TV mỏng dán tường 4K LG OLED evo AI W6 2026

TV mỏng dán tường 4K LG OLED evo AI W6 2026

OLED83W6PSA
Hình ảnh mặt trước của TV mỏng dán tường 4K LG OLED evo AI W6 2026 OLED83W6PSA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shown in front and side views highlights a 83-inch display with a 1844 mm-wide screen, an overall height of 1061 mm, and an ultra-slim 9.95 mm depth without a stand.
The Zero Connect Box, installed with LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, features a compact rectangular design measuring 245 by 245 mm with a height of 69.8 mm, illustrating a clean wireless TV setup that is now 35% smaller than before.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Diverse Art Content from LG Gallery+ displays Vincent van Gogh’s The Starry Night on screen in a living room with floor-to-ceiling windows, enhancing the interior with curated gallery-style art.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV highlights its industry recognition with five on-screen award badges from CNN underscored, TechRadar, iF design award, T3, HDTVTest, and USA Today, reinforcing its global acclaim and leadership at CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features a 9.9mm profile Wallpaper design positioned seamlessly before a panoramic window, displaying a vivid sunset cityscape whose vibrant colors and crisp detail elevate the modern living room.
Tính năng chính

  • Thiết kế dán tường siêu mỏng chỉ 9mm, tôn lên vẻ đẹp không gian sống
  • Công nghệ 165Hz True Wireless đầu tiên trên thế giới cho chất lượng hình ảnh nguyên bản
  • Công nghệ Hyper Radiant Color cho TV OLED thế hệ mới, nâng chất lượng hình ảnh lên một đỉnh cao mới
  • Độ sáng đỉnh cao hơn 3,2 lần nhờ Bộ xử lý AI alpha 11 Gen 3, cho vùng sáng rực rỡ và chi tiết rõ nét.
  • Sắc đen tuyệt đối, Sắc màu hoàn hảo với công nghệ Chống phản xạ ánh sáng cao cấp, đảm bảo độ tương phản sâu hơn và màu sắc sống động, sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 được CNN Underscored vinh danh là sản phẩm xuất sắc tại CES 2026, nhờ chất lượng hình ảnh ấn tượng, thiết kế tinh tế và những đột phá về công nghệ

CNN Underscored – Sản phẩm xuất sắc tại CES 2026

LG OLED evo W6

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 được TechRadar vinh danh là sản phẩm xuất sắc nhất tại CES 2026, nhờ hiệu năng tấm nền vượt trội và công nghệ xử lý hình ảnh thế hệ mới nhất của LG.

TechRadar - Sản phẩm xuất sắc tại CES 2026

LG OLED evo W6

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 được T3 vinh danh là sản phẩm xuất sắc nhất tại CES 2026 nhờ chất lượng hình ảnh hàng đầu.

T3 – Sản phẩm xuất sắc nhất tại CES 2026

LG OLED evo W6

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 được HDTVTest vinh danh TV xuất sắc nhất tại CES 2026, nổi bật với chất lượng hình ảnh ấn tượng, thiết kế tinh tế và những đột phá công nghệ

HDTVTest – TV xuất sắc nhất tại CES 2026

LG OLED evo W6

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 được USA Today vinh danh là lựa chọn hàng đầu tại CES 2026

USA Today – Lựa chọn hàng đầu tại CES 2026

LG OLED evo W6

Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 – Hạng mục An ninh mạng cho LG Shield

Giải thưởng CES Innovation – 2026 Honoree

Nền tảng TV OS trang bị LG Shield

Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 – Hạng mục Trí tuệ nhân tạo dành cho Multi-AI.

Giải thưởng CES Innovation – 2026 Honoree

Kiến trúc Multi-AI

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice vinh danh Hệ điều hành Smart TV tốt nhất trong 8 năm liên tiếp, bao gồm giai đoạn 2025/26.

AVForums Editor’s Choice – Hệ điều hành Smart TV tốt nhất 2025/26

8 năm liên tiếp dẫn đầu hệ điều hành Smart TV

*Consumer Technology Association (CTA) cho biết giải thưởng CES Innovation Awards được xét duyệt dựa trên các tài liệu mô tả do đơn vị tham gia gửi đến ban giám khảo. CTA không xác minh độ chính xác của các nội dung hoặc tuyên bố trong hồ sơ và không trực tiếp kiểm nghiệm sản phẩm được trao giải.

Tại sao TV mỏng dán tường LG W6 xứng tầm?

LG OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng 9mm nổi bật trên nền tối, với độ mỏng cực hạn và khả năng hòa quyện hoàn hảo vào không gian.

Thiết kế dán tường siêu mỏng 9mm

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 mang đến hiệu năng 4K 165Hz True Wireless với Zero Connect Box, duy trì không gian gọn gàng không dây nối mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội

4K 165Hz True Wireless đầu tiên trên thế giới

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6, được vận hành bởi công nghệ màu sắc Hyper Radiant Color mang đến hình ảnh rực rỡ gấp 3.9 lần nhờ bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, cùng với chứng nhận Reflection-Free Premium, Sắc đen tuyệt đối và Sắc màu hoàn hảo được thể hiện trong bố cục hình ngũ giác.

