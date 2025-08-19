Tháp hút bụi Tất cả trong một CordZero A9T-LITE Màu than chì

1. Dựa trên kết quả kiểm định nội bộ của LG theo quan sát của Intertek. Dung tích chứa của A9 Kompressor™ được kiểm định ở chế độ Turbo. Lông mèo (giống mèo Maine Coon) được hút và nén bằng chức năng nén thủ công và nén lặp đi lặp lại đến khi đầy thùng chứa. Hiệu suất nén “2,4x” được tính bằng cách so sánh khối lượng lông mèo đã nén với khối lượng lông mèo chưa nén (cả hai có cùng thể tích). Dung tích chứa (hiệu suất nén) thực tế có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động.

2. Hình ảnh sản phẩm chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

3. Hình ảnh này chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

4. Dựa trên kết quả kiểm định nội bộ của LG, thời gian vận hành mỗi chế độ --Normal, Power vàTurbo--lần lượt là 120 phút, 60 phút và 14 phút. (Thời gian vận hành A9 ở mỗi chế độ- Normal, Power vàTurbo- lần lượt lên tới 80 phút, 18 phút và 12 phút) Thời gian vận hành này áp dụng khi sử dụng hai pin, với một pin được sạc trong máy hút bụi và pin còn lại được sạc trực tiếp được sạc ở đế sạc. Với một pin (pin được sạc trực tiếp ở đế sạc), thời gian vận hành ở mỗi chế độ--Normal, Power vàTurbo-- lần lượt là tối đa 60 phút, 30 phút và 7 phút. Thời gian vận hành thực tế có thể giảm xuống khi sử dụng Đầu hút Power Drive và có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động và số giờ sử dụng. Kiểm định này được thực hiện ở nhiệt độ phòng (26°C, 78,8°C), không lắp đầu hút và bật Wi-Fi.

5. Hình ảnh sản phẩm chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

6. Hình ảnh sản phẩm trong ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

7. Kiểm định do Intertek thực hiện với quy trình kiểm định do LG đưa ra. Lượng nước trong các tấm lau sàn Power Drive Mop là ở chế độ Normal. Lượng nước trong các tấm lau sàn Power Drive Mop bằng 85% ở chế độ cao và hơn 80% ở chế độ thấp trong khi máy lau 44㎡ trong 30 phút ở chế độ thường. Lượng nước có thể thay đổi tùy theo môi trường hoạt động.

8. Dựa trên kết quả kiểm định nội bộ của LG, số lần rung mỗi phút khác nhau tùy thuộc vào môi trường hoạt động và số giờ sử dụng.

9. Kiểm định do SLG thực hiện dựa trên IEC 62885-2 và EN 60312-1, khả năng giữ bụi có kích thước hạt 0,5μm ~ 4,2μm ở chế độ Turbo đã được kiểm định và có giá trị trung bình 99,999% (Xếp hạng 'Xuất sắc', 5 sao). Khả năng giữ bụi có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động.

10. 2 năm bảo hành phụ tùng và nhân công + 8 năm cho động cơ (chỉ phụ tùng).

11. Để sử dụng ThinQ™, cần kết nối A9 Kompressor™ với Wi-Fi qua ứng dụng 'LG ThinQ. Có thể tải ứng dụng 'LG ThinQ™ từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên mọi điện thoại thông minh. Trong ứng dụng LG ThinQ™ có hướng dẫn chi tiết, Vui lòng tham khảo phần hướng dẫn của ứng dụng. Ứng dụng LG ThinQ™ có thể không hoạt động bình thường trên một số mẫu điện thoại thông minh. Vui lòng kiểm tra tính tương thích của phiên bản phần mềm (Android OS 5.0 trở lên, iOS 10.0 trở lên).

12. Hình ảnh sản phẩm chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.