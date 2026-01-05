About Cookies on This Site

Tủ lạnh LG French Door mặt gương 571L F58BGD

Tủ lạnh LG French Door mặt gương 571L F58BGD

F58BGD
F58BGD - Mặt trước
Tính năng chính

  • LinearCooling™
  • DoorCooling⁺™
  • FRESHConverter⁺™
  • Hygiene Fresh+™
Thêm

Thể hiện lối sống

Hình ảnh cận cảnh tủ lạnh lg nhiều cửa với nhiều loại trái cây và rau củ tươi.

LinearCooling™

Bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn

Hình ảnh cận cảnh ống dẫn khí làm mát doorcooling trong tủ lạnh lg nhiều cửa.

DoorCooling+™

Làm lạnh nhanh hơn

Hình ảnh cận cảnh tính năng fresh converter trong tủ lạnh lg nhiều cửa.

FRESHConverter+™

Thiết lập nhiệt độ cho từng loại thực phẩm

Hình ảnh cận cảnh tính năng hygiene fresh

Hygiene Fresh+™

Khử mùi hiệu quả

Không gian tủ lạnh rộng rãi

Mở rộng không gian lưu trữ của tủ lạnh, gia tăng thể tích

Tận hưởng không gian lưu trữ rộng rãi với thiết kế tủ lạnh mới này để bảo quản đồ mà không làm chật chội khu bếp.

Tủ lạnh LG cửa kiểu pháp có tổng thể tích lớn hơn, cho phép chứa nhiều loại thực phẩm và đồ uống khác nhau.
LinearCooling™

Bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn

LinearCooling™ làm giảm biến động nhiệt độ, giữ lại hương vị tươi ngon và giữ thực phẩm tươi lên đến 7 ngày(1)

Công nghệ Linear Cooling của tủ lạnh LG giữ thực phẩm tươi lên đến 7 ngày nhờ chức năng kiểm soát nhiệt độ.

Smart Inverter Compressor™

Thực phẩm tươi mà vẫn tiết kiệm điện

LG Smart Inverter Compressor™ tiết kiệm năng lượng bằng cách điều chỉnh tốc độ động cơ.

*Bảo hành 10 năm cho riêng máy nén. Có thể tính thêm chi phí khác ngoài máy nén (Nhân công, Phụ tùng khác, v.v.).

DoorCooling⁺™

Làm lạnh nhanh hơn 49 phút

Đồ uống lạnh nhanh và thực phẩm tươi lâu hơn nhờ công nghệ làm lạnh từ cửa DoorCooling⁺™.

Công nghệ door cooling của tủ lạnh lg instaview giúp duy trì nhiệt độ làm lạnh thực phẩm và đồ uống ổn định.
Gia đình hạnh phúc tận hưởng thời gian nấu nướng với các nguyên liệu tươi ngon được bảo quản bởi tủ lạnh LG French Door.

FRESHConverter+™

Thiết lập nhiệt độ cho từng loại thực phẩm

Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp với thịt, cá và rau. Ngăn đông mềm FRESHConverter+™ (dung tích lớn 20.4L) cho phép linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại thực phẩm, giúp tối ưu bảo quản và giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

*Có thể thay đổi cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn nút chọn. Có ba chế độ khác nhau: Thịt, Cá và Rau củ.

Hygiene Fresh⁺™

Diệt vi khuẩn và khử mùi, tăng độ tươi ngon

Giữ cho không khí bên trong tủ lạnh luôn sạch với công nghệ Hygiene Fresh⁺™, giúp khử mùi và diệt tới 99,999%4) vi khuẩn3)

Hệ thống làm đá tự động

Làm nhiều đá mà không cần nối đường cấp nước

Tiết kiệm thời gian và công sức với chức năng làm đá tiện lợi và lưu trữ đá tự động.

Hệ thống làm đá tự động của tủ lạnh lg cửa kiểu pháp, làm và lưu trữ đá.

*Hệ thống sẽ tự động làm đá nếu bạn đổ nước vào bình nước.

