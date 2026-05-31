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Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026

Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026

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Vista frontal de Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 50NU855BPSA
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights a 50-inch display with a 1112 mm-wide screen, 649 mm screen height, 711 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 902 by 230 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU85 enables 4K Super Upscaling with Dynamic Tone Mapping, showing a close-up portrait with flowers as AI refines each frame to enhance skin texture, fine details, and natural color up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026
Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026
Vista frontal de Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 50NU855BPSA
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights a 50-inch display with a 1112 mm-wide screen, 649 mm screen height, 711 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 902 by 230 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU85 enables 4K Super Upscaling with Dynamic Tone Mapping, showing a close-up portrait with flowers as AI refines each frame to enhance skin texture, fine details, and natural color up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026
Smart TV 50" LG NANO 4K UHD AI NU85 2026

Funciones principales

  • Nano Detail Enhancer refina la textura y la profundidad para obtener una imagen 4K más realista.
  • El diseño Linear Flow presenta un acabado refinado y sólido, pensado para complementar tu espacio
  • El premiado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • AI Hub ofrece una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
  • Accede a una amplia selección de contenidos en directo y bajo demanda, disponibles sin interrupciones a través de LG Channels
Más
LG Shield recibió el galard[on de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad.

Premios a la Innovación CES - Premiado (LG Shield)

Ciberseguridad

Distinción de Honoree en los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-AI

Premios a la Innovación CES - Premiado (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Distintivo de AVForums Editor’s Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26.

AVForums Editor's Choice: Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

Los premios CES Innovation Awards se otorgan en función de la información descriptiva presentada a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de las afirmaciones realizadas, ni tampoco probó el producto premiado.

¿Por qué LG NANO 4K UHD?

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con Nano Detail Enhancer muestra la imagen de una pluma, gracias al procesador de IA alfa que detecta texturas y volumen de color para mejorar los microdetalles y ofrecer una calidad de imagen 4K más nítida y vibrante.

Nano Detail Enhancer

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con diseño de flujo lineal se presenta desde múltiples ángulos, mostrando el panel trasero en la parte superior, una escena de una sala de estar montada en la pared en la parte inferior izquierda y un primer plano de la parte trasera de metal estriado en la parte inferior derecha.

Linear Flow Design

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, lo que resalta la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con el galardonado sistema operativo webOS Multi AI se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premiado webOS Multi-AI

El LG NANO 4K UHD AI NU85 incorpora AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

AI Hub para Personalización

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con LG Channels ofrece entretenimiento gratuito sin fin, incluyendo canales de televisión en directo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia gama de opciones de visualización.

LG Channels - Entretenimiento sin límites de forma gratuita

¿Cómo mejora el LG NANO 4K UHD la nitidez y el nivel de detalle?

El LG NANO 4K UHD está diseñado para revelar todo el detalle de cada escena. Su tecnología Nano Detail Enhancer analiza cada fotograma para mejorar el contraste, el detalle y el brillo a nivel nanométrico. Sus sofisticados algoritmos de escalado elevan la resolución a 4K. Disfruta de tus contenidos favoritos con una calidad superior y una nitidez sin igual.

Nano Detail Enhancer

Mejora el contraste para lograr una profundidad más realista.

Equipado con el Procesador Alpha AI, tu televisor analiza las imágenes para revelar los detalles más sutiles, potenciando el contraste y la profundidad para ofrecer escenas más tridimensionales.

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con Nano Detail Enhancer muestra una imagen increíblemente nítida, gracias al procesador de IA alfa que detecta texturas finas para mejorar el contraste y la profundidad, y ofrecer una imagen 4K más clara y tridimensional.

HDR10 Pro

Detalles vívidos, mayor contraste en cada escena.

Nuestro formato HDR10 Pro ofrece luces más brillantes y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más luminosas con un mayor nivel de detalle.1)

El LG NANO 4K UHD AI NU85 destaca la tecnología HDR10 Pro en una imagen panorámica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando reflejos más brillantes, sombras más profundas y un contraste mejorado en una escena de un lago al atardecer para obtener mayor detalle y claridad.

El LG NANO 4K UHD AI NU85 destaca la tecnología HDR10 Pro en una imagen panorámica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando reflejos más brillantes, sombras más profundas y un contraste mejorado en una escena de un lago al atardecer para obtener mayor detalle y claridad.

Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente.

Con una potencia mejorada de la GPU y la CPU, el procesador Alpha 7 AI lleva a cabo una optimización de la imagen a escala nanométrica para ofrecer una nitidez 4K con un contraste mejorado y una profundidad tridimensional.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG NANO 4K UHD AI NU85 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, lo que pone de relieve un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con un contraste y una profundidad mejorados.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG NANO 4K UHD AI NU85 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, lo que pone de relieve un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con un contraste y una profundidad mejorados.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace cada día más inteligente con el AI Hub personalizado

Descubre más sobre LG AI TV.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. En "Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.9)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes verlo todo de un vistazo: clima, calendario, widgets y los marcadores de tus deportes favoritos.10)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premiado Multi-AI webOS

El premiado webOS, ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita13)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.14)

El LG NANO 4K UHD AI NU85 incorpora AI Hub para personalización, con un icono de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

La pantalla de inicio del LG NANO 4K UHD AI NU85 te lleva directamente a la interfaz de LG Channels, con canales de televisión en directo gratuitos, películas y contenido exclusivo. Destaca el acceso directo a cientos de opciones de entretenimiento sin pago, suscripción ni necesidad de decodificador.

