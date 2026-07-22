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Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be

Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be

F53EGR
Hình ảnh mặt trước của Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be F53EGR
Mặt trước mở cửa với thực phẩm được lưu trữ bên trong
Sơ đồ kích thước và hướng dẫn lắp đặt tủ lạnh với các thông số đo và khoảng cách lắp đặt.
Tủ lạnh LG hòa hợp liền mạch trong không gian bếp hiện đại.
LG Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be, F53EGR
Hình ảnh so sánh hai góc nhìn của tủ lạnh LG trong gian bếp hiện đại, làm nổi bật các tính năng AI.
Thực phẩm tươi bên trong tủ lạnh LG, làm nổi bật khả năng làm lạnh chính xác và độ tươi cân bằng.
Tủ lạnh LG mở cửa trong gian bếp hiện đại, làm nổi bật dung tích lưu trữ bên trong lớn.
Hình ảnh bên trong ngăn mát tủ lạnh
Hình ảnh bên trong ngăn đông
Hình ảnh chi tiết bản lề
Bảng điều khiển cảm ứng trên vách trong tủ lạnh
Tủ lạnh LG nhìn từ bên phải
Tủ lạnh LG nhìn từ bên hông
Tủ lạnh LG được đặt trong gian bếp hiện đại, hòa quyện tự nhiên với tủ bếp và nội thất xung quanh.
Hình ảnh mặt trước của Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be F53EGR
Mặt trước mở cửa với thực phẩm được lưu trữ bên trong
Sơ đồ kích thước và hướng dẫn lắp đặt tủ lạnh với các thông số đo và khoảng cách lắp đặt.
Tủ lạnh LG hòa hợp liền mạch trong không gian bếp hiện đại.
LG Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L màu be, F53EGR
Hình ảnh so sánh hai góc nhìn của tủ lạnh LG trong gian bếp hiện đại, làm nổi bật các tính năng AI.
Thực phẩm tươi bên trong tủ lạnh LG, làm nổi bật khả năng làm lạnh chính xác và độ tươi cân bằng.
Tủ lạnh LG mở cửa trong gian bếp hiện đại, làm nổi bật dung tích lưu trữ bên trong lớn.
Hình ảnh bên trong ngăn mát tủ lạnh
Hình ảnh bên trong ngăn đông
Hình ảnh chi tiết bản lề
Bảng điều khiển cảm ứng trên vách trong tủ lạnh
Tủ lạnh LG nhìn từ bên phải
Tủ lạnh LG nhìn từ bên hông
Tủ lạnh LG được đặt trong gian bếp hiện đại, hòa quyện tự nhiên với tủ bếp và nội thất xung quanh.

Tính năng chính

  • Thiết kế âm tường, lắp đặt không khoảng hở
  • Hệ thống lấy đá và nước ngoài; Đa dạng kiểu đá cho mọi loại đồ uống
  • Ngăn kéo chuyển đổi đa năng, linh hoạt chuyển đối ngăn mát, ngăn đông
  • Công nghệ làm lạnh Linear Cooling™ & Door Cooling+™
  • Diệt khuẩn và khử mùi Hygiene Fresh+™
  • Tính năng thông minh AI: AI Fresh, AI Saving mode
Thêm
Tủ lạnh LG trong gian bếp hiện đại, tươi sáng với điểm nhấn gỗ.

Căn bếp hiện đại với tủ lạnh LG đen bóng, gần đó là bàn ăn và ghế gỗ, gương thiết kế trừu tượng và đồ nội thất tối giản.

Hoàn thiện không gian, nâng tầm phong cách

Hình ảnh mặt trước tủ lạnh LG hòa hợp liền mạch trong không gian bếp hiện đại.

Tối ưu không gian

Thiết kế âm tường tinh gọn
Hài hoà với mọi căn bếp

Hình ảnh mặt trước tủ lạnh LG với giao diện AI ThinQ hiển thị bên ngoài

Tính năng AI thông minh

AI tự động tối ưu hiệu suất theo thói
quen sử dụng

Cận cảnh bên trong tủ lạnh LG với thực phẩm tươi và rau củ được sắp xếp gọn gàng.

