We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tủ lạnh LG French Door âm tường màu đen 580L F56BG
Phản ánh lối sống của bạn
Vừa vặn liền mạch
Được tạo ra để phù hợp. Được tạo kiểu để nâng cao.
Phù hợp với AI
Học nhịp điệu của bạn. Giúp bạn dễ dàng hơn trong ngày.
Độ tươi TỐI ĐA
Làm lạnh chính xác, độ tươi cân bằng.
Công suất lớn
Bên ngoài nhỏ gọn, công suất lớn bên trong.
Vừa vặn liền mạch
Được tạo ra để phù hợp. Được tạo kiểu để nâng tầm
Giải phóng mặt bằng không
Mở rộng ngay cả gần tường hoặc trong không gian chật hẹp với khoảng trống bằng không
Zero Clearance cung cấp thiết kế tiết kiệm không gian cho phép cửa tủ lạnh mở rộng bên cạnh tường hoặc trong không gian chật hẹp, nhờ độ dày giảm và bản lề tiên tiến, tối ưu hóa không gian bếp.
*Để có Hiệu suất tối ưu, LG khuyến nghị khoảng cách 4mm trở lên giữa các cạnh của tủ lạnh và tường.
*Nếu khe hở bên trái và bên phải của tủ lạnh không được cố định lớn hơn 4mm, cửa có thể đóng mở không trơn tru.
*Dựa trên cửa ngăn mát tủ lạnh, độ dày cửa của mẫu (GMVS30SEPY) đã giảm 45% so với mẫu trước đó (GMB860PYDE).
Phù hợp với AI
Học nhịp điệu của bạn. Thư giãn một ngày của bạn
Độ tươi TỐI ĐA
Làm lạnh chính xác, độ tươi cân bằng
*Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG để đo sự dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi sống. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.
Làm mát cửa+ ™
Cung cấp độ tươi nhanh hơn
Thực phẩm luôn tươi ngon và đồ uống lạnh trên bất kỳ kệ nào với hiệu suất làm lạnh đều và nhanh hơn.
*Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, so sánh thời gian nhiệt độ của bình chứa nước được đặt trong giỏ trên cùng giảm xuống giữa điều kiện đóng và mở, làm mát cửa+. DoorCooling + được cho là dừng khi cửa được mở. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.
Làm mát™ tuyến tính
Niêm phong trong độ tươi của trang trại lâu hơn
LinearCooling làm giảm™ sự dao động nhiệt độ, giữ hương vị tươi ngon lên đến 7 ngày³⁾.
*Dựa trên quy định của EU (IEC 62552:2015), dung tích của tủ lạnh mẫu GMVS30SEPY LGE là 580L. So với mẫu LGE GR-D305MC thông thường, dung tích tủ lạnh GMB860PYDE lớn hơn.
LG ThinQ™
Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh
Chăm sóc LG ThinQ
Phát hiện cửa mở nhẹ
Phát hiện các khe hở của cửa giảm thiểu lãng phí bằng cách cảnh báo bạn về việc đóng cửa không đúng cách. Nó giúp bảo vệ độ tươi và đảm bảo hàng tạp hóa của bạn luôn tươi ngon⁴⁾.
LG ThinQ LÊN
Đưa trải nghiệm tủ lạnh của bạn lên một tầm cao mới
Tủ lạnh của bạn phát triển cùng với lối sống thay đổi của bạn. Trải nghiệm những khả năng mới khi ThinQ UP mang đến các tính năng và nâng cấp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của bạn.
N tươi™ tinh khiết
Giảm thiểu mùi hôi trong tủ lạnh của bạn
Pure N Fresh giảm thiểu mùi hôi thông qua hệ thống lọc carbon, giữ cho không khí bên trong luôn trong lành.
Thời gian làm sạch
Dễ dàng vệ sinh tủ lạnh của bạn mà không cần bất kỳ báo động hoặc rút phích cắm nào
Thật tiện lợi vì nó cho phép bạn làm sạch mà không cần rút dây nguồn hoặc nghe thấy tiếng báo động mở cửa tủ lạnh.
*Nhấn các nút thời gian làm sạch trong 3 giây sẽ kích hoạt thời gian làm sạch. Thời gian làm sạch sẽ được kích hoạt tự động trong 15 phút.
