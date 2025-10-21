We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Společnost LG představuje první 6K monitor na světě s rozhraním Thunderbolt™ 5 určený pro profesionální tvůrce
Monitor připravený na budoucnost pro profesionální editory videa a designéry, který nabízí rozlišení 6K, přesné barvy a vysokorychlostní konektivitu
Praha, 22. října 2025 — Společnost LG Electronics (LG) představuje UltraFine evo 6K (modelové označení 32U990A), první 6K monitor na světě s konektivitou Thunderbolt™ 5. Model 32U990A je první z nové modelové řady LG UltraFine evo.
Prémiový monitor s ultra vysokým rozlišením je speciálně navržen pro profesionální editory videa, grafické designéry a další tvůrce, kteří při náročných pracovních postupech zpracovávají datově intenzivní soubory. Díky kombinaci ultraostrého rozlišení 6K (6 144 × 3 456) s výjimečnou přesností barev a vysokorychlostní konektivitou, je možné pracovat rychleji a chytřeji.
Model 32U990A je vůbec první 6K displej s podporou Thunderbolt™ 5 a ihned získal ocenění CES 2025 Innovation Award a iF Design Award 2025. Značka UltraFine evo navazuje na tradici řady LG UltraFine, která zahrnuje 5K displeje optimalizované pro zařízení Mac. Novinka v nabídce LG monitorů posouvá laťku pro profesionální displeje ještě výš, jak jasně dokazuje vynikající výkon a působivé schopnosti tohoto prvního modelu.
Prémiový monitor LG je navržen tak, aby splňoval potřeby kreativních profesionálů, a poskytuje bezchybnou věrnost obrazu a jasnost textu na nové úrovni. Jeho 32palcový 6K HiDPI displej se může pochlubit hustotou pixelů 224 PPI, která zajišťuje ostřejší a čistší text a přesné vizuální detaily. 6K UltraFine evo je z výroby kalibrován pro konzistentní barevné podání s operačním systémem macOS. Pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB, což zajišťuje věrnou reprodukci digitálního obrazu pro úpravy videa a fotografií, včetně tiskové produkce. Je certifikován podle VESA DisplayHDR™ 600 a udržuje konzistentní jas a věrné barvy potřebné pro detailní grafiku a práci s videem. Kromě toho bude k dispozici režim Studio Mode* se třemi přednastavenými barevnými možnostmi pro zařízení Mac.
Model 32U990A s rozlišením 6K, navržený s ohledem na profesionální uživatele, nabízí 2,56krát více pixelů než monitor s rozlišením UHD 4K (3 840 × 2 160). Pokud jsou dva monitory 6K UltraFine evo nastaveny v duální konfiguraci, mohou uživatelé vytvořit obrovský pracovní prostor s téměř pětinásobnou plochou obrazovky oproti jednomu monitoru UHD 4K. Tato konfigurace více monitorů, která je výhodná zejména pro systémy založené na rozhraní Thunderbolt™, se snadno provádí pomocí řetězového zapojení, což dále zvyšuje efektivitu multitaskingu a optimalizuje digitální pracovní postupy.
Nový monitor také slouží jako profesionální rozbočovač s integrovaným přepínáním KVM a připojením více portů, což umožňuje plynulý provoz v systémech Mac i Windows. To tvůrcům umožňuje prohlížet mobilní obsah v optimálním formátu a současně pracovat na produkčních úkolech.
Kompatibilita s rozhraním Thunderbolt™ 5 zajišťuje snadnou integraci se zařízeními Mac a zároveň slouží jako vysokorychlostní rozbočovač pro SSD, eGPU a další periferní zařízení. Nabízí jednosměrný přenos dat až 120 Gb/s – třikrát rychlejší než Thunderbolt 4 – a podporuje renderování 4K v reálném čase a rychlý přenos 8K RAW video souborů, což činí model 32U990A ideálním pro video editaci a upscalingové pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Vizuálně působivý a výkonný monitor se čtyřstranným designem Virtually Borderless nabízí čistou, minimalistickou estetiku a pohlcující zážitek ze sledování. Ergonomické nastavení sklonu a otočení umožňuje pohodlné editování časově náročných zakázek a je ideální pro digitální obsah ve vertikálním formátu, jako jsou YouTube Shorts a Instagram Reels. Thunderbolt™ 5 navíc pomáhá snížit nepořádek v kabelech, udržuje pracovní prostory uklizené a umožňuje flexibilní konfigurace více monitorů.
„Vzhledem k tomu, že současní editoři videa často zvládají komplexní pracovní postupy zahrnující více projektů, je potřeba displejů s ultra vysokým rozlišením, přesnými barvami a rychlým připojením větší než kdy jindy,“ uvedl YS Lee, vedoucí IT obchodu ve společnosti LG Media Entertainment Solution Company, a dodal: „Nový UltraFine evo 6K, displej s nekompromisní kvalitou připravený na budoucnost, tuto potřebu více než splňuje. Pomáhá tak profesionálním tvůrcům pracovat rychleji, chytřeji a dosahovat těch nejlepších výsledků.“
Cena a dostupnost
Monitor LG UltraFine evo 6K (32U990A) bude od listopadu dostupný na českém trhu prostřednictvím internetového obchodu lg.cz a v síti prodejců a distributorů za doporučenou cenu 49 990 Kč.
* Dostupnost této funkce u vybraných prvních výrobních kusů může vyžadovat aktualizaci firmwaru prostřednictvím LG Switch.
O společnosti LG Electronics
Společnost LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách www.LGnewsroom.com.