Công nghệ Hyper Radiant Color Tech

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với Sắc đen tuyệt đối, Sắc màu hoàn hảo và Chống phản xạ ánh sáng, tái hiện khung cảnh hành tinh chia đôi, đối lập giữa bên trái với sắc đen chưa trọn vẹn và bên phải với chi tiết rõ nét, màu đen sâu cùng sắc màu rực rỡ hơn

Sắc Đen Tuyệt Đối & Sắc Màu Hoàn Hảo với Chống Phản Xạ Ánh Sáng Cao Cấp

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 tích hợp AI Hub để cá nhân hóa trải nghiệm. Biểu tượng AI xuất hiện phía trên điều khiển từ xa, bao quanh bởi các tính năng: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Trải nghiệm cá nhân hóa cùng AI Hub

Biểu tượng LG Shield xuất hiện trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ của webOS đối với quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống.

An toàn với LG Shield

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 được lắp đặt trong không gian phòng khách với tầm nhìn ra thành phố, hiển thị khung cảnh hoàng hôn ven biển sống động. Trên màn hình là các biểu tượng: "Thiết kế dán tường siêu mỏng 9mm", ‘Hyper Radiant Color Tech’ và "165Hz True Wireless đầu tiên trên thế giới".

TV mỏng dán tường, Tái sinhĐỉnh cao của thiết kế siêu mỏng

*Độ dày thực tế là 9,95mm và có thể thay đổi đôi chút tùy theo điều kiện đo lường.

*Bo mạch nguồn và loa được tích hợp liền mạch vào màn hình.

*Omdia: 13 năm liên tiếp đứng số 1 về số lượng sản phẩm bán ra (2013–2025). Kết quả này không đồng nghĩa với việc LGE hoặc các sản phẩm của hãng được xác nhận hay chứng thực. Vui lòng truy cập https://www.omdia.com/ để biết thêm chi tiết.

Tại sao TV mỏng dán tường W6 xứng tầm?

TV mỏng dán tường LG W6 là sản phẩm flagship của dòng LG OLED evo AI, một thành tựu từ quá trình đổi mới không ngừng nghỉ. Tất cả tinh hoa được kết đọng trong thiết kế siêu mỏng 9mm đầy mê hoặc – nơi vẻ đẹp nghệ thuật và kỹ thuật tân tiến cùng hội tụ. Thiết kế tiên phong này nâng tầm thẩm mỹ không gian, mang lại cảm giác TV hòa quyện hoàn toàn vào bức tường thay vì được đặt trong đó. Bên cạnh đó, hiệu năng True Wireless đạt chuẩn cho phép truyền tải hình ảnh 4K lên đến 165Hz mà không làm suy giảm chất lượng, giúp không gian luôn tối giản và tinh gọn. Công nghệ Hyper Radiant Color mang đến độ sáng vô song, kết hợp cùng Sắc đen tuyệt đối, Sắc màu hoàn hảo và Chống phản xạ ánh sáng cao cấp, tạo nên trải nghiệm chân thực và đắm chìm sâu sắc trong mọi điều kiện ánh sáng.

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 sở hữu thiết kế siêu mỏng, hòa quyện liền mạch với bề mặt kính tinh giản, hiển thị hình ảnh cá voi trừu tượng ánh vàng rực rỡ trên màn hình

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Tuyệt tác thẩm mỹ không gian, kết tinh từ chuẩn mực siêu mỏng 9mm

Mọi chuẩn mực tinh tế đều được hội tụ trong tuyệt tác TV mỏng dán tường siêu mỏng 9mm. Phẳng tuyệt đối, không một chi tiết thừa, chiếc TV hòa quyện vào bức tường như một phần của kiến trúc. Đây chính là biểu tượng của sự sang trọng, nâng tầm mọi không gian nội thất1)

 

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiện diện đầy ấn tượng trong hai không gian sống khác biệt: từ căn phòng hướng sông với bức họa ballet uyển chuyển, màn hình nhẹ nhàng chuyển mình sang phong cảnh ốc đảo trong một không gian thành thị hiện đại; trong khi đó, tại một không gian khác, bức tranh bờ biển rực rỡ vẫn luôn tĩnh lặng và chân thực như một tác phẩm nghệ thuật hiện hữu

Thiết kế mỏng dán tường, phẳng tuyệt đối không khe hở

Chuẩn mực thiết kế mỏng dán tường chỉ 9mm — Khi bức tường trở thành phông nền cho một tuyệt tác hoàn hảo

LG OLED evo W6 áp sát hoàn hảo vào mặt tường, loại bỏ mọi khoảng hở để tạo nên một diện mạo liền mạch và tinh khôi. Tỉ lệ chuẩn xác triệt tiêu mọi độ lồi, đưa màn hình hòa quyện vào mặt phẳng kiến trúc và nâng tầm không gian với sự tinh tế thầm lặng2)

Tuyệt tác TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với thiết kế không khe hở, hiện diện đầy ấn tượng từ mọi góc nhìn với độ mỏng kỷ lục cùng chất lượng hình ảnh đỉnh cao và không gian hiển thị tối giản, không dây nối

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Vẻ đẹp hoàn mỹ từ mọi góc nhìn, kể cả mặt sau, nâng tầm vẻ đẹp không gian sống.

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiện diện giữa không gian sống hiện đại với tầm nhìn thành phố toàn cảnh. Màn hình hiển thị dải ngân hà rực rỡ, không chỉ tạo nên chiều sâu thị giác vô tận mà còn giữ trọn sự hài hòa kiến trúc tuyệt mỹ cho căn phòng.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+ thổi hồn cho những kiệt tác ngay trên bức tường nhà bạn

LG Gallery+

Trang trí không gian sống với hơn 5000+ tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn

LG Gallery+ cho phép bạn truy cập vô số tác phẩm nghệ thuật và nội dung từ các đối tác như The National Gallery, MMCA, Magnum và nhiều đơn vị khác. Nâng tầm và cá nhân hóa không gian sống của bạn với những tác phẩm nghệ thuật phản ánh phong cách riêng.4)

TV mỏng dán tường LG OLED evo W6 chuẩn mực của sự đột phá, chinh phục giải thưởng danh giá và niềm tin toàn cầu.

