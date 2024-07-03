LG CineBeam S | Máy chiếu mini 4K UST (Máy chiếu khoảng cách gần) có Dolby Atmos\t
*Máy chiếu khoảng cách gần này có khoảng cách chiếu từ 8,1 cm đến 39,3 cm, ngắn hơn nhiều so với máy chiếu tiêu chuẩn.
*Máy chiếu này không có pin tích hợp. Cần kết nối dây điện hoặc pin ngoài để hoạt động.
**Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Best of CES 2025 của AVSForum
Đạt danh hiệu “Best of CES 2025” của AVSForum 2025
Ra mắt máy chiếu mini 4K UST tốt nhất từ trước đến nay của LG
Biến bức tường thành rạp phim 4K 100 inch nhờ công nghệ Chiếu khoảng cách gần. Thưởng thức điện ảnh đỉnh cao mà không cần thêm không gian hay lắp đặt phức tạp.
Chiếu khoảng cách gần, vượt giới hạn không gian
CineBeam S sở hữu công nghệ Chiếu khoảng cách gần, giúp chiếu hình ảnh toàn cảnh với khoảng cách chiếu cực ngắn. Biến không gian thành màn hình rạp phim 100 inch ấn tượng.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.
*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.
Trải nghiệm điện ảnh tại gia mãn nhãn, được tối ưu nhờ màn hình 4K 100"
Độ phân giải 4K UHD mang lại hình ảnh sắc nét và chân thực đến từng chi tiết, ngay cả trên màn hình lớn 100 inch. Thưởng thức màu sắc sống động và độ tương phản sâu với gam màu DCI-P3 154% cùng tỷ lệ tương phản 450.000:1, tạo nên trải nghiệm xem đắm chìm.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Kích thước màn hình có thể thay đổi tùy theo khoảng cách chiếu.
*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.
*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.
*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.
*Số liệu về gam màu là giá trị đo được từ thử nghiệm nội bộ và có thể thay đổi tùy theo môi trường.
CineBeam S có khả năng tái hiện màu sắc chính xác và sống động nhờ gam màu rộng DCI-P3 154% (Tổng thể).
*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.
*Số liệu về gam màu là giá trị đo được từ thử nghiệm nội bộ và có thể thay đổi tùy theo môi trường.
*RGB Laser cung cấp nguồn sáng riêng cho màu đỏ, lục và lam.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Màu sắc phong phú nhờ laser ba kênh
Công nghệ RGB Laser mang lại màu sắc phong phú và độ sáng cao, cho trải nghiệm xem đắm chìm hơn.
*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Màu đen sâu cho chi tiết phong phú hơn
Tỷ lệ tương phản 450.000:1 mang lại hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết và màu đen sâu, giúp mọi khung hình trở nên sống động hơn.
*Số liệu trên được thu thập ở “Chế độ sáng nhất” và có thể thay đổi tùy theo môi trường.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Chiếu màn hình lên đến 100" chỉ từ khoảng cách ngắn
Xem trên màn hình lớn 100 inch, chỉ cần đặt cách tường một quãng ngắn. Ống kính chiếu khoảng cách gần có thể chiếu nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ màn hình 40 inch đến màn hình điện ảnh 100 inch, ngay cả trong những không gian hẹp nhất.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.
*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Nhỏ gọn mà mạnh mẽ
Chiếc máy chiếu này sở hữu hiệu năng ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Thiết kế tối giản giúp dễ dàng di chuyển thiết bị và phối hợp hài hòa với mọi không gian.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký dịch vụ liên quan. Các dịch vụ riêng có thể yêu cầu thanh toán để đăng ký và không đi kèm (mua riêng).
*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.
Phản chiếu trực tiếp từ thiết bị của bạn
Chia sẻ nội dung từ thiết bị thông minh tới máy chiếu bằng AirPlay 2** (dành cho thiết bị Apple) hoặc Chia sẻ màn hình*** (dành cho thiết bị Android). Kết nối tức thì và tận hưởng trải nghiệm xem liền mạch trên màn hình lớn hơn chỉ với vài lần chạm.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
**Thiết bị Apple phải được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi với máy chiếu.
**LG CineBeam này hỗ trợ AirPlay 2 và yêu cầu iOS 12.3 trở lên hoặc macOS 10.14.5 trở lên.
**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia, khu vực khác.
***Chia sẻ màn hình: được hỗ trợ trên Android hoặc Windows 10 trở lên. Các tính năng này có thể không hoạt động bình thường tùy theo môi trường Wi-Fi và phiên bản phần mềm điều khiển của các thiết bị bên ngoài được kết nối.
*Bluetooth: được hỗ trợ trên BT 5.0 trở lên.
Thiết lập màn hình dễ dàng cho mọi bức tường
Không còn lo lắp đặt phức tạp. Nhờ các tính năng thông minh thích ứng với không gian, CineBeam S đảm bảo thiết lập nhanh chóng và dễ dàng mọi lúc.
Tự động điều chỉnh màn hình
Thiết lập màn hình nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. CineBeam S tự động điều chỉnh tiêu điểm và xử lý méo hình.
Chia tỷ lệ/Di chuyển màn hình
Dễ dàng điều chỉnh kích thước và vị trí màn hình phù hợp với tường.
Điều chỉnh màu tường
Chọn từ 8 cài đặt sẵn màu sắc khác nhau sao cho phù hợp với màu tường, giúp cài đặt màn hình tối ưu nhất.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Tính năng tự động điều chỉnh màn hình có thể không hoạt động bình thường nếu có chướng ngại vật như góc hoặc bề mặt không bằng phẳng.
*Thiết bị có thể chiếu màn hình 40 inch từ khoảng cách 8,1 cm và màn hình 100 inch từ khoảng cách 39,3 cm.
*Tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu khoảng cách từ màn hình lớn hơn 39,3 cm hoặc vị trí đặt có độ dốc lớn hơn 5 độ.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Hỗ trợ độ phân giải 4K 30Hz bằng cách kết nối thiết bị bên ngoài với cổng USB Type-C và không hỗ trợ HDR.
*Máy chiếu này bao gồm dây điện. Không bao gồm cổng HDMI và cổng USB Type-C.
Điều khiển từ xa toàn diện giúp điều khiển liền mạch
Điều khiển máy chiếu dễ dàng bằng điều khiển từ xa. Được thiết kế đồng bộ với CineBeam S, chiếc điều khiển từ xa nhỏ gọn và tối giản này mang đến trải nghiệm điều khiển mượt mà và trực quan.
*Có thể thao tác điều khiển từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ sau khi đăng ký sản phẩm.
*Các dịch vụ hoặc nút được hỗ trợ trên điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
Công cụ tính toán máy chiếu LG
Máy chiếu có phù hợp với không gian của tôi không?
Hãy sử dụng công cụ tính toán máy chiếu LG để đảm bảo máy chiếu sẽ hoạt động trong không gian của bạn.
