Sản phẩm Product Thời điểm mua gói gia hạn bảo hành Warranty extension purchase period Các lựa chọn về thời hạn gia hạn bảo hành áp dụng Extended warranty period avaiable Thêm 12 tháng Plus 12 months Thêm 24 tháng Plus 24 months Thêm 36 tháng Plus 36 months Ti vi TV Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của LGEVH Within 12 months from warranty expired date Có Yes Không No Không No Trong vòng 24 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của LGEVH Within 24 months from warranty expired date Không No Không No Không No Màn hình máy tính Monitor Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hết bảo hành theo tiêu chuẩn của LGEVH Within 12 months from warranty expired date Có Yes Có Yes Không No Trong vòng 24 tháng kể từ ngày hết bảo hành theo tiêu chuẩn của LGEVH Within 24 months from warranty expired date Có Yes Không No Không No Điều hoà/ Tủ lạnh/ Máy giặt/ Máy sấy/ Máy rửa bát/ Styler AC/REF/WM/ Dryer/ DW/ Styler Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hết bảo hành theo tiêu chuẩn của LGEVH Within 12 months from warranty expired date Có Yes Có Yes Không No Trong vòng 24 tháng kể từ ngày hết bảo hành theo tiêu chuẩn của LGEVH Within 24 months from warranty expired date Có Yes Không No Không No

* Khách hàng cam kết sản phẩm chưa từng và sẽ không bị tác động, sửa chữa, thay thế linh kiện bởi bất kỳ Trung tâm bảo hành không được uỷ quyền.

* The customer agrees that the product has not been and will not be affected, repaired, or replaced with parts by any unauthorized service centers.

4. Phạm vi gia hạn bảo hành

Phạm vi gia hạn bảo hành tương tự như bảo hành chính hãng.

Covers the same situations as the factory warranty.

Dịch vụ gia hạn bảo hành chỉ có thể được thực hiện bởi LGEVH và Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền.

The extended warranty service can only be carried out by Service Centers Authorized by LGEVH.

Với gói gia hạn bảo hành khách hàng mua cùng sản phẩm mới thông qua website của LG, khách hàng kiểm tra thời hạn bảo hành gồm cả thời gian mở rộng trên https://sw.lgvn.com.vn/check_warranty bằng cách nhập đầy đủ và chính xác dãy số IMEI/SERIAL của sản phẩm. Nếu có khiếu nại vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 18001503.

Customer bought Extended warranty with new product by LG’s official website can check warranty period that including extended warranty period on website https://sw.lgvn.com.vn/check_warranty. Customer input IMEI/SERIAL of the product. If there is any claim please contact Customer service Hotline 18001503.

Sau khi đã mua gia hạn bảo hành, để gia hạn bảo hành có hiệu lực, Khách hàng phải cung cấp hợp đồng, bằng chứng mua sản phẩm LG (hóa đơn/phiếu thu) và bằng chứng mua dịch vụ gia hạn bảo hành thể hiện loại thiết bị, số Seri hoặc Imei.

Once the extended warranty has been purchased, to make it effective you must present the duly completed policy, the proof of purchase (invoice/ticket) of the product and the proof of purchase of the extended warranty, as well as the data of the model and series of the equipment.

Trong thời gian hiệu lực của thời gian gia hạn bảo hành, LGEVH cam kết:

During the validity of the extended warranty, LGEVH undertakes to:

a) Không giới hạn số lần sửa chữa sản phẩm theo yêu cầu khi sản phẩm có khiếm khuyết do quá trình sản xuất (bị lỗi bảo hành), cũng như sửa chữa hoặc thay đổi các bộ phận và thành phần có thể được yêu cầu mà không tính bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào cho Khách hàng. Các phụ tùng, bộ phận dùng để sửa chữa thiết bị sẽ là mới, trừ khi khách hàng cho phép sử dụng loại khác một cách rõ ràng.

Repair the product, as many times as required, when it presents defects attributable to its manufacturing, as well as repair or change parts and components that may be required, without any charge or cost to the consumer. The spare parts and parts used to repair the device will be new, unless the customer expressly authorizes the use of others.

b) Thay thế (chỉ một lần) sản phẩm khi các lỗi do quá trình sản xuất không thể được sửa chữa bởi nhân viên từ LGEVH và Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền, chỉ khi việc này vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của khách hàng. Việc thay thế sẽ được thực hiện bằng một sản phẩm mới cùng nhãn hiệu và mẫu mã; nếu thiết bị này không còn thì sẽ được thay thế bằng một thiết bị khác có đặc điểm tương tự hoặc loại cao hơn và phần chi phí chênh lệch sẽ do Khách hàng chi trả. Sau khi thực hiện thay thế, hiệu lực của bảo hành sẽ tự động kết thúc, khách hàng có thể tự do mua gia hạn bảo hành mới cho sản phẩm được thay thế.