LG OLED evo W6

CNN Underscored – Sản phẩm xuất sắc tại CES 2026

"...thổi bừng sức sống mãnh liệt vào những bức họa Ấn tượng... tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan."

Tìm hiểu thêm

LG OLED evo W6

Sản phẩm xuất sắc nhất tại CES 2026 do TechRadar bình chọn

"Đây hứa hẹn sẽ là một chiếc TV tuyệt vời, nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tấm nền tiên tiến và công nghệ xử lý hình ảnh thế hệ mới nhất từ LG..." (01/2026)

Tìm hiểu thêm

LG OLED evo W6

iF DESIGN AWARD 2026

Tìm hiểu thêm

LG OLED evo W6

T3 – Sản phẩm xuất sắc nhất tại CES 2026

"...chất lượng hình ảnh đỉnh cao, với độ sáng vượt xa cả công nghệ tấm nền OLED đa lớp thế hệ trước" (01/2026)

Tìm hiểu thêm

LG OLED evo W6

HDTVTest – TV xuất sắc nhất tại CES 2026

"TV mỏng dán tường LG OLED evo W6 được HDTVTest vinh danh là TV xuất sắc nhất tại CES 2026, dựa trên những đánh giá toàn diện về chất lượng hình ảnh, thiết kế và các đột phá công nghệ được trình diễn tại sự kiện."

Tìm hiểu thêm

LG OLED evo W6

USA Today – Lựa chọn hàng đầu tại CES 2026

Công nghệ Hyper Radiant Color thiết lập chuẩn mực mới cho TV OLED trong thiết kế siêu mỏng chỉ 9mm.

Bứt phá mọi giới hạn với thiết kế dán tường siêu mỏng chỉ 9mm, TV mỏng dán tường của chúng tôi nâng tầm chất lượng hình ảnh lên một chuẩn mực hoàn toàn mới. Công nghệ Hyper Radiant Color Tech – thế hệ OLED tiên tiến tiếp theo – mang đến độ sáng vượt trội, Sắc Đen Tuyệt Đối và Sắc Màu Hoàn Hảo trong mọi điều kiện ánh sáng, kết hợp cùng hình ảnh 4K ấn tượng và Bộ xử lý AI alpha 11 Gen3 mạnh mẽ.

 

OLED evo W6 đạt chứng nhận Reflection-Free Premium, mang đến chất lượng hình ảnh hoàn hảo không bị phản chiếu trong mọi điều kiện ánh sáng. Hãy trải nghiệm OLED theo cách hoàn toàn khác biệt, cảm nhận độ rực rỡ và xác lập chuẩn mực nghe nhìn mới.

LG OLED evo W6 hiển thị các biểu tượng tính năng gồm: Độ sáng đỉnh cao gấp 3,9 lần, Sắc đen tuyệt đối và Sắc màu hoàn hảo, Chống phản xạ ánh sáng cao cấp cùng Bộ xử lý alpha 11 AI 4K Gen3 nổi bật trên nền hiệu ứng vũ trụ với các hạt ánh sáng tím và xanh lam hội tụ thành hình dáng một chú cá voi.

Brightness Booster Ultra

Sáng hơn gấp 3,9 lần, nâng độ sáng lên tầm cao mới

Thuật toán Tăng Cường Độ Sáng mới và Kiến trúc Điều Khiển Ánh Sáng của Bộ xử lý AI alpha 11 Gen 3 mang lại độ sáng đỉnh cao gấp 3,2 lần, đem đến sự sống động của các vùng sáng nổi bật và chi tiết rõ nét hơn.8)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với Brightness Booster Ultra hiển thị một khung cảnh tối, nơi các hạt ánh sáng phát sáng bao quanh một con cá voi, mang lại độ sáng đỉnh cao hơn tới 3,9 lần, với độ chói cao hơn và chi tiết rõ ràng hơn.

Sắc Đen Tuyệt Đối & Sắc Màu Hoàn Hảo

Đảm bảo Sắc Đen Tuyệt Đối và Sắc Màu Hoàn Hảo trong mọi điều kiện ánh sáng

TV LG OLED sở hữu Sắc Đen Tuyệt Đối và Sắc Màu Hoàn Hảo được chứng nhận bởi UL, mang đến độ tương phản sâu hơn, độ sáng được nâng cao cùng màu sắc sống động và chính xác. Ngắm nhìn từng vì sao rõ nét, ngay cả trong căn phòng sáng.9)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiển thị hình ảnh hành tinh và các vì sao qua màn hình chia đôi, so sánh giữa màn hình nhám chống chói với màn hình Sắc đen tuyệt đối và Sắc màu hoàn hảo. Sự kết hợp này mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng, được khẳng định bởi chứng nhận UL và các chứng chỉ từ Intertek về độ chính xác màu sắc và khả năng Chống phản chiếu

Chống phản xạ cao cấp

Chứng nhận Reflection-Free Premium đảm bảo Sắc đen tuyệt đối đồng nhất, ngay cả trong không gian tràn ngập ánh sáng.

