Black Friday je tady! Slevy na produkty se značkou LG už jsou tu!

PRESS_RELEASES11/23/2025
Print

    LG startuje Black Friday: Slevy až 50 % na televize, monitory a domácí spotřebiče

    PRAHA, 24. listopadu 2025 – Společnost LG Electronics spouští velkou slevovou akci Black Friday, která zákazníkům umožní nakoupit špičkovou elektroniku a domácí spotřebiče s výraznými slevami.

    V rámci akce mohou zákazníci na oficiálním e-shopu LG.cz ušetřit až 50 % na širokém sortimentu produktů. Sleva se vztahuje na klíčové kategorie, včetně:

    • Televizorů: Široká nabídka včetně oceňovaných OLED modelů.
    • Monitorů: Monitory pro práci i gaming (např. řada UltraGear).
    • Domácích spotřebičů: Pračky, sušičky, chladničky InstaView™ a další.

    Klíčové benefity:

    • Slevy až 50 % na vybrané produkty.
    • Akce "Čím více, tím levněji": Dodatečné slevy při nákupu více kusů zboží (např. 2 produkty –15 %, 3 produkty –20 %).
    • Cashback na LG TV: Možnost získat zpět až desítky tisíc korun.
    • Speciální sety: Výhodné sady spotřebičů (např. pračka se sušičkou) nebo kinosety (TV + Soundbar se slevou).

    Nakupte prémiové produkty LG za nejlepší ceny ještě před hlavní nákupní špičkou, a vyhněte se tak případnému vyprodání zásob. Akce probíhá na oficiálním e-shopu LG.cz.

    # # #

    O společnosti LG Electronics, Inc.

    LG Electronics je globální inovátor v oblasti technologií a spotřební elektroniky s přítomností téměř ve všech zemích a mezinárodním počtem zaměstnanců přesahujícím 75 000. Čtyři společnosti LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution a Eco Solution – dosáhly v roce 2024 celkového globálního obratu přesahujícího 88 bilionů KRW. Společnost LG je předním výrobcem spotřebitelských a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizačních řešení, monitorů, automobilových komponentů a řešení, a její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní LG ThinQ jsou známé po celém světě. Nejnovější zprávy najdete na stránkách www.LGnewsroom.com.

    Black Friday je tady!
