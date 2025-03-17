We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
NHẬN QUÀ TẶNG HẤP DẪN KHI MUA TỦ LẠNH LG
Tên Chương Trình Khuyến Mại: NHẬN QUÀ TẶNG HẤP DẪN KHI MUA TỦ LẠNH LG
2. Mục Đích: Tri ân các khách hàng khi mua sản phẩm Tủ lạnh của LG.
3. Địa Bàn (Phạm Vi) Khuyến Mại: Toàn quốc
4. Hàng Hoá, Dịch Vụ Dùng Để Khuyến Mại:
- Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
- Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.
5. Thời Gian Khuyến Mại: Chương trình chính thức có hiệu lực từ ngày 11/08/2025 đến hết ngày 23/09/2025 hoặc kết thúc sớm hơn khi hết quà tặng (Voucher)
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):Người tiêu dùng mua hàng thành công trong thời gian khuyến mại trên các cửa hàng trực tuyến của LG (https://www.lg.com/vn và https://shopee.vn/lgbrandshop) theo danh sách sản phẩm tại mục 7
7. Nội Dung Chương Trình Khuyến Mại:
Khách hàng khi mua các sản phẩm tủ lạnh LG dưới đây trên cửa hàng trực tuyến của LG (https://www.lg.com/vn) trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng quà theo quy định như sau:
Hàng hóa
Model
Giá niêm yết
Quà tặng
Giá trị quà tặng
Tủ lạnh LG
LFB58BLMA.AEPPEVN
34.390.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
LFD58BLMAI.AEPPEVN
36.290.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
LFD58BLMA.AEPPEVN
34.390.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
LFD61BLGAI.ABMPEVN
53.990.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
LFB61BLGAI.ABMPEVN
39.290.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
LFD61BLGA.ABMPEVN
42.190.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
GR-X257BG.AEEPEVN
55.990.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
GR-X257BL.AEPPEVN
55.990.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
GR-G257BL.AEPPEVN
49.090.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
GR-G257SV.APYPEVN
48.090.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 500.000 đồng/voucher.
500.000
Tủ lạnh LG
LBB33BLMAI.AEPPEVN
24.490.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.
250.000
Tủ lạnh LG
LBB33BGMAI.ABEPEVN
24.490.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.
250.000
Tủ lạnh LG
LBD33BLMA.AEPPEVN
20.590.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.
250.000
Tủ lạnh LG
LBB33BLGA.ABMPEVN
19.590.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.
250.000
Tủ lạnh LG
LTD46BLMA.AEPPEVN
21.090.000
01 Mã quà tặng điện tử Urbox (Urbox voucher) trị giá 250.000 đồng/voucher.
250.000
9. Cách thức nhận quà:
· Sau khi quy trình giao-nhận thành công, trong vòng 07-10 ngày làm việc, khách hàng sẽ nhận được mã voucher Urbox qua SMS theo thông tin đặt hàng
10. Quy Định Khác:
· Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian thông báo ngay khi hết quà tặng (Voucher)
· Người tham gia đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do LG đề ra.
· Chương trình khuyến mại này được giám sát bởi Sở Công Thương. Thể lệ chương trình tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được LG sử dụng trong thời gian khuyến mại nhằm mục đích đổi thưởng cho khách hàng.
· Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, LG sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của LG là quyết định cuối cùng..
· Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800-1590 để được hướng dẫn và giải đáp.