 Ngăn lấy nước ngoài  

Ở gần bên để luôn đủ nước

Nước mát lấy trực tiếp từ cửa tủ lạnh, luôn đủ nước với Ngăn lấy nước ngoài  

Chế độ làm sạch tủ

Vệ sinh tủ lạnh không cần nhắc nhở hay rút phích cắm

Dễ dàng vệ sinh mà không cần phải rút phích nguồn hoặc tắt chuông báo tủ lạnh.

Tính năng vệ sinh của tủ lạnh LG French Door cho phép người dùng vệ sinh ngăn đá mà không khiến chuông báo tủ lạnh kêu.

*Nhấn nút Chế độ làm sạch tủ trong 3 giây sẽ kích hoạt Chế độ làm sạch tủ. Chế độ làm sạch tủ sẽ được kích hoạt trong 15 phút.
*Khi kích hoạt Chế độ làm sạch tủ, luồng khí lạnh và chuông báo sẽ tắt nhưng đèn LED vẫn sáng.

Thiết kế Mặt gương Phẳng Cao cấp

Nhà bếp tao nhã với thiết kế đẳng cấp

Thiết kế mặt cửa gương phẳng cao cấp không chỉ mang đến nét thanh lịch, mà còn giúp ngăn ngừa trầy xước và giữ bền màu.

Metal Fresh™

Viền kim loại cho vẻ ngoài phong cách

Chi tiết màu bạc viền quanh các kệ và ngăn kéo mang lại cảm giác cao cấp và thanh lịch cho không gian bên trong.

Smart Learner

Làm mát thông minh nhờ khả năng phân tích dữ liệu

Công nghệ Smart Fresh Air phân tích thói quen sử dụng để điều chỉnh mức sử dụng năng lượng5) và ngăn ngừa tình trạng nhiệt độ tăng cao đột ngột khi mở cửa tủ lạnh.

Tủ lạnh lg phân tích thói quen sử dụng để giảm thiểu công suất tiêu thụ không cần thiết vào các đêm ít sử dụng tủ lạnh.

Đêm

Tủ lạnh lg cửa kiểu pháp phân tích thói quen sử dụng bằng cách ghi nhận thời gian mở cửa thường xuyên để ngăn ngừa tình trạng nhiệt độ tăng cao đột ngột.

Ngày

LG ThinQ®

Giữ mát từ mọi nơi với LG ThinQ®

Trợ lý gia đình LG ThinQ® cung cấp giải pháp thông minh cho các thiết bị gia dụng, mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho ngôi nhà.

*LG SmartThinQ hiện đã được đổi tên thành LG ThinQ®.
*Chức năng ThinQ® có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia. Hãy xác nhận với nhà bán lẻ tại địa phương hoặc LG để biết tính khả dụng của dịch vụ.

Thiết kế mới, cải tiến mới

Căn bếp hiện đại mang hơi thở cổ điển bên trong thiết kế thanh lịch của tủ lạnh LG French Door với cửa mặt gương đen.
Phòng khách và căn bếp ấm cúng cùng thiết kế thanh lịch của tủ lạnh LG French Door với cửa mặt gương.
Tủ lạnh lg cửa kiểu pháp với mặt gương đen giúp hoàn thiện không gian căn bếp thật phong cách.

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế. 

 

1) LinearCooling™

- Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi của model LGE LFB61BLGA. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong sử dụng thực tế.

- Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo thời gian cần thiết để giảm 5% trọng lượng đối với rau cải thìa trên ngăn thực phẩm tươi của model LGE LinearCooling™ LFB61BLGA. Kết quả có thể thay đổi trong sử dụng thực tế.

- Chỉ các model áp dụng. 

 

2) DoorCooling⁺™

- Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG. So sánh thời gian giảm nhiệt độ của bình chứa nước đặt ở ngăn trên cùng của model LGE LFB61BLGA khi lỗ DoorCooling⁺™ đóng và khi lỗ DoorCooling⁺™ mở.

