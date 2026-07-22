We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be
Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be
F53EGR
()
Tính năng chính
- Thiết kế âm tường, lắp đặt không khoảng hở
- Hệ thống lấy đá và nước ngoài; Đa dạng kiểu đá cho mọi loại đồ uống
- Ngăn kéo chuyển đổi đa năng, linh hoạt chuyển đối ngăn mát, ngăn đông
- Công nghệ làm lạnh Linear Cooling™ & Door Cooling+™
- Diệt khuẩn và khử mùi Hygiene Fresh+™
- Tính năng thông minh AI: AI Fresh, AI Saving mode
Hoàn thiện không gian, nâng tầm phong cách
Tối ưu không gian
Thiết kế âm tường tinh gọn
Hài hoà với mọi căn bếp
Tính năng AI thông minh
AI tự động tối ưu hiệu suất theo thói
quen sử dụng
Tuỳ chỉnh linh hoạt
Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo từng
loại thực phẩm
Tiện nghi tối đa
Dễ dàng lấy đá và nước ngoài. Đơn giản
khi sử dụng
Vừa Vặn Không Gian
Tủ lạnh vừa vặn, căn bếp trọn vẹn
Không Khoảng Hở
Mở rộng cửa dễ dàng ngay cả khi đặt sát tường hay trong không gian hẹp
Thiết kế không khoảng hở giúp tiết kiệm không gian, cho phép cửa tủ lạnh mở rộng ngay cả khi đặt sát tường hoặc trong không gian hẹp, nhờ giảm độ dày và bản lề cải tiến, tối ưu hóa không gian bếp.
*Để đạt hiệu suất tối ưu, LG khuyến nghị chừa khoảng cách tối thiểu 4mm giữa hai bên hông tủ lạnh và tường.
*Nếu khoảng cách hai bên trái/phải của tủ lạnh không đảm bảo tối thiểu 4mm, cửa tủ có thể không đóng mở trơn tru.
Thiết kế cửa mỏng
Tiết kiệm không gian
Mở cửa thoải mái
Cửa tủ lạnh mỏng hơn 45% so với mẫu LG trước đây, giúp tiết kiệm không gian và hài hòa hơn với căn bếp của bạn.
*Dựa trên cửa ngăn tủ lạnh, độ dày cửa của mẫu (GMVS30SEPY) đã giảm 45% so với mẫu trước đó (GMB860PYDE).
AI Thích Ứng
Hiểu nhịp sống bạn, nhẹ nhàng mỗi ngày.
InstaView™
Gõ nhẹ hai lần, nhìn thấy bên trong
Gõ hai lần lên cửa InstaView™ thiết kế mới giúp bạn nhìn thấy bên trong mà không cần mở cửa.
Tùy Chỉnh Tối Đa
Lưu trữ theo cách của bạn
*Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo mức dao động nhiệt độ đỉnh trung bình trong ngăn thực phẩm tươi. Không tải và ở mức nhiệt độ cài đặt thông thường. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.
Ngăn kéo chuyển đổi đa năng
Ngăn mát hay ngăn đông — Không gian linh hoạt cho nhu cầu lưu trữ của bạn
Cho phép chuyển đổi giữa ngăn mát và ngăn đông chỉ bằng một chạm, với 6 chế độ cài đặt sẵn và dải nhiệt độ từ -23°C đến 7°C3).
Ngăn mát
Ngăn đông
*Ngăn Full Convert cung cấp 12 chế độ nhiệt độ khác nhau, phù hợp để bảo quản nhiều loại thực phẩm.
*Sáu chế độ có thể được sử dụng ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi; các chế độ bổ sung có thể được tải xuống thông qua ứng dụng LG ThinQ.
*Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ bên ngoài hoặc mức nhiệt độ được cài đặt trong nhà.
Dual FRESHConverter+ ™
Giữ thực phẩm tươi ngon với các mức nhiệt độ cài đặt sẵn dễ dàng
Giữ độ tươi lâu hơn với các mức nhiệt độ cài đặt tùy chỉnh. Hai ngăn kéo riêng biệt giúp bảo quản từng loại thực phẩm ở điều kiện lý tưởng4).
*Ngăn Fresh Converter+ cung cấp 12 chế độ nhiệt độ khác nhau, phù hợp để bảo quản nhiều loại thực phẩm.
*Sáu chế độ có thể được sử dụng ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi; các chế độ bổ sung có thể được tải xuống thông qua ứng dụng LG ThinQ.
*Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ bên ngoài hoặc mức nhiệt độ được cài đặt trong nhà.
DoorCooling+ ™
Hơi lạnh lan toả nhanh hơn.
Thực phẩm luôn tươi ngon và đồ uống mát lạnh trên mọi kệ nhờ khả năng làm lạnh đều và nhanh hơn.
*Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh thời gian giảm nhiệt độ của bình nước đặt trên kệ trên cùng giữa trạng thái đóng và mở khe DoorCooling+. DoorCooling+ sẽ ngừng hoạt động khi cửa tủ được mở. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.
LinearCooling™
Giữ trọn độ tươi ngon lâu hơn
LinearCooling™ giảm thiểu dao động nhiệt độ, giữ trọn hương vị tươi ngon lên đến 7 ngày.5)
LinearCooling™
Thông thường
Tiện Lợi Tối Đa
Dễ dàng lấy đồ. Đơn giản khi sử dụng
Ngăn Lấy Đá & Nước Thông Minh
Lấy đá nhanh tức thì, chuẩn từng viên mát lạnh.
Hệ thống lấy nước và đá thông minh Smart Ice & Water Dispenser cung cấp nước lọc và đá theo lượng cài đặt sẵn. Đá được lấy trực tiếp vào ly, tiện lợi mà không cần mở ngăn đông.
Slim SpacePlus™ Ice System
Không gian kệ bên trong rộng rãi hơn.
Hệ thống làm đá Slim SpacePlus™ được cấp bằng sáng chế của LG được tích hợp vào cửa tủ, giải phóng không gian lưu trữ, mang lại nhiều chỗ trống trên kệ trong khi đá lạnh vẫn luôn sẵn sàng.
*Công nghệ Slim SpacePlus Ice System™ của LG được bảo hộ bởi nhiều đơn đăng ký sáng chế.
UVnano™
Khử khuẩn vòi lấy nước ngoài, An tâm sử dụng mỗi ngày
Tự động loại bỏ 99.99% vi khuẩn trên vòi nước bằng đèn UV6).
Đa Dạng Kiểu Đá
Đa dạng loại đá, dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và cảm hứng của bạn.
Đá tròn, đá viên, đá xay phù hợp với nhiều loại đồ
uống khác nhau, giúp tôn lên hương vị trong
những khoảnh khắc đặc biệt của bạn.
Craft Ice™
Viên đá tròn cho những khoảnh khắc tại nhà
Đá Craft Ice™ dạng viên tròn tan chậm, lý tưởng cho cocktail tiệc tùng và rượu cao cấp. Nâng tầm thức uống của bạn với đá tròn tan chậm LG Craft Ice™.
*Đá tròn Craft Ice tan chậm, theo quy trình kiểm nghiệm nội bộ của LG so sánh tốc độ tan của viên đá Craft Ice với đá viên thông thường có cùng trọng lượng (khoảng 69g).
*Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ phòng 25°C, mỗi viên đá được thả tan trong nước lạnh với dung tích 121cc, nhiệt độ nước khoảng 9.5°C.
*Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường.
Cửa Đóng Êm
Đóng êm ái, không gây tiếng ồn
Bản lề và giảm chấn giúp cửa đóng nhẹ nhàng và êm ái. Điều này giữ các vật dụng trên kệ cửa ổn định, giảm nguy cơ đổ vỡ trong quá trình sử dụng hàng ngày.
*Tính năng này không áp dụng cho cửa ngăn đông.
Lưu Trữ Tối Đa
Lưu trữ linh hoạt, thoải mái không gian cho mọi nhu cầu.
Dung Tích Lớn
Lưu trữ nhiều hơn với không gian bên trong rộng rãi
Tận hưởng không gian lưu trữ vượt trội với mẫu tủ lạnh hoàn toàn mới, cho bạn thoải mái cất trữ thực phẩm yêu thích mà vẫn giữ căn bếp gọn gàng, tinh tế.
*Theo quy định của EU (IEC 62552:2015), dung tích tủ lạnh mẫu GMVS30SEPY của LG là 580L. So với mẫu thông thường GR-D305MC, dung tích ngăn mát của GMB860PYDE lớn hơn.
LG ThinQ™
Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh
LG ThinQ Care
Phát hiện cửa mở hé
Phát hiện cửa mở giúp giảm thiểu lãng phí bằng cách cảnh báo khi cửa chưa được đóng kín, góp phần bảo vệ độ tươi ngon và giữ thực phẩm luôn tươi mới7).
