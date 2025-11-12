We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Společnost LG a ocenění CES 2026 Innovation Awards
Společnost LG byla oceněna v celé řadě kategorií za svá řešení pro chytrou domácnost a získala dvě ocenění Best of Innovation Awards.
Englewood Cliffs / Praha 13. listopadu 2025 — Společnost LG Electronics (LG) byla oceněna několika cenami CES® 2026 Innovation Awards, včetně dvou ocenění Best of Innovation, čímž potvrdila své vedoucí postavení v oblasti řešení pro chytrý život nové generace a vynikající technologie displejů.
Ceny za inovace, které každoročně před veletrhem CES – největším světovým veletrhem spotřební elektroniky a IT – uděluje Consumer Technology Association (CTA), oceňují průlomové produkty a služby, které pohánějí budoucnost technologie a designu.
Nejnovější ocenění společnosti LG pokrývají několik produktových kategorií, přičemž samotné OLED televizory a monitory získaly pět cen za inovace v kategoriích Imaging, Gaming & eSports a Computer Hardware & Components. V čele této řady je LG SIGNATURE OLED T, který získal ocenění Best of Innovation Award v kategorii Imaging. Toto ocenění podtrhuje dominanci společnosti LG v oblasti technologie OLED a její závazek přinášet nové hodnoty a uživatelské zážitky.
Ocenění za rok 2026 je již čtvrtým rokem v řadě, kdy televizor LG OLED získal ocenění Best of Innovation Award. Tento milník navazuje na řadu předchozích vítězů: LG OLED evo s novou technologií Brightness Enhancement (2025); první bezdrátový OLED televizor společnosti LG (2024); a ohebný herní OLED televizor LG OLED Flex (2023). V roce 2026 pokračuje v této tradici inovací na špičce televizního průmyslu první skutečně bezdrátový a průhledný televizor na světě – LG SIGNATURE OLED T.
LG SIGNATURE OLED T přináší nový zážitek ze sledování díky úchvatnému 77palcovému průhlednému OLED displeji, ultraostrému rozlišení 4K (3 840 x 2 160) a bezdrátové technologii přenosu AV od společnosti LG. Kombinací průlomového designu a bezkonkurenčního výkonu nastavuje nový standard pro pohlcující design. Minulý měsíc upoutal OLED T celosvětovou pozornost na summitu APEC CEO Summit Korea 2025 v Gyeongju, kde společnost LG vytvořila kinetický mediální lustr pomocí 28 kusů průhledných televizorů – působivou ukázku vize společnosti LG pro budoucí inovace v oblasti displejů.
Platforma webOS smart TV společnosti LG, klíčové rozhraní, získala letos dvojí uznání v podobě ocenění Innovation Awards v kategoriích umělá inteligence a kybernetická bezpečnost. Platforma webOS byla oceněna v kategorii kybernetická bezpečnost již druhý rok po sobě, čímž posílila svou reputaci jako bezpečná a inteligentní zábavní platforma.
V kategorii domácích spotřebičů získala nová vestavěná robotická vysavačová stanice společnosti LG cenu Innovation Award za svůj důmyslný vestavěný design a pokročilé funkce. Stanice, která je při nepoužívání skrytá před zraky, může být instalována v málo využívaných prostorech, jako je prostor pod kuchyňským dřezem nebo za dveřmi. Je vybavena prvním parním čisticím systémem na světě, který je použit jak u robotického vysavače, tak u stanice, čímž posouvá čisticí výkon a hygienu na novou úroveň.
Mezi další produkty společnosti LG oceněné cenou CES 2026 Innovation Awards patří prémiový LCD televizor s technologií Micro RGB, LG StanbyME 2, přenosný displej nové generace pro každodenní použití, a profesionální monitor LG UltraFine evo 6K, první displej na světě, který podporuje rozlišení 6K (6 144 × 3 456) i nejnovější rozhraní Thunderbolt™ 5.
Úplný seznam a podrobnosti o produktech společnosti LG oceněných cenou CES 2026 Innovation Award budou zveřejněny na veletrhu CES 2026 v Las Vegas 6. ledna 2026.
# # #
O společnosti LG Electronics, Inc.
LG Electronics je globální inovátor v oblasti technologií a spotřební elektroniky s přítomností téměř ve všech zemích a mezinárodním počtem zaměstnanců přesahujícím 75 000. Čtyři společnosti LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution a Eco Solution – dosáhly v roce 2024 celkového globálního obratu přesahujícího 88 bilionů KRW. Společnost LG je předním výrobcem spotřebitelských a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizačních řešení, monitorů, automobilových komponentů a řešení, a její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní LG ThinQ jsou známé po celém světě. Nejnovější zprávy najdete na stránkách www.LGnewsroom.com.
/content/lge/cz/cs/o-lg/tiskove-centrum/lg-a-oceneni-ces-2026-innovation-awardsisCopied
paste