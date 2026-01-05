TV 4K LG Micro RGB evo AI MRGB95 2026 100 inch

100MRGB96BS
Hình ảnh mặt trước của TV 4K LG Micro RGB evo AI MRGB95 2026 100 inch 100MRGB96BS
The front view of LG Micro RGB evo AI MRGB95, released in 2026, displays a vivid, crystalline image of sharply defined red, green, and blue facets, featuring 100-inch display, webOS, RGB Primary Color Ultra, and the α11 AI Processor 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra, shows a flower image on the screen, with precisely controlled red, green, and blue light from distinct Micro RGB engines for balanced color and refined contrast.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Micro RGB on the right, used in LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown in comparison with Mini LED on the left, highlighting smaller red, green, and blue light elements for pinpoint brightness and precise color control.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, offering up to 100 inches, is wall-mounted in a spacious modern living room. Displaying a vivid, colorful landscape that highlights rich color and fine detail, elevating the interior to a new level.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 is seamlessly wall-mounted in a spacious black-toned room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.
Tính năng chính

  • Màu sắc đột phá với khả năng kiểm soát ánh sáng Micro RGB độc lập, đạt chứng nhận 100% độ phủ ba hệ màu
  • Chứng nhận đạt 100% Độ phủ màu trên cả ba tiêu chuẩn BT.2020, DCI-P3 và Adobe RGB
  • Hàng nghìn vùng tối được vận hành bởi bộ xử lý AI alpha 11, mang đến độ tương phản vượt trội
  • Bộ xử lý AI alpha 11 Gen 3 4K mới với Dual AI Engine kế thừa công nghệ từ LG OLED, khai mở trải nghiệm thị giác 4K đỉnh cao nhờ sức mạnh trí tuệ nhân tạo
  • Tần số quét lên đến 330Hz cho trải nghiệm chơi game siêu mượt cùng công nghệ Motion Booster 330
Thêm
Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 – Hạng mục Công nghệ hình ảnh cho màn hình MRGB95 100-inch

Giải thưởng CES Innovation (MRGB95, 100")

Công nghệ hình ảnh

Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 – Hạng mục An ninh mạng cho LG Shield

Giải thưởng CES Innovation – Honoree (LG Shield)

An ninh mạng

Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 – Hạng mục Trí tuệ nhân tạo dành cho Multi-AI.

Giải thưởng CES Innovation – Honoree (Multi-AI)

Trí tuệ nhân tạo

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice vinh danh Hệ điều hành Smart TV tốt nhất trong 8 năm liên tiếp, bao gồm giai đoạn 2025/26.

AVForums Editor’s Choice – Hệ điều hành Smart TV tốt nhất 2025/26

8 năm liên tiếp dẫn đầu hệ điều hành Smart TV

*Consumer Technology Association (CTA) cho biết giải thưởng CES Innovation Awards được xét duyệt dựa trên các tài liệu mô tả do đơn vị tham gia gửi đến ban giám khảo. CTA không xác minh độ chính xác của các nội dung hoặc tuyên bố trong hồ sơ và không trực tiếp kiểm nghiệm sản phẩm được trao giải.

Tại sao Micro RGB evo xứng tầm?

LG Micro RGB evo AI MRGB95 với sức mạnh từ công nghệ RGB Primary Color Ultra tái hiện hình ảnh đóa hoa rực rỡ, nhờ khả năng kiểm soát chính xác ánh sáng đỏ, xanh lá và xanh dương từ các công cụ Micro RGB AI riêng biệt, mang đến sắc màu sống động và chân thực tuyệt đối

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 với chứng nhận 100% độ phủ ba hệ màu lấp đầy màn hình bằng các dải màu đỏ, xanh lá và xanh dương chuyển tiếp mượt mà, rực rỡ; đạt độ bao phủ 100% cho các chuẩn màu BT2020, DCI-P3 và Adobe RGB

