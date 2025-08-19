We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Đầu nối ống cấp nước máy giặt lồng đứng (Bộ lọc)
Đầu nối ống cấp nước máy giặt lồng đứng (Bộ lọc)
Tính năng chính
- Đầu nối ống cấp nước chính hãng cho máy giặt LG Bộ lọc chính hãng máy giặt LG
How to Replace.
* Hướng dẫn thay thế cho phụ kiện này có thể khác đôi chút so với nội dung dưới đây.
* Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của model máy giặt LG bạn đang dùng.
BƯỚC 1
Tháo vòng cố định adapter và nới lỏng 4 vít cố định.
BƯỚC 2
Đẩy adapter vào đầu vòi nước sao cho gioăng cao su được kết nối kín nước.
Siết chặt 4 vít cố định và vòng adapter lại.
BƯỚC 3
Kéo tấm chốt khóa của đầu nối xuống, đẩy ống cấp nước vào adapter, rồi thả tấm chốt khóa.
Đảm bảo adapter được khóa chặt vào đúng vị trí.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể mang tính minh họa và khác với thực tế. Kiểu dáng, màu sắc, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước để cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là ảnh minh họa, có thể khác với thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể khác nhau tùy vào độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số máy tính.
* Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy môi trường sử dụng; tình trạng hàng có thể khác nhau tùy từng cửa hàng.
Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.
Key Feature
- Đầu nối ống cấp nước chính hãng cho máy giặt LG Bộ lọc chính hãng máy giặt LG
Tìm nơi bán
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
ADQ72912806
Thể loại
8.5
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Đường kính (cm)
3
Chiều dài (cm)
8.5
Trọng lượng tịnh (g)
65
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.