Hygiene Fresh+ ™
Giữ tủ lạnh luôn sạch khuẩn và không còn mùi khó chịu.
Giữ tủ lạnh sạch sẽ với Hygiene Fresh, giúp khử mùi và loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn.
Trang trí chi tiết kim loại
Chi tiết kim loại giúp tăng cường khả năng làm lạnh và vẻ sang trọng
Điểm nhấn ánh bạc trên kệ và ngăn kéo hoàn thiện vẻ đẹp cao cấp và sang trọng cho không gian bên trong.
AI Inverter™
Tươi ngon chuẩn gu,
tiết kiệm vượt trội
Cảm nhận sự khác biệt từ máy nén LG AI Inverter thông minh, tự động thấu hiểu thói quen sử dụng của bạn để tối ưu làm lạnh chính xác, giữ trọn độ tươi ngon cho thực phẩm mỗi ngày và tiết kiệm điện năng hiệu quả.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa, có thể khác với sản phẩm thực tế.
1) AI Fresh
- Dựa trên dữ liệu học được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ ngăn mát 1 độ khi cửa tủ được mở thường xuyên.
- Trường hợp nhiệt độ cài đặt của ngăn mát là 1°C hoặc 2°C, chức năng này sẽ không được kích hoạt.
- AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ, và LG ThinQ có thể có một số giới hạn về môi trường hỗ trợ và cách sử dụng.
2) AI Saving Mode
- Chế độ AI Saving Mode có thể được điều chỉnh theo hai mức (tối đa X.X% ở mức 1 và tối đa XX% ở mức 2), tỷ lệ tiết kiệm thay đổi tùy theo mức tiêu thụ năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.
- Tỷ lệ tiết kiệm AI ở mỗi mức có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.
- Chi tiết thử nghiệm cụ thể cho tỷ lệ tiết kiệm như sau:
1. Mẫu thử nghiệm: XXXXXX
2. Điều kiện thử nghiệm: Ngăn đông ở -18°C, ngăn mát ở 3°C, không tải
3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng 25°C, độ ẩm 55%
4. Phương pháp thử nghiệm: Mở cửa 8 giờ, không mở cửa 16 giờ. Tổng số lần mở cửa trong thời gian mở: ngăn mát 28 lần, ngăn đông 6 lần. Kết quả năng lượng của mỗi mức AI Saving Mode trong 3 ngày được quy đổi thành mức tiêu thụ năng lượng trong 24 giờ để so sánh.
5. Khi sử dụng AI Saving Mode, chu kỳ xả tuyết và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Việc áp dụng mức 2 có thể làm tăng nhiệt độ bên trong ngăn đông và ngăn mát, ảnh hưởng đến cường độ làm lạnh.
6. Kết quả thử nghiệm đã được xác minh bởi TÜV Rheinland Inc. theo phương pháp thử nghiệm quy định của họ, nhưng có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.
7. AI Saving Mode chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ, và LG ThinQ có thể có một số giới hạn về môi trường hỗ trợ và cách sử dụng.
3) Full Convert Drawer
- Có tối đa 12 chế độ cài đặt sẵn, tuy nhiên phương thức lựa chọn có thể khác nhau tùy theo mẫu; một số chế độ có thể được chọn qua màn hình LCD hoặc ứng dụng LG ThinQ®.
- Full Convert Drawer cung cấp 5 chế độ nhiệt độ khác nhau được tối ưu để bảo quản nhiều loại thực phẩm:
1) Rượu vang lạnh (5°C/41°F): Rượu vang trắng và rượu vang sủi bọt
2) Thực phẩm chế biến (3°C/37°F): Các sản phẩm từ sữa như phô mai và thịt nguội
3) Đồ uống lạnh (1°C/33°F): Đồ uống như bia và nước ngọt
4) Thịt/Hải sản (-1°C/29°F): Bảo quản thịt trong thời gian ngắn
5) Ngăn đông: Cung cấp thêm không gian đông lạnh cho thực phẩm đông lạnh (cùng nhiệt độ với ngăn đông)
4) Dual FRESHConverter+ ™
- Có tối đa 12 chế độ cài đặt sẵn, tuy nhiên phương thức lựa chọn có thể khác nhau tùy theo mẫu; một số chế độ có thể được chọn qua màn hình LCD hoặc ứng dụng LG ThinQ®.
