About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

TV 4K LG AI LB65 FHD 2026 32 inch

TV 4K LG AI LB65 FHD 2026 32 inch

32LB655BPSA
Hình ảnh mặt trước của TV 4K LG AI LB65 FHD 2026 32 inch 32LB655BPSA
LG SMART TV AI LB65 được hiển thị ở góc nhìn mặt trước và mặt bên, làm nổi bật màn hình 32 inch với chiều rộng màn hình 719 mm, chiều cao màn hình 430 mm, chiều cao kèm chân đế 456 mm, độ dày 71 mm và kích thước chân đế 589 x 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 làm nổi bật HDR10 Pro thông qua hình ảnh phong cảnh hồ và núi được chia đôi, so sánh SDR với HDR10 Pro để thể hiện vùng sáng rực rỡ hơn, vùng tối sâu hơn và độ tương phản tinh chỉnh hơn.
Bộ xử lý α5 AI Processor Gen9 của LG SMART TV AI LB65 phát sáng ở trung tâm bảng mạch màu cam, nhấn mạnh khả năng xử lý AI giúp hình ảnh rõ nét hơn với độ sắc nét và chiều sâu được nâng cao.
LG SMART TV AI LB65 với Dynamic Tone Mapping nâng cao cảnh chú gấu trong rừng bằng cách phân tích đường cong tông màu theo từng khung hình, mang lại kết cấu phong phú hơn với độ tương phản màu sắc và độ rõ nét hình ảnh được cải thiện.
LG SMART TV AI LB65 với âm thanh AI Sound Virtual 9.1.2 lấp đầy không gian phòng khách hiện đại khi cảnh phim phi hành gia được phát trên màn hình, với âm thanh đa hướng lan tỏa khắp căn phòng để tăng cường trải nghiệm đắm chìm.
LG Shield trên LG SMART TV AI LB65 được hiển thị với logo LG Shield ở trung tâm, các biểu tượng bảo mật bên dưới và huy hiệu 2026 CES Innovation Awards Honoree phía trên, đại diện cho khả năng bảo vệ dữ liệu và hệ thống.
Huy hiệu 2026 CES Innovation Awards Honoree trong hạng mục Trí tuệ nhân tạo ghi nhận tính năng Multi-AI Search với Google Gemini và Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 trang bị AI Hub cho khả năng cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, được bao quanh bởi các nhãn tính năng Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.
Màn hình chính của LG SMART TV AI LB65 điều hướng vào giao diện LG Channels, với các kênh truyền hình trực tiếp miễn phí, phim và nội dung độc quyền. Hình ảnh làm nổi bật khả năng truy cập trực tiếp vào hàng trăm lựa chọn giải trí mà không cần thanh toán, không cần đăng ký và không cần thiết bị set-top box.
Tính năng Sports Forecast by AI Concierge trên LG SMART TV AI LB65 hiển thị một trận bóng đá trực tiếp cùng bảng AI trên màn hình, cung cấp dự đoán, thông tin trận đấu và dữ liệu giải đấu, cho thấy cách AI phân tích trận đấu để dự báo kết quả.
Hình ảnh mặt trước của TV 4K LG AI LB65 FHD 2026 32 inch 32LB655BPSA
LG SMART TV AI LB65 được hiển thị ở góc nhìn mặt trước và mặt bên, làm nổi bật màn hình 32 inch với chiều rộng màn hình 719 mm, chiều cao màn hình 430 mm, chiều cao kèm chân đế 456 mm, độ dày 71 mm và kích thước chân đế 589 x 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 làm nổi bật HDR10 Pro thông qua hình ảnh phong cảnh hồ và núi được chia đôi, so sánh SDR với HDR10 Pro để thể hiện vùng sáng rực rỡ hơn, vùng tối sâu hơn và độ tương phản tinh chỉnh hơn.
Bộ xử lý α5 AI Processor Gen9 của LG SMART TV AI LB65 phát sáng ở trung tâm bảng mạch màu cam, nhấn mạnh khả năng xử lý AI giúp hình ảnh rõ nét hơn với độ sắc nét và chiều sâu được nâng cao.
LG SMART TV AI LB65 với Dynamic Tone Mapping nâng cao cảnh chú gấu trong rừng bằng cách phân tích đường cong tông màu theo từng khung hình, mang lại kết cấu phong phú hơn với độ tương phản màu sắc và độ rõ nét hình ảnh được cải thiện.
LG SMART TV AI LB65 với âm thanh AI Sound Virtual 9.1.2 lấp đầy không gian phòng khách hiện đại khi cảnh phim phi hành gia được phát trên màn hình, với âm thanh đa hướng lan tỏa khắp căn phòng để tăng cường trải nghiệm đắm chìm.
LG Shield trên LG SMART TV AI LB65 được hiển thị với logo LG Shield ở trung tâm, các biểu tượng bảo mật bên dưới và huy hiệu 2026 CES Innovation Awards Honoree phía trên, đại diện cho khả năng bảo vệ dữ liệu và hệ thống.
Huy hiệu 2026 CES Innovation Awards Honoree trong hạng mục Trí tuệ nhân tạo ghi nhận tính năng Multi-AI Search với Google Gemini và Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 trang bị AI Hub cho khả năng cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, được bao quanh bởi các nhãn tính năng Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.
Màn hình chính của LG SMART TV AI LB65 điều hướng vào giao diện LG Channels, với các kênh truyền hình trực tiếp miễn phí, phim và nội dung độc quyền. Hình ảnh làm nổi bật khả năng truy cập trực tiếp vào hàng trăm lựa chọn giải trí mà không cần thanh toán, không cần đăng ký và không cần thiết bị set-top box.
Tính năng Sports Forecast by AI Concierge trên LG SMART TV AI LB65 hiển thị một trận bóng đá trực tiếp cùng bảng AI trên màn hình, cung cấp dự đoán, thông tin trận đấu và dữ liệu giải đấu, cho thấy cách AI phân tích trận đấu để dự báo kết quả.