*Khi Thời gian làm sạch được kích hoạt, cảnh báo còi và không khí lạnh sẽ tắt, nhưng đèn LED sẽ vẫn sáng.
Biến tần™ AI
Sự tươi mới được mô phỏng lại, tiết kiệm được định nghĩa lại
Khám phá Máy nén biến tần LG AI giúp tìm hiểu trực quan thói quen sử dụng của bạn và tối ưu hóa khả năng làm mát để duy trì độ tươi ngon của thực phẩm trong khi sử dụng năng lượng hiệu quả.
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
1) AI tươi
-Dựa trên dữ liệu thu được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ phòng tủ lạnh xuống 1 độ khi mở cửa thường xuyên.
-Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của Phòng tủ lạnh là 1 ° C hoặc 2 ° C, chức năng này sẽ không được kích hoạt.
-AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.
2) Chế độ tiết kiệm AI
-Chế độ tiết kiệm AI có thể được điều chỉnh trong hai giai đoạn (lên đến XX% cho giai đoạn 1 và lên đến XX% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm khác nhau tùy thuộc vào định mức năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.
-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho từng giai đoạn có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
-Chi tiết kiểm tra cụ thể về tỷ lệ tiết kiệm như sau:
1. Mô hình kiểm tra: XXXXXX
2. Điều kiện kiểm tra: Tủ đông ở -18 °C, Tủ lạnh ở 3 °C, Không tải
3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng ở 25 °C, độ ẩm ở 55%
4. Phương pháp kiểm tra: 8 giờ mở, 16 giờ không mở Tổng thời gian mở trong giờ mở cửa: Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.
5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu kỳ loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng stage 2 có thể dẫn đến tăng nhiệt độ bên trong ngăn đá và tủ lạnh và ảnh hưởng đến cường độ làm mát.
6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm được chỉ định của họ, nhưng chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.
7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.
3) Làm mát™ tuyến tính
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG để đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi sống. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, đo thời gian cần thiết để đạt được tỷ lệ giảm 5% trọng lượng của pak choi trên kệ ngăn thực phẩm tươi sống của mô hình LGE LINEARCooling. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh tỷ lệ giảm trọng lượng của rau giữa mô hình làm mát tuyến tính và mô hình không làm mát tuyến tính, mô hình làm mát tuyến tính cho thấy tỷ lệ giảm trọng lượng thấp hơn.
4) Chăm sóc ThinQ
-Để sử dụng các tính năng của ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh của mình và kết nối với Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ™ có sẵn trên điện thoại thông minh Android 9.0 trở lên, iOS 16.0 trở lên tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi điện thoại và gia đình và đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™.
-Các chức năng của LG ThinQ™ có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và quốc gia.
Câu hỏi thường gặp
Q.
LG LinearCooling là gì™?
A.
LinearCooling™ là công nghệ giữ nhiệt độ tủ lạnh ổn định trong phạm vi ±0,5°C bằng cách điều chỉnh cẩn thận việc cung cấp không khí lạnh, ngăn ngừa mất độ ẩm trong thực phẩm và giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn.
Q.
LG DoorCooling + ™ là gì?
A.
DoorCooling+ ™ là công nghệ cung cấp không khí lạnh mạnh mẽ cho thực phẩm được bảo quản trong cửa thông qua các lỗ thông hơi nằm ở phía trước tủ lạnh. Công nghệ này giúp duy trì nhiệt độ mát mẻ và độ tươi của bất cứ thứ gì được lưu trữ trong cửa tủ lạnh của bạn.
Q.
Làm cách nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trên Tủ đông lạnh LG của tôi?
A.
Sử dụng Bảng điều khiển trên cửa hoặc bên trong tủ lạnh để cài đặt hoặc điều chỉnh nhiệt độ cho tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn. Sử dụng Ứng dụng LG ThinQ™ để thay đổi cài đặt nhiệt độ từ xa qua điện thoại thông minh của bạn cho các kiểu máy được hỗ trợ.
Q.
Cần cân nhắc điều gì khi mua tủ lạnh?
A.
