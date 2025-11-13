About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX7 27" Herní monitor 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel
Informační list výrobku

LG UltraGear™ GX7 27“ Herní monitor 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel

Informační list výrobku

LG UltraGear™ GX7 27“ Herní monitor 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel

27GX704A-B
pohled zepředu se specifikacemi
Boční pohled pod úhlem -15°
Boční pohled pod úhlem +15°
pohled nahoru +15 stupňů
Pohled zepředu se sníženou výškou stojanu
čelní pohled
pohled zezadu
boční pohled
Boční pohled směrem nahoru
pohled shora
pohled shora pod úhlem -15 stupňů
pohled shora pod úhlem +15 stupňů
pohled z perspektivy
pohled z perspektivy +15 stupňů
Pohled ze zadní perspektivy
Hlavní funkce

  • 27" displej OLED s rozlišením QHD (2560 x 1440)
  • DisplayHDR True black 400
  • Glare panel
  • OLED s obnovovací frekvencí 240 Hz
  • 0.03ms (GTG)
  • Kontrastní poměr 1,5M:1
Další
Herní monitor UltraGear™ OLED.

Displej

27" OLED s rozlišením QHD (2560 x 1440)

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Typicky 98,5 %**

Glare panel

Rychlost

Obnovovací frekvence 240 Hz

Doba odezvy 0.03 ms (GtG)

QHD při 240 Hz z HDMI 2.1

Technologie

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

*Jas monitoru je srovnáván s předchozím modelem LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 Typická hodnota 98,5 %, minimální hodnota 90 %.

Klepněte na kotvu displeje

OLED s MLA+

Velkolepost
úžasné hry

Zářivý displej OLED posouvá barvy na novou úroveň živosti. Díky standardní svítivosti 275 nitů a špičkovému jasu 1300 nitů je obraz na tomto monitoru jasný a živý, takže nikdy nebudete hrát ve tmě.

Jasný OLED panel s MLA+

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Micro Lens Array+

Evoluce OLED

Náš UltraGear™ OLED s technologií Micro Lens Array+ představuje o 37,5 % vyšší jas (SDR) oproti MLA.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%

Exploze barev

VESA DisplayHDR True black 400 díky kontrastnímu poměru 1,5M oživí každou scénu, ať už je světlá nebo tmavá, realistickými detaily. Ponořte se do hry s živějším světem vytvořeným technologií DCI-P3 98.5 % (Typ).

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

* True black 400 je při 10% průměrné úrovni obrazu a 1,5m:1 je kontrastní poměr při 25% průměrné úrovni obrazu.

Slabé modré světlo

Účinná ochrana
před modrým světlem

Užívejte si hraní bez omezení díky snížené hladině škodlivého modrého světla. LG WOLED

využívá pokročilou technologii, která snižuje hladiny modrého světla 

a zároveň zachovává živé a realistické barvy s certifikací UL pro nízké modré světlo

platinum, což umožňuje živé herní barvy pro komfortnější zážitek ze sledování.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Panely LG OLED získaly od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.

* Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

* Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 1] Vypnout režim inteligentní úspory energie.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 2] Nastavit herní režim jako Hráč 1.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 3] Nastavte hodnotu Jas na 100.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 4] Nastavte špičkový jas na hodnotu Vysoký.

Obrázek GUI nastavení INTELIGENTNÍ ÚSPORY ENERGIE.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 1] Vypnout režim inteligentní úspory energie.

GUI setting image of Gamer Mode.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 2] Nastavit herní režim jako Hráč 1.

GUI setting image of Brightness.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 3] Nastavte hodnotu Jas na 100.

Obrázek nastavení GUI na hodnotu Špičkový jas.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 4] Nastavte špičkový jas na hodnotu Vysoký.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

* Při výběru výše uvedených možností se může zvýšit spotřeba energie.

* V jasnějším režimu může dojít k vypálení displeje.

Klepněte na kotvu displeje..
Displej OLED s frekvencí 240 Hz a 0,03 ms (GtG).

Displej OLED s 240 Hz a 0.03 ms (GtG)

Blesková rychlost OLED

Nový monitor UltraGear™ od LG nabízí ultra rychlou obnovovací frekvenci 240 Hz a dobu odezvy 0.03 ms (GtG) na OLED displeji.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Neuvěřitelná rychlost,
OLED 240Hz obnovovací frekvence

Vysoká rychlost 240 Hz umožňuje hráčům rychle vidět následující snímek, který se navíc vykreslí hladce. Hráči tak mohou rychle reagovat na své protivníky a snadno zacílit.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Extrémně rychlá
doba odezvy 0.03 ms

Díky době odezvy 0.03 ms (GtG), která snižuje zpětné odrazy a pomáhá jasně vykreslovat objekty, si můžete vychutnat hru s plynulejším pohybem a neskutečnou vizuální plynulostí.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

QHD OLED při 240 Hz z HDMI 2.1.