Replace (only once) the product when failures attributable to its manufacturing cannot be repaired by personnel from the Authorized Service Centers of LGEVH, only when this is for reasons beyond the control of the client. The replacement will be made with a new product of the same brand and model; if it does not exist, it will be replaced by one with similar characteristics or a higher category and Customers need to pay the top-up if the value of the replaced device is higher than the value of original device. Once the replacement has been made, the validity of the warranty automatically ends, leaving the customer free to purchase a new extended warranty to cover the replaced product.

c) Sản phẩm được sửa chữa trong thời gian không quá 30 ngày kể từ lần kiểm tra đầu tiên được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên ngành từ LGEVH và/hoặc Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền.

Repair the product in a period of no more than 30 calendar days counting from the first inspection carried out by a specialized technician from an Authorized Service Center.

Khách hàng đồng ý rằng:

Trong mọi trường hợp, Tổng giá trị Sửa chữa, đổi trả, thay thể sản phẩm tối đa (Sau đây gọi là “Tổng giá trị Sửa chữa”) cho một sản phẩm được mua gói gia hạn bảo hành sẽ không vượt quá giá niêm yết của sản phẩm đó do LGEVH công bố tại thời điểm khách hàng mua gói gia hạn bảo hành.

Lưu ý:

- Tổng giá trị sửa chữa tối đa đã bao gồm các khoản thuế, phí hiện hành.

- Đối với các hư hỏng hoặc sửa chữa sau khi Khách hàng dùng hết Tổng giá trị Sửa chữa Tối đa theo Điều Kiện và Điều Khoản này, LGEVH sẽ tính phí sửa chữa bổ sung theo mức phí do LGEVH quyết định. Thông tin chi tiết về các hư hỏng hoặc sửa chữa và phí sửa chữa bổ sung sẽ do LGEVH hoặc Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền của LGEVH đánh giá và xác định.

Customer agree that:

In all cases, the Maximum Repair, Return, Replace Value (Henceforth, we shall call the Maximum Repair) for a product purchased with an Extended Warranty will not exceed the published list price of that product by LGEVH at the time of the customer's purchase of the Extended Warranty.

Notes:

- The Maximum Repair Value includes all applicable taxes and fees.

- For damages or repairs that occur after the Customer has used up the Maximum Repair Value under these Terms and Conditions, LGEVH will charge additional repair fees as determined by LGEVH. Details regarding damages or repairs and additional repair fees will be assessed and determined by LGEVH or an LGEVH Authorized Service Center.

Những trường hợp không thuộc phạm vi gia hạn bảo hành:

The extended warranty does not cover:

a) Phát sinh trong thời gian lắp đặt và bảo trì thiết bị.

The installation and maintenance of the equipment.

b) Sản phẩm đang được bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất.

Products or components that are still covered by the manufacturer's warranty.

c) Đồ trang trí, các bộ phận mang tính thẩm mỹ không ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm.

Aesthetic and/or decorative parts that do not affect the operation of the product.

d) Phụ kiện, cáp ngoài, bộ sạc, hộp đựng, nút bấm, ăng-ten và phích cắm.

Accessories, external cables, chargers, containers, buttons, antennas and plugs.

e) Sản phẩm bị hao mòn thông thường ví dụ như mực hoặc pin.

Consumables such as cartridges and/or batteries.

f) Thiệt hại do động vật gây ra.

Damage caused by harmful fauna.

g) Một vài khiếm khuyết nhỏ của màn hình nằm trong tiêu chuẩn sản xuất và sẽ không thuộc điều kiện bảo hành.

- Màn hình Laptop có không quá 4 chấm tối.

- Màn hình Monitor dưới 34 inch có không quá 2 chấm sáng hoặc 7 chấm tối.

- Màn hình Monitor từ trên 34 inch có không quá 5 chấm tối.

Bellow dot quantity is not considered as product quality issue.

- Laptop screen not over 4 dark dots.

- Under 34” Monitor with not over 2 white dots or 7 dark dots.