Màn hình OLED của LG đạt chứng nhận Reflection-Free Premium giúp giảm thiểu hiện tượng phản chiếu mà vẫn bảo toàn độ truyền sáng, mang lại sắc đen và màu sắc nguyên bản. Ngược lại, các dòng TV OLED màn hình nhám khác thường hấp thụ và tán xạ ánh sáng, khiến sắc đen bị chuyển sang tông xám và làm sai lệch màu sắc, đặc biệt là trong môi trường ánh sáng mạnh.10)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiển thị biểu tượng chứng nhận Eyesafe RPF 40 của UL, cho thấy hiệu suất giảm ánh sáng xanh đã được xác minh.

Được Eyesafe chứng nhận giúp giảm ánh sáng xanh, để mỗi khung hình luôn dễ chịu cho mắt11)

Bộ xử lí AI alpha 11 AI Gen 3 4K với Dual AI Engine

Chất lượng hình ảnh 4K tối thượng cùng Bộ xử lý AI alpha 11 AI với Dual AI Engine tân tiến nhất của LG

Bộ xử lý AI alpha 11 Gen 3 nâng hiệu suất OLED vượt xa giới hạn, kiểm soát chính xác 8,3 triệu điểm ảnh tự phát sáng, nay còn mạnh mẽ hơn với Dual AI Engine. Vượt qua mô hình chỉ có một AI engine, công nghệ xử lý tiên tiến này tinh chỉnh độ sắc nét và kết cấu hình ảnh đồng thời, mang lại chất lượng hình ảnh 4K sắc nét và tự nhiên hơn..12)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiển thị Bộ xử lý AI alpha 11 Gen 3 4K phát sáng với ánh tím và xanh trên bảng mạch tối, làm nổi bật Dual AI Engine và mang lại hiệu năng NPU nhanh hơn tới 5,6 lần, CPU nhanh hơn 50%, và GPU mạnh hơn 70%.

OLED Care+

An tâm tuyệt đối với 5 năm bảo hành tấm nền OLED

Tấm nền LG OLED của bạn được bảo vệ toàn diện suốt 5 năm, mang đến sự an tâm tuyệt đối và tin cậy vững bền13)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với LG Gallery+ cùng BGM và Music Lounge hiển thị cảnh “Forest Evening” – hồ nước trong rừng lúc hoàng hôn trên màn hình, kèm bảng giao diện Music Lounge để điều khiển nhạc theo tâm trạng, phát qua Bluetooth và các tùy chọn điều khiển khác.

BGM với Music Lounge

Tạo bầu không khí hoàn hảo với âm nhạc chuẩn bà

Tạo nên không gian phù hợp với âm nhạc hòa hợp cùng hình ảnh hiển thị. Bạn có thể sử dụng nhạc được đề xuất theo sở thích, hoặc kết nối qua Bluetooth để phát các bản nhạc của riêng mình.

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiển thị lưới ảnh từ Google Photos với các khoảnh khắc gia đình, trong khi điện thoại hiển thị danh sách album với album “Family Trip” được bật.

Ảnh của tôi

Dễ dàng truy cập Google Photos và trưng bày những khoảnh khắc đáng nhớ

Kết nối tài khoản Google Photos với TV một cách thuận tiện chỉ bằng điện thoại của bạn. Dễ dàng cá nhân hóa không gian sống bằng cách sử dụng những hình ảnh từ thư viện ảnh cá nhân.16)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 được gắn trên tường màu xanh lá cây phía trên một bảng điều khiển màu đỏ, hiển thị bảng thông tin bao gồm thời tiết, tỷ số thể thao, lịch phát sóng TV và Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Bảng thông tin

Cập nhật toàn diện với bảng điều khiển cá nhân hóa

Nắm bắt những thông tin quan trọng chỉ trong một cái nhìn. Nhận cập nhật thời tiết, thông báo thể thao, xem Google Calendar, và thậm chí thiết lập thông báo cho Home Hub, lịch hẹn xem TV và nhiều hơn nữa.

Chế độ Gallery

Chuyển đổi liền mạch từ TV sang tác phẩm nghệ thuật

Khi Gallery Mode được bật, TV của bạn vẫn có thể tiết kiệm năng lượng ngay cả khi đang hiển thị các tác phẩm nghệ thuật bạn đã chọn, mang lại vẻ đẹp phong cách và tinh tế cho không gian sống.17)

Tự động điều chỉnh độ sáng

Độ sáng tối ưu trong mọi điều kiện ánh sáng

Brightness Control tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên ánh sáng môi trường, đảm bảo hình ảnh rõ ràng và dễ nhìn trong mọi không gian.18)

Cảm biến chuyển động

Phản hồi thông minh theo sự hiện diện của bạn

Cảm biến chuyển động cho phép TV phản hồi một cách thông minh, tự động chuyển đổi chế độ tùy theo việc bạn có ở gần hay không.19)

LG Channels

Kho tàng giải trí miễn phí

LG Channels tập hợp nhiều nội dung đa dạng từ các nền tảng truyền hình trực tiếp và theo yêu cầu vào một trung tâm duy nhất, giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung yêu thích.20)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với Smart Connectivity hiển thị giao diện Home Hub trên màn hình, cho thấy kết nối với Google Home và LG ThinQ, cùng các bảng điều khiển cho TV, thiết bị và ứng dụng trong một bố cục điều khiển thống nhất.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Smart Connectivity

Home Hub – Nền tảng thông minh all-in-one

Home Hub giúp kết nối toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà của bạn vào cùng một hệ thống. Dễ dàng kết nối, điều khiển và tương tác với các thiết bị IoT trong nhà thông qua Google Home và nhiều nền tảng khác.21)

Trong thiết kế 9mm đầy ấn tượng, trải nghiệm trọn vẹn LG AI TV

Tìm hiểu thêm về LG AI TV

AI HDR Remastering

Nâng cấp từng khung hình chuẩn chất lượng HDR

AI tự động tối ưu màu sắc, độ sáng và độ tương phản, đồng thời nâng cấp chất lượng hình ảnh SDR lên chuẩn HDR để mang lại hình ảnh sống động và chân thực hơn.