QHD OLED při 240 Hz z HDMI 2.1

Zvyšte svůj herní výkon s OLED displejem

Monitor 27GX704A dokáže díky rozhraní HDMI 2.1 dosáhnout obnovovací frekvence až 240 Hz. To znamená, že hráči si mohou plně vychutnat rozlišení QHD a 240 Hz buď prostřednictvím portu DisplayPort, nebo HDMI.

*Podporuje rychlou obnovovací frekvenci až 240 Hz. Pro správnou funkci je nutná grafická karta podporující HDMI 2.1 a kabel HDMI 2.1 (součástí balení).

*Grafická karta se prodává samostatně.

Klepněte na kotvu technologie

Technologie zaměřené na plynulý herní zážitek

Technologie zaměřené na plynulý herní zážitek.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.

* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.

Design zaměřený na hráče

Zlepšete svůj herní zážitek díky novému osvětlení Hexagon a čtyřstrannému designu prakticky bez okrajů. Nastavitelná základna podporuje otáčení, naklápění, výšku a otáčení, což vám umožní pohodlnější hraní her.

Design zaměřený na hráče.

Monitor s nastavením otáčení do strany.

Swivel

Monitor s nastavením sklonu / výšky.

Sklon/ výška

Monitor s nastavením otáčení.

Otáčení

Monitor s bezokrajovým designem.

Bezrámečkové provedení

4pólový výstup sluchátek.

4pólový výstup sluchátek

Plugin pro působivý zvukový efekt

Užívejte si hry a zároveň hlasový chat díky snadnému připojení pomocí čtyřpólového výstupu pro sluchátka. Navíc se můžete cítit ještě více pohlceni virtuálním 3D zvukem se sluchátky DTS :X.

*Náhlavní soupravy se prodávají samostatně.

Herní GUI

Oceňované herní grafické uživatelské rozhraní

Pomocí rozhraní OnScreen Display a OnScreen Control si hráči mohou snadno přizpůsobit nastavení od úpravy základních možností monitoru až po registraci „uživatelem definované klávesy“, pro kterou lze nastavit klávesovou zkratku.

*Nejnovější rozhraní OnScreen Control si můžete stáhnout na stránkách LG.com.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

OLED Care

Chraňte svůj displej s OLED Care

OLED Care pomáhá zabránit vypalování obrazu po zobrazení, ke kterému dochází při změně nového obrazu po dlouhém zobrazení statického obrazu s vysokým kontrastem.

*Tato funkce je k dispozici pouze jako dálkový ovladač, který je součástí balení.

Dynamic Action Sync

Díky funkci Dynamic Action Sync mohou hráči zachytit kritické okamžiky v reálném čase, snížit zpoždění při zadávání dat a rychle reagovat na soupeře.

Black Stabilizer

Stabilizátor tmavého prostředí pomáhá hráčům vyhnout se odstřelovačům ukrývajícím se v nejtemnějších koutech a rychle uniknout ze situací, kdy vybuchne zábleskový granát.

Zaměřovač

Cílový bod je zafixován na střed, aby se zvýšila přesnost střelby.

Počítadlo FPS

The FPS Counter will let you see how well everything is loading. Whether you're editing, playing games, or watching a movie, every frame matters, and with the FPS Counter, you'll have real-time data.

Počítadlo FPS názorně ukazuje, jak dobře se vše načítá. Ať už editujete videa, hrajete hry nebo sledujete film, počítá se každý snímek a díky počítadlu FPS budete mít údaje v reálném čase.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

*Když je aktivováno počítadlo FPS, není k dispozici zaměřovač.

*Počítadlo FPS může zobrazit hodnotu, která překračuje maximální obnovovací frekvenci monitoru.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Aktualizace přesných barev

Optimalizujte barevný výkon pomocí hardwarové kalibrace prostřednictvím softwaru LG Calibration Studio, abyste co nejlépe využili široké barevné spektrum a konzistenci OLED displeje s rozlišením QHD od LG.

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use. 

*The software and a Calibration Sensor are ​NOT included in the package. To download the latest LG Calibration Studio software, visit LG.COM.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit. 
*Software a kalibrační senzor NEJSOU součástí balení. Chcete-li si stáhnout nejnovější software LG Calibration Studio, navštivte stránky LG.COM.
ZÁRUKA 1 ROK NA VYPÁLENÍ OBRAZU na herní monitor UltraGear OLED.

ZÁRUKA 1 ROK NA VYPÁLENÍ OBRAZU
na herní monitor UltraGear OLED

* Omezená záruka. Obchodní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

