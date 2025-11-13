We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27“ Herní monitor 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel
Displej
27" OLED s rozlišením QHD (2560 x 1440)
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Typicky 98,5 %**
Glare panel
Rychlost
Obnovovací frekvence 240 Hz
Doba odezvy 0.03 ms (GtG)
QHD při 240 Hz z HDMI 2.1
Technologie
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
*Jas monitoru je srovnáván s předchozím modelem LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 Typická hodnota 98,5 %, minimální hodnota 90 %.
OLED s MLA+
Velkolepost
úžasné hry
Zářivý displej OLED posouvá barvy na novou úroveň živosti. Díky standardní svítivosti 275 nitů a špičkovému jasu 1300 nitů je obraz na tomto monitoru jasný a živý, takže nikdy nebudete hrát ve tmě.
Jasný OLED panel s MLA+
Micro Lens Array+
Evoluce OLED
Náš UltraGear™ OLED s technologií Micro Lens Array+ představuje o 37,5 % vyšší jas (SDR) oproti MLA.
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%
Exploze barev
VESA DisplayHDR True black 400 díky kontrastnímu poměru 1,5M oživí každou scénu, ať už je světlá nebo tmavá, realistickými detaily. Ponořte se do hry s živějším světem vytvořeným technologií DCI-P3 98.5 % (Typ).
* True black 400 je při 10% průměrné úrovni obrazu a 1,5m:1 je kontrastní poměr při 25% průměrné úrovni obrazu.
Slabé modré světlo
Účinná ochrana
před modrým světlem
Užívejte si hraní bez omezení díky snížené hladině škodlivého modrého světla. LG WOLED
využívá pokročilou technologii, která snižuje hladiny modrého světla
a zároveň zachovává živé a realistické barvy s certifikací UL pro nízké modré světlo
platinum, což umožňuje živé herní barvy pro komfortnější zážitek ze sledování.
* Panely LG OLED získaly od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.
* Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
* Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.
* Při výběru výše uvedených možností se může zvýšit spotřeba energie.
* V jasnějším režimu může dojít k vypálení displeje.
Neuvěřitelná rychlost,
OLED 240Hz obnovovací frekvence
Vysoká rychlost 240 Hz umožňuje hráčům rychle vidět následující snímek, který se navíc vykreslí hladce. Hráči tak mohou rychle reagovat na své protivníky a snadno zacílit.
Extrémně rychlá
doba odezvy 0.03 ms
Díky době odezvy 0.03 ms (GtG), která snižuje zpětné odrazy a pomáhá jasně vykreslovat objekty, si můžete vychutnat hru s plynulejším pohybem a neskutečnou vizuální plynulostí.
*Podporuje rychlou obnovovací frekvenci až 240 Hz. Pro správnou funkci je nutná grafická karta podporující HDMI 2.1 a kabel HDMI 2.1 (součástí balení).
*Grafická karta se prodává samostatně.
Technologie zaměřené na plynulý herní zážitek
Technologie zaměřené na plynulý herní zážitek.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Model 27GX704A je monitor testovaný a oficiálně ověřený společností NVIDIA, který je kompatibilní s technologií G-SYNC® a který vám poskytne skvělý herní zážitek se sníženým trháním a zasekáváním.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Díky technologii FreeSync™ Premium Pro si hráči mohou užívat dokonale plynulý pohyb ve vysokém rozlišení v rychlých a dynamických hrách. Výrazně snižuje trhání a zasekávání obrazu.
VESA certified AdaptiveSync
Nabízí certifikaci VESA AdaptiveSync Display, zaměřenou na hraní her s výrazně vyšší obnovovací frekvencí a nízkou latencí. Užijte si plynulejší herní obraz bez trhání a přehrávání videa bez trhání.
* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.
* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.
Design zaměřený na hráče
Zlepšete svůj herní zážitek díky novému osvětlení Hexagon a čtyřstrannému designu prakticky bez okrajů. Nastavitelná základna podporuje otáčení, naklápění, výšku a otáčení, což vám umožní pohodlnější hraní her.
Design zaměřený na hráče.
*Náhlavní soupravy se prodávají samostatně.
Herní GUI
Oceňované herní grafické uživatelské rozhraní
Pomocí rozhraní OnScreen Display a OnScreen Control si hráči mohou snadno přizpůsobit nastavení od úpravy základních možností monitoru až po registraci „uživatelem definované klávesy“, pro kterou lze nastavit klávesovou zkratku.
*Nejnovější rozhraní OnScreen Control si můžete stáhnout na stránkách LG.com.
OLED Care
Chraňte svůj displej s OLED Care
OLED Care pomáhá zabránit vypalování obrazu po zobrazení, ke kterému dochází při změně nového obrazu po dlouhém zobrazení statického obrazu s vysokým kontrastem.
*Tato funkce je k dispozici pouze jako dálkový ovladač, který je součástí balení.
Dynamic Action Sync
Díky funkci Dynamic Action Sync mohou hráči zachytit kritické okamžiky v reálném čase, snížit zpoždění při zadávání dat a rychle reagovat na soupeře.
Black Stabilizer
Stabilizátor tmavého prostředí pomáhá hráčům vyhnout se odstřelovačům ukrývajícím se v nejtemnějších koutech a rychle uniknout ze situací, kdy vybuchne zábleskový granát.
*Když je aktivováno počítadlo FPS, není k dispozici zaměřovač.
*Počítadlo FPS může zobrazit hodnotu, která překračuje maximální obnovovací frekvenci monitoru.
Všechny specifikace
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