Chứng nhận 100% độ phủ ba hệ màu

LG Micro RGB evo AI MRGB95 mang đến độ tương phản ấn tượng nhờ công nghệ Micro Dimming Ultra, hiển thị hàng triệu điểm ảnh với khả năng phân tách màu sắc toàn phổ chuẩn xác được vận hành bởi bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 với Dual AI Engine

Micro Dimming Ultra, Stunning Contrast

LG Micro RGB evo AI MRGB95 sở hữu bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 thế hệ mới, với hình ảnh con chip tỏa ánh tím rực rỡ trên bảng mạch tối, làm nổi bật sức mạnh công nghệ Dual AI Engine

Bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 thế hệ mới

LG Micro RGB evo AI MRGB95 được trang bị webOS Multi-AI thắng giải, hiển thị trên nền tối với logo Microsoft Copilot và Google Gemini, cho thấy khả năng truy cập các dịch vụ AI trực tiếp qua giao diện TV.

Giải thưởng webOS Multi AI

Biểu tượng LG Shield xuất hiện trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ của webOS đối với quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống.

An toàn với LG Shield

Micro RGB evo đã nâng tầm công nghệ Micro RGB như thế nào?

Được đúc kết từ 13 năm kinh nghiệm với OLED, Micro RGB evo là thế hệ TV RGB đầu tiên của chúng tôi — một bước tiến hóa đột phá vượt xa chuẩn mực Micro RGB thông thường. Với chứng nhận 100% độ phủ ba hệ màu, màu sắc giờ đây trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Sở hữu bộ xử lý alpha 11 AI tương đương các dòng OLED với khả năng điều khiển 8,3 triệu điểm ảnh kết hợp cùng Micro RGB Engine giúp Micro RGB Technology và Micro Dimming Ultra tận dụng độ chính xác cấp điểm ảnh, tốc độ và sức mạnh của OLED evo để kiểm soát ánh sáng RGB cực kỳ chính xác. Mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động mà chỉ Micro RGB evo mới có thể tạo ra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 – bước tiến mới của công nghệ màu sắc, tái hiện hình ảnh tinh thể rực rỡ với các màu đỏ, xanh lá và xanh dương sắc nét. Sản phẩm được trang bị độ phủ màu 100% theo ba chuẩn BT2020, DCI-P3 và Adobe RGB, cùng bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 Dual Engine và Motion Booster 330Hz với VRR 165Hz

Micro RGB Technology

RGB LED nhỏ nhất từ trước đến nay của LG, mang đến khả năng tái tạo màu sắc và chi tiết cực kỳ chính xác

Vô số đèn micro RGB có kích thước nhỏ hơn cả Mini LED mang đến khả năng kiểm soát độ sáng và màu sắc chính xác đến từng điểm ảnh, tạo nên độ sắc nét và độ tương phản chi tiết vượt trội, vượt xa cả Mini LED trên QNED evo1)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95, với công nghệ Micro RGB Technology, thể hiện bước tiến từ Mini LED sang Micro RGB nhỏ hơn, với các phần tử ánh sáng đỏ, xanh lá và xanh dương phát ra độ sáng chính xác theo từng điểm, mang lại khả năng kiểm soát màu sắc cực kỳ chính xác

RGB Primary Color Ultra với Micro RGB Control

Màu sắc đột phá với chứng nhận 100% độ phủ ba hệ màu

Micro RGB evo sử dụng hệ đèn nền đỏ, xanh lá và xanh dương được điều khiển độc lập, cho phép kiểm soát ánh sáng và màu sắc ở cấp độ vi mô, tái hiện phổ màu rộng hơn với độ sống động và độ chính xác cao. Micro RGB evo sở hữu khả năng kiểm soát màu siêu tinh vi với Micro RGB, đồng thời là chiếc TV duy nhất đạt độ phủ màu 100% trên ba hệ sắc BT2020, DCI-P3 và Adobe RGB, mang đến dải màu cực rộng, đáp ứng hoàn hảo từ HDR Cinema, chỉnh sửa nội dung số cho đến các công nghệ hiển thị thế hệ mới2)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95, được trang bị RGB Primary Color Ultra với Micro RGB Control, giúp kiểm soát ánh sáng RGB chuẩn xác từ các Micro RGB Engine riêng biệt, tái hiện hình ảnh đóa hoa với sắc màu phong phú, cân bằng cùng độ tương phản tinh tế