LG cung cấp nhiều loại Tủ đông lạnh thời trang, tiết kiệm năng lượng với nhiều tính năng thông minh. Từ phong cách Mỹ rộng rãi và nhiều cửa tiện lợi, đến công nghệ InstaView™ Door-in-Door™, Combi và Slim, LG cung cấp Tủ đông lạnh hoàn hảo cho mọi hộ gia đình. Nếu bạn đang thiết kế một nhà bếp từ đầu, thật dễ dàng để tích hợp thiết bị mơ ước của mình; Nếu bạn có một khoảng trống hiện có để lấp đầy, bạn có thể thấy sự lựa chọn của mình được quyết định bởi khoảng trống. Khi bạn đã quyết định chọn Tủ đông lạnh phù hợp nhất với lối sống của mình, hãy xem xét không gian lưu trữ, công nghệ làm mát tiên tiến giúp thực phẩm của bạn tươi lâu hơn, các tính năng tiện lợi như Total No Frost, hộp đựng nước và đá tự động làm sạch UVnano, kệ gấp và hệ thống ngăn kéo FRESHBalancer™. Đừng quên kiểm tra hiệu quả năng lượng và bảo hành sản phẩm.
Q.
Tôi cần tủ đông tủ lạnh kích thước nào?
A.
Mặc dù nó phụ thuộc vào lối sống của bạn, nhưng đối với một nguyên tắc chung: ngăn đá tủ lạnh LG Combi (dung tích: 340-384L) thường đủ cho một hộ gia đình nhỏ 1-2 người; Các mẫu Slim Multi-Door (506-508L) phù hợp với gia đình 3-4 người; đối với một gia đình lớn hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các mẫu LG Multi-Door hoặc American Style dung tích lớn (dung tích 625-705L). Các mô hình Multi-Door cung cấp không gian cực rộng để lưu trữ các vật dụng như khay hoặc đĩa. Tại LG, chúng tôi muốn mọi khách hàng đều có được Tủ đông lạnh phù hợp nhất với họ, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn kích cỡ trong mỗi phạm vi.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Thông số chính
DUNG TÍCH - Dung tích sử dụng (L)
580
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG - Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
835 x 1860 x 696
HIỆU SUẤT - Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)
570
HIỆU SUẤT - Máy nén
Máy nén biến tần thông minh (BLDC)
TÍNH NĂNG - InstaView
Không
TÍNH NĂNG - Door-in-Door
Không
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH - ThinQ (Wi-Fi)
Có
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN - Hoàn thiện (Cửa)
gương đen
Tất cả thông số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Loại sản phẩm
Nhiều cửa
ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH
Cảnh báo cửa
Có
Màn hình LED bên trong
Màn hình LED
Đông nhanh
Có
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng đóng gói (Kg)
109
Trọng lượng sản phẩm (Kg)
100
Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
835 x 1860 x 696
TÍNH NĂNG
Làm mát cửa +
Có
Door-in-Door
Không
LINEAR Cooling
Có
Chất làm lạnh
R600a
Thời gian dọn dẹp
Có
InstaView
Không
KHOANG TỦ ĐÔNG
Giá_Kính cường lực
Không
Giỏ cửa_Trong suốt
Không
Đèn tủ đông
LED phía trên
Ngăn kéo_Tủ đông
6 ngăn trong suốt
HỆ THỐNG ĐÁ & NƯỚC
Máy làm đá_Thủ công
Khay đá thông thường
Ngăn lấy nước ngoài & đá
Không
Máy làm đá tự động
Không
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN
Vật liệu tay cầm
ABS
Cửa (Vật liệu)
Kính
Kiểu tay cầm
Tay nắm chìm
Hoàn thiện (Cửa)
gương đen
Ống dẫn kim loại phẳng (Kim loại mới)
Màu trắng (bên trong tủ)
HIỆU SUẤT
Máy nén
Máy nén biến tần thông minh (BLDC)
Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)
570
Nhãn năng lượng
3 sao
KHOANG CHẤT LÀM LẠNH
Giỏ cửa_Trong suốt
6
Hygiene Fresh+
Có
Đèn tủ lạnh
LED phía trên
Giá_Kính cường lực
2
Giá_Gấp gọn
Không
Hộp đựng rau
Có (2)
DUNG TÍCH
Dung tích sử dụng (L)
580
Dung tích ngăn mát (L)
369
Dung tích tổng (L)
624
Dung tích ngăn đông (L)
211
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
ThinQ (Wi-Fi)
Có
Chẩn đoán thông minh
Có
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.
Tìm nơi bán
Sản phẩm tương tự