- Cài đặt nhiệt độ có thể được thay đổi bằng cách nhấn nút chọn. Có ba chế độ khác nhau: Thịt (-3°C), Cá (0°C), và Phô mai (2°C).
- Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG, sử dụng phương pháp đo mức dao động nhiệt độ trung bình trong ngăn FRESHConverter+™ ở điều kiện không tải và cài đặt 25°C.
- Kết quả có thể thay đổi tùy theo sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài hoặc mức cài đặt nhiệt độ trong nhà.
5) LinearCooling™
- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo mức dao động nhiệt độ đỉnh trung bình trong ngăn thực phẩm tươi. Không tải và ở mức nhiệt độ cài đặt thông thường. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.
- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo thời gian đạt tỷ lệ giảm 5% trọng lượng của cải thìa đặt trên kệ ngăn thực phẩm tươi của mẫu LinearCooling. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.
- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh tỷ lệ giảm trọng lượng của rau củ giữa mẫu có và không có LinearCooling, mẫu có LinearCooling cho thấy tỷ lệ giảm trọng lượng thấp hơn.
6) UVnano™
- Hiệu quả của UVnano (tên chức năng: Self Care) được đánh giá bởi các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ đo mức giảm vi khuẩn E. coli, S. aureus và P. aeruginosa trong mẫu nước cất sau khi tiếp xúc với đèn UV LED của sản phẩm trong 10 phút mỗi giờ, sau 24 giờ trong điều kiện lắp đặt đèn UV LED. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường và cách sử dụng. Sản phẩm không điều trị hay chữa các vấn đề sức khỏe và không đảm bảo nước được lọc qua sản phẩm hoàn toàn không có các tạp chất như vi sinh vật ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.
- UVnano là từ ghép của UV (tia cực tím) và nanomet (đơn vị đo chiều dài).
7) ThinQ Care
- Để sử dụng các tính năng ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ™ khả dụng trên các điện thoại tương thích chạy Android 9.0 trở lên hoặc iOS 16.0 trở lên. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi tại nhà và đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™.
- Các chức năng của LG ThinQ™ có thể thay đổi tùy theo sản phẩm và quốc gia.
8) Hygiene Fresh+ ™
- Vi khuẩn: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae
- Được kiểm nghiệm bởi Intertek, theo quy trình thử nghiệm ISO27447.
- Số lượng vi khuẩn được đếm trước và sau phản ứng kéo dài bốn giờ bằng cách tiêm 0.2ml dung dịch vi khuẩn vào bộ lọc kháng khuẩn.
- Hiệu suất loại bỏ vi khuẩn là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm khi vi khuẩn được tiêm trực tiếp vào bộ lọc và đếm số lượng.
- Kết quả có thể thay đổi trong điều kiện sử dụng thực tế.
Câu hỏi thường gặp
Q.
Tủ lạnh InstaView™ có những lợi ích gì?
A.
Với công nghệ InstaView™ đột phá từ LG, bạn không cần mở cửa tủ lạnh vẫn có thể nhìn thấy thực phẩm bên trong. Chỉ cần gõ hai lần lên mặt kính tối màu, đèn bên trong sẽ bật sáng để bạn dễ dàng kiểm tra mọi thứ. Nhờ đó, hạn chế thất thoát hơi lạnh, duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm năng lượng và giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn.
Một cách đơn giản và tiết kiệm điện để kiểm tra bên trong tủ lạnh LG mà không cần mở cửa.
Q.
LG LinearCooling™ là gì?
A.
LinearCooling™ là công nghệ giữ nhiệt độ tủ lạnh ổn định trong khoảng ±0.5°C bằng cách điều chỉnh cẩn thận luồng khí lạnh, ngăn ngừa thất thoát độ ẩm trong thực phẩm và giữ thực phẩm tươi lâu hơn.
Q.
LG DoorCooling+™ là gì?
A.
DoorCooling+™ là công nghệ đưa luồng khí lạnh mạnh mẽ đến thực phẩm được lưu trữ trên cửa tủ thông qua các khe thông gió ở mặt trước tủ lạnh. Công nghệ này giúp duy trì nhiệt độ mát và độ tươi cho mọi thứ được lưu trữ trên cửa tủ lạnh của bạn.
Q.
Làm thế nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trên tủ lạnh LG?
A.
Sử dụng bảng điều khiển trên cửa hoặc bên trong tủ lạnh để cài đặt hoặc điều chỉnh nhiệt độ cho ngăn mát hoặc ngăn đông. Sử dụng ứng dụng LG ThinQ™ để thay đổi cài đặt nhiệt độ từ xa qua điện thoại thông minh đối với các mẫu được hỗ trợ.