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, sở hữu công nghệ kiểm soát màu siêu tinh vi của Micro RGB, mang đến độ phủ màu 100% chuẩn BT2020, DCI-P3 và Adobe RGB, được chứng nhận bởi Intertek

Micro Dimming Ultra

Hàng nghìn vùng dimming được vận hành bởi bộ xử lý alpha 11 AI mạnh mẽ, mang đến độ tương phản vượt trội

Bộ xử lý alpha 11 AI từ OLED, có khả năng kiểm soát 8,3 triệu điểm ảnh, vận hành và điều khiển hàng nghìn vùng dimming trên Micro RGB evo, mang đến hình ảnh với độ tương phản ấn tượng và chi tiết tinh tế.3)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 với Micro Dimming Ultra tái hiện khung cảnh sinh vật biển sống động, với khả năng phân tách màu sắc chuẩn xác trên hơn 8,3 triệu điểm ảnh, được tăng cường bởi hàng nghìn vùng dimming dưới sự vận hành của bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3

Bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 với Dual AI Engine

Bộ xử lý AI mới, nay tích hợp với Dual AI Engine

Kế thừa từ LG OLED, bộ xử lý alpha 11 AI với khả năng xử lý chính xác đến từng điểm ảnh nay được trang bị Dual AI Engine hoàn toàn mới và vận hành trên Micro RGB evo. Không chỉ dừng lại ở AI đơn, Dual AI Engine đồng thời tinh chỉnh độ sắc nét và kết cấu hình ảnh, mang đến chất lượng 4K không chỉ sắc nét hơn mà còn tự nhiên hơn.4)

 

Bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 trên LG Micro RGB evo AI MRGB95 tỏa ánh sáng tím trên bảng mạch, làm nổi bật Dual AI Engine, mang lại hiệu năng vượt trội với NPU nhanh gấp 5.6 lần, CPU nhanh hơn 50% và GPU mạnh hơn 70%

Lý do tin dùng TV LG AI?

LG AI TV tối ưu hình ảnh và âm thanh, đồng thời nâng cấp cuộc sống hằng ngày với AI Hub – Trải nghiệm cá nhân hóa từ AI

Khám phá thêm về LG AI TV

AI HDR Remastering

Nâng cấp từng khung hình chuẩn chất lượng HDR

AI tự động tối ưu màu sắc, độ sáng và độ tương phản, đồng thời nâng cấp chất lượng hình ảnh SDR lên chuẩn HDR để mang lại hình ảnh sống động và chân thực hơn.

Khám phá 3 lợi ích nổi bật của AI Hub

Tìm kiếm Multi AI nâng cao với Google Gemini và Microsoft Copilot

Chỉ cần nói điều bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn mô hình AI phù hợp nhất với mình. Hệ thống sẽ kết nối với nhiều mô hình AI để mang lại kết quả phong phú và chính xác hơn.8)

 

Nhận đề xuất nội dung và thông tin cá nhân hóa

AI Concierge gợi ý nội dung và cập nhật phù hợp với sở thích của bạn. In This Scene cung cấp các đề xuất và thông tin liên quan dựa trên nội dung bạn đang xem, trong khi Generative AI cho phép tìm kiếm và tạo hình ảnh.9)

 

LG AI TV nhận diện giọng nói và đưa bạn đến My Page được cá nhân hóa riêng

Trong My Page, bạn có thể xem mọi thông tin trong một màn hình, từ thời tiết, lịch, tiện ích cho đến tỷ số các môn thể thao yêu thích.10)

 

Huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026 được hiển thị trên nền tối. Kiến trúc Multi-AI được vinh danh trong hạng mục Trí tuệ nhân tạo.

