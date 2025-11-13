We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraFine™evo 32palcový Nano IPS Black 6K s Thunderbolt™ 5
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Ocenění za vynikající výsledky
Digital Trends 2025
Nejlepší monitory podle čtenářů pro hráče a ty, kteří vyžadují vysoký výkon
iF Design Award 2025
iF Design Award - vítěz
*Ceny CES Innovation Awards jsou udělovány na základě popisných materiálů předložených porotě. CTA neověřovala správnost žádných předložených materiálů ani tvrzení a neprováděla testování produktů, kterým byla cena udělena.
Žádné obrázky nejsou zahrnuty
6K s rozlišením 224 ppi. Širší pracovní prostor, jasné detaily
Displej 6K (6144 × 3456, 224 ppi) nabízí až o 156 % více pixelů než standardní 4K UHD (3840 × 2160), což poskytuje další prostor na obrazovce pro správu více úkolů najednou. Můžete pracovat s plnými soubory 4K v jejich původním rozlišení a zároveň mít k dispozici další pracovní prostor pro časové osy, panely nástrojů a další kreativní nástroje. Jeho ultra vysoké rozlišení 224 ppi (pixelů na palec) poskytuje téměř originální ostrost a přesné detaily, což zajišťuje větší přesnost pro profesionální tvůrce.
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
1) Nano IPS je pokročilá technologie IPS, která využívá částice o velikosti nanometrů na LED displeji.
2) Rozlišení 6K (6144 × 3456) poskytuje 21 233 664 pixelů, což je přibližně 21,23 milionu, a nabízí o 156 % více detailů ve srovnání s rozlišením 4K UHD (3840 × 2160) s 8 294 400 pixely.
Profesionální displej.
Profesionální výkon.
Vysoce výkonný displej přizpůsobený náročným profesionálním pracovním postupům, který poskytuje přesnou barevnou přesnost, rozsáhlý vizuální prostor a bezproblémovou kompatibilitu pro podporu video editorů, fotografů, 3D umělců, tvůrců umělé inteligence a webových designérů a zároveň maximalizuje produktivitu při každém úkolu.
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
Kompatibilita s novou generací, poháněná technologií Thunderbolt™ 5
Zlepšete svůj pracovní postup díky technologii Thunderbolt™ 5 na 6K displejích. Thunderbolt™ 5 zajišťuje kompatibilitu nové generace a plynule podporuje klíčové pracovní postupy díky 2x rychlejšímu** přenosu, řetězení 6K a šířce pásma DisplayPort 2.1. Tvůrcům, editorům a umělcům využívajícím umělou inteligenci umožňuje snadné připojení a multitasking s robustním výkonem a škálovatelností. Navíc funkce 96W Power Delivery podporuje rychlé a spolehlivé nabíjení pro vyšší produktivitu. Je to vše, co potřebujete k propojení pracovního postupu připraveného na budoucnost s maximální efektivitou.
*Aby vše fungovalo správně, je nutné připojit kabel Thunderbolt 5, který je součástí balení, k portu Thunderbolt 5 na monitoru.
*Abyste mohli využívat všechny funkce, včetně nabíjení 96 W a rozlišení 6144 × 3456, musí vaše zařízení podporovat Thunderbolt 5 nebo USB-C s DisplayPort 2.1.
*Kabel DP, HDMI, USB-C a Thunderbolt jsou součástí balení.
*Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a regionech.
*Součástí balení jsou kabely DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, napájecí kabelx1 a Thunderboltx1.
*Funkce Daisy Chain, rozlišení a obnovovací frekvence mohou být omezeny v závislosti na výkonu připojených počítačů Mac a PC.
**Thunderbolt™ 5 podporuje šířku pásma displeje až 120 Gb/s (jednosměrně) a poskytuje až 2× vyšší výkon ve srovnání s Thunderbolt™ 4. Výkon Thunderbolt™ 5 je založen na oficiálních specifikacích společnosti Intel.
Podrobnosti najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Intel.
※ Poznámka ※
Windows: Zobrazení nemusí fungovat správně v závislosti na procesoru Intel a verzi operačního systému Windows.
*Minimální požadavky: Intel 12. generace nebo novější, Windows 11 nebo novější.
macOS: Zobrazení nemusí fungovat správně na zařízeních jiných než Apple Silicon v závislosti na verzi macOS.
*Minimální požadavky: macOS Sequoia (verze 15) nebo novější.
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
*Součástí balení jsou kabely DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, napájecí kabelx1 a Thunderboltx1.
*Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a regionech. Tento produkt není produktem společnosti Apple a neposkytuje žádné služby ani záruky společnosti Apple.
Hladký zážitek pro počítače Mac
Užijte si hladkou kompatibilitu s počítači Mac. Díky režimu Studio Mode, vysokému rozlišení PPI a funkci M-Control nabízí UltraFine evo 6K kompatibilitu navrženou pro počítače Mac.
Režim Studio*, snadné ladění barev pro počítače Mac
Režim Studio Mode monitoru UltraFine evo 6K nabízí tři přednastavené barevné profily, které pomáhají vyladit barvy displeje pro použití s počítači Mac. Koriguje jemné odchylky a zajišťuje konzistentní barvy na celé obrazovce.
Vysoká jasnost PPI** pro počítače Mac
UltraFine evo 6K nabízí rozlišení 224 ppi, což při připojení k počítačům Mac zajišťuje vysokou ostrost obrazu. Každý detail zůstává ostrý a přesný, což zaručuje ostrý a detailní obraz na větší obrazovce.
* Režim Studio je k dispozici prostřednictvím softwaru LG Switch (verze 3.05). Dostupnost a harmonogram aktualizací se mohou lišit v závislosti na zemi; podrobnosti najdete na místních webových stránkách společnosti LG.
** Srovnání PPI je založeno na 32palcovém 4K monitoru LG (model 32GX870A). Obrázky jsou simulovány pro ilustrační účely.
*** Funkce M-Control vyžaduje při zapínání a vypínání použití softwaru LG Switch.
**** Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a regionech. Tento produkt není produktem společnosti Apple a neposkytuje žádné služby ani záruky společnosti Apple.
***** Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
※ Oznámení o aktualizaci monitorovacího softwaru ※
Použití režimu Studio Mode vyžaduje aktualizaci softwaru monitoru na verzi 3.05 nebo novější pomocí softwaru LG Switch, který bude k dispozici v říjnu 2025. Aktualizaci lze provést automaticky nebo ručně pomocí softwaru LG Switch, pokud je počítač připojen k internetu a monitoru pomocí (1) kabelu USB-C na A nebo USB-A na B nebo (2) kabelu USB-C na C nebo Thunderbolt.
*Tato aktualizace vyžaduje LG Switch verze 7.3.3 nebo vyšší pro Windows, nebo verze 7.5.5 nebo vyšší pro Mac.
**Harmonogram aktualizací se může v jednotlivých zemích lišit. Podrobnosti najdete na místních webových stránkách společnosti LG ve vaší oblasti.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkcí. Mohou se lišit od skutečného použití.
Profesionální ovládání barev, pixel po pixelu
Poskytuje pokrytí Adobe RGB 99,5 % a DCI-P3 98 % (typicky) a nabízí širší a přesnější barevný rozsah než standardní displeje sRGB. Skutečná 10bitová hloubka zachycuje každý odstín s plynulými a hladkými přechody, což je ideální pro HDR a kreativní práci ve vysokém rozlišení, která vyžaduje přesnost.
Obraz v plné velikosti obrazovky s programem pro navrhování, který zobrazuje živé barvy.
Adobe RGB přes 99,5 %
Adobe RGB je široce používaný barevný gamut v pracovních postupech souvisejících s tiskem, který tvůrcům umožňuje ověřit přesnost barev na digitálních i tištěných médiích na jediném displeji.
DCI-P3 98%
Přesný a živý barevný gamut ideální pro střih videa a barevné korekce.
Skutečná 10bitová barevná hloubka
Skutečná 10bitová barevná hloubka poskytuje přesné a detailní zobrazení barev pro obsah s vysokým rozlišením a HDR, aniž by se spoléhala na simulované metody 8bit + FRC.
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
*Jas: 450 nitů (typicky), barevný gamut: DCI-P3 98 % (typicky)
*Nano IPS je pokročilá technologie IPS, která využívá částice o velikosti nanometrů na LED displeji.
Kontrast 2000:1
Kontrast 1000:1
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkcí. Mohou se lišit od skutečného použití.
*Nano IPS je pokročilá technologie IPS, která využívá částice o velikosti nanometrů na LED displeji.
2000:1 hlubší černá a syté stíny
Protože kontrastní poměr ovlivňuje přesné zobrazení barev, technologie Nano IPS Black zvyšuje kontrastní poměr ze standardního IPS 1000:1 na 2000:1, čímž zajišťuje živé barvy a ostřejší detaily objektů, stínů a pozadí. Zažijte hlubší černou a bohatší stíny, které zůstávají konzistentní po celé ploše obrazovky, a zvýšený pocit realismu, který přináší přirozené vizuální výstupy.
