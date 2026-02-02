Jak se oběd stal nepostradatelným
„Když je hodně práce, oběd je to nejsnadnější, co lze odložit.
A čím častěji jsem to dělala, tím víc jsem cítil, jak mi zdraví pomalu ubývá.“
Ve dnech, kdy se práce hromadila, se vynechání oběda tiše stalo zvykem, takže od ledna si Ria stanovila novoroční cíl zdravějších jídel: připravovat obědy na celý týden dopředu.
S jejím nabitým harmonogramem je těžké chodit často nakupovat, proto si jednoduše nakoupí velké množství zeleniny najednou o víkendu.
Její chladnička FreshBalancer™ upravuje vlhkost podle potřeby skladování potravin, takže i po několika dnech zůstávají suroviny znatelně čerstvé.
Díky tomu jí jedna nákupní vycházka zvládne pokrýt celý týden obědů.
Protože je vše připraveno dopředu, pracovní dny při obědě působí mnohem lehčeji.
Někdy je to salát, jindy jednoduchý dušený pokrm, ale čerstvost je vždy přítomná.
„Protože vše zůstává čerstvé a pěkně uspořádané, málokdy přeskočím oběd.“
Pro Riu už oběd není něco, co odkládá, ale něco, co ji provází každým dnem a přispívá k jejímu novoročnímu jídelníčku.