Đạt giải thưởng Multi AI webOS

webOS đạt giải được bảo vệ với LG Shield

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice xuất hiện trên nền tối dành cho LG webOS 25, được vinh danh là Best Smart TV System 2025/2026.

8 năm liên tiếp dẫn đầu Hệ điều hành Smart TV

Biểu tượng LG Shield được hiển thị trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, làm nổi bật khả năng bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn hệ thống của webOS. Đồng thời xuất hiện huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Bảo mật đáng tin cậy

7 công nghệ cốt lõi của LG Shield giúp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn, bao gồm lưu trữ và quản lý dữ liệu bảo mật, thuật toán mật mã an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn phần mềm, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập, truyền dữ liệu an toàn, phát hiện và phản hồi sự kiện bảo mật, cùng quản lý cập nhật bảo mật.12)

 

Bảo mật đáng tin cậy Khám phá thêm về LG Shield

webOS Re:New Program

Nâng cấp hệ điều hành miễn phí tối đa 5 năm13)

LG Quad Protection được thể hiện qua bốn biểu tượng bảo vệ trên nền vàng. Mỗi biểu tượng bao gồm Bảo vệ chống sét đánh, Bảo vệ chống ẩm, Bảo vệ chống sốc điện và Bảo vệ webOS với LG Shield.

LG Quad Protection

Bền bỉ hoạt động với LG Quad Protection

Từ phần cứng đến phần mềm, TV LG của bạn luôn được bảo vệ. Các tụ điện tích hợp giúp bảo vệ trước điện áp cao, bao gồm cả sét đánh, trong khi chất bán dẫn được thiết kế với khả năng chống sốc điện. Silicon gel và lớp phủ bảo vệ giúp che chắn chipset khỏi độ ẩm, đồng thời dữ liệu của bạn cũng luôn an toàn và bảo mật với LG Shield.

AI Magic Remote

Mở khóa mọi trải nghiệm AI chỉ với nút bấm AI

Chỉ cần một nút bấm AI để truy cập và điều khiển tất cả các tương tác do AI hỗ trợ. Cuộn và yêu cầu bằng giọng nói, mọi thao tác điều khiển trở nên nhanh chóng và dễ dàng.14)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 hiển thị AI Hub cho trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, xung quanh là các nhãn Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Thiết kế nâng tầm không gian sống

Khám phá kho kiệt tác nghệ thuật không giới hạn với LG Gallery+

LG Gallery+

Trang trí không gian sống với kho tàng nội dung nghệ thuật phong phú

LG Gallery+ cho phép bạn truy cập hơn 100+ tác phẩm nghệ thuật, video ambient và nhiều nội dung hình ảnh khác để nâng tầm không gian sống. Với thư viện được cập nhật thường xuyên, bạn có thể cá nhân hóa ngôi nhà bằng những nội dung được tinh chọn phù hợp với phong cách của mình.18)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 với LG Gallery+ cùng BGM và Music Lounge hiển thị cảnh “Forest Evening” – hồ nước trong rừng lúc hoàng hôn trên màn hình, kèm bảng giao diện Music Lounge để điều khiển nhạc theo tâm trạng, phát qua Bluetooth và các tùy chọn điều khiển khác.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM với Music Lounge

Tạo bầu không khí hoàn hảo với âm nhạc chuẩn bài

Tạo nên không gian phù hợp với âm nhạc hòa hợp cùng hình ảnh hiển thị. Bạn có thể sử dụng nhạc được đề xuất theo sở thích, hoặc kết nối qua Bluetooth để phát các bản nhạc của riêng mình.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 hiển thị lưới ảnh từ Google Photos với các khoảnh khắc gia đình, trong khi điện thoại hiển thị danh sách album với album “Family Trip” được bật.

