27" herní monitor LG UltraGear™ G6 s frekvencí 200 Hz a rozlišením QHD│27G610A s sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
27" herní monitor LG UltraGear™ G6 s frekvencí 200 Hz a rozlišením QHD│27G610A s sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

27" herní monitor LG UltraGear™ G6 s frekvencí 200 Hz a rozlišením QHD│27G610A s sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
čelní pohled
Boční pohled pod úhlem -15°
Boční pohled pod úhlem -15°
Boční pohled pod úhlem +15°
boční pohled
pohled zezadu se zapnutým osvětlením
pohled zezadu s vypnutým osvětlením
pohled ze zadní perspektivy
pohled na monitor zepředu se sníženým stojanem
Boční pohled pod úhlem +15° na nakloněný monitor
boční pohled na nakloněný monitor
pohled shora
pohled shora na monitor natočený o +30 stupňů
čelní pohled

Hlavní funkce

  • 27" herní monitor QHD (2560 x 1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Obnovovací frekvence 200 Hz
  • Doba odezvy 1 ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Téměř bezrámečkový design
Přední snímek herního monitoru UltraGear™ 27g610a.

Přední snímek herního monitoru UltraGear™ 27g610a.

27" QHD 200 Hz IPS herní Monitor

Pohled zepředu na herní monitor LG UltraGear™ 27G610A na šestiúhelníkovém podstavci, umístěný ve futuristické chodbě osvětlené neonovým světlem; na obrazovce jsou zobrazeny živé fialové a červené víry s logem UltraGear uprostřed.

Pohled zepředu na herní monitor LG UltraGear™ 27G610A na šestiúhelníkovém podstavci, umístěný ve futuristické chodbě osvětlené neonovým světlem; na obrazovce jsou zobrazeny živé fialové a červené víry s logem UltraGear uprostřed.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Koláž pěti dlaždic upozorňujících na monitor LG UltraGear™ 27G610A: rámeček monitoru s textem „27″ QHD 2560×1440”; sci-fi bojová scéna s popiskem „sRGB 99 % (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; rozmazaný obrázek motocyklu s popiskou „200 Hz”; obrázek kosmické lodi s popiskou „1 ms (GtG)“ a detail kabelu HDMI s popiskem „HDMI 2.0“.

Koláž pěti dlaždic upozorňujících na monitor LG UltraGear™ 27G610A: rámeček monitoru s textem „27″ QHD 2560×1440”; sci-fi bojová scéna s popiskem „sRGB 99 % (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; rozmazaný obrázek motocyklu s popiskou „200 Hz”; obrázek kosmické lodi s popiskou „1 ms (GtG)“ a detail kabelu HDMI s popiskem „HDMI 2.0“.

Slovo „DISPLAY“ velkými písmeny s přechodem barev vycentrované na tmavém pozadí s tenkým rámečkem vycházejícím zleva.

Slovo „DISPLAY“ velkými písmeny s přechodem barev vycentrované na tmavém pozadí s tenkým rámečkem vycházejícím zleva.

Jasnost, díky které máte vše pod kontrolou

Díky velkému 27" displeji QHD (2560 x 1440) poskytuje UltraGear plochu, která pomáhá zlepšit vizuální čistotu a detaily. Vysoká hustota pixelů přispívá k ostřejšímu zobrazení a jemnější přesnosti obrazu, což nabízí poutavější zážitek.

Detail monitoru LG UltraGear™ 27G610A na obrazovce zobrazujícího sci-fi bojovou scénu s futuristickými vesmírnými loděmi a stroji. Překryvný text zdůrazňuje rozlišení a poměr stran: „16:9 QHD 2560×1440.“

Detail monitoru LG UltraGear™ 27G610A na obrazovce zobrazujícího sci-fi bojovou scénu s futuristickými vesmírnými loděmi a stroji. Překryvný text zdůrazňuje rozlišení a poměr stran: „16:9 QHD 2560×1440.“

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Ponořte se do skutečných barev, ovládněte hru

Náš herní monitor podporuje široké barevné spektrum, pokrytí 99 % sRGB (Typ.), které vyjadřuje věrné barvy pro reprodukci s VESA DisplayHDR™ 400, což umožňuje realistický herní zážitek.

Futurističtí obrnění válečníci bojující s energetickými zbraněmi v neonově osvětleném městě.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití, které uživatel používá.

Boční pohled na monitor s herní postavou lukostřelce na obrazovce.

Plynulý pohyb při hře

Pro plynulý a křišťálově čistý obraz s obnovovací frekvencí 200 Hz a minimalizovaným rozmazáním pohybu. Pronikněte do pohlcujícího hraní s každým snímkem.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Omračující rychlost, pohlcující hraní

S ultra rychlou dobou odezvy 1 ms (GtG), jež snižuje inverzní ghosting a rychle reaguje, si budete moci vychutnat úplně novou úroveň herního výkonu.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

* Vyberte „Rychlejší režim“ pro dosažení „doby odezvy 1 ms“. (Nastavení hry → Doba odezvy → Rychlejší režim).

Certifikace s široce rozšířenou technologií

Díky technologii AMD FreeSync™ Premium zajišťuje tento monitor mimořádně plynulý obraz bez trhání a s nízkou latencí, což přináší bezkonkurenční přesnost a plynulost hraní.

Obrázek ukazuje srovnání herního zobrazení na rozdělené obrazovce, kde je synchronizační technologie na levé straně vypnutá a na pravé straně zapnutá. Vlevo je pohled pilota z futuristického letadla zkreslený trháním a sekáním, zatímco vpravo se stejná scéna jeví plynulá a hladká s jasnými stopami pohybu. V záhlaví je uvedeno „Certifikováno s široce rozšířenou technologií“, což zdůrazňuje certifikaci AMD FreeSync™ Premium a NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Obrázek zobrazující logo certifikace AMD FreeSync™ Premium v černé barvě, umístěné uprostřed světle béžového pozadí.

Obrázek zobrazující logo certifikace AMD FreeSync™ Premium v černé barvě, umístěné uprostřed světle béžového pozadí.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.

* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.

Dynamic Action Sync

Snížení vstupního zpoždění díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.

Black Stabilizer

Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.

Zaměřovač

Cílový bod je zafixován na střed, aby se zvýšila přesnost střelby.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Kompaktní a elegantní

Zažijte náš prakticky bezrámečkový design s plně nastavitelnou základnou s možností otáčení, naklánění a výškového nastavení. Přehledný stojan ve tvaru L a široká možnost otáčení jsou navrženy tak, aby minimalizovaly využití prostoru na stole a efektivně eliminovaly mrtvý prostor.

Ikona nastavení natočení do strany.

Natáčení do strany

' -30° ~ 30°

Ikona nastavení sklonu.

Náklon

'-5° ~ 20°

Ikona nastavení výšky.

Výška

110 mm

Ikona otočení.

Otáčení

'Po směru hodinových ručiček

Pohled na přední a zadní stranu herního monitoru UltraGear™ 27g610a, na jehož obrazovce je zobrazena futuristická závodní scéna.

Pohled na přední a zadní stranu herního monitoru UltraGear™ 27g610a, na jehož obrazovce je zobrazena futuristická závodní scéna.

Ikona HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Ikona DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1

s DSC

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Všechny specifikace

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