Tính năng chính

  • Bộ xử lý alpha 5 AI Gen 9 mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét hơn với độ rõ nét và chiều sâu được nâng cao vượt trội.
  • Độ tương phản và chi tiết ấn tượng đến từng điểm ảnh với HDR10 Pro
  • webOS uy tín mang đến trải nghiệm AI nâng cao — được hỗ trợ bởi Google Gemini và Microsoft Copilot
  • AI Hub mở ra trải nghiệm thông minh, được cá nhân hóa và bảo mật toàn diện bởi LG Shield
  • Thưởng thức kho nội dung phong phú, từ trực tiếp đến theo yêu cầu một cách liền mạch qua LG Channels
Thêm

LG SMART TV có gì khác biệt?

Bộ xử lý alpha 5 AI Gen 9 trên LG SMART TV AI LB65 nổi bật ở trung tâm bảng mạch, thể hiện sức mạnh xử lý AI mang đến hình ảnh sắc nét và chiều sâu vượt trội hơn bao giờ hết.

Bộ xử lý AI alpha 5 Gen 9

LG SMART TV AI LB65 với Công nghệ Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound lan tỏa âm thanh đa chiều khắp không gian phòng khách hiện đại trong khi cảnh phim phi hành gia hiện lên trên màn hình, mang đến trải nghiệm giải trí sống động và đắm chìm hoàn toàn.

AI Sound Pro - Virtual 9.1.2 Ch

Biểu tượng LG Shield nổi bật trên nền tối cùng các ký hiệu bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ toàn diện của webOS đối với quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và tính toàn vẹn của hệ thống.

Bảo mật với LG Shield

LG SMART TV AI LB65 với webOS Multi AI từng chiến thắng giải thưởng hiện lên trên nền tối nổi bật cùng logo Microsoft Copilot và Google Gemini, khẳng định khả năng tích hợp các dịch vụ AI hàng đầu thế giới ngay trên giao diện TV.

Multi AI webOS đạt nhiều giải thưởng

LG SMART TV AI LB65 tích hợp AI Hub mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI trên điều khiển từ xa được bao quanh bởi các tính năng: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Trải nghiệm cá nhân hóa cùng AI Hub

LG SMART TV AI LB65 với LG Channels mang đến kho nội dung giải trí miễn phí phong phú, từ các kênh TV trực tiếp, phim điện ảnh đến nội dung độc quyền, tất cả chỉ với một cú chạm.

LG Channels - Kho Giải trí Miễn phí Không Giới hạn

Điều gì tạo nên sự khác biệt của LG SMART TV?

LG SMART TV được trang bị bộ xử lý alpha AI, mang đến hình ảnh sắc nét vượt trội và âm thanh được nâng tầm rõ rệt. HDR10 Pro tối ưu độ tương phản. AI Sound Pro bổ sung chiều sâu và độ rõ ràng cho âm thanh, để bạn cảm nhận trọn vẹn từng chi tiết.