LG Channels

Entretenimiento sin límites de forma gratuita

LG Channels reúne de forma gratuita contenidos variados de diversas plataformas en un único centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar los contenidos que te gustan. Empieza a verlos sin costes adicionales ni necesidad de instalar un decodificador.15)

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, indicando las conexiones a LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con los dispositivos IoT de tu hogar en todos los ecosistemas inteligentes compatibles.16)

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+.

LG Gallery+

Personaliza tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, vídeos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.18)

La función LG Gallery+ con música de fondo y Music Lounge del LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra en pantalla la escena del lago en el bosque "Tarde en el bosque", con un panel de interfaz de usuario visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente adecuado con la música

Crea la atmósfera adecuada con música que combine con tus imágenes. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

El LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

El LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y exhibe tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu TV solo con tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.21)

LG NANO 4K UHD AI NU85 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de contenido y más.

Modo Galería

Cambia del TV a una obra de arte sin interrupciones

Con el Modo Galería activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.33)

Control de Brillo Automático

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.22)

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.23)

Diseño creado para realzar tu espacio.

Linear Flow Design

Acabado refinado y sólido que complementa su espacio.

Tu televisor presenta un moderno acabado metálico con una sólida presencia y un elegante diseño lineal pensado para realzar tu espacio.24)

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con diseño Linear Flow se presenta desde múltiples ángulos, mostrando el panel trasero en la parte superior, una escena de una sala de estar montada en la pared en la parte inferior izquierda y un primer plano de la parte trasera de metal estriado en la parte inferior derecha.

Sumérgete en cada partido deportivo.

Sports Forecast by AI Concierge

Recibe pronósticos deportivos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte pronósticos sobre los partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo gracias a esta información generada por la IA.26)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género.

TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad justa de suavizado y lograr una experiencia visual natural en películas, deportes y mucho más.

Sports Alert

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

Captura cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y más..

Entra a un mundo optimizado para ganar

Ultimate Gameplay

Juega para ganar con un rendimiento fluido

Disfruta de una experiencia de juego excepcional con VRR de hasta 60Hz. Gracias al primer mando con certificación BT ULL y a su rápida tasa de refresco, cada momento de juego será más emocionante.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.
El LG NANO 4K UHD AI NU85 incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
El LG NANO 4K UHD AI NU85 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
El LG NANO 4K UHD AI NU85 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.
El LG NANO 4K UHD AI NU85 incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
El LG NANO 4K UHD AI NU85 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
Bluetooth Latencia Ultra Baja

El primer televisor del mundo en soportar mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con soporte para el mando Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.29)

Portal de Juegos LG

Tu centro único para jugar: no necesitas consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para mando o mando e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.30)

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente con Game Dashboard, que te permite controlar todo en tiempo real, y con Game Optimizer, para ajustar con precisión tus configuraciones preferidas. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

El LG NANO 4K UHD AI NU85 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo FILMMAKER MODE visible en la parte inferior izquierda.

El LG NANO 4K UHD AI NU85 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo FILMMAKER MODE visible en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Disfruta de las películas tal y como las concibió el director

Filmmaker Mode desactiva el procesamiento adicional y conserva el color, el movimiento y la relación de aspecto elegidos por el director. Las películas se reproducen con el mismo aspecto y la misma atmósfera que se pretendía en el estudio.31)

LG Soundbar realza cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y Soundbars sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como una sola unidad, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.32)

El LG NANO 4K UHD AI NU85 con WOW Orchestra muestra a un director de orquesta dirigiendo una actuación en pantalla, mientras que las ondas sonoras superpuestas del televisor y la barra de sonido situada debajo llenan la habitación para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

*El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+.

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino la tecnología Dynamic Tone Mapping propia de LG, aplicada fotograma a fotograma al contenido HDR10.

 

6)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

9)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

12)*Se requiere actualización de red.

 

13)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las características, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las características, contenidos y servicios disponibles pueden cambiar sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

14)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma soportado, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz por IA solo se proporciona en países que admiten PLN en su idioma nativo.

 

15)*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.

 

16)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

 

21)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

24)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

 

26)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

28)*La frecuencia de 60Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

29)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

30)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

31)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

 

32)*Soundbar se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a internet para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

 

33)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α7 IA 4K Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 112 x 649 x 70,8

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    8,2

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Escala de Grises

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Colores invertidos

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

  • Cable de alimentación

    Sí (Detachable)

SONIDO

  • Voz clara Pro

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Sonido AI

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte eARC, ALLM)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 112 x 711 x 230

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    902 x 230

  • Peso del televisor sin soporte

    8,2

  • Peso del televisor con soporte

    8,3

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 200

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 112 x 649 x 70,8

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 215 x 750 x 114

  • Peso del embalaje

    10,5

VIDEOJUEGOS

  • Modo HGIG

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 60Hz)

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Retroiluminación

    Direct

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • Tasa de Refresco

    60Hz

IMAGEN (PROCESANDO)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Procesador de Imagen

    Procesador α7 IA 4K Gen9

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • Escalador AI

    4K Super Upscaling

  • AI HDR Remastering

    Si

  • Calibración Automática

    Si

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • My Page

    Si

  • LG Shield

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • Canales LG

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Si (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Chatbot

    Si

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