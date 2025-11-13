About Cookies on This Site

LG UltraFine™evo 32palcový Nano IPS Black 6K s Thunderbolt™ 5
20250731101139_32U990A_EU (E).pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

LG UltraFine™evo 32palcový Nano IPS Black 6K s Thunderbolt™ 5

20250731101139_32U990A_EU (E).pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

LG UltraFine™evo 32palcový Nano IPS Black 6K s Thunderbolt™ 5

32U990A-S
Hlavní funkce

  • Rozlišení 32” 6K (6144 x 3456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C dolů x2, USB-C nahoru x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98 % (typ.), Adobe RGB 99,5 %, skutečná 10bitová barevná hloubka
  • Kontrastní poměr 2 000:1
  • Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort
Další
Zobrazení KompatibilitaPoužitelnost
Obrázek produktu LG UltraFine™ evo 32U990A s logem a logy ocenění pod ním

Obrázek produktu LG UltraFine™ evo 32U990A s logem a logy ocenění pod ním



První 6K Thunderbolt™ 5 displej

Obrázek produktu LG UltraFine™ evo 32U990A s logem a logy ocenění pod ním

Obrázek produktu LG UltraFine™ evo 32U990A s logem a logy ocenění pod ním

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Ocenění za vynikající výsledky

Digital Trends Award logo

Digital Trends 2025

Nejlepší monitory podle čtenářů pro hráče a ty, kteří vyžadují vysoký výkon

CES Innovation Award logo

CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards - Honoree

v zobrazování

iF Design Award logo

iF Design Award 2025

iF Design Award - vítěz

*Ceny CES Innovation Awards jsou udělovány na základě popisných materiálů předložených porotě. CTA neověřovala správnost žádných předložených materiálů ani tvrzení a neprováděla testování produktů, kterým byla cena udělena.

6 různých obrázků s textem naznačujícím klíčové vlastnosti UltraFine

6 různých obrázků s textem naznačujícím klíčové vlastnosti UltraFine

Žádné obrázky nejsou zahrnuty

6K s rozlišením 224 ppi. Širší pracovní prostor, jasné detaily

Displej 6K (6144 × 3456, 224 ppi) nabízí až o 156 % více pixelů než standardní 4K UHD (3840 × 2160), což poskytuje další prostor na obrazovce pro správu více úkolů najednou. Můžete pracovat s plnými soubory 4K v jejich původním rozlišení a zároveň mít k dispozici další pracovní prostor pro časové osy, panely nástrojů a další kreativní nástroje. Jeho ultra vysoké rozlišení 224 ppi (pixelů na palec) poskytuje téměř originální ostrost a přesné detaily, což zajišťuje větší přesnost pro profesionální tvůrce.

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

1) Nano IPS je pokročilá technologie IPS, která využívá částice o velikosti nanometrů na LED displeji.

2) Rozlišení 6K (6144 × 3456) poskytuje 21 233 664 pixelů, což je přibližně 21,23 milionu, a nabízí o 156 % více detailů ve srovnání s rozlišením 4K UHD (3840 × 2160) s 8 294 400 pixely.

Profesionální displej.
Profesionální výkon.

Vysoce výkonný displej přizpůsobený náročným profesionálním pracovním postupům, který poskytuje přesnou barevnou přesnost, rozsáhlý vizuální prostor a bezproblémovou kompatibilitu pro podporu video editorů, fotografů, 3D umělců, tvůrců umělé inteligence a webových designérů a zároveň maximalizuje produktivitu při každém úkolu.

2 identické monitory UltraFine s obrázky jsou umístěny v tmavém studiu.

2 identické monitory UltraFine s obrázky jsou umístěny v tmavém studiu.

5 obrázků zachycujících různé tvůrčí pracovníky pracující na monitorech UltraFine s využitím různých nástrojů.

5 obrázků zachycujících různé tvůrčí pracovníky pracující na monitorech UltraFine s využitím různých nástrojů.

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

Kompatibilita s novou generací, poháněná technologií Thunderbolt™ 5

Zlepšete svůj pracovní postup díky technologii Thunderbolt™ 5 na 6K displejích. Thunderbolt™ 5 zajišťuje kompatibilitu nové generace a plynule podporuje klíčové pracovní postupy díky 2x rychlejšímu** přenosu, řetězení 6K a šířce pásma DisplayPort 2.1. Tvůrcům, editorům a umělcům využívajícím umělou inteligenci umožňuje snadné připojení a multitasking s robustním výkonem a škálovatelností. Navíc funkce 96W Power Delivery podporuje rychlé a spolehlivé nabíjení pro vyšší produktivitu. Je to vše, co potřebujete k propojení pracovního postupu připraveného na budoucnost s maximální efektivitou.