 

Đặc biệt, hệ điều hành webOS từng đạt nhiều giải thưởng mang đến giao diện thông minh, dễ sử dụng với hàng loạt tính năng AI như Multi AI Search, giúp mọi trải nghiệm giải trí trở nên liền mạch và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Bộ xử lý AI alpha 5 Gen 9

Hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết

Bộ xử lý alpha 5 AI Gen 9 thế hệ mới nâng tầm khả năng xử lý hình ảnh cao cấp cho TV LG của bạn, mang đến độ sắc nét và chiều sâu vượt trội cho trải nghiệm xem phim ấn tượng hơn bao giờ hết.

Bộ xử lý alpha 5 AI Gen 9 trên LG SMART TV AI LB65 nổi bật ở trung tâm bảng mạch, thể hiện sức mạnh xử lý AI mang đến hình ảnh sắc nét và chiều sâu vượt trội hơn bao giờ hết.

Bộ xử lý alpha 5 AI Gen 9 trên LG SMART TV AI LB65 nổi bật ở trung tâm bảng mạch, thể hiện sức mạnh xử lý AI mang đến hình ảnh sắc nét và chiều sâu vượt trội hơn bao giờ hết.

HDR10 Pro

Chi tiết sống động, độ tương phản vượt trội trong từng cảnh quay

Công nghệ HDR10 Pro tái hiện vùng sáng rực rỡ và vùng tối sâu thẳm đến từng chi tiết, cho bạn trải nghiệm hình ảnh điện ảnh chân thực và sống động như chưa từng có.1)

LG SMART TV AI LB65 minh họa sức mạnh của HDR10 Pro qua hình ảnh chia đôi màn hình cảnh hồ và núi, so sánh trực quan giữa SDR và HDR10 Pro để thấy rõ vùng sáng rực rỡ hơn, vùng tối sâu hơn và độ tương phản tinh tế hơn.

LG SMART TV AI LB65 minh họa sức mạnh của HDR10 Pro qua hình ảnh chia đôi màn hình cảnh hồ và núi, so sánh trực quan giữa SDR và HDR10 Pro để thấy rõ vùng sáng rực rỡ hơn, vùng tối sâu hơn và độ tương phản tinh tế hơn.

Lý do tin dùng LG AI TV?

LG AI TV tối ưu hình ảnh và âm thanh, đồng thời nâng cấp cuộc sống hằng ngày với AI Hub – trải nghiệm cá nhân hóa từ AI.

Khám phá thêm về LG AI TV
LG SMART TV AI LB65 ứng dụng Dynamic Tone Mapping phân tích tông màu từng khung hình, tái hiện cảnh gấu trong rừng với kết cấu chân thực, màu sắc rực rỡ và hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Dynamic Tone Mapping

Hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn trong từng khung hình

Dynamic Tone Mapping phân tích từng và tinh chỉnh từng khung hình, mang đến màu sắc rực rỡ và độ tương phản sắc nét hơn bao giờ hết.

LG SMART TV AI LB65 với Công nghệ Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound lan tỏa âm thanh đa chiều khắp không gian phòng khách hiện đại trong khi cảnh phim phi hành gia hiện lên trên màn hình, mang đến trải nghiệm giải trí sống động và đắm chìm hoàn toàn.

LG SMART TV AI LB65 với Công nghệ Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound lan tỏa âm thanh đa chiều khắp không gian phòng khách hiện đại trong khi cảnh phim phi hành gia hiện lên trên màn hình, mang đến trải nghiệm giải trí sống động và đắm chìm hoàn toàn.

Virtual 9.1.2 Ch

Âm thanh vòm sống động với Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound ứng dụng thuật toán thông minh để phân tích và nâng cấp âm thanh, tạo ra trải nghiệm âm thanh vòm đắm chìm ngay cả khi không có thêm bất kỳ loa ngoài nào.2)

Khám phá 3 lợi ích nổi bật của AI Hub

Tìm kiếm Multi AI nâng cao với Google Gemini và Microsoft Copilot

Chỉ cần nói điều bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn mô hình AI phù hợp nhất với mình. Hệ thống sẽ kết nối với nhiều mô hình AI để mang lại kết quả toàn diện và chính xác hơn.3)

Nhận đề xuất nội dung và thông tin cá nhân hoá dành riêng cho bạn

AI Concierge gợi ý nội dung và cập nhật thông tin phù hợp với sở thích cá nhân. Tính năng In This Scene đề xuất nội dung liên quan dựa trên những gì bạn đang xem, trong khi Generative AI cho phép tìm kiếm và tạo hình ảnh ngay trên TV.4)

LG AI TV nhận diện giọng nói và đưa bạn đến My Page được cá nhân hóa riêng cho bạn!