Tuỳ chỉnh linh hoạt

Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo từng
loại thực phẩm

Màn hình cảm ứng trên tủ lạnh LG hiển thị các mức cài đặt nhiệt độ; nước đang được rót vào cốc chứa đầy đá viên bên dưới.

Tiện nghi tối đa

Dễ dàng lấy đá và nước ngoài. Đơn giản
khi sử dụng

Vừa Vặn Không Gian

Tủ lạnh vừa vặn, căn bếp trọn vẹn

Không Khoảng Hở

Mở rộng cửa dễ dàng ngay cả khi đặt sát tường hay trong không gian hẹp

Thiết kế không khoảng hở giúp tiết kiệm không gian, cho phép cửa tủ lạnh mở rộng ngay cả khi đặt sát tường hoặc trong không gian hẹp, nhờ giảm độ dày và bản lề cải tiến, tối ưu hóa không gian bếp.

Tủ lạnh LG được đặt giữa các tủ bếp, thể hiện trong không gian bếp hiện đại.

Tủ lạnh LG được đặt giữa các tủ bếp, thể hiện trong không gian bếp hiện đại.

*Để đạt hiệu suất tối ưu, LG khuyến nghị chừa khoảng cách tối thiểu 4mm giữa hai bên hông tủ lạnh và tường.

*Nếu khoảng cách hai bên trái/phải của tủ lạnh không đảm bảo tối thiểu 4mm, cửa tủ có thể không đóng mở trơn tru.

Thiết kế cửa mỏng

Tiết kiệm không gian
Mở cửa thoải mái

Cửa tủ lạnh mỏng hơn 45% so với mẫu LG trước đây, giúp tiết kiệm không gian và hài hòa hơn với căn bếp của bạn.

Tủ lạnh LG trước đây nhô ra khỏi hệ tủ nay có thể lắp vừa vặn, phẳng liền với nội thất nhờ thiết kế cửa mỏng hơn.

Căn bếp hiện đại với tủ lạnh LG đen bóng, gần đó là bàn ăn và ghế gỗ, gương thiết kế trừu tượng và đồ nội thất tối giản.

*Dựa trên cửa ngăn tủ lạnh, độ dày cửa của mẫu (GMVS30SEPY) đã giảm 45% so với mẫu trước đó (GMB860PYDE).

Nhiều góc nhìn khác nhau về ngoại thất tủ lạnh LG hòa quyện liền mạch với nhiều phong cách bếp khác nhau.

Nhiều góc nhìn khác nhau về ngoại thất tủ lạnh LG hòa quyện liền mạch với nhiều phong cách bếp khác nhau.

Thiết Kế Ngoại Thất

Hòa hợp hoàn hảo với
gian bếp của bạn

Thiết kế ngoại thất hài hòa với mọi không gian nội thất, tạo nên sự thống nhất cho căn bếp của bạn.

AI Thích Ứng

Hiểu nhịp sống bạn, nhẹ nhàng mỗi ngày.

InstaView™

Gõ nhẹ hai lần, nhìn thấy bên trong

Gõ hai lần lên cửa InstaView™ thiết kế mới giúp bạn nhìn thấy bên trong mà không cần mở cửa.

LG InstaView với cửa kính thông minh: gõ nhẹ để nhìn thấu tiện lợi, hiện đại và đầy tinh tế.

Tùy Chỉnh Tối Đa

Lưu trữ theo cách của bạn

*Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo mức dao động nhiệt độ đỉnh trung bình trong ngăn thực phẩm tươi. Không tải và ở mức nhiệt độ cài đặt thông thường. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

Ngăn kéo chuyển đổi đa năng

Ngăn mát hay ngăn đông — Không gian linh hoạt cho nhu cầu lưu trữ của bạn

Cho phép chuyển đổi giữa ngăn mát và ngăn đông chỉ bằng một chạm, với 6 chế độ cài đặt sẵn và dải nhiệt độ từ -23°C đến 7°C3).