- DoorCooling⁺™ sẽ dừng khi cửa mở.

- Chỉ các model áp dụng.

 

3) Vi khuẩn

- Vi khuẩn được thử nghiệm: Tụ cầu vàng, E. coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia

 

4) Hygiene Fresh⁺™

- Số lượng vi khuẩn3) được đếm trước và sau phản ứng dài bốn giờ được tạo ra bằng cách bơm 0,2 ml dung dịch vi khuẩn vào lõi lọc chống khuẩn.

Hiệu quả diệt vi khuẩn3) là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nơi đã quan sát thấy các tác động trực tiếp.

- Hình ảnh này đại diện cho hiệu quả diệt vi khuẩn3) của bộ lọc.

- Được TÜV Rheinland thử nghiệm bằng phương pháp thử nghiệm tham khảo giao thức thử nghiệm ISO27447.

- Kết quả thử nghiệm có thể khác trong điều kiện sử dụng thực tế.

 

5) Smart Learner

- Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của khoang làm lạnh là 1℃ hoặc 2℃, chức năng này sẽ không được kích hoạt.

- Để sử dụng các tính năng ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng “LG ThinQ” từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối với Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ® có sẵn trên các điện thoại thông minh tương thích với Android phiên bản 7.0 trở lên, iOS phiên bản 14.0 trở lên hoặc các điện thoại thông minh có cấu hình cao hơn.

- Cần có kết nối Dữ liệu Wi-Fi trên điện thoại và tại nhà, cũng như đăng ký sản phẩm với LG ThinQ®. Dịch vụ được cung cấp có thể khác tùy theo quốc gia và model.

Câu hỏi thường gặp

Câu Hỏi Thường Gặp

Tủ lạnh InstaView™ đem lại những lợi ích gì?

Trả lời

Với công nghệ InstaView™ vượt trội của LG, bạn không cần phải mở cửa Tủ lạnh LG để biết bên trong có gì. Đơn giản chỉ cần gõ hai lần lên tấm kính tối màu và nó sẽ sáng lên để cho bạn kiểm tra mọi thứ bên trong. Tại sao? Tính năng này giúp bạn không phải mở cửa tủ gây thất thoát khí lạnh; nhờ đó giúp duy trì nhiệt độ trong tủ lạnh ổn định, giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon trong thời gian dài hơn và hạn chế mức sử dụng năng lượng dùng để làm mát lại tủ sau khi thất thoát khí lạnh. Đó là cách đơn giản và hiệu quả để xem bên trong Tủ lạnh LG mà không cần mở cửa tủ.

Câu Hỏi Thường Gặp

Làm cách nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trên Tủ lạnh LG?

Trả lời

Hãy sử dụng Bảng điều khiển trên cánh cửa hoặc bên trong tủ lạnh để thiết lập hoặc điều chỉnh nhiệt độ cho tủ lạnh của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Ứng dụng LG ThinQ® để thay đổi cài đặt nhiệt độ từ xa thông qua điện thoại thông minh cho các model được hỗ trợ.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi nên cân nhắc gì khi mua tủ lạnh?

Trả lời

LG cung cấp một loạt sản phẩm Tủ lạnh thời trang, tiết kiệm điện với vô số tính năng đột phá. LG đem đến lựa chọn Tủ lạnh hoàn hảo cho mọi gia đình, từ Cửa kiểu Pháp rộng rãi và Multi-Door thuận tiện, cho tới công nghệ InstaView Door-in-Door®, model Combi và Mỏng. Nếu bạn đang thiết kế phòng bếp từ đầu, thật dễ dàng để đưa vào thiết bị mơ ước của mình; nếu bạn có sẵn chỗ trống cần bổ khuyết, bạn có thể thấy lựa chọn của mình bị quyết định bởi không gian. Sau khi bạn đã quyết định chiếc Tủ lạnh phù hợp nhất với phong cách của mình, hãy xem xét đến không gian lưu trữ, công nghệ làm lạnh tiên tiến giúp giữ đồ ăn tươi lâu hơn, các tính năng thuận tiện như cửa rót nước có đường ống hoặc không đường ống, cửa rót nước UVnano®, kệ có thể gập lại và Hệ thống làm đá Craft Ice™. Đừng quên kiểm tra chỉ số tiết kiệm năng lượng của thiết bị cũng như chế độ bảo hành của sản phẩm.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi cần tủ lạnh có kích cỡ nào?