Ảnh của tôi

Dễ dàng truy cập Google Photos và trưng bày những khoảnh khắc đáng nhớ

Kết nối tài khoản Google Photos với TV một cách thuận tiện chỉ bằng điện thoại của bạn. Dễ dàng cá nhân hóa không gian sống bằng cách sử dụng những hình ảnh từ thư viện ảnh cá nhân.21)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 được gắn trên tường màu xanh lá cây phía trên một bảng điều khiển màu đỏ, hiển thị bảng thông tin bao gồm thời tiết, tỷ số thể thao, lịch phát sóng TV và Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Bảng thông tin

Cập nhật toàn diện với bảng điều khiển cá nhân hóa

Nắm bắt những thông tin quan trọng chỉ trong một cái nhìn. Nhận cập nhật thời tiết, thông báo thể thao, xem Google Calendar, và thậm chí thiết lập thông báo cho Home Hub, lịch hẹn xem TV và nhiều hơn nữa.

Chế độ Gallery

Chuyển đổi liền mạch từ TV sang tác phẩm nghệ thuật

Khi Gallery Mode được bật, TV của bạn vẫn có thể tiết kiệm năng lượng ngay cả khi đang hiển thị các tác phẩm nghệ thuật bạn đã chọn, mang lại vẻ đẹp phong cách và tinh tế cho không gian sống.

Tự động điều chỉnh độ sáng

Độ sáng tối ưu trong mọi điều kiện ánh sáng

Brightness Control tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên ánh sáng môi trường, đảm bảo hình ảnh rõ ràng và dễ nhìn trong mọi không gian.22)

 

Cảm biến chuyển động

Phản hồi thông minh theo sự hiện diện của bạn

Cảm biến chuyển động cho phép TV phản hồi một cách thông minh, tự động chuyển đổi chế độ tùy theo việc bạn có ở gần hay không.23)

 

LG Channels

Kho tàng giải trí miễn phí

LG Channels tập hợp nhiều nội dung đa dạng từ các nền tảng truyền hình trực tiếp và theo yêu cầu vào một trung tâm duy nhất, giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung yêu thích.24)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Smart Connectivity

Home Hub – Nền tảng thông minh all-in-one

Home Hub giúp kết nối toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà của bạn vào cùng một hệ thống. Dễ dàng kết nối, điều khiển và tương tác với các thiết bị IoT trong nhà thông qua Google Home và nhiều nền tảng khác.25)

 

Bước vào thế giới giải trí được tối ưu để chinh phục mọi chiến thắng

Ultimate Gameplay

Sẵn sàng chiến thắng với tần số quét tăng cường lên đến 330Hz

Bứt phá tốc độ cùng trải nghiệm gaming đỉnh cao với 165Hz, AMD FreeSync Premium và VRR. Với Motion Booster nâng cao tần số làm tươi giúp giảm nhòe chuyển động, kết hợp cùng bộ điều khiển đầu tiên đạt chứng nhận BT ULL, mang đến hiệu năng vượt trội, lý tưởng cho các game cạnh tranh.26)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 với Ultimate Gameplay tái hiện khung cảnh đua xe tốc độ cao đầy sống động, kèm hình ảnh so sánh làm nổi bật công nghệ Motion Booster 330 giúp giảm nhòe chuyển động, đồng thời hỗ trợ 165Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG và GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 với NVIDIA GeForce NOW hiển thị Borderlands 4 trên màn hình cùng logo GeForce NOW, cho thấy khả năng truy cập cloud gaming trực tiếp trong giao diện TV.

NVIDIA GeForce NOW

Cloud gaming HDR 4K 120Hz đầu tiên trên thế giới

Chơi game 4K 120Hz HDR trực tiếp trên TV ngay cả khi không cần thiết bị bổ sung thông qua NVIDIA GeForce NOW. Được vận hành bởi kiến trúc NVIDIA Blackwell, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm cloud gaming cao cấp với hiệu năng GeForce RTX 5080.27)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 với Bluetooth Ultra Low Latency hiển thị tay cầm chơi game không dây “Razer Wolverine V3 Bluetooth” trên màn hình, cho thấy khả năng tối ưu tay cầm Bluetooth cho trải nghiệm chơi game phản hồi nhanh chóng.