Ngăn Full Convert của tủ lạnh LG được sử dụng như ngăn mát, chứa nhiều loại đồ uống, sữa yến mạch, sữa chua, phô mai và các loại quả mọng tươi.

Ngăn mát

Ngăn Full Convert của tủ lạnh LG được sử dụng như ngăn đông, chứa đầy đá và các loại thực phẩm đông lạnh như pizza và cá hồi.

Ngăn đông

*Ngăn Full Convert cung cấp 12 chế độ nhiệt độ khác nhau, phù hợp để bảo quản nhiều loại thực phẩm.

*Sáu chế độ có thể được sử dụng ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi; các chế độ bổ sung có thể được tải xuống thông qua ứng dụng LG ThinQ.

*Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ bên ngoài hoặc mức nhiệt độ được cài đặt trong nhà.

Dual FRESHConverter+ ™

Giữ thực phẩm tươi ngon với các mức nhiệt độ cài đặt sẵn dễ dàng

Giữ độ tươi lâu hơn với các mức nhiệt độ cài đặt tùy chỉnh. Hai ngăn kéo riêng biệt giúp bảo quản từng loại thực phẩm ở điều kiện lý tưởng4).

   

    

     

*Ngăn Fresh Converter+ cung cấp 12 chế độ nhiệt độ khác nhau, phù hợp để bảo quản nhiều loại thực phẩm.

*Sáu chế độ có thể được sử dụng ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi; các chế độ bổ sung có thể được tải xuống thông qua ứng dụng LG ThinQ.

*Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ bên ngoài hoặc mức nhiệt độ được cài đặt trong nhà.

DoorCooling+ ™

Hơi lạnh lan toả nhanh hơn.

Thực phẩm luôn tươi ngon và đồ uống mát lạnh trên mọi kệ nhờ khả năng làm lạnh đều và nhanh hơn.

Tủ lạnh LG với cửa mở, thể hiện luồng khí DoorCooling+ giúp làm lạnh nhanh và đều hơn.

Tủ lạnh LG với cửa mở, thể hiện luồng khí DoorCooling+ giúp làm lạnh nhanh và đều hơn.

*Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh thời gian giảm nhiệt độ của bình nước đặt trên kệ trên cùng giữa trạng thái đóng và mở khe DoorCooling+. DoorCooling+ sẽ ngừng hoạt động khi cửa tủ được mở. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

LinearCooling™

Giữ trọn độ tươi ngon lâu hơn

LinearCooling™ giảm thiểu dao động nhiệt độ, giữ trọn hương vị tươi ngon lên đến 7 ngày.5)

Hình ảnh minh họa tủ lạnh LG (GBBW726CPY) cho thấy cà chua tươi sau 7 ngày với biểu đồ dao động màu xanh và chỉ số ±0.5°C

LinearCooling™

Hình ảnh minh họa tủ lạnh LG (GBBW726CPY) cho thấy cà chua héo sau 7 ngày với biểu đồ dao động màu đỏ và chỉ số ±1.0°C

Thông thường

Tiện Lợi Tối Đa

Dễ dàng lấy đồ. Đơn giản khi sử dụng

Ngăn Lấy Đá & Nước Thông Minh

Lấy đá nhanh tức thì, chuẩn từng viên mát lạnh.

Hệ thống lấy nước và đá thông minh Smart Ice & Water Dispenser cung cấp nước lọc và đá theo lượng cài đặt sẵn. Đá được lấy trực tiếp vào ly, tiện lợi mà không cần mở ngăn đông.

Màn hình cảm ứng trên tủ lạnh LG hiển thị các mức cài đặt nhiệt độ; nước đang được lấy vào một chiếc cốc chứa đầy đá viên bên dưới.