Tại My Page, mọi thứ bạn cần đều hiện ra trong tầm mắt, từ thời tiết, lịch, widget cho đến tỷ số thể thao yêu thích.5)

Huy hiệu Vinh danh Giải thưởng CES Innovation 2026 được hiển thị trên nền tối. Kiến trúc Multi-AI được vinh danh trong hạng mục Trí tuệ Nhân tạo.

Huy hiệu Vinh danh Giải thưởng CES Innovation 2026 được hiển thị trên nền tối. Kiến trúc Multi-AI được vinh danh trong hạng mục Trí tuệ Nhân tạo.

Multi AI webOS từng đạt giải thưởng

LG SMART TV AI LB65 với AI Chatbot hiển thị thông báo trên màn hình, chủ động phát hiện lỗi tắt nguồn đột ngột và đề xuất giải pháp trước khi người dùng kịp hỏi, minh chứng cho khả năng chẩn đoán và hỗ trợ thông minh ngay trên giao diện TV.

AI Chatbot

Phát hiện vấn đề trước khi bạn hỏi

Khi TV của bạn có dấu hiệu bất thường, AI Chatbot tự động nhận diện sự cố và hướng dẫn khắc phục từng bước ngay trên màn hình, giúp bạn xử lý nhanh chóng hoặc kết nối với bộ phận hỗ trợ khi cần.6)

webOS thắng giải được bảo vệ bởi LG Shield

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice xuất hiện trên nền tối dành cho LG webOS 25, được vinh danh là Best Smart TV System 2025/2026.

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice xuất hiện trên nền tối dành cho LG webOS 25, được vinh danh là Best Smart TV System 2025/2026.

8 năm liên tiếp dẫn đầu Hệ điều hành Smart TV

Biểu tượng LG Shield nổi bật trên nền tối cùng các ký hiệu bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ toàn diện của webOS đối với quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và tính toàn vẹn của hệ thống. Huy hiệu Vinh danh Giải thưởng CES Innovation Awards 2026 cũng được hiển thị.

Biểu tượng LG Shield nổi bật trên nền tối cùng các ký hiệu bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ toàn diện của webOS đối với quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và tính toàn vẹn của hệ thống. Huy hiệu Vinh danh Giải thưởng CES Innovation Awards 2026 cũng được hiển thị.

LG Shield

Bảo mật tuyệt đối, an tâm tin dùng

LG Shield trang bị 7 lớp công nghệ bảo mật cốt lõi, bảo vệ toàn diện dữ liệu của bạn với: lưu trữ và quản lý dữ liệu an toàn, thuật toán mã hóa bảo mật, đảm bảo tính toàn vẹn phần mềm, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập, truyền tải dữ liệu an toàn, phát hiện và phản hồi sự kiện bảo mật, cùng quản lý cập nhật bảo mật.

Bảo mật tuyệt đối, an tâm tin dùng Khám phá thêm về LG Shield

Chương trình webOS Re:New

Nâng cấp TV miễn phí tối đa 5 năm7)

LG Quad Protection được thể hiện qua bốn biểu tượng bảo vệ trên nền vàng. Mỗi biểu tượng bao gồm Bảo vệ chống sét đánh, Bảo vệ chống ẩm, Bảo vệ chống sốc điện và Bảo vệ webOS với LG Shield.

LG Quad Protection được thể hiện qua bốn biểu tượng bảo vệ trên nền vàng. Mỗi biểu tượng bao gồm Bảo vệ chống sét đánh, Bảo vệ chống ẩm, Bảo vệ chống sốc điện và Bảo vệ webOS với LG Shield.

LG Quad Protection

LG TV của bạn được thiết kế bền vững với LG Quad Protection

Từ phần cứng đến phần mềm, TV LG của bạn luôn được bảo vệ. Các tụ điện tích hợp giúp bảo vệ trước điện áp cao, bao gồm cả sét đánh, trong khi chất bán dẫn được thiết kế với khả năng chống sốc điện. Silicon gel và lớp phủ bảo vệ giúp che chắn chipset khỏi độ ẩm, đồng thời dữ liệu của bạn cũng luôn an toàn và bảo mật với LG Shield.

