Tủ lạnh ngăn đá trên 266L đen bóng T26BG

LG cung cấp một loạt sản phẩm Tủ lạnh thời trang, tiết kiệm năng lượng với nhiều tính năng thông minh. Từ tủ Side-by-Side rộng rãi và French door thuận tiện, cho tới công nghệ InstaView™ Door-in-Door™, các mẫu tủ lạnh ngăn đá trên, ngăn đá dưới LG đem đến Tủ lạnh hoàn hảo cho mọi gia đình. Nếu bạn đang thiết kế phòng bếp từ đầu, thật dễ dàng để đưa vào thiết bị mơ ước của mình; nếu bạn có sẵn chỗ trống cần bổ khuyết, bạn có thể thấy lựa chọn của mình bị quyết định bởi không gian. Sau khi bạn đã quyết định chiếc Tủ lạnh phù hợp nhất với phong cách của mình, hãy xem xét đến không gian lưu trữ, công nghệ làm lạnh tiên tiến giữ cho các món đồ ăn tươi lâu hơn, các tính năng thuận tiện như Hoàn toàn không đóng tuyết, máy cấp nước và máy làm đá tự động làm sạch bằng UVnano, kệ có thể gập lại và hệ thống ngăn kéo FRESHBalancer™. Đừng quên kiểm tra mức tiết kiệm năng lượng và bảo hành của sản phẩm.