Màn hình cảm ứng trên tủ lạnh LG hiển thị các mức cài đặt nhiệt độ; nước đang được lấy vào một chiếc cốc chứa đầy đá viên bên dưới.

Slim SpacePlus™ Ice System

Không gian kệ bên trong rộng rãi hơn.

Hệ thống làm đá Slim SpacePlus™ được cấp bằng sáng chế của LG được tích hợp vào cửa tủ, giải phóng không gian lưu trữ, mang lại nhiều chỗ trống trên kệ trong khi đá lạnh vẫn luôn sẵn sàng.

Màn hình cảm ứng LCD 6.8 inch

Điều khiển dễ dàng chỉ với một chạm.

Màn hình cảm ứng LCD 6.8 inch giúp bạn quản lý mọi chức năng chính của tủ lạnh một cách nhanh chóng và trực quan, giúp việc sử dụng hàng ngày dễ dàng hơn.

*Công nghệ Slim SpacePlus Ice System™ của LG được bảo hộ bởi nhiều đơn đăng ký sáng chế.

UVnano™

Khử khuẩn vòi lấy nước ngoài, An tâm sử dụng mỗi ngày

Tự động loại bỏ 99.99% vi khuẩn trên vòi nước bằng đèn UV6).

Đa Dạng Kiểu Đá

Đa dạng loại đá, dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và cảm hứng của bạn.

Đá tròn, đá viên, đá xay phù hợp với nhiều loại đồ

uống khác nhau, giúp tôn lên hương vị trong

những khoảnh khắc đặc biệt của bạn.

Craft Ice™

Viên đá tròn cho những khoảnh khắc tại nhà

Đá Craft Ice™ dạng viên tròn tan chậm, lý tưởng cho cocktail tiệc tùng và rượu cao cấp. Nâng tầm thức uống của bạn với đá tròn tan chậm LG Craft Ice™.

*Đá tròn Craft Ice tan chậm, theo quy trình kiểm nghiệm nội bộ của LG so sánh tốc độ tan của viên đá Craft Ice với đá viên thông thường có cùng trọng lượng (khoảng 69g).

*Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ phòng 25°C, mỗi viên đá được thả tan trong nước lạnh với dung tích 121cc, nhiệt độ nước khoảng 9.5°C.

*Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường.

Cửa Đóng Êm

Đóng êm ái, không gây tiếng ồn

Bản lề và giảm chấn giúp cửa đóng nhẹ nhàng và êm ái. Điều này giữ các vật dụng trên kệ cửa ổn định, giảm nguy cơ đổ vỡ trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Hình ảnh nhìn nghiêng của cánh cửa tủ lạnh LG đang đóng lại một cách nhẹ nhàng và êm ái, thể hiện tính năng Soft Closing Door.

Tầm nhìn mở ra tủ lạnh LG cho thấy nội thất rộng rãi với các khu vực lưu trữ nổi bật.

*Tính năng này không áp dụng cho cửa ngăn đông.

Lưu Trữ Tối Đa

Lưu trữ linh hoạt, thoải mái không gian cho mọi nhu cầu.

Dung Tích Lớn

Lưu trữ nhiều hơn với không gian bên trong rộng rãi

Tận hưởng không gian lưu trữ vượt trội với mẫu tủ lạnh hoàn toàn mới, cho bạn thoải mái cất trữ thực phẩm yêu thích mà vẫn giữ căn bếp gọn gàng, tinh tế.

Hình ảnh tủ lạnh LG mở cửa, thể hiện không gian bên trong rộng rãi với các khu vực lưu trữ nổi bật.

Hình ảnh tủ lạnh LG mở cửa, thể hiện không gian bên trong rộng rãi với các khu vực lưu trữ nổi bật.

*Theo quy định của EU (IEC 62552:2015), dung tích tủ lạnh mẫu GMVS30SEPY của LG là 580L. So với mẫu thông thường GR-D305MC, dung tích ngăn mát của GMB860PYDE lớn hơn.

