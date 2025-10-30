We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Společnost LG představuje novou éru luxusního domácího kina: LG MAGNIT Active Micro LED
Díky technologii Active Matrix a Dolby Vision nabízí 136palcový LED displej skutečný filmový zážitek a ohromující 4K obraz
SOUL/PRAHA, 30. října 2025 — Společnost LG Electronics (LG) představila LG MAGNIT Active Micro LED, svou nejnovější inovaci v oblasti domácích kin, která využívá technologii Active Matrix pro ultra přesné ovládání každého jednotlivého pixelu. Tento model nové generace přináší výjimečnou čistotu, kontrast a hloubku obrazu a přináší nový zážitek. Se 136palcovou obrazovkou (přibližně 3 metry širokou a 1,7 metru vysokou), rozlišením 4K (3 840 x 2 160) a mimořádným kontrastním poměrem 1 000 000:1 poskytuje bezkonkurenční pohlcení a vizuální realismus.
Díky integraci technologie Active Matrix umožňuje samosvítící displej Micro LED nového modelu každému pixelu generovat vlastní světlo. Na rozdíl od konvenčních systémů Passive Matrix, které ovládají pixely podle řádků a sloupců, přístup Active Matrix společnosti LG poskytuje individuální ovládání na úrovni pixelů pro pozoruhodně jemné detaily a obrazovou kvalitu v ultra vysokém rozlišení.
Proprietární technologie povrchové úpravy společnosti LG prohlubuje úrovně černé a minimalizuje vliv vnějšího osvětlení pro vynikající přesnost barev. Přesně sladěný modulární design minimalizuje mezery mezi panely a vytváří tak plynulou zobrazovací plochu, zatímco obrazovka bez blikání poskytuje pohodlný zážitek ze sledování bez namáhání očí, a to i při dlouhém sledování.
Vestavěné reproduktory na každé straně poskytují 4.2kanálový prostorový zvuk s celkovým výkonem 100 wattů. Displej také podporuje vylepšený kanál pro zpětný přenos zvuku (eARC) pro bezztrátové přehrávání vysoce kvalitního zvuku, což uživatelům umožňuje vychutnat si bohatý, kinematografický zvuk v pohodlí domova.
Díky nejnovějšímu procesoru LG α9 AI 6. generace displej inteligentně analyzuje záměr tvůrce a optimalizuje každou scénu. Redukuje šum, zvyšuje ostrost a rozpoznává tváře, objekty, text a pozadí, aby poskytoval přirozenější, detailnější a realističtější obraz. Navíc jeho vysoká obnovovací frekvence 144 Hz zajišťuje plynulý pohyb bez rozmazání, což je ideální pro rychlé hry a dynamický sportovní obsah.
Díky proprietární platformě smart TV webOS od společnosti LG umožňuje displej uživatelům snadno využívat LG Channels, bezplatnou službu streamované televize (FAST) společnosti LG podporovanou reklamami, stejně jako další obsah OTT a herní obsah. Navíc díky předplatnému LG Gallery+ mohou uživatelé vylepšit estetiku svých obytných prostor pomocí řady vizuálního obsahu a proměnit své domovy v personalizované výstavy se slavnými obrazy nebo herními ilustracemi. Displej také podporuje AirPlay 2 a Miracast, což umožňuje pohodlné sdílení obrazovky se zařízeními s operačními systémy iOS a Android.
LG MAGNIT Active Micro LED je vybaven technologií Dolby Vision, která poskytuje ohromující obraz s oslnivou škálou barev, ostřejším kontrastem a bohatšími detaily. Získal také certifikaci Color Consistency Wide Viewing od TÜV Rheinland, která podtrhuje jeho schopnost poskytovat jednotné barvy a široké pozorovací úhly, a to i u ultravelkých obrazovek.
Společnost LG navrhla MAGNIT Active Micro LED s ohledem na instalační prostředí i pohodlí uživatelů. Produkt byl certifikován pro elektromagnetickou kompatibilitu podle předpisů Federální komise pro komunikace pro rezidenční prostředí a získal certifikaci třídy 2 v testu hořlavosti provedeném Britskou institucí pro normalizaci, což potvrzuje jeho vhodnost pro použití v domácnostech a vnitřních prostorách.
Společnost LG plánuje tento produkt rozvinout do plně škálovatelného řešení pro video stěny, čímž dále posílí svou přítomnost na trhu B2B.
„Díky své impozantní velikosti, která pokrývá celou stěnu, realistickým barvám a ohromujícím detailům ve vysokém rozlišení, promění nový LG MAGNIT Active Micro LED váš domov v opravdové kino a poskytne vám bezkonkurenční filmový zážitek,“ řekl Park Hyoung-sei, prezident společnosti LG Media Entertainment Solution Company.
O společnosti LG Electronics, Inc.
LG Electronics je globální inovátor v oblasti technologií a spotřební elektroniky s působností v téměř každé zemi a mezinárodní pracovní silou více než 74 000 zaměstnanců. Čtyři divize LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution a Eco Solution – dosáhly v roce 2024 celosvětových příjmů přes 88 bilionů KRW. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, řešení pro vzduch, monitorů, automobilových komponentů a řešení, a její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní LG ThinQ jsou po celém světě známé. Nejnovější zprávy naleznete na www.LGnewsroom.com.