- From 34” and above Monitor with not over 5 dark dots.

Gia hạn bảo hành không bao gồm những hư hỏng hoặc sửa chữa cần thiết do lỗi trong quá trình lắp đặt thiết bị và tất cả những lỗi liên quan đến bảo hành của nhà máy.

The extended warranty does not cover damages or necessary repairs as a result of failures in the installation of the equipment and all those that are related to the factory warranty.

Trường hợp mất quyền bảo hành:

The extended warranty will not be valid:

a) Hư hỏng gây ra bởi các nguyên nhân khách quan như thiên tai (lũ lụt/sét đánh,…), hỏa hoạn. Trên linh kiện có gỉ sét, có vệt mốc, bị ăn mòn, oxy hóa bởi hóa chất, vận chuyển, côn trùng, động vật xâm nhập vào,...

Product is damaged as a result of natural disaster or acts of God, (e.g. flood, lightning) parts with ruts, musty, eroded or oxidized by chemical, transportation, insect or animal income,...

b) Hư hỏng do vệ sinh làm sạch, bảo dưỡng hoặc điều chỉnh bởi Trung tâm sửa chữa không được ủy quyền hoặc LGEVH.

Cleaning, adjustments and preventive maintenance.

c) Sản phẩm được đặt nơi bụi bẩn, ẩm ướt, bị chất lỏng hoặc nước vào, bị thấm nước (Ví dụ: với điều khiển thông minh sản xuất từ 2022, dấu hiệu của nước vào là giấy quỳ bên trong điều khiển có màu đỏ).

Product was installed/ placed at dusty, humid position, product is defected by liquid or water inflow (Ex: for the magic remote produced from 2022, the sign of water inflow is purple litmus paper inside the magic remote changed to red).

d) Sử dụng sai điện áp chỉ định.

Wrong voltage was applied to product which are not followed by instruction stipulated in the owner’s manual supplied by LGEVH.

e) Hư hỏng gây ra do lỗi người sử dụng hoặc do tác động nhiệt, tác động bên ngoài như: rơi, biến dạng, vỡ,..

Defect caused by End User’s mistake or outside impact, temperature impact: dropped, deformed, broken,…

f) Sử dụng, lắp đặt, bảo trì không đúng hướng dẫn kèm theo sản phẩm.

Defect caused by wrong using, installation, maintenance.

g) Sản phẩm đã bị can thiệp, sửa chữa bởi cá nhân hoặc tổ chức không được ủy quyền bởi LGEVH.

The product is modified, repaired by individuals or organizations not authorized by LGEVH.

h) Sản phẩm không nằm trong phạm vi sản phẩm áp dụng của chính sách gia hạn bảo hành như nêu tại trang 1 của Điều kiện và Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Sản phẩm không do LGEVH sản xuất và/hoặc nhập khẩu bởi LGEVH và/hoặc không được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi LGEVH hay các nhà phân phối chính thức của Công ty.

Product is neither produced, done outwork, assembled, nor imported by LGEVH and not distributed in Vietnam market by LGEVH or its wholesalers.

i) Hàng khuyến mại (không phải là sản phẩm do LG sản xuất).

Promotion gifts (not LG’s brand).

j) Không áp dụng chính sách bảo hành khi máy giặt gia dụng lắp đặt tại cửa hàng giặt là, khách sạn, nhà nghỉ, bệnh viện, trường học, nhà hàng, ký túc xá..., máy giặt gia dụng sử dụng vào các hoạt động kinh doanh thương mại, hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng các hóa chất tẩy rửa.

Residential Washing Machine warranty policy has not been applied in specific commerce/ business purpose case (laundry shop, hotel, hospital, school, restaurant, domitory,...) or defected cause of chemical cleaner using.

k) Các sản phẩm thương mại: màn hình quảng cáo, sản phẩm đặc thù không đề cập trong chính sách chung sẽ được bảo hành theo điều khoản quy định trong hợp đồng giữa LGEVH và Đối Tác. Commercial

Product such as: Commercial Display, etc..., will be warranted according to the contract between LGEVH and Partner.

l) Với các sản phẩm lắp đặt ở vị trí phức tạp/ nguy hiểm, Kỹ thuật viên không thể tiếp cận hoặc không đủ an toàn để tiếp cận sản phẩm trong điều kiện làm việc bình thường, khách hàng cần hỗ trợ phương pháp và/hoặc thiết bị để Kỹ thuật viên thực hiện công việc bảo hành một cách an toàn.

