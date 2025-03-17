Tên Chương Trình Khuyến Mại: NHẬN QUÀ TẶNG HẤP DẪN KHI MUA TỦ LẠNH LG

2. Mục Đích: Tri ân các khách hàng khi mua sản phẩm Tủ lạnh của LG.

3. Địa Bàn (Phạm Vi) Khuyến Mại: Toàn quốc

4. Hàng Hoá, Dịch Vụ Dùng Để Khuyến Mại:

- Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

- Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.

5. Thời Gian Khuyến Mại: Chương trình chính thức có hiệu lực từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 23/09/2025 hoặc kết thúc sớm hơn khi hết quà tặng (Voucher)

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):Người tiêu dùng mua hàng thành công trong thời gian khuyến mại trên các cửa hàng trực tuyến của LG (https://www.lg.com/vn và https://shopee.vn/lgbrandshop) theo danh sách sản phẩm tại mục 7

7. Nội Dung Chương Trình Khuyến Mại:

Khách hàng khi mua các sản phẩm tủ lạnh LG dưới đây trên cửa hàng trực tuyến của LG (https://www.lg.com/vn) trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng quà theo quy định như sau:

Hàng hóa Model Giá niêm yết Quà tặng Giá trị quà tặng Tủ lạnh LG LFB58BLMA.AEPPEVN 34.390.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG LFD58BLMAI.AEPPEVN 36.290.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG LFD58BLMA.AEPPEVN 34.390.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG LFD61BLGAI.ABMPEVN 53.990.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG LFB61BLGAI.ABMPEVN 39.290.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG LFD61BLGA.ABMPEVN 42.190.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG GR-X257BG.AEEPEVN 55.990.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG GR-X257BL.AEPPEVN 55.990.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG GR-G257BL.AEPPEVN 49.090.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG GR-G257SV.APYPEVN 48.090.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher. 500.000 Tủ lạnh LG LBB33BLMAI.AEPPEVN 24.490.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher. 250.000 Tủ lạnh LG LBB33BGMAI.ABEPEVN 24.490.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher. 250.000 Tủ lạnh LG LBD33BLMA.AEPPEVN 20.590.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher. 250.000 Tủ lạnh LG LBB33BLGA.ABMPEVN 19.590.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher. 250.000 Tủ lạnh LG LTD46BLMA.AEPPEVN 21.090.000 01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher. 250.000

9. Cách thức nhận quà:

· Sau khi quy trình giao-nhận thành công, trong vòng 07-10 ngày làm việc, khách hàng sẽ nhận được mã voucher Urbox qua SMS theo thông tin đặt hàng

10. Quy Định Khác:

· Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian thông báo ngay khi hết quà tặng (Voucher)

· Người tham gia đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do LG đề ra.

· Chương trình khuyến mại này được giám sát bởi Sở Công Thương. Thể lệ chương trình tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

· Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được LG sử dụng trong thời gian khuyến mại nhằm mục đích đổi thưởng cho khách hàng.

· Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, LG sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của LG là quyết định cuối cùng..

· Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800-1590 để được hướng dẫn và giải đáp.