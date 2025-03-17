Skip to content Skip to accessibility help
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI


NHẬN QUÀ TẶNG HẤP DẪN KHI MUA TỦ LẠNH LG

Tên Chương Trình Khuyến Mại: NHẬN QUÀ TẶNG HẤP DẪN KHI MUA TỦ LẠNH LG

2. Mục Đích: Tri ân các khách hàng khi mua sản phẩm Tủ lạnh của LG.

3. Địa Bàn (Phạm Vi) Khuyến Mại: Toàn quốc

4. Hàng Hoá, Dịch Vụ Dùng Để Khuyến Mại:

- Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

- Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.

5. Thời Gian Khuyến Mại: Chương trình chính thức có hiệu lực từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 23/09/2025 hoặc kết thúc sớm hơn khi hết quà tặng (Voucher)

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):Người tiêu dùng mua hàng thành công trong thời gian khuyến mại trên các cửa hàng trực tuyến của LG (https://www.lg.com/vnhttps://shopee.vn/lgbrandshop) theo danh sách sản phẩm tại mục 7

7. Nội Dung Chương Trình Khuyến Mại:

Khách hàng khi mua các sản phẩm tủ lạnh LG dưới đây trên cửa hàng trực tuyến của LG (https://www.lg.com/vn) trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng quà theo quy định như sau:

 

Hàng hóa

Model

Giá niêm yết

Quà tặng

Giá trị quà tặng

Tủ lạnh LG

LFB58BLMA.AEPPEVN

34.390.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

LFD58BLMAI.AEPPEVN

36.290.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

LFD58BLMA.AEPPEVN

34.390.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

LFD61BLGAI.ABMPEVN

53.990.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

LFB61BLGAI.ABMPEVN

39.290.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

LFD61BLGA.ABMPEVN

42.190.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

GR-X257BG.AEEPEVN

55.990.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

GR-X257BL.AEPPEVN

55.990.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

GR-G257BL.AEPPEVN

49.090.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

GR-G257SV.APYPEVN

48.090.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.

500.000

Tủ lạnh LG

LBB33BLMAI.AEPPEVN

24.490.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.

250.000

Tủ lạnh LG

LBB33BGMAI.ABEPEVN

24.490.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.

250.000

Tủ lạnh LG

LBD33BLMA.AEPPEVN

20.590.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.

250.000

Tủ lạnh LG

LBB33BLGA.ABMPEVN

19.590.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.

250.000

Tủ lạnh LG

LTD46BLMA.AEPPEVN

21.090.000

01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.

250.000

 

9. Cách thức nhận quà:

·        Sau khi quy trình giao-nhận thành công, trong vòng 07-10 ngày làm việc, khách hàng sẽ nhận được mã voucher Urbox qua SMS theo thông tin đặt hàng

10. Quy Định Khác:

·        Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian thông báo ngay khi hết quà tặng (Voucher)

·        Người tham gia đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do LG đề ra.

·        Chương trình khuyến mại này được giám sát bởi Sở Công Thương. Thể lệ chương trình tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

·        Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được LG sử dụng trong thời gian khuyến mại nhằm mục đích đổi thưởng cho khách hàng.

·        Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, LG sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của LG là quyết định cuối cùng..

·        Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800-1590 để được hướng dẫn và giải đáp.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 