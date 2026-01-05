Tủ lạnh LG French Door mặt gương 571L F58BGD

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

1) LinearCooling™

- Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi của model LGE LFB61BLGA. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong sử dụng thực tế.

- Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo thời gian cần thiết để giảm 5% trọng lượng đối với rau cải thìa trên ngăn thực phẩm tươi của model LGE LinearCooling™ LFB61BLGA. Kết quả có thể thay đổi trong sử dụng thực tế.

- Chỉ các model áp dụng.

2) DoorCooling⁺™

- Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG. So sánh thời gian giảm nhiệt độ của bình chứa nước đặt ở ngăn trên cùng của model LGE LFB61BLGA khi lỗ DoorCooling⁺™ đóng và khi lỗ DoorCooling⁺™ mở.

- DoorCooling⁺™ sẽ dừng khi cửa mở.

- Chỉ các model áp dụng.

3) Vi khuẩn

- Vi khuẩn được thử nghiệm: Tụ cầu vàng, E. coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia

4) Hygiene Fresh⁺™

- Số lượng vi khuẩn3) được đếm trước và sau phản ứng dài bốn giờ được tạo ra bằng cách bơm 0,2 ml dung dịch vi khuẩn vào lõi lọc chống khuẩn.

Hiệu quả diệt vi khuẩn3) là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nơi đã quan sát thấy các tác động trực tiếp.

- Hình ảnh này đại diện cho hiệu quả diệt vi khuẩn3) của bộ lọc.

- Được TÜV Rheinland thử nghiệm bằng phương pháp thử nghiệm tham khảo giao thức thử nghiệm ISO27447.

- Kết quả thử nghiệm có thể khác trong điều kiện sử dụng thực tế.

5) Smart Learner

- Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của khoang làm lạnh là 1℃ hoặc 2℃, chức năng này sẽ không được kích hoạt.

- Để sử dụng các tính năng ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng “LG ThinQ” từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối với Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ® có sẵn trên các điện thoại thông minh tương thích với Android phiên bản 7.0 trở lên, iOS phiên bản 14.0 trở lên hoặc các điện thoại thông minh có cấu hình cao hơn.

- Cần có kết nối Dữ liệu Wi-Fi trên điện thoại và tại nhà, cũng như đăng ký sản phẩm với LG ThinQ®. Dịch vụ được cung cấp có thể khác tùy theo quốc gia và model.