1)*HDR10 Pro no es un formato, sino la tecnología Dynamic Tone Mapping propia de LG, aplicada fotograma a fotograma al contenido HDR10.

6)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

9)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

12)*Se requiere actualización de red.

13)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las características, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las características, contenidos y servicios disponibles pueden cambiar sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

14)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma soportado, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz por IA solo se proporciona en países que admiten PLN en su idioma nativo.

15)*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.

16)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

21)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

24)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

26)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

28)*La frecuencia de 60Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

29)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

30)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

31)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

32)*Soundbar se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a internet para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

33)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.