AI Magic Remote

Mở khóa mọi trải nghiệm AI chỉ với nút bấm AI

Chỉ cần một nút bấm AI để truy cập và điều khiển tất cả các tương tác do AI hỗ trợ. Cuộn và yêu cầu bằng giọng nói, mọi thao tác điều khiển trở nên nhanh chóng và dễ dàng.8)

LG SMART TV AI LB65 tích hợp AI Hub mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI trên điều khiển từ xa được bao quanh bởi các tính năng: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

LG SMART TV AI LB65 với LG Channels mang đến kho nội dung giải trí miễn phí phong phú, từ các kênh TV trực tiếp, phim điện ảnh đến nội dung độc quyền, tất cả chỉ với một cú chạm.

AI Chatbot

Phát hiện vấn đề trước khi bạn hỏi

Khi TV của bạn có dấu hiệu bất thường, AI Chatbot tự động nhận diện sự cố và hướng dẫn khắc phục từng bước ngay trên màn hình, giúp bạn xử lý nhanh chóng hoặc kết nối với bộ phận hỗ trợ khi cần.9)

LG SMART TV AI LB65 với Smart Connectivity hiển thị giao diện Home Hub trên màn hình, kết nối liền mạch với Google Home và LG ThinQ, tập hợp TV, thiết bị và ứng dụng trong một bảng điều khiển duy nhất.

Smart Connectivity

Home Hub – Nền tảng thông minh all-in-one

Home Hub giúp kết nối toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà của bạn vào cùng một hệ thống. Dễ dàng kết nối, điều khiển và tương tác với các thiết bị IoT trong nhà thông qua Google Home và nhiều nền tảng khác.10)

Đắm mình trong từng trận đấu thể thao

Sports Forecast by AI Concierge

Dự đoán trận đấu thông minh cùng AI

AI Concierge phân tích thống kê và phong độ đội bóng của bạn để đưa ra dự đoán trận đấu chính xác. Cổ vũ hết mình và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tranh tài cùng đội bóng của bạn với những thông tin từ AI.11)

Sports Alert

Thiết lập cảnh báo để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào

Nắm bắt mọi diễn biến của trận đấu. Thiết lập Sports Alert để nhận thông báo về lịch thi đấu, tỉ số và nhiều thông tin khác của đội bóng bạn yêu thích.

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm điều khiển và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm điều khiển và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Accessibility

Tính năng hỗ trợ giúp trải nghiệm xem trở nên toàn diện hơn

TV LG được thiết kế hướng đến khả năng tiếp cận cho mọi người, với các tính năng như Bộ lọc điều chỉnh màu, Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, và kết nối trực tiếp với các thiết bị hỗ trợ thính giác.

 

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

 

1) *HDR10 Pro không phải là một định dạng mà là công nghệ Dynamic Tone Mapping độc quyền của LG, được áp dụng theo từng khung hình cho nội dung HDR10.

 

2) *Chất lượng âm thanh có thể thay đổi tùy theo môi trường nghe.

 

3) *AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

4) *Một số tính năng có thể không được hỗ trợ tại một số khu vực hoặc model.

*Giao diện menu hiển thị có thể khác khi sản phẩm chính thức phát hành.

*Từ khóa gợi ý có thể thay đổi tùy theo ứng dụng và thời điểm trong ngày.

*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG (Electronic Program Guide).

*Thẻ “On Now” không khả dụng trên Netflix và các ứng dụng CP (Content Provider) khác, vì vậy thẻ này sẽ không được hiển thị.

*Thẻ “Generative AI” chỉ khả dụng trên một số khu vực hoặc model nhất định.

 

5) *Nội dung hiển thị có thể bị giảm hoặc giới hạn tùy theo khu vực và kết nối mạng.

*Voice ID có thể khác nhau tùy khu vực và quốc gia, và khả dụng trên TV OLED, QNED, NANO 4K UHD ra mắt từ 2024 trở đi, cũng như TV MRGB và FHD ra mắt từ 2026.

*Tính năng này chỉ hoạt động với các ứng dụng hỗ trợ tài khoản Voice ID.

*Khóa có thể được mở bởi người có giọng nói tương tự, và nếu giọng nói thay đổi do tình trạng sức khỏe hoặc các yếu tố khác, việc nhận diện có thể không hoạt động hiệu quả.

*Các tiện ích cung cấp có thể khác nhau tùy quốc gia và có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp mà không cần thông báo trước.

*My Page áp dụng cho TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD năm 2026.

 

6) *Yêu cầu kết nối internet.

*AI Chatbot có thể được liên kết với bộ phận chăm sóc khách hàng.

