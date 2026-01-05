Chân đế cao su chống rung cho máy giặt LG

- Sàn gỗ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi rung động.

- Để hạn chế rung, khuyến nghị đặt các đế cao su dày tối thiểu 15 mm dưới từng chân máy giặt và cố định vào ít nhất hai thanh đỡ sàn bằng vít.

- Nếu có thể, hãy lắp đặt máy giặt ở góc phòng – nơi sàn chắc chắn và ổn định hơn.

- Gắn đế cao su để giảm rung.