Khám phá 3 lợi ích nổi bật của AI Hub

Tìm kiếm Multi AI nâng cao với Google Gemini và Microsoft Copilot

Chỉ cần nói điều bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn mô hình AI phù hợp nhất với mình. Hệ thống sẽ kết nối với nhiều mô hình AI để mang lại kết quả phong phú và chính xác hơn.25)

Nhận đề xuất nội dung và thông tin cá nhân hóa

AI Concierge gợi ý nội dung và cập nhật phù hợp với sở thích của bạn. In This Scene cung cấp các đề xuất và thông tin liên quan dựa trên nội dung bạn đang xem, trong khi Generative AI cho phép tìm kiếm và tạo hình ảnh.26)

LG AI TV nhận diện giọng nói và đưa bạn đến My Page được cá nhân hóa riêng

Trong My Page, bạn có thể xem mọi thông tin trong một màn hình, từ thời tiết, lịch, tiện ích cho đến tỷ số các môn thể thao yêu thích.27)

Huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026 được hiển thị trên nền tối. Kiến trúc Multi-AI được vinh danh trong hạng mục Trí tuệ nhân tạo.

Đạt giải thưởng Multi AI webOS

webOS đạt giải được bảo vệ với LG Shield

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice xuất hiện trên nền tối dành cho LG webOS 25, được vinh danh là Best Smart TV System 2025/2026.

8 năm liên tiếp dẫn đầu Hệ điều hành Smart TV

Biểu tượng LG Shield được hiển thị trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, làm nổi bật khả năng bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn hệ thống của webOS. Đồng thời xuất hiện huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Bảo mật đáng tin cậy

7 công nghệ cốt lõi của LG Shield giúp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn, bao gồm lưu trữ và quản lý dữ liệu bảo mật, thuật toán mật mã an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn phần mềm, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập, truyền dữ liệu an toàn, phát hiện và phản hồi sự kiện bảo mật, cùng quản lý cập nhật bảo mật.

Bảo mật đáng tin cậy Khám phá thêm về LG Shield

webOS Re:New Program

Nâng cấp hệ điều hành miễn phí tối đa 5 năm29)

LG Quad Protection được thể hiện qua bốn biểu tượng bảo vệ trên nền vàng. Mỗi biểu tượng bao gồm Bảo vệ chống sét đánh, Bảo vệ chống ẩm, Bảo vệ chống sốc điện và Bảo vệ webOS với LG Shield.

LG Quad Protection

Bền bỉ hoạt động với LG Quad Protection

Từ phần cứng đến phần mềm, TV LG của bạn luôn được bảo vệ. Các tụ điện tích hợp giúp bảo vệ trước điện áp cao, bao gồm cả sét đánh, trong khi chất bán dẫn được thiết kế với khả năng chống sốc điện. Silicon gel và lớp phủ bảo vệ giúp che chắn chipset khỏi độ ẩm, đồng thời dữ liệu của bạn cũng luôn an toàn và bảo mật với LG Shield.

AI Magic Remote

Mở khóa mọi trải nghiệm AI chỉ với nút bấm AI

Chỉ cần một nút bấm AI để truy cập và điều khiển tất cả các tương tác do AI hỗ trợ. Cuộn và yêu cầu bằng giọng nói, mọi thao tác điều khiển trở nên nhanh chóng và dễ dàng.30)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiển thị AI Hub cho trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, xung quanh là các nhãn Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Trải nghiệm chơi game siêu mượt, không giật lag

Tận hưởng ván game 4K 165Hz với G-Sync và AMD FreeSync tương thích

Tần số quét lên đến 165Hz mang lại hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà hơn trong mọi tựa game. G-Sync Compatible và AMD FreeSync Premium giúp chuyển động ổn định, không xé hình, trong khi VRR và độ trễ đầu vào cực thấp đảm bảo mọi thao tác luôn mượt mà và phản hồi nhanh, mang lại lợi thế rõ rệt trong từng trận đấu.

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 mang đến trải nghiệm chơi game siêu mượt, không xé hình, với các biểu tượng 165Hz, NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium hiển thị trên màn hình

VESA Display Stream Compression

Gaming độ trễ thấp, bảo toàn chất lượng hình ảnh – đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận VESA DSC

Với chứng nhận VESA DSC, bạn sẽ được tận hưởng những chi tiết hình ảnh bảo toàn nguyên bản cùng khả năng phản hồi game tức thì theo tiêu chuẩn HDMI 2.1 — mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà ở độ phân giải cao với khung hình trong trẻo, hoàn toàn không biến dạng xuyên suốt mọi trận đấu

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với VESA Display Stream Compression đạt chứng nhận VESA DSC đảm bảo mọi khung hình qua HDMI 2.1 luôn sắc nét và nguyên bản

NVIDIA GeForce NOW

Cloud gaming HDR 4K 120Hz đầu tiên trên thế giới

Chơi game 4K 120Hz HDR trực tiếp trên TV ngay cả khi không cần thiết bị bổ sung thông qua NVIDIA GeForce NOW. Được vận hành bởi kiến trúc NVIDIA Blackwell, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm cloud gaming cao cấp với hiệu năng GeForce RTX 5080.33)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với NVIDIA GeForce NOW phô diễn khả năng chơi game đám mây chuẩn 4K 120Hz HDR đỉnh cao

Bluetooth Ultra Low Latency

TV đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tay cầm Bluetooth Ultra Low Latency

Trải nghiệm cloud gaming hiệu năng cao với độ trễ cực thấp nhờ hỗ trợ Bluetooth Ultra Low Latency Controller, giúp giảm độ trễ đầu vào xuống dưới 3.0ms. Tận hưởng khả năng điều khiển mượt mà và phản hồi nhanh, mang lại cảm giác như kết nối có dây, ngay cả khi chơi game trên nền tảng đám mây.

