Black Friday je tady! Slevy na produkty se značkou LG už jsou tu!
LG startuje Black Friday: Slevy až 50 % na televize, monitory a domácí spotřebiče
PRAHA, 24. listopadu 2025 – Společnost LG Electronics spouští velkou slevovou akci Black Friday, která zákazníkům umožní nakoupit špičkovou elektroniku a domácí spotřebiče s výraznými slevami.
V rámci akce mohou zákazníci na oficiálním e-shopu LG.cz ušetřit až 50 % na širokém sortimentu produktů. Sleva se vztahuje na klíčové kategorie, včetně:
- Televizorů: Široká nabídka včetně oceňovaných OLED modelů.
- Monitorů: Monitory pro práci i gaming (např. řada UltraGear).
- Domácích spotřebičů: Pračky, sušičky, chladničky InstaView™ a další.
Klíčové benefity:
- Slevy až 50 % na vybrané produkty.
- Akce "Čím více, tím levněji": Dodatečné slevy při nákupu více kusů zboží (např. 2 produkty –15 %, 3 produkty –20 %).
- Cashback na LG TV: Možnost získat zpět až desítky tisíc korun.
- Speciální sety: Výhodné sady spotřebičů (např. pračka se sušičkou) nebo kinosety (TV + Soundbar se slevou).
Nakupte prémiové produkty LG za nejlepší ceny ještě před hlavní nákupní špičkou, a vyhněte se tak případnému vyprodání zásob. Akce probíhá na oficiálním e-shopu LG.cz.
# # #
O společnosti LG Electronics, Inc.
LG Electronics je globální inovátor v oblasti technologií a spotřební elektroniky s přítomností téměř ve všech zemích a mezinárodním počtem zaměstnanců přesahujícím 75 000. Čtyři společnosti LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution a Eco Solution – dosáhly v roce 2024 celkového globálního obratu přesahujícího 88 bilionů KRW. Společnost LG je předním výrobcem spotřebitelských a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizačních řešení, monitorů, automobilových komponentů a řešení, a její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní LG ThinQ jsou známé po celém světě. Nejnovější zprávy najdete na stránkách www.LGnewsroom.com.