*Tại các quốc gia không hỗ trợ NLP, việc truy cập và sử dụng ứng dụng bằng giọng nói có thể không khả dụng.

 

7) *webOS Re:New là chương trình nâng cấp phần mềm và chỉ áp dụng cho một số mẫu sản phẩm được chọn. Số lần nâng cấp và thời gian hỗ trợ Re:New có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

*Lịch nâng cấp, cũng như các tính năng, ứng dụng và dịch vụ, có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

*Các tính năng, nội dung và dịch vụ khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

 

8) *Cung cấp truy cập nhanh đến các tính năng AI của TV nhưng không tích hợp bộ xử lý AI bên trong.

*Thiết kế, độ khả dụng và chức năng của điều khiển AI Magic có thể khác nhau tùy khu vực và ngôn ngữ được hỗ trợ, ngay cả với cùng một model.

*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối internet.

*Nhận diện giọng nói AI chỉ được cung cấp tại các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ bản địa.

 

9) *Việc hỗ trợ một số kênh trên LG Channels có thể khác nhau tùy theo khu vực.

 

10) *LG hỗ trợ các thiết bị Wi-Fi chuẩn Matter. Các dịch vụ và tính năng hỗ trợ Matter có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối. Việc kết nối ban đầu cho ThinQ và Matter cần được thực hiện thông qua ứng dụng ThinQ trên điện thoại.

 

11) *Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG.

*Phạm vi hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

*Thông tin do AI Concierge cung cấp chỉ mang tính tham khảo chung và có thể không hoàn toàn chính xác. LG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được đưa ra dựa trên các thông tin này.

In

Thông số chính

  • HÌNH ẢNH (HIỂN THỊ) - Loại màn hình

    HD

  • HÌNH ẢNH (HIỂN THỊ) - Tốc độ phản hồi

    60Hz Native

  • HÌNH ẢNH (XỬ LÝ) - Bộ xử lý hình ảnh

    Bộ xử lý Alpha 5 AI Thế hệ thứ 9

  • HÌNH ẢNH (XỬ LÝ) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG - Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm)

    719 x 430 x 75(India Only, Global : 71)

  • KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG - Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg)

    3.5

Tất cả thông số

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

  • Gray Scale

  • Invert Colors

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD, mm)

    719 x 430 x 75(India Only, Global : 71)

  • Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD, mm)

    719 x 456 x 180

  • Kích thước đóng gói (WxHxD, mm)

    798 x 520 x 114

  • Kích thước chân đế TV (WxD, mm)

    589 x 180

  • Trọng lượng TV không bao gồm chân đế (kg)

    3.5

  • Trọng lượng TV bao gồm chân đế (kg)

    3.6

  • Trọng lượng đóng gói (kg)

    5.3

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    100 x 100

HÌNH ẢNH (HIỂN THỊ)

  • Loại màn hình

    HD

  • Độ phân giải màn hình

    HD (1,366 x 768)

  • Loại có đèn nền

    Trực tiếp

  • Tốc độ phản hồi

    60Hz Native

HÌNH ẢNH (XỬ LÝ)

  • Bộ xử lý hình ảnh

    Bộ xử lý Alpha 5 AI Thế hệ thứ 9

  • AI Upscaling

    Resolution Upscaler

  • Dynamic Tone Mapping

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Chế độ hình ảnh

    7 chế độ

AUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

  • LG Sound Sync

  • Sound Mode Share

  • Đầu ra âm thanh đồng thời

  • Hướng loa

    Down Firing

  • Hệ thống loa

    2.0 Kênh

KẾT NỐI

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Hỗ trợ kết nối Bluetooth

    Có (phiên bản 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

  • HDMI Input

    2ea (hỗ trợ eARC)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Có (Wi-Fi 5)

GAMING

  • HGIG Mode

  • Game Optimizer

    Có (Game Dashboard)

SMART TV

  • Hệ điều hành (OS)

    webOS 26

  • Tương thích USP Camera

  • Hoạt động được với Apple Home

  • Tương thích với Apple Airplay

  • AI Chatbot

  • Full Web Browser

  • Google Cast

  • Home Hub

    Có (LG ThinQ)

  • Nhận diện mệnh lệnh giọng nói

  • Ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại

    Có (LG ThinQ)

NĂNG LƯỢNG

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ

    Dưới 0.5W

HỆ THỐNG PHÁT SÓNG

  • Tiếp sóng truyền hình analog

  • Tiếp nhận truyền hình kỹ thuật số

    DVB-T2/T (Mặt đất), DVB-C (Cáp)

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 