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với Bluetooth Ultra Low Latency hỗ trợ tay cầm Bluetooth độ trễ cực thấp, nổi bật cùng biểu tượng RAZER Wolverine V3 Bluetooth.

Độ trễ đầu vào cực thấp

Với thời gian phản hồi 0,1ms được chứng nhận, OLED phản hồi tức thì, không giật lag

Với thời gian phản hồi điểm ảnh 0,1ms cùng ALLM giúp giảm độ trễ xuống mức cực thấp, mọi thao tác điều khiển đều được hiển thị ngay lập tức với độ chính xác cao. Khả năng phản hồi vượt trội này giúp các pha hành động tốc độ cao luôn rõ nét và dễ kiểm soát, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong từng trận đấu.35)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 mang đến độ trễ đầu vào thấp với thời gian phản hồi 0,1ms, nổi bật cùng các chứng nhận ALLM và Intertek

Chuyển động rõ nét

Theo dõi từng chuyển động với độ rõ nét vượt trội, được chứng nhận ClearMR 10000 hàng đầu bởi VESA

Khi các pha hành động diễn ra nhanh, việc giữ được chi tiết rõ ràng là yếu tố then chốt. LG OLED evo, đạt chứng nhận ClearMR 10000, giúp giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động giữa các khung hình, giữ cho hình ảnh luôn sắc nét và dễ quan sát ngay cả trong những chuyển động tốc độ cao. Đồng thời, HGiG đảm bảo tái tạo HDR đúng theo ý đồ của nhà phát triển game—duy trì vùng sáng chính xác, độ sâu vùng tối và màu sắc cân bằng. Sự kết hợp giữa chứng nhận ClearMR và HGiG mang lại chuyển động rõ ràng và HDR chuẩn xác, để mọi khung hình được hiển thị đúng như cách mà nhà sáng tạo mong muốn.36)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với Công nghệ ClearMotion tích hợp chứng nhận VESA ClearMR 10000 cao cấp và hỗ trợ chế độ HGiG

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 hiển thị LG Gaming Portal trên màn hình webOS, cho thấy trung tâm chơi game với giao diện truy cập một bước, cho phép truy cập nhiều ứng dụng game thông qua các dịch vụ cloud gaming như NVIDIA GeForce NOW và các ứng dụng webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Truy cập vào tất cả các trò chơi yêu thích của bạn mà không cần máy game chuyên nghiệp

Khám phá hàng nghìn trò chơi từ NVIDIA GeForce NOW, các ứng dụng webOS và nhiều nền tảng khác. Dễ dàng tìm game phù hợp với điều khiển hoặc tay cầm, đồng thời thi đấu với những người chơi khác thông qua Challenge Mode.37)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với Game Dashboard và Optimizer hiển thị hai màn hình game đặt cạnh nhau cùng menu điều chỉnh trên màn hình, cho phép thay đổi tần số quét, độ trễ và chế độ hình ảnh trong thời gian thực.

Game Dashboard & Optimizer

Dễ dàng tinh chỉnh cài đặt game theo phong cách chơi của bạn

Tùy chỉnh trải nghiệm chơi game một cách dễ dàng với Game Dashboard để điều khiển nhanh theo thời gian thực, và Game Optimizer để tinh chỉnh các thiết lập theo sở thích của bạn. Điều chỉnh tần số quét, độ trễ và các chế độ hiển thị để tối ưu hóa mọi ván game một cách thuận tiện.

Điện ảnh chân thực, tái hiện chuẩn mực

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Thưởng thức điện ảnh chuẩn ý đồ đạo diễn với Dolby Vision và FILMMAKER MODE™ tích hợp Ambient Light Compensation, tự động thích ứng với ánh sáng môi trường và giữ cho hình ảnh trung thực nhất với bản gốc, để từng khung hình vẫn trọn vẹn cảm xúc điện ảnh.

Dolby Atmos

Bằng cách tái tạo âm thanh như các đối tượng âm thanh 360° sống động thay vì các kênh âm thanh cố định, hệ thống mang đến không gian rạp chiếu phim tại gia, nơi từng chi tiết và chiều sâu âm thanh được giữ trọn vẹn đúng với bối cảnh của cảnh phim.

Đắm chìm trong từng trận đấu thể thao

LG Sound Suite nâng tầm khung hình, lấp đầy thanh âm

WOW Orchestra

Âm thanh vòm trọn vẹn từ TV LG và Soundbar đồng bộ

Khi TV và Soundbar hoạt động đồng bộ, hệ thống mở rộng độ sâu và hướng âm, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm bao trùm và sống động hơn.41)

TV mỏng dán tường LG OLED evo AI W6 với WOW Orchestra và WOWCAST trình diễn một buổi hòa nhạc trên màn hình, với soundbar đặt dưới TV, trong khi các làn sóng âm lan tỏa khắp phòng khách, thể hiện âm thanh vòm không dây đồng bộ và mạnh mẽ.

