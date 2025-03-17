We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Điều khiển từ xa Magic dòng LG TV 2025
Điều khiển từ xa Magic dòng LG TV 2025
AI Magic Remote hoàn thiện AI Experience
Dễ dàng điều khiển TV bằng AI Magic Remote, không cần sử dụng thêm thiết bị nào khác. Với cảm biến chuyển động và bánh xe cuộn, trỏ và nhấp để sử dụng cảm biến như chuột hoặc chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói.
*Thiết kế, tình trạng sẵn hàng và tính năng của AI Magic Remote có thể khác nhau tùy theo khu vực và hỗ trợ ngôn ngữ, ngay cả với cùng một model.
*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối Internet.
*AI Voice Recognition chỉ có thể được cung cấp ở các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ gốc.
Cách đăng ký
Cách đăng ký Điều khiển từ xa Magic
Để sử dụng Điều khiển từ xa Magic, trước tiên phải ghép nối với TV.
1. Lắp pin vào Điều khiển từ xa Magic rồi bật TV lên.
2. Chĩa Điều khiển từ xa Magic vào TV rồi nhấn hình Bánh xe (OK) trên điều khiển từ xa.
- Nếu TV không đăng ký được Điều khiển từ xa Magic, thử lại sau khi tắt TV rồi bật lại.
Cách đăng ký Điều khiển từ xa Magic
Cách hủy đăng ký Điều khiển từ xa Magic
Nhấn đồng thời nút (Back) và (Home) trong năm giây để hủy ghép nối Điều khiển từ xa Magic với TV.
- Nhấn giữ nút (Home) và (Q. Settings) trong hơn 5 giây để cùng lúc ngắt kết nối và đăng ký lại Điều khiển từ xa Magic.
Cách hủy đăng ký Điều khiển từ xa Magic
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
-
Mã linh kiện
EBX30147105
-
Thể loại
Điều khiển từ xa ma thuật
-
Linh kiện
Pin AA
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
-
Mẫu tương thích
50UA7350PSB.ATVQ
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
-
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
W 41 X H 174 X D 15