Bên trái, kệ có thể thu gọn được làm nổi bật bằng màu xanh với các mũi tên lên xuống; bên phải, kệ được gập lại để chứa hai chai rượu vang.

Bên trái, kệ có thể thu gọn được làm nổi bật bằng màu xanh với các mũi tên lên xuống; bên phải, kệ được gập lại để chứa hai chai rượu vang.

Kệ gập linh hoạt

Thiết kế kệ gập linh hoạt, tạo thêm không gian tủ

Dễ dàng lưu trữ các vật dụng cao và cồng kềnh với kệ gập linh hoạt.

LG ThinQ™

Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh

LG ThinQ Care

Phát hiện cửa mở hé

Phát hiện cửa mở giúp giảm thiểu lãng phí bằng cách cảnh báo khi cửa chưa được đóng kín, góp phần bảo vệ độ tươi ngon và giữ thực phẩm luôn tươi mới7).

LG ThinQ UP

Nâng tầm trải nghiệm sử dụng tủ lạnh của bạn

Tủ lạnh của bạn phát triển cùng lối sống thay đổi. Trải nghiệm những khả năng mới khi ThinQ UP mang đến các tính năng cá nhân hóa và nâng cấp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Ảnh chụp từ phía sau một người đang với tay lấy đồ trong tủ lạnh LG, với hệ thống đèn Full Back chiếu sáng rõ ràng các thực phẩm bên trong.

Ảnh chụp từ phía sau một người đang với tay lấy đồ trong tủ lạnh LG, với hệ thống đèn Full Back chiếu sáng rõ ràng các thực phẩm bên trong.

Đèn LED Toàn Bộ Mặt Sau

Chiếu sáng thực phẩm bên trong, nâng tầm phong cách của bạn

Đèn LED vách sau chiếu sáng rực rỡ và đồng đều, giúp bạn dễ dàng tìm thấy nguyên liệu chỉ trong tích tắc, đồng thời mang đến vẻ đẹp hiện đại và cao cấp cho không gian lưu trữ.

Hygiene Fresh+ ™

Giữ tủ lạnh luôn sạch khuẩn và không còn mùi khó chịu.

Giữ tủ lạnh sạch sẽ với Hygiene Fresh, giúp khử mùi và loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn.

Trang trí chi tiết kim loại

Chi tiết kim loại giúp tăng cường khả năng làm lạnh và vẻ sang trọng

Điểm nhấn ánh bạc trên kệ và ngăn kéo hoàn thiện vẻ đẹp cao cấp và sang trọng cho không gian bên trong.

AI Inverter™

Tươi ngon chuẩn gu,
tiết kiệm vượt trội

Cảm nhận sự khác biệt từ máy nén LG AI Inverter thông minh, tự động thấu hiểu thói quen sử dụng của bạn để tối ưu làm lạnh chính xác, giữ trọn độ tươi ngon cho thực phẩm mỗi ngày và tiết kiệm điện năng hiệu quả.

*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa, có thể khác với sản phẩm thực tế.

 

1) AI Fresh

- Dựa trên dữ liệu học được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ ngăn mát 1 độ khi cửa tủ được mở thường xuyên.

- Trường hợp nhiệt độ cài đặt của ngăn mát là 1°C hoặc 2°C, chức năng này sẽ không được kích hoạt.

- AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ, và LG ThinQ có thể có một số giới hạn về môi trường hỗ trợ và cách sử dụng.

 

2) AI Saving Mode

- Chế độ AI Saving Mode có thể được điều chỉnh theo hai mức (tối đa X.X% ở mức 1 và tối đa XX% ở mức 2), tỷ lệ tiết kiệm thay đổi tùy theo mức tiêu thụ năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.

