ngắn. Ống kính chiếu khoảng cách gần có thể chiếu nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ màn hình 40 inch đến màn hình điện ảnh 100 inch, ngay cả trong những không gian hẹp nhất.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.

*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Nhỏ gọn mà mạnh mẽ

Chiếc máy chiếu này sở hữu hiệu năng ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Thiết kế tối giản giúp dễ dàng di chuyển thiết bị và phối hợp hài hòa với mọi không gian.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Thưởng thức âm thanh stereo không gian với Dolby Atmos

Không gian âm thanh trở nên sống động. Loa stereo tích hợp với Dolby Atmos giúp âm thanh rõ ràng, lan tỏa.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.

webOS: Khám phá thế giới nội dung phong phú

Sử dụng webOS để khám phá vô số nội dung với các dịch vụ phát trực tuyến tích hợp như Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube và Apple TV.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký dịch vụ liên quan. Các dịch vụ riêng có thể yêu cầu thanh toán để đăng ký và không đi kèm (mua riêng).

*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.

Phản chiếu trực tiếp từ thiết bị của bạn

Chia sẻ nội dung từ thiết bị thông minh tới máy chiếu bằng AirPlay 2** (dành cho thiết bị Apple) hoặc Chia sẻ màn hình*** (dành cho thiết bị Android). Kết nối tức thì và tận hưởng trải nghiệm xem liền mạch trên màn hình lớn hơn chỉ với vài lần chạm. 

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

**Thiết bị Apple phải được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi với máy chiếu. 

**LG CineBeam này hỗ trợ AirPlay 2 và yêu cầu iOS 12.3 trở lên hoặc macOS 10.14.5 trở lên.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia, khu vực khác.

***Chia sẻ màn hình: được hỗ trợ trên Android hoặc Windows 10 trở lên. Các tính năng này có thể không hoạt động bình thường tùy theo môi trường Wi-Fi và phiên bản phần mềm điều khiển của các thiết bị bên ngoài được kết nối.

*Bluetooth: được hỗ trợ trên BT 5.0 trở lên.

Thiết lập màn hình dễ dàng cho mọi bức tường

Không còn lo lắp đặt phức tạp. Nhờ các tính năng thông minh thích ứng với không gian, CineBeam S đảm bảo thiết lập nhanh chóng và dễ dàng mọi lúc.

Tự động điều chỉnh màn hình

Thiết lập màn hình nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. CineBeam S tự động điều chỉnh tiêu điểm và xử lý méo hình.

Chia tỷ lệ/Di chuyển màn hình

Dễ dàng điều chỉnh kích thước và vị trí màn hình phù hợp với tường.

Điều chỉnh màu tường

Chọn từ 8 cài đặt sẵn màu sắc khác nhau sao cho phù hợp với màu tường, giúp cài đặt màn hình tối ưu nhất.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Tính năng tự động điều chỉnh màn hình có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.

*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.

*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu khoảng cách từ màn hình lớn hơn 39,3 cm hoặc vị trí đặt có độ dốc lớn hơn 5 độ.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Hỗ trợ độ phân giải 4K 30Hz bằng cách kết nối thiết bị bên ngoài với cổng USB Type-C và không hỗ trợ HDR.

*Máy chiếu này bao gồm dây điện. Không bao gồm cổng HDMI và cổng USB Type-C.

Điều khiển từ xa toàn diện giúp điều khiển liền mạch

Điều khiển máy chiếu dễ dàng bằng điều khiển từ xa. Được thiết kế đồng bộ với CineBeam S, chiếc điều khiển từ xa nhỏ gọn và tối giản này mang đến trải nghiệm điều khiển mượt mà và trực quan.

*Có thể thao tác điều khiển từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ sau khi đăng ký sản phẩm.

*Các dịch vụ hoặc nút được hỗ trợ trên điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Công cụ tính toán máy chiếu LG

Máy chiếu có phù hợp với không gian của tôi không?

Hãy sử dụng công cụ tính toán máy chiếu LG để đảm bảo máy chiếu sẽ hoạt động trong không gian của bạn.

Tính toán ngay!
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 