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm điều khiển và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm điều khiển và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Accessibility

Tính năng hỗ trợ giúp trải nghiệm xem trở nên toàn diện hơn

TV LG được thiết kế hướng đến khả năng tiếp cận cho mọi người, với các tính năng như Bộ lọc điều chỉnh màu, Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, và kết nối trực tiếp với các thiết bị hỗ trợ thính giác.

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

1)*Độ dày thực tế là 9,95mm và có thể thay đổi đôi chút tùy theo điều kiện đo lường.

*Bo mạch nguồn và loa được tích hợp liền mạch vào màn hình.

 

2)*Độ khít thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện lắp đặt. Có thể xuất hiện một khe hở nhỏ giữa TV và tường.

*Yêu cầu lắp đặt có thể khác nhau.

 

3)*Nội dung khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực và có thể thay đổi.

*Cần đăng ký LG Gallery+ để truy cập đầy đủ nội dung và các tính năng.

 

4)*TV OLED không dây đề cập đến kết nối giữa Zero Connect Box và màn hình.

*Việc đặt Zero Connect Box trong tủ có thể gây nhiễu tín hiệu tùy thuộc vào chất liệu và độ dày của tủ.

*Zero Connect Box nên được lắp đặt thấp hơn bộ thu không dây của TV.

*Các thiết bị phải được kết nối bằng dây với Zero Connect Box.

*Cần kết nối dây nguồn cho cả màn hình TV và Zero Connect Box.

Độ khít thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện lắp đặt. Có thể xuất hiện một khe hở nhỏ giữa TV và tường.

*Yêu cầu lắp đặt có thể khác nhau

 

5)*Chất lượng hình ảnh nguyên bản dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 29170-2; kết quả đo lường thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng kết nối.

 

6)*Tính năng cảm biến chuyển động được tích hợp độc quyền trên hai dòng sản phẩm W6 và G6.

 

7)*Độ sáng có thể thay đổi tùy theo mẫu sản phẩm, kích thước màn hình và khu vực thị trường.

*Độ sáng đỉnh cao hơn 3,9 lần so với OLED thông thường ở cửa sổ 3% theo phép đo nội bộ.

 

8)*Màn hình LG OLED được Intertek chứng nhận độ trung thực màu 100% (100% Color Fidelity), đo theo tiêu chuẩn CIE DE2000 với 125 mẫu màu.

*Dải màu hiển thị (Color Gamut Volume – CGV) tương đương hoặc vượt không gian màu DCI-P3, theo xác minh độc lập của Intertek.

*Màn hình LG OLED được UL chứng nhận khả năng hiển thị độ đen tuyệt đối ≤0,24 nit trong điều kiện ánh sáng lên tới 500 lux, dựa trên phương pháp đo lường phản xạ ánh sáng vòng theo tiêu chuẩn IDMS Mục 11.5.

*Màn hình LG OLED được UL chứng nhận duy trì độ nhất quán màu sắc >99% trong điều kiện ánh sáng lên tới 500 lux, dựa trên phương pháp đo lường phản xạ ánh sáng vòng theo tiêu chuẩn IDMS Mục 11.5.

*Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện ánh sáng xung quanh và môi trường xem.

 

9)*Độ phản xạ được đo dưới dạng giá trị Thành phần Phản xạ Gương (SCI) tại bước sóng 550nm, được kiểm nghiệm độc lập bởi Intertek.

*Màn hình LG OLED được đo lường có độ phản xạ dưới 0,5% bằng phương pháp quả cầu lấy mẫu IDMS 11.2.2. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.

 

10)*Màn hình TV LG OLED đã được UL xác minh đạt chuẩn Low Blue Light Platinum.

 

11)*So với các mẫu TV sử dụng Bộ xử lý AI alpha 9 Gen8 năm 2025 dựa trên thông số kỹ thuật nội bộ,.

 

12)*Trong năm đầu tiên của thời hạn bảo hành, các chi phí về tấm nền, linh kiện và nhân công đều được chi trả. Từ năm thứ hai đến năm thứ năm, gói bảo hành chỉ bao gồm tấm nền và linh kiện, chi phí nhân công sẽ được tính phí. Các điều khoản và điều kiện bảo hành được áp dụng theo quy định hiện hành.

*Gói chăm sóc OLED Care+ áp dụng cho các dòng sản phẩm OLED W6 và G6.

 

13)*The feature works when logged in to your Google Photos account and you have at least 10 photos in the app.

 

14)*Chế độ tiết kiệm điện chỉ được kích hoạt khi bật đồng thời tính năng Gallery Mode và Always Ready. Nếu tắt Always Ready, Gallery Mode sẽ tiêu thụ mức điện năng tương đương như khi TV đang hoạt động

 

15)*Cảm biến độ sáng có thể khác nhau tùy theo từng mẫu TV.

 

16)*Cảm biến chuyển động chỉ có trên các mẫu W6 và G6.

 

17)*Việc hỗ trợ một số kênh trên LG Channels có thể khác nhau tùy theo khu vực.

 

18)*LG hỗ trợ các thiết bị Wi-Fi chuẩn Matter. Các dịch vụ và tính năng hỗ trợ Matter có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối. Việc kết nối ban đầu cho ThinQ và Matter cần được thực hiện thông qua ứng dụng ThinQ trên điện thoại.