Ikona rychlejšího přenosu

2x rychlejší** přenos

(Až 80 Gbps)

Ikona řetězového zapojení 6K

6K Dasiy Chain

Ikona napájení

Napájení 96 W

Dva identické monitory UltraFine jsou umístěny s programovými obrazovkami vedle notebooku a úložiště, propojené kabely, které ukazují jejich multifunkční konektivitu.

Dva identické monitory UltraFine jsou umístěny s programovými obrazovkami vedle notebooku a úložiště, propojené kabely, které ukazují jejich multifunkční konektivitu.

*Aby vše fungovalo správně, je nutné připojit kabel Thunderbolt 5, který je součástí balení, k portu Thunderbolt 5 na monitoru.

*Abyste mohli využívat všechny funkce, včetně nabíjení 96 W a rozlišení 6144 × 3456, musí vaše zařízení podporovat Thunderbolt 5 nebo USB-C s DisplayPort 2.1.

*Kabel DP, HDMI, USB-C a Thunderbolt jsou součástí balení.

*Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a regionech.

*Součástí balení jsou kabely DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, napájecí kabelx1 a Thunderboltx1.

*Funkce Daisy Chain, rozlišení a obnovovací frekvence mohou být omezeny v závislosti na výkonu připojených počítačů Mac a PC.

**Thunderbolt™ 5 podporuje šířku pásma displeje až 120 Gb/s (jednosměrně) a poskytuje až 2× vyšší výkon ve srovnání s Thunderbolt™ 4.  Výkon Thunderbolt™ 5 je založen na oficiálních specifikacích společnosti Intel. 

Podrobnosti najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Intel.

※ Poznámka ※

 

Windows: Zobrazení nemusí fungovat správně v závislosti na procesoru Intel a verzi operačního systému Windows.

*Minimální požadavky: Intel 12. generace nebo novější, Windows 11 nebo novější.

 

macOS: Zobrazení nemusí fungovat správně na zařízeních jiných než Apple Silicon v závislosti na verzi macOS.

*Minimální požadavky: macOS Sequoia (verze 15) nebo novější.

Detailní snímek portů monitoru UltraFine, který ukazuje různé možnosti připojení kabelů.

Kompletní výběr portů pro výkonný rozbočovač — funguje s počítači Mac i PC

Monitor LG UltraFine evo 6K je kompatibilní s počítači Mac i PC a díky kompletní nabídce portů jej lze snadno připojit k celé řadě zařízení, čímž se stává výkonným rozbočovačem.

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

*Součástí balení jsou kabely DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, napájecí kabelx1 a Thunderboltx1.

*Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a regionech. Tento produkt není produktem společnosti Apple a neposkytuje žádné služby ani záruky společnosti Apple.

Hladký zážitek pro počítače Mac

Užijte si hladkou kompatibilitu s počítači Mac. Díky režimu Studio Mode, vysokému rozlišení PPI a funkci M-Control nabízí UltraFine evo 6K kompatibilitu navrženou pro počítače Mac.

Režim Studio*, snadné ladění barev pro počítače Mac

Režim Studio Mode monitoru UltraFine evo 6K nabízí tři přednastavené barevné profily, které pomáhají vyladit barvy displeje pro použití s počítači Mac. Koriguje jemné odchylky a zajišťuje konzistentní barvy na celé obrazovce.

Vysoká jasnost PPI** pro počítače Mac

UltraFine evo 6K nabízí rozlišení 224 ppi, což při připojení k počítačům Mac zajišťuje vysokou ostrost obrazu. Každý detail zůstává ostrý a přesný, což zaručuje  ostrý a detailní obraz na větší obrazovce.

Snadné ovládání pomocí M-control***

Snadno a pohodlně ovládejte jas a zvuk monitoru Control UltraFine evo 6K pomocí klávesnice připojeného počítače Mac.

* Režim Studio je k dispozici prostřednictvím softwaru LG Switch (verze 3.05). Dostupnost a harmonogram aktualizací se mohou lišit v závislosti na zemi; podrobnosti najdete na místních webových stránkách společnosti LG.

** Srovnání PPI je založeno na 32palcovém 4K monitoru LG (model 32GX870A). Obrázky jsou simulovány pro ilustrační účely.

*** Funkce M-Control vyžaduje při zapínání a vypínání použití softwaru LG Switch.

**** Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a regionech. Tento produkt není produktem společnosti Apple a neposkytuje žádné služby ani záruky společnosti Apple.

***** Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

※ Oznámení o aktualizaci monitorovacího softwaru ※

Použití režimu Studio Mode vyžaduje aktualizaci softwaru monitoru na verzi 3.05 nebo novější pomocí softwaru LG Switch, který bude k dispozici v říjnu 2025. Aktualizaci lze provést automaticky nebo ručně pomocí softwaru LG Switch, pokud je počítač připojen k internetu a monitoru pomocí (1) kabelu USB-C na A nebo USB-A na B nebo (2) kabelu USB-C na C nebo Thunderbolt.

*Tato aktualizace vyžaduje LG Switch verze 7.3.3 nebo vyšší pro Windows, nebo verze 7.5.5 nebo vyšší pro Mac.

**Harmonogram aktualizací se může v jednotlivých zemích lišit. Podrobnosti najdete na místních webových stránkách společnosti LG ve vaší oblasti. 

Pohled zepředu na monitor UltraFine s barevným obrázkem, který ukazuje, jak přesně se na něm zobrazují barvy. Pod logem VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Každý barevný odstín, plně realizovaný

VESA DisplayHDR™ 600 nabízí jasné světlé tóny, hluboké stíny a přesné podání barev pro kreativní profesionály. Vylepšuje textury, prvky a přirozenou souhru světla a stínů.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkcí. Mohou se lišit od skutečného použití.

Profesionální ovládání barev, pixel po pixelu

Poskytuje pokrytí Adobe RGB 99,5 % a DCI-P3 98 % (typicky) a nabízí širší a přesnější barevný rozsah než standardní displeje sRGB. Skutečná 10bitová hloubka zachycuje každý odstín s plynulými a hladkými přechody, což je ideální pro HDR a kreativní práci ve vysokém rozlišení, která vyžaduje přesnost.

Obraz v plné velikosti obrazovky s programem pro navrhování, který zobrazuje živé barvy.

Adobe RGB logo

Adobe RGB přes 99,5 %

Adobe RGB je široce používaný barevný gamut v pracovních postupech souvisejících s tiskem, který tvůrcům umožňuje ověřit přesnost barev na digitálních i tištěných médiích na jediném displeji.

DCI-P3 98% logo

DCI-P3 98%

Přesný a živý barevný gamut ideální pro střih videa a barevné korekce.

Logo Real 10-bit Color

Skutečná 10bitová barevná hloubka

Skutečná 10bitová barevná hloubka poskytuje přesné a detailní zobrazení barev pro obsah s vysokým rozlišením a HDR, aniž by se spoléhala na simulované metody 8bit + FRC.

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

*Jas: 450 nitů (typicky), barevný gamut: DCI-P3 98 % (typicky)

*Nano IPS je pokročilá technologie IPS, která využívá částice o velikosti nanometrů na LED displeji.

Černobílý obrázek hory s kontrastním poměrem 1000:1, který ukazuje výraz černé barvy ve srovnání s kontrastním poměrem 2000:1.

Kontrast 2000:1

Černobílý obrázek hory s kontrastním poměrem 2000:1, který zobrazuje hlubší černou barvu než poměr 1000:1.

Kontrast 1000:1

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkcí. Mohou se lišit od skutečného použití.

*Nano IPS je pokročilá technologie IPS, která využívá částice o velikosti nanometrů na LED displeji.

2000:1 hlubší černá a syté stíny

Protože kontrastní poměr ovlivňuje přesné zobrazení barev, technologie Nano IPS Black zvyšuje kontrastní poměr ze standardního IPS 1000:1 na 2000:1, čímž zajišťuje živé barvy a ostřejší detaily objektů, stínů a pozadí. Zažijte hlubší černou a bohatší stíny, které zůstávají konzistentní po celé ploše obrazovky, a zvýšený pocit realismu, který přináší přirozené vizuální výstupy.

Pohodlí pro oči, certifikováno TÜV Rheinland

Díky certifikaci TÜV Rheinland Eye Comfort pomáhá UltraFine evo 6K redukovat modré světlo a poskytuje tak pohodlný zážitek ze sledování bez namáhání očí, 

a to i během dlouhých hodin práce nebo sledování médií.

*Obrázky jsou simulované za účelem lepšího pochopení funkcí.

*Certifikační číslo TÜV Rheinland (nízká úroveň modrého světla – hardwarové řešení): 1111305154

Neobsahuje obrázky

Štíhlý stojan, maximální nastavitelnost

Prakticky bezrámečkový design ze čtyř stran zvyšuje pocit ponoření do obrazu, zatímco tenký a minimalistický stojan ve tvaru L udržuje pracovní prostor čistý a přehledný. Design, který je propracovaný ze všech úhlů, kombinuje vizuální čistotu s ergonomickou flexibilitou. Obrazovku lze naklánět, otáčet a nastavovat její výšku a otočit o 90° v obou směrech do režimu na výšku, což je vhodné pro prohlížení dlouhých dokumentů, programování nebo procházení webu.

