Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Máy hút bụi lau nhà cầm tay LG kèm 4 đầu hút đa năng A9K-MAX

Máy hút bụi lau nhà cầm tay LG kèm 4 đầu hút đa năng A9K-MAX

Máy hút bụi lau nhà cầm tay LG kèm 4 đầu hút đa năng A9K-MAX

A9K-MAX
A9K-MAX mặt trước
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX mặt trước
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX
A9K-MAX

Tính năng chính

  • Lực hút mạnh mẽ
  • Điều khiển một chạm
  • Hệ thống lọc 5 bước
  • Đầu lọc dễ dàng tháo rời và rửa sạch
Thêm
Powerful Suction for a Deep Clean

Powerful Suction for a Deep Clean

Lực hút mạnh mẽ để nhà sạch tối đa

Sự kết hợp toàn năng giữa Smart Inverter Motor™ và Axial Turbo Cyclone giúp hút tách biệt bụi và tóc để tạo nên lực hút mạnh mẽ, bền bỉ.
Khu vực tay cầm của máy hút bụi cầm tay được hiển thị ở bên trái với Smart Inverter Motor™

Bảo hành 10 năm

Thiết kế động cơ không chổi giúp giảm tối đa ma sát cơ học trong quá trình hoạt động, cải thiện độ bền của động cơ. Nhờ vậy, LG tự tin mang đến chế độ bảo hành bộ phận động cơ lên đến 10 năm.

Nén bụi và tóc thật gọn gàng
Giảm số lần đổ dọn thùng chứa

Công nghệ LG Kompressor™ với khả năng năng nén bụi và tóc tiện dụng giúp tăng dung tích chứa lên 2.4 lần (so với công suất không nén*), bạn không còn phải dọn đổ thùng chứa thường xuyên. Khi cần đổ rác, bạn chỉ gần gạt nắp hộp Kompressor nhẹ nhàng để dọn sạch bên trong.
Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG, kết quả thử nghiệm đã được Intertek đánh giá. Dung lượng chứa bụi thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo trang web của LG tại www.lge.com
Một bàn tay đang nắm chặt tay cầm của máy hút bụi. Tay cầm hiển thị nút bật/tắt, nút Wi-Fi và nút Turbo.

Hút bụi và sạc pin cùng lúc

2 tấm pin lithium-ion có thể thay đổi và sạc lại nhiều lần trong cây hút bụi giúp cung cấp lượng thời gian sử dụng lên đến 120 phút cho bạn thoải mái hút sạch toàn bộ ngôi nhà trong một lần dọn.

*Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG, thời gian chạy thực tế có thể giảm khi sử dụng Đầu hút động cơ mạnh và có thể thay đổi tùy theo môi trường hoạt động. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo trang web của LG tại www.lge.com.

A9K Vacuum can be stored by wall mounting, floor standing or compact mode.

A9K Vacuum can be stored by wall mounting, floor standing or compact mode.

Tùy chọn sạc và lưu trữ

Máy hút bụi A9K-ULTRA có thể được cất giữ dễ dàng và gọn gàng trong ngôi nhà của bạn theo ba cách khác nhau: Chế độ treo tường, Chế độ đứng trên sàn và Chế độ nhỏ gọn.
Trong hình này, mũi tên màu xanh nhạt biểu thị luồng không khí đi vào cửa hút chân không và thoát ra qua các bộ lọc.

Điều khiển dễ dàng

Dễ dàng điều chỉnh cài đặt khi đang di chuyển với Điều khiển cảm ứng ngón cái của LG.
Ba hình ảnh thẳng hàng: hình ảnh đầu tiên cho thấy máy hút bụi đang hút bụi bẩn từ bề mặt cứng, hình

Đầu lọc dễ dàng tháo rời và rửa sạch

Bụi bẩn tích tụ trên các đầu lọc theo thời gian nằm trong máy hút bụi có thể được tháo rời và rửa sạch để loại bỏ hoàn toàn các chất bẩn như: Đầu lọc có lưới kim loại, đầu lọc vải sơ cấp và đầu lọc bụi mịn. Lưu ý, trước khi lắp đặt các đầu lọc trở lại vào thân máy, cần hong khô cẩn thận.

*Sau khi rửa, đảm bảo bộ lọc được làm khô hoàn toàn trước khi lắp ráp lại. Thời gian sấy có thể khác nhau theo mùa, nhiệt độ hoặc độ ẩm.

Ba hình ảnh thẳng hàng: hình ảnh đầu tiên cho thấy máy hút bụi đang hút bụi bẩn từ bề mặt cứng

Hệ thống lọc 5 bước

Hệ thống lọc 5 bước trong Máy hút bụi không dây CordZero™ A9 Kompressor giúp hút sạch đến 99.999% các hạt bụi có kích thước nhỏ 0.5 micro trên các bề mặt thiết bị gia dụng. *

*Đã được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM F1977-04 (2017) Hiệu quả lọc của Tiêu chuẩn hệ thống máy hút bụi, ở Chế độ Turbo (Tối đa). Hiệu quả lọc thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động.

Ba hình ảnh thẳng hàng: hình ảnh đầu tiên cho thấy máy hút bụi đang hút bụi bẩn từ bề mặt cứng

Ba hình ảnh thẳng hàng: hình ảnh đầu tiên cho thấy máy hút bụi đang hút bụi bẩn từ bề mặt cứng

Giám sát và điều chỉnh tối ưu quá trình dọn dẹp

ThinQ™ giúp theo dõi và bảo trì máy hút bụi CordZero ™ A9 Kompressor bằng cách nhắc nhở bạn kiểm tra trạng thái của bộ lọc khi máy đang sạc, cũng như chạy chẩn đoán, phân tích lịch sử dọn dẹp, tất cả chỉ bằng một ứng dụng.*

*Điện thoại thông minh tương thích Android 4.1.2 (JellyBean) trở lên hoặc iOS 9 trở lên) bắt buộc đối với ứng dụng LG ThinQ®. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi Di động và Gia đình.

Đầu hút chăn đệm

Nhẹ nhàng loại bỏ bụi và chất gây dị ứng khỏi bộ đồ giường và các bề mặt mềm.

Đầu hút lông động vật

Hút sạch lông thú cưng trên các bề mặt vải như ghế sofa, đồ nội thất cho thú cưng và bộ đồ giường.

Đầu hút sàn mảnh

Đầu phun Slim Power Drive ™ giúp hút bụi, bẩn và lông thú cưng khỏi không gian khó tiếp cận một cách hiệu quả.

Phụ kiện và Dụng cụ làm sạch

Đầu hút khe

Công cụ kẽ hở rất hữu ích để làm sạch các khu vực khó tiếp cận và khó tiếp cận.

Đầu hút tích hợp

Dụng cụ kết hợp là phụ kiện 2 trong 1 có thể điều chỉnh giữa bàn chải mềm hoặc vòi phun cứng.

Đầu hút khe linh hoạt

Để làm sạch bên dưới và phía sau đồ nội thất hoặc tiếp cận các khu vực khó tiếp cận.

Đầu hút đa góc

Xoay 360 ° để làm sạch rèm, rèm, đèn trần và đỉnh của đồ nội thất.

Mở rộng ống linh hoạt

Thêm tầm với linh hoạt để làm sạch các khu vực khó khăn.
In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 