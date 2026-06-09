Tủ lạnh LG French Door âm tường màu đen 580L F56BG

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

1) AI tươi

-Dựa trên dữ liệu thu được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ phòng tủ lạnh xuống 1 độ khi mở cửa thường xuyên.

-Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của Phòng tủ lạnh là 1 ° C hoặc 2 ° C, chức năng này sẽ không được kích hoạt.

-AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.

2) Chế độ tiết kiệm AI

-Chế độ tiết kiệm AI có thể được điều chỉnh trong hai giai đoạn (lên đến XX% cho giai đoạn 1 và lên đến XX% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm khác nhau tùy thuộc vào định mức năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.

-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho từng giai đoạn có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

-Chi tiết kiểm tra cụ thể về tỷ lệ tiết kiệm như sau:

1. Mô hình kiểm tra: XXXXXX

2. Điều kiện kiểm tra: Tủ đông ở -18 °C, Tủ lạnh ở 3 °C, Không tải

3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng ở 25 °C, độ ẩm ở 55%

4. Phương pháp kiểm tra: 8 giờ mở, 16 giờ không mở Tổng thời gian mở trong giờ mở cửa: Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.

5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu kỳ loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng stage 2 có thể dẫn đến tăng nhiệt độ bên trong ngăn đá và tủ lạnh và ảnh hưởng đến cường độ làm mát.

6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm được chỉ định của họ, nhưng chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.

7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.

3) Làm mát™ tuyến tính

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG để đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi sống. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, đo thời gian cần thiết để đạt được tỷ lệ giảm 5% trọng lượng của pak choi trên kệ ngăn thực phẩm tươi sống của mô hình LGE LINEARCooling. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh tỷ lệ giảm trọng lượng của rau giữa mô hình làm mát tuyến tính và mô hình không làm mát tuyến tính, mô hình làm mát tuyến tính cho thấy tỷ lệ giảm trọng lượng thấp hơn.

4) Chăm sóc ThinQ

-Để sử dụng các tính năng của ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh của mình và kết nối với Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ™ có sẵn trên điện thoại thông minh Android 9.0 trở lên, iOS 16.0 trở lên tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi điện thoại và gia đình và đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™.

-Các chức năng của LG ThinQ™ có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và quốc gia.