Pohodlí pro oči, certifikováno TÜV Rheinland
Díky certifikaci TÜV Rheinland Eye Comfort pomáhá UltraFine evo 6K redukovat modré světlo a poskytuje tak pohodlný zážitek ze sledování bez namáhání očí,
a to i během dlouhých hodin práce nebo sledování médií.
*Obrázky jsou simulované za účelem lepšího pochopení funkcí.
*Certifikační číslo TÜV Rheinland (nízká úroveň modrého světla – hardwarové řešení): 1111305154
Neobsahuje obrázky
Štíhlý stojan, maximální nastavitelnost
Prakticky bezrámečkový design ze čtyř stran zvyšuje pocit ponoření do obrazu, zatímco tenký a minimalistický stojan ve tvaru L udržuje pracovní prostor čistý a přehledný. Design, který je propracovaný ze všech úhlů, kombinuje vizuální čistotu s ergonomickou flexibilitou. Obrazovku lze naklánět, otáčet a nastavovat její výšku a otočit o 90° v obou směrech do režimu na výšku, což je vhodné pro prohlížení dlouhých dokumentů, programování nebo procházení webu.
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
Rychlý přepínač pro tvorbu
Aplikace LG Switch optimalizuje váš monitor pro práci i zábavu. Snadno přizpůsobte preferovanou kvalitu obrazu a jas pomocí personalizovaného průvodce nastavením obrazu. Navíc můžete rozdělit displej na 11 částí a rychle spustit platformu pro videohovory, což je ještě pohodlnější.
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
*Chcete-li stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte web LG.com.
*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.
Klíčová vlastnost
Displej - Úhlopříčka obrazovky [palce]
31,47
Displej - Rozlišení
6144 x 3456
Displej - Typ panelu
IPS Black
Displej - Poměr stran
16:9
Displej - Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Displej - Jas (typ.) [cd/m²]
450
Displej - Doba odezvy
5 ms (GtG v režimu Rychlejší)
Design - Nastavení polohy displeje
Náklon/Výška/Natočení/
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
32U990A-S
Modelový rok
Y25
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
31,47
Poměr stran
16:9
Typ panelu
IPS Black
Doba odezvy
5 ms (GtG v režimu Rychlejší)
Rozlišení
6144 x 3456
Rozteč pixelů [mm]
0,1134 (H) mm x 0,1134 (V) mm
Barevná hloubka (počet barev)
1,07 mld.
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º (R/L), 178º (U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
450
Kontrastní poměr (typ.)
2000:1
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Barevný gamut (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Jas (min.) [cd/m²]
360
Kontrastní poměr (min.)
1400:1
Úhlopříčka obrazovky [cm]
79,94
KONEKTIVITA
Vestavěný KVM
ANO
HDMI
ANO(1ea)
DisplayPort
ANO(1ea)
Verze DP
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
Thunderbolt
Ano (1vstup/výstup)
USB-C
Ano (1 nahoře / 2 dole)
Thunderbolt (přenos dat)
ANO
Thunderbolt (napájení)
96W
USB Downstream
ANO (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)
USB Upstream
ANO (prostřednictvím Thunderbolt/1 ks, prostřednictvím USB-C/1 ks)
USB-C (přenos dat)
ANO
FUNKCE
HDR 10
ANO
Automatický jas
ANO
Color Weakness
Ne
Inteligentní úspora energie
Deep Black Pro
PIP
ANO
PBP
2PBP
Ochrana proti blikání (Flicker Safe)
ANO
HW kalibrace
Připravenost ke kalibraci HW
Režim čtení
ANO
Super rozlišení+
ANO
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Technologie Nano IPS™
ANO (IPS Black)
Uživatelsky definovaná klávesa
ANO
Automatické přepínání vstupů obrazu
ANO
HDR Efekt
ANO
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon/Výška/Natočení/
Montáž na stěnu [mm]
100 x 100
ZVUK
Reproduktory
5 W x 2
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
937 X 183 X 490
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
718,4 X 582,3 X 198,2
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
718,4 X 413,5 X 26,5
Hmotnost při přepravě [kg]
14
Hmotnost balení [kg]
9.5
Hmotnost bez stojanu [kg]
6
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (ErP)
70 W
Typ
Externí napájení (adaptér)
PŘÍSLUŠENSTVÍ
HDMI
ANO
Thunderbolt
ANO
USB-C
ANO
APLIKACE
Duální ovladač
ANO
LG Calibration Studio (True Color Pro)
ANO
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.