Bluetooth Ultra Low Latency

TV đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tay cầm Bluetooth Ultra Low Latency

Trải nghiệm cloud gaming hiệu năng cao với độ trễ cực thấp nhờ hỗ trợ Bluetooth Ultra Low Latency Controller, giúp giảm độ trễ đầu vào xuống dưới 2,5ms. Tận hưởng khả năng điều khiển mượt mà và phản hồi nhanh, mang lại cảm giác như kết nối có dây, ngay cả khi chơi game trên nền tảng đám mây.28)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Truy cập vào tất cả các trò chơi yêu thích của bạn

Khám phá hàng nghìn trò chơi từ NVIDIA GeForce NOW, các ứng dụng webOS và nhiều nền tảng khác. Dễ dàng tìm game phù hợp với điều khiển hoặc tay cầm, đồng thời thi đấu với những người chơi khác thông qua Challenge Mode.29)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Game Dashboard & Optimizer

Dễ dàng tinh chỉnh cài đặt game theo phong cách chơi của bạn

Tùy chỉnh trải nghiệm chơi game một cách dễ dàng với Game Dashboard để điều khiển nhanh theo thời gian thực, và Game Optimizer để tinh chỉnh các thiết lập theo sở thích của bạn. Điều chỉnh tần số quét, độ trễ và các chế độ hiển thị để tối ưu hóa mọi ván game một cách thuận tiện.

Đắm chìm trong từng trận đấu thể thao

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast với AI Concierge hiển thị một trận bóng đá trực tiếp, cùng bảng AI trên màn hình cung cấp dự đoán, phân tích trận đấu và dữ liệu giải đấu, cho thấy AI phân tích diễn biến trận đấu để dự đoán kết quả.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 với công nghệ TruMotion làm nổi bật khả năng làm mượt chuyển động trong cảnh bóng đá chia màn hình, tạo sự tương phản giữa hình ảnh mờ nhòe khi TruMotion Tắt và chuyển động sắc nét, rõ ràng khi TruMotion Bật để nhấn mạnh độ rõ nét trong các môn thể thao tốc độ cao.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 hiển thị cảnh phim có nhân vật đang lái xe, sau đó thông báo Sports Alert cho trận bóng đá đang diễn ra xuất hiện với tỉ số theo thời gian thực, và khi nhấn vào TV sẽ chuyển ngay sang trận đấu trực tiếp.
Sports Forecast by AI Concierge

Nhận ngay dự đoán trận đấu từ AI

AI phân tích số liệu và phong độ của đội bóng để đưa ra dự đoán kết quả trận đấu. Cổ vũ cuồng nhiệt hơn khi bạn theo dõi trận đấu cùng những phân tích và dự đoán do AI tạo ra.30)

 

TruMotion

Mượt mà chuyển động cho từng thể loại nội dung

AI Genre Selection nhận diện thể loại nội dung và TruMotion sẽ điều chỉnh mức độ giảm giật hình để áp dụng mức làm mượt phù hợp, mang đến trải nghiệm xem tự nhiên cho phim ảnh, thể thao và nhiều nội dung khác.

Sports Alert

Thiết lập thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào

Nắm bắt mọi diễn biến của trận đấu. Thiết lập Sports Alert để nhận thông báo về lịch thi đấu, tỉ số và nhiều thông tin khác của đội bóng bạn yêu thích.

Điện ảnh chân thực, tái hiện chuẩn mực

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Mang tới độ tương phản sắc nét và sắc màu phong phú hơn, FILMMAKER MODE tự động điều chỉnh theo môi trường xung quanh để duy trì chất lượng hình ảnh nguyên bản chuẩn ý đồ của đạo diễn.31)

 

Dolby Atmos

Bằng cách tái tạo âm thanh như các đối tượng âm thanh 360° sống động thay vì các kênh âm thanh cố định, hệ thống mang đến không gian rạp chiếu phim tại gia, nơi từng chi tiết và chiều sâu âm thanh được giữ trọn vẹn đúng với bối cảnh của cảnh phim.