- Tỷ lệ tiết kiệm AI ở mỗi mức có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

- Chi tiết thử nghiệm cụ thể cho tỷ lệ tiết kiệm như sau:

1. Mẫu thử nghiệm: XXXXXX

2. Điều kiện thử nghiệm: Ngăn đông ở -18°C, ngăn mát ở 3°C, không tải

3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng 25°C, độ ẩm 55%

4. Phương pháp thử nghiệm: Mở cửa 8 giờ, không mở cửa 16 giờ. Tổng số lần mở cửa trong thời gian mở: ngăn mát 28 lần, ngăn đông 6 lần. Kết quả năng lượng của mỗi mức AI Saving Mode trong 3 ngày được quy đổi thành mức tiêu thụ năng lượng trong 24 giờ để so sánh.

5. Khi sử dụng AI Saving Mode, chu kỳ xả tuyết và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Việc áp dụng mức 2 có thể làm tăng nhiệt độ bên trong ngăn đông và ngăn mát, ảnh hưởng đến cường độ làm lạnh.

6. Kết quả thử nghiệm đã được xác minh bởi TÜV Rheinland Inc. theo phương pháp thử nghiệm quy định của họ, nhưng có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

7. AI Saving Mode chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ, và LG ThinQ có thể có một số giới hạn về môi trường hỗ trợ và cách sử dụng.

 

3) Full Convert Drawer

- Có tối đa 12 chế độ cài đặt sẵn, tuy nhiên phương thức lựa chọn có thể khác nhau tùy theo mẫu; một số chế độ có thể được chọn qua màn hình LCD hoặc ứng dụng LG ThinQ®.

- Full Convert Drawer cung cấp 5 chế độ nhiệt độ khác nhau được tối ưu để bảo quản nhiều loại thực phẩm:

1) Rượu vang lạnh (5°C/41°F): Rượu vang trắng và rượu vang sủi bọt

2) Thực phẩm chế biến (3°C/37°F): Các sản phẩm từ sữa như phô mai và thịt nguội

3) Đồ uống lạnh (1°C/33°F): Đồ uống như bia và nước ngọt

4) Thịt/Hải sản (-1°C/29°F): Bảo quản thịt trong thời gian ngắn

5) Ngăn đông: Cung cấp thêm không gian đông lạnh cho thực phẩm đông lạnh (cùng nhiệt độ với ngăn đông)

 

4) Dual FRESHConverter+ ™

- Có tối đa 12 chế độ cài đặt sẵn, tuy nhiên phương thức lựa chọn có thể khác nhau tùy theo mẫu; một số chế độ có thể được chọn qua màn hình LCD hoặc ứng dụng LG ThinQ®.

- Cài đặt nhiệt độ có thể được thay đổi bằng cách nhấn nút chọn. Có ba chế độ khác nhau: Thịt (-3°C), Cá (0°C), và Phô mai (2°C).

- Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG, sử dụng phương pháp đo mức dao động nhiệt độ trung bình trong ngăn FRESHConverter+™ ở điều kiện không tải và cài đặt 25°C.

- Kết quả có thể thay đổi tùy theo sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài hoặc mức cài đặt nhiệt độ trong nhà.

 

5) LinearCooling™

- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo mức dao động nhiệt độ đỉnh trung bình trong ngăn thực phẩm tươi. Không tải và ở mức nhiệt độ cài đặt thông thường. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo thời gian đạt tỷ lệ giảm 5% trọng lượng của cải thìa đặt trên kệ ngăn thực phẩm tươi của mẫu LinearCooling. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh tỷ lệ giảm trọng lượng của rau củ giữa mẫu có và không có LinearCooling, mẫu có LinearCooling cho thấy tỷ lệ giảm trọng lượng thấp hơn.

 

6) UVnano™

- Hiệu quả của UVnano (tên chức năng: Self Care) được đánh giá bởi các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ đo mức giảm vi khuẩn E. coli, S. aureus và P. aeruginosa trong mẫu nước cất sau khi tiếp xúc với đèn UV LED của sản phẩm trong 10 phút mỗi giờ, sau 24 giờ trong điều kiện lắp đặt đèn UV LED. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường và cách sử dụng. Sản phẩm không điều trị hay chữa các vấn đề sức khỏe và không đảm bảo nước được lọc qua sản phẩm hoàn toàn không có các tạp chất như vi sinh vật ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

- UVnano là từ ghép của UV (tia cực tím) và nanomet (đơn vị đo chiều dài).

