Skip to content Skip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Điều khiển từ xa Magic dòng LG TV 2025

Tính năng

Bộ sưu tập

Thông số

Đánh giá

Nơi bán sản phẩm

Hỗ trợ

Điều khiển từ xa Magic dòng LG TV 2025

Điều khiển từ xa Magic dòng LG TV 2025

EBX30147105
  • front view
  • front view
  • front view
  • side view
  • rear view
front view
front view
front view
side view
rear view

Tính năng chính

  • Điều khiển từ xa Genuine LG TV
  • MR25GA BT MR 25Y SM Màu nâu đất Việt Nam - OHSHUN/HANSUNG Slim Magic
  • Điều khiển Magic MR25GA cho các mẫu TV từ 2018~2025
  • Nhận dạng giọng nói thông minh
  • Điều khiển trỏ và bánh xe như chuột máy tính
  • Điều khiển từ xa qua Bluetooth
Thêm

AI Magic Remote hoàn thiện AI ​​Experience

Dễ dàng điều khiển TV bằng AI Magic Remote, không cần sử dụng thêm thiết bị nào khác. Với cảm biến chuyển động và bánh xe cuộn, trỏ và nhấp để sử dụng cảm biến như chuột hoặc chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói.

*Thiết kế, tình trạng sẵn hàng và tính năng của AI Magic Remote có thể khác nhau tùy theo khu vực và hỗ trợ ngôn ngữ, ngay cả với cùng một model.

*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối Internet.

*AI Voice Recognition chỉ có thể được cung cấp ở các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ gốc.

Cách đăng ký

Cách đăng ký Điều khiển từ xa Magic

Để sử dụng Điều khiển từ xa Magic, trước tiên phải ghép nối với TV.

1. Lắp pin vào Điều khiển từ xa Magic rồi bật TV lên.

2. Chĩa Điều khiển từ xa Magic vào TV rồi nhấn hình Bánh xe (OK) trên điều khiển từ xa.

- Nếu TV không đăng ký được Điều khiển từ xa Magic, thử lại sau khi tắt TV rồi bật lại.

Cách đăng ký Điều khiển từ xa Magic

Cách hủy đăng ký Điều khiển từ xa Magic

Nhấn đồng thời nút (Back) và (Home) trong năm giây để hủy ghép nối Điều khiển từ xa Magic với TV.

- Nhấn giữ nút (Home) và (Q. Settings) trong hơn 5 giây để cùng lúc ngắt kết nối và đăng ký lại Điều khiển từ xa Magic.

Cách hủy đăng ký Điều khiển từ xa Magic

* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.

* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.

* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    EBX30147105

  • Thể loại

    Điều khiển từ xa ma thuật

  • Linh kiện

    Pin AA

CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH

  • Mẫu tương thích

    50UA7350PSB.ATVQ

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)

    W 41 X H 174 X D 15

Mọi người đang nói gì

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 