For products installed in difficult/ dangerous positions, which cannot be reached by the Technician or is not safe enough to reach the product under normal working conditions, the Customer needs to support a method and/or an equipment for the Technician to perform safely the warranty service.

m) Chính sách bảo hành không áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm đã qua sử dụng. Nếu không sửa chữa được thì LGEVH cũng không có nghĩa vụ đối với các sản phẩm này.

This service policy is not applied for used products. If it’s impossible to repair, LGEVH has not responsibility for the compensation of the loss.

5. Hiệu lực của gia hạn bảo hành

Hiệu lực của gia hạn bảo hành bắt đầu vào ngày dương lịch sau khi chấm dứt bảo hành của nhà máy/ Bảo hành của Hãng và chỉ áp dụng cho sản phẩm được khách hàng đăng ký và trong khoảng thời gian đã mua, đồng thời thông tin đăng ký phải khớp với thông tin có trong phiếu thu/hoặc hóa đơn mua hàng do khách hàng xuất trình khi yêu cầu dịch vụ.

The validity of the extended warranty begins on the calendar day following the termination of the factory warranty and applies only to the product registered by the customer and for the period purchased, and the registration information must match the information contained in the ticket and /or purchase invoice presented by the client when requesting the service.

Nếu thời hạn bảo hành này hết hạn khi thiết bị đang được sửa chữa tại một trong LGEVH hoặc Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền thì hiệu lực sẽ chỉ được gia hạn cho đến khi dịch vụ nói trên được hoàn thành.

If the period of this warranty expires when it is under repair with one of the Authorized Service Centers, the validity will be extended only until said service has been completed.

6. Hóa đơn

Nếu Khách hàng mua dịch vụ gia hạn bảo hành trực tiếp từ LGEVH:

- Hóa đơn tài chính hợp pháp sẽ được xuất và gửi cho Quý khách qua email theo các thông tin Quý khách đã cung cấp.

A legally valid financial invoice will be issued and sent to you via email based on the information you have provided.

- LGEVH bảo lưu quyền từ chối điều chỉnh/xuất lại hóa đơnt rogn trường hợp quý khách cung cấp thông tin không chính xác.

LGEVH reserves the right to refuse to adjust and/or re-issue the invoice if the information you have provided is incorrect.

- LGEVH có thể chỉ định các đơn vị phụ thuộc của mình xuất hóa đơn cho các dịch vụ tương ứng

LGEVH may appoint its affiliates to issue the invoices for the corresponding service.

7. Các điều khoản khác

Khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại số tiền đã trả cho thời gian gia hạn bảo hành, khi sản phẩm đã mua cũng được trả lại. Thời gian yêu cầu hoàn trả không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày mua và khách hàng sẽ được hoàn lại 100% số tiền dịch vụ gia hạn bảo hành mà khách hàng đã thanh toán.

The customer may request a refund of the price paid for the extended warranty, when the product for which it was purchased is also returned, this should not exceed a period greater than 30 calendar days from its acquisition. And a 100% refund of the amount paid by the client will be made.

LGEVH sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc không tuân thủ do thiên tai hoặc do sự kiện bất khả kháng và việc cung cấp dịch vụ gia hạn bảo hành sẽ được tiếp tục sau khi những sự kiện này qua đi.

LGEVH will not be responsible for delays or non-compliance resulting from acts of God or force majeure, and the provision of the extended warranty service will be resumed once these events have passed.

Khách hàng đồng ý rằng bằng việc thanh toán và cung cấp dữ liệu cá nhân khi tham gia dịch vụ gia hạn bảo hành, dữ liệu cá nhân đó sẽ được LGEVH bảo vệ và Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại: https://www.lg.com/vn/privacy.

The customer accepts that by paying and providing personal data for the acquisition of the extended warranty, said personal data will be protected by LGEVH and you have already read, understood and agreed with our privacy policy at: https://www.lg.com/vn/privacy.

Điều khoản và điều kiện của Chương trình gia hạn bảo hành này có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi của chúng tôi trong hành động thực tiễn về dịch vụ của chúng tôi hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Chính sách nếu được thay đổi sẽ được cập nhật trên website chính thức của chúng tôi tại địa chỉ lg.com/vn.

The terms and conditions of this extended warranty plan may be updated to reflect our actual operation of the service or changes in applicable laws. If there are any changes in the terms and conditions, it will be updated on our official website lg.com/vn.