LG Sound Suite nâng tầm khung hình, lấp đầy thanh âm

WOW Orchestra

Âm thanh vòm trọn vẹn từ TV LG và Soundbar đồng bộ

Khi TV và Soundbar hoạt động đồng bộ, hệ thống mở rộng độ sâu và hướng âm, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm bao trùm và sống động hơn.33)

 

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm điều khiển và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Accessibility

Tính năng hỗ trợ giúp trải nghiệm xem trở nên toàn diện hơn

TV LG được thiết kế hướng đến khả năng tiếp cận cho mọi người, với các tính năng như Bộ lọc điều chỉnh màu, Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, và kết nối trực tiếp với các thiết bị hỗ trợ thính giác.

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

1)*Micro RGB của LG là công nghệ màu dựa trên hệ thống Multi LED, sử dụng các đèn LED có kích thước nhỏ hơn Mini LED của LG, mang lại khả năng tái tạo dải màu rộng.

 

2)*Màn hình LG Mini RGB đạt chứng nhận 100% độ phủ ba hệ màu từ Intertek, được đo lường theo tiêu chuẩn IDMS v1.2 điều 5.18

 

3)*Hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa,

 

4)*So với Bộ xử lý AI alpha 9 4K Gen8 năm 2025 dựa trên kết quả so sánh thông số kỹ thuật nội bộ

 

5)*AI Picture Pro hoạt động với mọi nội dung có bản quyền trên các dịch vụ OTT.

*Hình ảnh được nâng cấp lên chất lượng gần 4K. Kết quả có thể khác nhau tùy theo độ phân giải của nguồn phát.

*So với Bộ xử lý AI alpha 9 4K Gen8 năm 2025 dựa trên kết quả so sánh thông số kỹ thuật nội bộ

 

6)*Cần kích hoạt trong menu Sound Mode. Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

7)*Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

8)*AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

9)*Một số tính năng có thể không được hỗ trợ tại một số khu vực hoặc model.

*Giao diện menu hiển thị có thể khác khi sản phẩm chính thức phát hành.

*Từ khóa gợi ý có thể thay đổi tùy theo ứng dụng và thời điểm trong ngày.

*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG (Electronic Program Guide).

*Thẻ “On Now” không khả dụng trên Netflix và các ứng dụng CP (Content Provider) khác, vì vậy thẻ này sẽ không được hiển thị.

*Thẻ “Generative AI” chỉ khả dụng trên một số khu vực hoặc model nhất định.

 

10)*Nội dung hiển thị có thể bị giảm hoặc giới hạn tùy theo khu vực và kết nối mạng.

*Voice ID có thể khác nhau tùy khu vực và quốc gia, và khả dụng trên TV OLED, QNED, NANO 4K UHD ra mắt từ 2024 trở đi, cũng như TV MRGB và FHD ra mắt từ 2026.

*Tính năng này chỉ hoạt động với các ứng dụng hỗ trợ tài khoản Voice ID.

*Khóa có thể được mở bởi người có giọng nói tương tự, và nếu giọng nói thay đổi do tình trạng sức khỏe hoặc các yếu tố khác, việc nhận diện có thể không hoạt động hiệu quả.

*Các tiện ích cung cấp có thể khác nhau tùy quốc gia và có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp mà không cần thông báo trước.

*My Page áp dụng cho TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD năm 2026.

 

11)*Yêu cầu kết nối internet.

*AI Chatbot có thể được liên kết với bộ phận chăm sóc khách hàng.

*Tại các quốc gia không hỗ trợ NLP, việc truy cập và sử dụng ứng dụng bằng giọng nói có thể không khả dụng.

 

13)*webOS Re:New là chương trình nâng cấp phần mềm và chỉ áp dụng cho một số mẫu sản phẩm được chọn. Số lần nâng cấp và thời gian hỗ trợ Re:New có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

*Lịch nâng cấp, cũng như các tính năng, ứng dụng và dịch vụ, có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

*Các tính năng, nội dung và dịch vụ khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

 

14)*Cung cấp truy cập nhanh đến các tính năng AI của TV nhưng không tích hợp bộ xử lý AI bên trong.