Ikona bez okrajů

Prakticky čtyřstranný design bez rámečku

Ikona naklonění

Naklonění

'-5° ~ 20°

Ikona výšky

Výška

60mm

Ikona otočení

Otočný čep

90°

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

Rychlý přepínač pro tvorbu

Aplikace LG Switch optimalizuje váš monitor pro práci i zábavu. Snadno přizpůsobte preferovanou kvalitu obrazu a jas pomocí personalizovaného průvodce nastavením obrazu. Navíc můžete rozdělit displej na 11 částí a rychle spustit platformu pro videohovory, což je ještě pohodlnější.

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

*Chcete-li stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte web LG.com.

Monitor UltraFine je umístěn ve virtuálním prostoru, kde se zvukové vlny šíří od spodní části monitoru směrem dopředu. Na obrazovce je žena v červeném skafandru, která hledí dopředu.

Pohodlný integrovaný zvuk pro práci i zábavu

Vestavěné reproduktory 5 W × 2 poskytují čistý zvuk pro hraní her, videohovory a sledování filmů, takže se můžete plně ponořit do zážitku bez nutnosti použití externích reproduktorů.

*Obrázky byly simulovány za účelem lepšího pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečné zkušenosti s používáním.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • Displej - Úhlopříčka obrazovky [palce]

    31,47

  • Displej - Rozlišení

    6144 x 3456

  • Displej - Typ panelu

    IPS Black

  • Displej - Poměr stran

    16:9

  • Displej - Barevný gamut (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Displej - Jas (typ.) [cd/m²]

    450

  • Displej - Doba odezvy

    5 ms (GtG v režimu Rychlejší)

  • Design - Nastavení polohy displeje

    Náklon/Výška/Natočení/

Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    32U990A-S

  • Modelový rok

    Y25

DISPLEJ

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    31,47

  • Poměr stran

    16:9

  • Typ panelu

    IPS Black

  • Doba odezvy

    5 ms (GtG v režimu Rychlejší)

  • Rozlišení

    6144 x 3456

  • Rozteč pixelů [mm]

    0,1134 (H) mm x 0,1134 (V) mm

  • Barevná hloubka (počet barev)

    1,07 mld.

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º (R/L), 178º (U/D)

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    450

  • Kontrastní poměr (typ.)

    2000:1

  • Barevný gamut (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Barevný gamut (min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Jas (min.) [cd/m²]

    360

  • Kontrastní poměr (min.)

    1400:1

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    79,94

KONEKTIVITA

  • Vestavěný KVM

    ANO

  • HDMI

    ANO(1ea)

  • DisplayPort

    ANO(1ea)

  • Verze DP

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • Thunderbolt

    Ano (1vstup/výstup)

  • USB-C

    Ano (1 nahoře / 2 dole)

  • Thunderbolt (přenos dat)

    ANO

  • Thunderbolt (napájení)

    96W

  • USB Downstream

    ANO (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)

  • USB Upstream

    ANO (prostřednictvím Thunderbolt/1 ks, prostřednictvím USB-C/1 ks)

  • USB-C (přenos dat)

    ANO

FUNKCE

  • HDR 10

    ANO

  • Automatický jas

    ANO

  • Color Weakness

    Ne

  • Inteligentní úspora energie

    Deep Black Pro

  • PIP

    ANO

  • PBP

    2PBP

  • Ochrana proti blikání (Flicker Safe)

    ANO

  • HW kalibrace

    Připravenost ke kalibraci HW

  • Režim čtení

    ANO

  • Super rozlišení+

    ANO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Technologie Nano IPS™

    ANO (IPS Black)

  • Uživatelsky definovaná klávesa

    ANO

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    ANO

  • HDR Efekt

    ANO

DESIGN

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon/Výška/Natočení/

  • Montáž na stěnu [mm]

    100 x 100

ZVUK

  • Reproduktory

    5 W x 2

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    718,4 X 582,3 X 198,2

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    718,4 X 413,5 X 26,5

  • Hmotnost při přepravě [kg]

    14

  • Hmotnost balení [kg]

    9.5

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    6

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (ErP)

    70 W

  • Typ

    Externí napájení (adaptér)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • HDMI

    ANO

  • Thunderbolt

    ANO

  • USB-C

    ANO

APLIKACE

  • Duální ovladač

    ANO

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    ANO

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