 

7) ThinQ Care

- Để sử dụng các tính năng ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ™ khả dụng trên các điện thoại tương thích chạy Android 9.0 trở lên hoặc iOS 16.0 trở lên. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi tại nhà và đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™.

- Các chức năng của LG ThinQ™ có thể thay đổi tùy theo sản phẩm và quốc gia.

 

8) Hygiene Fresh+ ™

- Vi khuẩn: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae

- Được kiểm nghiệm bởi Intertek, theo quy trình thử nghiệm ISO27447.

- Số lượng vi khuẩn được đếm trước và sau phản ứng kéo dài bốn giờ bằng cách tiêm 0.2ml dung dịch vi khuẩn vào bộ lọc kháng khuẩn.

- Hiệu suất loại bỏ vi khuẩn là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm khi vi khuẩn được tiêm trực tiếp vào bộ lọc và đếm số lượng.

- Kết quả có thể thay đổi trong điều kiện sử dụng thực tế.

Câu hỏi thường gặp

Q.

Tủ lạnh InstaView™ có những lợi ích gì?

A.

Với công nghệ InstaView™ đột phá từ LG, bạn không cần mở cửa tủ lạnh vẫn có thể nhìn thấy thực phẩm bên trong. Chỉ cần gõ hai lần lên mặt kính tối màu, đèn bên trong sẽ bật sáng để bạn dễ dàng kiểm tra mọi thứ. Nhờ đó, hạn chế thất thoát hơi lạnh, duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm năng lượng và giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

 

Một cách đơn giản và tiết kiệm điện để kiểm tra bên trong tủ lạnh LG mà không cần mở cửa.

Q.

LG LinearCooling™ là gì?

A.

LinearCooling™ là công nghệ giữ nhiệt độ tủ lạnh ổn định trong khoảng ±0.5°C bằng cách điều chỉnh cẩn thận luồng khí lạnh, ngăn ngừa thất thoát độ ẩm trong thực phẩm và giữ thực phẩm tươi lâu hơn.

Q.

LG DoorCooling+™ là gì?

A.

DoorCooling+™ là công nghệ đưa luồng khí lạnh mạnh mẽ đến thực phẩm được lưu trữ trên cửa tủ thông qua các khe thông gió ở mặt trước tủ lạnh. Công nghệ này giúp duy trì nhiệt độ mát và độ tươi cho mọi thứ được lưu trữ trên cửa tủ lạnh của bạn.

Q.

Làm thế nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trên tủ lạnh LG?

A.

Sử dụng bảng điều khiển trên cửa hoặc bên trong tủ lạnh để cài đặt hoặc điều chỉnh nhiệt độ cho ngăn mát hoặc ngăn đông. Sử dụng ứng dụng LG ThinQ™ để thay đổi cài đặt nhiệt độ từ xa qua điện thoại thông minh đối với các mẫu được hỗ trợ.

Q.

Cần lưu ý điều gì khi mua tủ lạnh?

A.

LG mang đến đa dạng các dòng tủ lạnh sang trọng, tiết kiệm năng lượng với nhiều tính năng thông minh. Từ dòng Side by Side rộng rãi, French Door 4 cánh tiện lợi, đến các mẫu tủ lạnh ngăn đá trên, ngăn đá dưới hay tủ 1 cánh nhỏ gọn, LG luôn có chiếc tủ lạnh hoàn hảo cho mọi gia đình. Nếu bạn đang thiết kế căn bếp từ đầu, việc tích hợp thiết bị mơ ước sẽ rất dễ dàng; còn nếu bạn cần thay thế trong một khoảng trống có sẵn, lựa chọn của bạn có thể bị giới hạn bởi kích thước không gian. Khi đã chọn được chiếc tủ lạnh phù hợp nhất với lối sống của mình, hãy xem xét dung tích lưu trữ, các công nghệ làm lạnh tiên tiến giúp thực phẩm tươi lâu hơn, cùng những tính năng tiện lợi như Door Cooling, hệ thống nước & đá ngoài, UVnano, Hygiene Fresh™. Đừng quên kiểm tra hiệu suất năng lượng và chế độ bảo hành sản phẩm.