Q.
Cần lưu ý điều gì khi mua tủ lạnh?
A.
LG mang đến đa dạng các dòng tủ lạnh sang trọng, tiết kiệm năng lượng với nhiều tính năng thông minh. Từ dòng Side by Side rộng rãi, French Door 4 cánh tiện lợi, đến các mẫu tủ lạnh ngăn đá trên, ngăn đá dưới hay tủ 1 cánh nhỏ gọn, LG luôn có chiếc tủ lạnh hoàn hảo cho mọi gia đình. Nếu bạn đang thiết kế căn bếp từ đầu, việc tích hợp thiết bị mơ ước sẽ rất dễ dàng; còn nếu bạn cần thay thế trong một khoảng trống có sẵn, lựa chọn của bạn có thể bị giới hạn bởi kích thước không gian. Khi đã chọn được chiếc tủ lạnh phù hợp nhất với lối sống của mình, hãy xem xét dung tích lưu trữ, các công nghệ làm lạnh tiên tiến giúp thực phẩm tươi lâu hơn, cùng những tính năng tiện lợi như Door Cooling, hệ thống nước & đá ngoài, UVnano, Hygiene Fresh™. Đừng quên kiểm tra hiệu suất năng lượng và chế độ bảo hành sản phẩm.
Q.
Tôi cần tủ lạnh kích thước nào?
A.
Mặc dù còn tùy thuộc vào lối sống của bạn, nhưng theo nguyên tắc chung: tủ lạnh ngăn đá trên của LG (dung tích 340-384L) thường phù hợp với hộ gia đình nhỏ từ 1-2 người; các mẫu French Door 4 cánh (506-508L) phù hợp với gia đình 3-4 người; đối với gia đình đông người hơn, chúng tôi khuyên dùng các mẫu tủ Side by Side dung tích lớn của LG (trên 550L). Các mẫu French Door cung cấp không gian rộng rãi để lưu trữ các vật dụng như khay hoặc đĩa lớn. Tại LG, chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng đều tìm được chiếc tủ lạnh phù hợp nhất với mình, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn kích thước trong từng dòng sản phẩm.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Loại sản phẩm
Cửa Pháp (4 cửa)
HIỆU SUẤT
Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)
595
Máy nén
Máy nén biến tần thông minh (BLDC)
Nhãn năng lượng
3 sao
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
835 x 1860 x 695
Trọng lượng đóng gói (Kg)
164
Trọng lượng sản phẩm (Kg)
144
ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH
Cảnh báo cửa
Có
Màn hình LED bên trong
Bảng điều khiển bên trong
Màn hình LED bên ngoài
Màn hình cảm ứng
Đông nhanh
Có
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN
Kiểu tay cầm
Tay cầm chìm
Cửa (Vật liệu)
Kính
Hoàn thiện (Cửa)
Màu be
Ống dẫn kim loại phẳng (Kim loại mới)
Kim loại R
TÍNH NĂNG
Door-in-Door
Chỉ có InstaView
Thời gian dọn dẹp
Có
Làm mát cửa +
Có
InstaView
Có
LINEAR Cooling
Có
Chất làm lạnh
R600a
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Chẩn đoán thông minh
Có
ThinQ (Wi-Fi)
Có
KHOANG CHẤT LÀM LẠNH
Hộp đựng rau
Có (2)
Giá_Kính cường lực
4 ngăn tách (3 cố định + 1 gấp)
Giá_Gấp gọn
Gấp bước 1
Đèn tủ lạnh
LED phía trên
Giỏ cửa_Trong suốt
6
Hygiene Fresh+
Có
HỆ THỐNG ĐÁ & NƯỚC
Máy làm đá_Thủ công
Không
Máy làm đá tự động
Có (trong tủ, lắp từ nhà máy)
Ngăn lấy nước ngoài & đá
Đá viên và đá vụn
Vòi lấy nước
Không
DUNG TÍCH
Dung tích sử dụng (L)
550
Dung tích ngăn mát (L)
326
Dung tích tổng (L)
603
Dung tích ngăn đông (L)
213
KHOANG TỦ ĐÔNG
Ngăn kéo_Tủ đông
2 Không trong suốt
Giá_Kính cường lực
4
Đèn tủ đông
LED phía trên
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.
Tìm nơi bán
Sản phẩm tương tự