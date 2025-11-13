We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27" herní monitor LG UltraGear™ G6 s frekvencí 200 Hz a rozlišením QHD│27G610A s sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
Jasnost, díky které máte vše pod kontrolou
Díky velkému 27" displeji QHD (2560 x 1440) poskytuje UltraGear plochu, která pomáhá zlepšit vizuální čistotu a detaily. Vysoká hustota pixelů přispívá k ostřejšímu zobrazení a jemnější přesnosti obrazu, což nabízí poutavější zážitek.
Ponořte se do skutečných barev, ovládněte hru
Náš herní monitor podporuje široké barevné spektrum, pokrytí 99 % sRGB (Typ.), které vyjadřuje věrné barvy pro reprodukci s VESA DisplayHDR™ 400, což umožňuje realistický herní zážitek.
Futurističtí obrnění válečníci bojující s energetickými zbraněmi v neonově osvětleném městě.
*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití, které uživatel používá.
Omračující rychlost, pohlcující hraní
S ultra rychlou dobou odezvy 1 ms (GtG), jež snižuje inverzní ghosting a rychle reaguje, si budete moci vychutnat úplně novou úroveň herního výkonu.
* Vyberte „Rychlejší režim“ pro dosažení „doby odezvy 1 ms“. (Nastavení hry → Doba odezvy → Rychlejší režim).
Certifikace s široce rozšířenou technologií
Díky technologii AMD FreeSync™ Premium zajišťuje tento monitor mimořádně plynulý obraz bez trhání a s nízkou latencí, což přináší bezkonkurenční přesnost a plynulost hraní.
Obrázek ukazuje srovnání herního zobrazení na rozdělené obrazovce, kde je synchronizační technologie na levé straně vypnutá a na pravé straně zapnutá. Vlevo je pohled pilota z futuristického letadla zkreslený trháním a sekáním, zatímco vpravo se stejná scéna jeví plynulá a hladká s jasnými stopami pohybu. V záhlaví je uvedeno „Certifikováno s široce rozšířenou technologií“, což zdůrazňuje certifikaci AMD FreeSync™ Premium a NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.
* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.
Dynamic Action Sync
Snížení vstupního zpoždění díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.
Black Stabilizer
Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.
Kompaktní a elegantní
Zažijte náš prakticky bezrámečkový design s plně nastavitelnou základnou s možností otáčení, naklánění a výškového nastavení. Přehledný stojan ve tvaru L a široká možnost otáčení jsou navrženy tak, aby minimalizovaly využití prostoru na stole a efektivně eliminovaly mrtvý prostor.
Všechny specifikace
