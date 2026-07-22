*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa, có thể khác với sản phẩm thực tế.

1) AI Fresh

- Dựa trên dữ liệu học được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ ngăn mát 1 độ khi cửa tủ được mở thường xuyên.

- Trường hợp nhiệt độ cài đặt của ngăn mát là 1°C hoặc 2°C, chức năng này sẽ không được kích hoạt.

- AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ, và LG ThinQ có thể có một số giới hạn về môi trường hỗ trợ và cách sử dụng.

2) AI Saving Mode

- Chế độ AI Saving Mode có thể được điều chỉnh theo hai mức (tối đa X.X% ở mức 1 và tối đa XX% ở mức 2), tỷ lệ tiết kiệm thay đổi tùy theo mức tiêu thụ năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.

- Tỷ lệ tiết kiệm AI ở mỗi mức có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

- Chi tiết thử nghiệm cụ thể cho tỷ lệ tiết kiệm như sau:

1. Mẫu thử nghiệm: XXXXXX

2. Điều kiện thử nghiệm: Ngăn đông ở -18°C, ngăn mát ở 3°C, không tải

3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng 25°C, độ ẩm 55%

4. Phương pháp thử nghiệm: Mở cửa 8 giờ, không mở cửa 16 giờ. Tổng số lần mở cửa trong thời gian mở: ngăn mát 28 lần, ngăn đông 6 lần. Kết quả năng lượng của mỗi mức AI Saving Mode trong 3 ngày được quy đổi thành mức tiêu thụ năng lượng trong 24 giờ để so sánh.

5. Khi sử dụng AI Saving Mode, chu kỳ xả tuyết và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Việc áp dụng mức 2 có thể làm tăng nhiệt độ bên trong ngăn đông và ngăn mát, ảnh hưởng đến cường độ làm lạnh.

6. Kết quả thử nghiệm đã được xác minh bởi TÜV Rheinland Inc. theo phương pháp thử nghiệm quy định của họ, nhưng có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

7. AI Saving Mode chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ, và LG ThinQ có thể có một số giới hạn về môi trường hỗ trợ và cách sử dụng.

3) Full Convert Drawer

- Có tối đa 12 chế độ cài đặt sẵn, tuy nhiên phương thức lựa chọn có thể khác nhau tùy theo mẫu; một số chế độ có thể được chọn qua màn hình LCD hoặc ứng dụng LG ThinQ®.

- Full Convert Drawer cung cấp 5 chế độ nhiệt độ khác nhau được tối ưu để bảo quản nhiều loại thực phẩm:

1) Rượu vang lạnh (5°C/41°F): Rượu vang trắng và rượu vang sủi bọt

2) Thực phẩm chế biến (3°C/37°F): Các sản phẩm từ sữa như phô mai và thịt nguội

3) Đồ uống lạnh (1°C/33°F): Đồ uống như bia và nước ngọt

4) Thịt/Hải sản (-1°C/29°F): Bảo quản thịt trong thời gian ngắn

5) Ngăn đông: Cung cấp thêm không gian đông lạnh cho thực phẩm đông lạnh (cùng nhiệt độ với ngăn đông)

4) Dual FRESHConverter+ ™

- Có tối đa 12 chế độ cài đặt sẵn, tuy nhiên phương thức lựa chọn có thể khác nhau tùy theo mẫu; một số chế độ có thể được chọn qua màn hình LCD hoặc ứng dụng LG ThinQ®.

- Cài đặt nhiệt độ có thể được thay đổi bằng cách nhấn nút chọn. Có ba chế độ khác nhau: Thịt (-3°C), Cá (0°C), và Phô mai (2°C).

- Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG, sử dụng phương pháp đo mức dao động nhiệt độ trung bình trong ngăn FRESHConverter+™ ở điều kiện không tải và cài đặt 25°C.

- Kết quả có thể thay đổi tùy theo sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài hoặc mức cài đặt nhiệt độ trong nhà.

5) LinearCooling™

- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo mức dao động nhiệt độ đỉnh trung bình trong ngăn thực phẩm tươi. Không tải và ở mức nhiệt độ cài đặt thông thường. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo thời gian đạt tỷ lệ giảm 5% trọng lượng của cải thìa đặt trên kệ ngăn thực phẩm tươi của mẫu LinearCooling. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế.

- Dựa trên kết quả kiểm nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh tỷ lệ giảm trọng lượng của rau củ giữa mẫu có và không có LinearCooling, mẫu có LinearCooling cho thấy tỷ lệ giảm trọng lượng thấp hơn.

6) UVnano™

- Hiệu quả của UVnano (tên chức năng: Self Care) được đánh giá bởi các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của TÜV Rheinland, sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ đo mức giảm vi khuẩn E. coli, S. aureus và P. aeruginosa trong mẫu nước cất sau khi tiếp xúc với đèn UV LED của sản phẩm trong 10 phút mỗi giờ, sau 24 giờ trong điều kiện lắp đặt đèn UV LED. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường và cách sử dụng. Sản phẩm không điều trị hay chữa các vấn đề sức khỏe và không đảm bảo nước được lọc qua sản phẩm hoàn toàn không có các tạp chất như vi sinh vật ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

- UVnano là từ ghép của UV (tia cực tím) và nanomet (đơn vị đo chiều dài).

7) ThinQ Care

- Để sử dụng các tính năng ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ™ khả dụng trên các điện thoại tương thích chạy Android 9.0 trở lên hoặc iOS 16.0 trở lên. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi tại nhà và đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™.

- Các chức năng của LG ThinQ™ có thể thay đổi tùy theo sản phẩm và quốc gia.

8) Hygiene Fresh+ ™

- Vi khuẩn: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae

- Được kiểm nghiệm bởi Intertek, theo quy trình thử nghiệm ISO27447.

- Số lượng vi khuẩn được đếm trước và sau phản ứng kéo dài bốn giờ bằng cách tiêm 0.2ml dung dịch vi khuẩn vào bộ lọc kháng khuẩn.

- Hiệu suất loại bỏ vi khuẩn là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm khi vi khuẩn được tiêm trực tiếp vào bộ lọc và đếm số lượng.

- Kết quả có thể thay đổi trong điều kiện sử dụng thực tế.