Monthly LG I Únor

2026, Okamžik, kdy se rutina stává každodenní radostí

Life’s Good začíná u vás doma

 

 

 

 

Únor, kdy pocit z nového roku vyprchává a každodenní život se opět začíná naplno rozbíhat.

To, co nyní potřebujeme, nejsou razantní změny novoročních předsevzetí, ale nové každodenní rutiny, které skutečně odpovídají životům, které již žijeme.

Sledujte příběh Rii, jak si únor prožívá po svém, společně s LG.

*Prvky tohoto příběhu a přiložené obrázky byly vytvořeny pomocí AI pro ilustrativní vyprávění příběhů.

Akční nabídka

  • Akce 1.

    Speciální nabídka 1

    02/02/2026 ~28/02/2026

    Podívejte se na nový příběh a získejte až 40% slevu. Nezmeškejte tuto speciální nabídku!

    40%

    sleva

    Kupón

    WINTEROLYMPICS40

  • Akce 2.

    Speciální nabídka 2

    02/02/2026 ~02/03/2026

    Podívejte se na nový příběh a získejte 15% slevu. Nezmeškejte tuto speciální nabídku!

    15%

    sleva

    Kupón

    LGVALENTINE15

Malý okamžik klidu na začátku dne

– Ria, marketingová specialistka značky (32)

„Mezi schůzkami a pozdními večery… bylo loni mnoho dnů, kdy jsem se cítila vyčerpaná ještě dřív, než den vůbec začal. Takže letos jsem si chtěla rána nechat jen pro sebe.“


Od začátku nového roku si Ria zvykla nastavovat si budík o 20 minut dříve.
Je to vědomá volba nechat část svého rána zcela bez plánu.


Během té doby sleduje krátké domácí cvičení s lehkým strečinkem nebo relaxační jógou.
Když zapne televizi, obrazovka webOS jí doporučí přesně ten obsah, který hledá, a jen pár kliknutími na dálkový ovladač začíná její osobní ranní tréninková rutina.


„Začít ráno tím, že se soustředím na sebe v prostředí, které je už připravené, dělá celý den lehčí.“


Pro Riu se tento ranní rituál stal novou denní rutinou – krátkým okamžikem před prací, kdy restartuje své tělo a dech.

Žena cvičí ranní jógu doma a sleduje cvičení v televizi.

Koláž zobrazující čerstvou přípravu jídel a uspořádanou zeleninu uloženou v lednici LG.

Jak se oběd stal nepostradatelným

„Když je hodně práce, oběd je to nejsnadnější, co lze odložit.
A čím častěji jsem to dělala, tím víc jsem cítil, jak mi zdraví pomalu ubývá.“


Ve dnech, kdy se práce hromadila, se vynechání oběda tiše stalo zvykem, takže od ledna si Ria stanovila novoroční cíl zdravějších jídel: připravovat obědy na celý týden dopředu.


S jejím nabitým harmonogramem je těžké chodit často nakupovat, proto si jednoduše nakoupí velké množství zeleniny najednou o víkendu.
Její chladnička FreshBalancer™ upravuje vlhkost podle potřeby skladování potravin, takže i po několika dnech zůstávají suroviny znatelně čerstvé.
Díky tomu jí jedna nákupní vycházka zvládne pokrýt celý týden obědů.


Protože je vše připraveno dopředu, pracovní dny při obědě působí mnohem lehčeji.
Někdy je to salát, jindy jednoduchý dušený pokrm, ale čerstvost je vždy přítomná.


„Protože vše zůstává čerstvé a pěkně uspořádané, málokdy přeskočím oběd.“


Pro Riu už oběd není něco, co odkládá, ale něco, co ji provází každým dnem a přispívá k jejímu novoročnímu jídelníčku.

Víkendová rutina, která usnadňuje nadcházející týden

„Když jsem úplně vyčerpaná, nakonec celý víkend lenoším.
Povlečení výrazně ovlivňuje, jak spím, takže když o něj nepečuji, trpí tím i můj spánek.“


Takže Ria udělala malou změnu v tom, jak začínají její víkendová rána.
Jakmile se probudí, péče o její ložní prádlo se stává nejvyšší prioritou její sobotní rutiny, ale to neznamená, že je to zvlášť náročný úkol.
TurboWash™360 se postará o veškerý prach, který se během týdne nashromáždil, najednou.


Samotný proces je jednoduchý, ale rozdíl je potom zřetelný.
Vědomí, že může déle udržovat ložní prádlo svěží a nemusí se obávat poškození častým praním, přináší tichý pocit klidu.


Jakmile je cyklus péče dokončen, převleče postel čistým ložním prádlem.
V tu chvíli to působí jako signál, že víkend skutečně začal, a únava z týdne pomalu mizí.


„Jakmile přes sebe opět přetáhnu přikrývku, mám pocit, že zvládnu nadcházející týden.“


Tento malý zvyk, opakovaný každý víkend, pomáhá znovu nastavit nejen ložnici, ale i její duševní stav.

Žena osvěžující ložní prádlo pomocí pračky LG jako součást klidné víkendové rutiny.

Riininy rutiny nejsou ničím mimořádným, ale jsou to změny, které do svého života přidala letos a které si nadále užívá.

Tyto malé návyky, vtkané do každého dne, mohou být začátkem toho, co formuje nadcházející rok.

Jak bude vypadat váš nový režim?

Záběr produktu na televizní obrazovce

Jak vám může televizor LG pomoci s ranním startem?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Krásná příroda na velké obrazovce a vyvážený zvuk vytvářejí ranní prostředí, které vám pomáhá soustředit se na dýchání a smysly.

• Ultra tenký design
Přirozeně zapadá do vašeho každodenního režimu s tenkým designem, který nezasahuje do okolního prostoru.

Fotografie produktu lednice

Jak může lednička LG udělat vaši obědovou rutinu zdravější?

• LinearCooling™
Minimalizuje kolísání teploty, aby suroviny vydržely déle čerstvé.

• Fresh Balancer™
Upravuje vlhkost podle ovoce a zeleniny, aby pomohl udržet stabilní čerstvost.

Produktový snímek pračky

Jak může pračka LG ulehčit vaše víkendy?

• ThinQ™
Snadno ovládejte praní a sušení jedním dotykem, usnadněte si víkendová rána.

• TurboWash™360
Perte rychleji, aniž byste poškodili své tkaniny.

Exkluzivní nabídka pro obohacení vašich každodenních chvil