Q.

Tôi cần tủ lạnh kích thước nào?

A.

Mặc dù còn tùy thuộc vào lối sống của bạn, nhưng theo nguyên tắc chung: tủ lạnh ngăn đá trên của LG (dung tích 340-384L) thường phù hợp với hộ gia đình nhỏ từ 1-2 người; các mẫu French Door 4 cánh (506-508L) phù hợp với gia đình 3-4 người; đối với gia đình đông người hơn, chúng tôi khuyên dùng các mẫu tủ Side by Side dung tích lớn của LG (trên 550L). Các mẫu French Door cung cấp không gian rộng rãi để lưu trữ các vật dụng như khay hoặc đĩa lớn. Tại LG, chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng đều tìm được chiếc tủ lạnh phù hợp nhất với mình, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn kích thước trong từng dòng sản phẩm.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

Lắp đặt tủ lạnh: 835(Rộng), 1860(Cao), 696(Sâu), 641(Tủ), 697(Cửa), 707(Mở 90°), 1138(Mở hết cỡ), 1104(Chiều rộng tối đa), tối thiểu 50(Tường). Đơn vị: mm

Tất cả thông số

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

  • Loại sản phẩm

    Cửa Pháp (4 cửa)

HIỆU SUẤT

  • Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)

    595

  • Máy nén

    Máy nén biến tần thông minh (BLDC)

  • Nhãn năng lượng

    3 sao

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)

    835 x 1860 x 695

  • Trọng lượng đóng gói (Kg)

    164

  • Trọng lượng sản phẩm (Kg)

    144

ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH

  • Cảnh báo cửa

  • Màn hình LED bên trong

    Bảng điều khiển bên trong

  • Màn hình LED bên ngoài

    Màn hình cảm ứng

  • Đông nhanh

VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN

  • Kiểu tay cầm

    Tay cầm chìm

  • Cửa (Vật liệu)

    Kính

  • Hoàn thiện (Cửa)

    Màu be

  • Ống dẫn kim loại phẳng (Kim loại mới)

    Kim loại R

TÍNH NĂNG

  • Door-in-Door

    Chỉ có InstaView

  • Thời gian dọn dẹp

  • Làm mát cửa +

  • InstaView

  • LINEAR Cooling

  • Chất làm lạnh

    R600a

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

  • Chẩn đoán thông minh

  • ThinQ (Wi-Fi)

KHOANG CHẤT LÀM LẠNH

  • Hộp đựng rau

    Có (2)

  • Giá_Kính cường lực

    4 ngăn tách (3 cố định + 1 gấp)

  • Giá_Gấp gọn

    Gấp bước 1

  • Đèn tủ lạnh

    LED phía trên

  • Giỏ cửa_Trong suốt

    6

  • Hygiene Fresh+

HỆ THỐNG ĐÁ & NƯỚC

  • Máy làm đá_Thủ công

    Không

  • Máy làm đá tự động

    Có (trong tủ, lắp từ nhà máy)

  • Ngăn lấy nước ngoài & đá

    Đá viên và đá vụn

  • Vòi lấy nước

    Không

DUNG TÍCH

  • Dung tích sử dụng (L)

    550

  • Dung tích ngăn mát (L)

    326

  • Dung tích tổng (L)

    603

  • Dung tích ngăn đông (L)

    213

KHOANG TỦ ĐÔNG

  • Ngăn kéo_Tủ đông

    2 Không trong suốt

  • Giá_Kính cường lực

    4

  • Đèn tủ đông

    LED phía trên

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  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 