*Thiết kế, độ khả dụng và chức năng của điều khiển AI Magic có thể khác nhau tùy khu vực và ngôn ngữ được hỗ trợ, ngay cả với cùng một model.

*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối internet.

*Nhận diện giọng nói AI chỉ được cung cấp tại các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ bản địa.

 

15)*Kích thước màn hình tối đa có thể khác nhau tùy theo mẫu máy và khu vực.

 

16)*Kích thước viền màn hình có thể khác nhau tùy theo dòng sản phẩm và kích thước.

*Tùy điều kiện lắp đặt, có thể có khoảng hở nhỏ giữa TV và tường. Vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt để biết thêm chi tiết.

 

18)*Nội dung khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực và có thể thay đổi.

*Cần đăng ký LG Gallery+ để truy cập đầy đủ nội dung và các tính năng.

 

21)*Tính năng này hoạt động khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google Photos và có ít nhất 10 ảnh trong ứng dụng.

 

22)*Cảm biến độ sáng có thể khác nhau tùy theo từng mẫu TV.

 

23)*Cảm biến chuyển động chỉ có trên các mẫu W6 và G6.

 

24)*Việc hỗ trợ một số kênh trên LG Channels có thể khác nhau tùy theo khu vực.

 

25)*LG hỗ trợ các thiết bị Wi-Fi chuẩn Matter. Các dịch vụ và tính năng hỗ trợ Matter có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối. Việc kết nối ban đầu cho ThinQ và Matter cần được thực hiện thông qua ứng dụng ThinQ trên điện thoại.

 

26)*Chứng nhận AMD FreeSync Premium được đánh giá dựa trên độ trễ đầu vào thấp, khả năng giảm giật hình và hiệu năng hiển thị không nhấp nháy

*165Hz là tần số quét tối đa dựa trên công nghệ Variable Refresh Rate (VRR) và chỉ hoạt động với các nguồn vào hỗ trợ 165Hz.

*HGiG là nhóm phi lợi nhuận gồm các công ty trong ngành game và màn hình TV, cùng xây dựng và công bố các hướng dẫn nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game HDR cho người dùng.

*Hỗ trợ HGiG có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Ở chế độ Motion Booster, độ phân giải có thể được giảm để đảm bảo hiệu năng tối ưu

*Motion Booster 330 cung cấp tần số quét lên đến 330Hz ở độ phân giải Full HD tối ưu, mang lại trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà

 

27)*Yêu cầu đăng ký thuê bao. Các dịch vụ cung cấp có thể khác nhau tùy theo gói thành viên.

*Chỉ khả dụng trên LG OLED W6, G6, C6 và MRGB95, MRGB9M.

*Khả dụng của GeForce NOW có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

 

28)*Bluetooth Ultra Low Latency chỉ áp dụng cho một số TV LG năm 2026. Chức năng tay cầm ULL chỉ được hỗ trợ khi kết nối với thiết bị tương thích.

*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

29)*Khả năng hỗ trợ các dịch vụ cloud gaming có thể khác nhau tùy theo từng dịch vụ.

*Một số dịch vụ game có thể yêu cầu đăng ký thuê bao và tay cầm chơi game.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

30)*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG.

*Phạm vi hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

*Thông tin do AI Concierge cung cấp chỉ mang tính tham khảo chung và có thể không hoàn toàn chính xác. LG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được đưa ra dựa trên các thông tin này.

 

31)*FILMMAKER MODE là thương hiệu của UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE sẽ tự động kích hoạt trên ứng dụng Apple TV+ và Amazon Prime Video.

 

33)*Soundbar có thể được mua riêng.

*Sound Mode Control có thể khác nhau tùy theo từng model.

*Xin lưu ý một số dịch vụ có thể chưa khả dụng tại thời điểm mua. Cần kết nối mạng để cập nhật.

*Điều khiển TV LG chỉ hỗ trợ một số tính năng nhất định.

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 