 

19)*AI Picture Pro hoạt động với mọi nội dung có bản quyền trên các dịch vụ OTT.

*Hình ảnh được nâng cấp lên chất lượng gần 4K. Kết quả có thể khác nhau tùy theo độ phân giải của nguồn phát.

*Tốc độ xử lý nhanh hơn so với alpha 9 AI Processor Gen8 (2025) dựa trên so sánh thông số nội bộ.

 

20)*Cần kích hoạt trong menu Sound Mode. Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

21)*Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

22)*AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

23)*Một số tính năng có thể không được hỗ trợ tại một số khu vực hoặc model.

*Giao diện menu hiển thị có thể khác khi sản phẩm chính thức phát hành.

*Từ khóa gợi ý có thể thay đổi tùy theo ứng dụng và thời điểm trong ngày.

*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG (Electronic Program Guide).

*Thẻ “On Now” không khả dụng trên Netflix và các ứng dụng CP (Content Provider) khác, vì vậy thẻ này sẽ không được hiển thị.

*Thẻ “Generative AI” chỉ khả dụng trên một số khu vực hoặc model nhất định.

 

24)*Nội dung hiển thị có thể bị giảm hoặc giới hạn tùy theo khu vực và kết nối mạng.

*Voice ID có thể khác nhau tùy khu vực và quốc gia, và khả dụng trên TV OLED, QNED, NANO 4K UHD ra mắt từ 2024 trở đi, cũng như TV MRGB và FHD ra mắt từ 2026.

*Tính năng này chỉ hoạt động với các ứng dụng hỗ trợ tài khoản Voice ID.

*Khóa có thể được mở bởi người có giọng nói tương tự, và nếu giọng nói thay đổi do tình trạng sức khỏe hoặc các yếu tố khác, việc nhận diện có thể không hoạt động hiệu quả.

*Các tiện ích cung cấp có thể khác nhau tùy quốc gia và có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp mà không cần thông báo trước.

*My Page áp dụng cho TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD năm 2026.

 

25)*Yêu cầu kết nối internet.

*AI Chatbot có thể được liên kết với bộ phận chăm sóc khách hàng.

*Tại các quốc gia không hỗ trợ NLP, việc truy cập và sử dụng ứng dụng bằng giọng nói có thể không khả dụng.

 

26)*webOS Re:New là chương trình nâng cấp phần mềm và chỉ áp dụng cho một số mẫu sản phẩm được chọn. Số lần nâng cấp và thời gian hỗ trợ Re:New có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

*Lịch nâng cấp, cũng như các tính năng, ứng dụng và dịch vụ, có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

*Các tính năng, nội dung và dịch vụ khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

 

27)*Cung cấp truy cập nhanh đến các tính năng AI của TV nhưng không tích hợp bộ xử lý AI bên trong.

*Thiết kế, độ khả dụng và chức năng của điều khiển AI Magic có thể khác nhau tùy khu vực và ngôn ngữ được hỗ trợ, ngay cả với cùng một model.

*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối internet.

*Nhận diện giọng nói AI chỉ được cung cấp tại các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ bản địa.

 

28)*Chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 165Hz.

*NVIDIA G-SYNC tương thích với các card đồ họa RTX 20, RTX 30, RTX 40 và GTX 16. Các GPU đời cũ hơn không hỗ trợ G-SYNC Compatible.

 

29)*Các dòng TV LG OLED đã được VESA cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn DSC.

 

30)*Yêu cầu đăng ký thuê bao. Các dịch vụ cung cấp có thể khác nhau tùy theo gói thành viên.

*Chỉ khả dụng trên LG OLED W6, G6, C6 và MRGB95, MRGB9M.

*Khả dụng của GeForce NOW có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

 

31)*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

 

32)*Màn hình LG OLED đã được Intertek chứng nhận “thời gian phản hồi 0,1ms (Gray to Gray)” và “Trải nghiệm chơi game đạt chuẩn”.

 

33)*HGiG là nhóm phi lợi nhuận gồm các công ty trong ngành game và màn hình TV, cùng xây dựng và công bố các hướng dẫn nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game HDR cho người dùng.

*Hỗ trợ HGiG có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*ClearMR là chương trình chứng nhận của VESA dùng để đánh giá hiệu suất giảm nhòe chuyển động của màn hình.

 

34)*Khả năng hỗ trợ các dịch vụ cloud gaming có thể khác nhau tùy theo từng dịch vụ.

*Một số dịch vụ game có thể yêu cầu đăng ký thuê bao và tay cầm chơi game.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

35)*Ambient FILMMAKER MODE là thương hiệu của UHD Alliance, Inc.

*Ambient FILMMAKER MODE với Dolby Vision được hỗ trợ.

*Ambient FILMMAKER MODE sẽ tự động kích hoạt trên ứng dụng Apple TV+ và Amazon Prime Video.

*Ambient FILMMAKER MODE hoạt động trên các mẫu TV được trang bị cảm biến ánh sáng.

 

36)*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG.

*Phạm vi hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

*Thông tin do AI Concierge cung cấp chỉ mang tính tham khảo chung và có thể không hoàn toàn chính xác. LG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được đưa ra dựa trên các thông tin này.

 

37)*Soundbar có thể được mua riêng.

*Sound Mode Control có thể khác nhau tùy theo từng model.

*Xin lưu ý một số dịch vụ có thể chưa khả dụng tại thời điểm mua. Cần kết nối mạng để cập nhật.

*Điều khiển TV LG chỉ hỗ trợ một số tính năng nhất định.

Tất cả thông số

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 