Trả lời

Điều này phụ thuộc vào số lượng thành viên trong hộ gia đình bạn, theo quy tắc đơn giản sau: Công suất: Gia đình nhỏ 1-2 người chọn tủ lạnh có dung tích khoảng 340-400L; gia đình 3-4 người chọn tủ lạnh có dung tích khoảng 400-600L; gia đình có nhiều thành viên hơn nên dùng tủ lạnh có dung tích từ 600L trở lên. Các model cửa kiểu Pháp đem đến thêm không gian rộng rãi để lưu trữ các món đồ như khay hoặc đĩa. Với mong muốn mọi khách hàng đều tìm được Tủ lạnh phù hợp với mình, LG đã cho ra mắt nhiều lựa chọn về kích cỡ cho từng dòng sản phẩm.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

F58BGD

Thông số chính

  • DUNG TÍCH - Dung tích sử dụng (L)

    571

  • KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG - Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)

    835 x 1777 x 736

  • HIỆU SUẤT - Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)

    596

  • HIỆU SUẤT - Máy nén

    Máy nén biến tần thông minh (BLDC)

  • TÍNH NĂNG - InstaView

    Không

  • TÍNH NĂNG - Door-in-Door

    Không

  • CÔNG NGHỆ THÔNG MINH - ThinQ (Wi-Fi)

  • VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN - Hoàn thiện (Cửa)

    Màu đen

Tất cả thông số

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

  • Loại sản phẩm

    Nhiều cửa

VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN

  • Hoàn thiện (Cửa)

    Màu đen

  • Kiểu tay cầm

    Không

  • Cửa (Vật liệu)

    Kính

  • Ống dẫn kim loại phẳng (Kim loại mới)

    Màu trắng (bên trong tủ)

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Chẩn đoán thông minh

DUNG TÍCH

  • Dung tích sử dụng (L)

    571

  • Dung tích tổng (L)

    629

  • Dung tích ngăn đông (L)

    176

  • Dung tích ngăn mát (L)

    395

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

  • Trọng lượng đóng gói (Kg)

    120

  • Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)

    835 x 1777 x 736

  • Trọng lượng sản phẩm (Kg)

    114

ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH

  • Màn hình LED bên trong

    Màn hình LED

  • Đông nhanh

  • Cảnh báo cửa

HỆ THỐNG ĐÁ & NƯỚC

  • Máy làm đá tự động

  • Ngăn lấy nước ngoài & đá

    Chỉ lấy nước ngoài

  • Máy làm đá_Thủ công

    Không

TÍNH NĂNG

  • Làm mát cửa +

  • Door-in-Door

    Không

  • InstaView

    Không

  • LINEAR Cooling

  • Thời gian dọn dẹp

  • Chất làm lạnh

    R600a

HIỆU SUẤT

  • Máy nén

    Máy nén biến tần thông minh (BLDC)

  • Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)

    596

  • Nhãn năng lượng

    3 sao

KHOANG CHẤT LÀM LẠNH

  • Hygiene Fresh+

  • Giỏ cửa_Trong suốt

    6

  • Giá_Gấp gọn

    Không

  • Đèn tủ lạnh

    LED phía trên

  • Giá_Kính cường lực

    2

  • Hộp đựng rau

    Có (2)

KHOANG TỦ ĐÔNG

  • Giỏ cửa_Trong suốt

    Không

  • Ngăn kéo_Tủ đông

    4 Trong suốt

  • Đèn tủ đông

    LED phía trên

  • Giá_Kính cường lực

    Không

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 