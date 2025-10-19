We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Electronics spouští ESG kampaň zaměřenou na vzdělávání v oblasti recyklace elektroodpadu
Do kampaně se zapojilo více než 4 200 dětí a studentů z celkem 423 vzdělávacích institucí
Praha, 20. října 2025 - Společnost LG Electronics od října 2024 naplno realizuje ESG kampaň, jejímž cílem je zvyšování povědomí o recyklaci elektroodpadu a podpora vzdělávání v této oblasti. LG Electronics vlastní podíl ve společnosti Asekol (pro recyklaci elektrozařízení), a ve vzájemné spolupráci v rámci projektu Recyklohraní jehož je Asekol partnerem, nastavilo hlavní téma kampaně: „Podpora vzdělávání v oblasti recyklace elektroodpadu“.
Kampaň je postavena na čtyřech aktivitách a zahrnuje nejen žáky základních škol (ZŠ), ale také speciální a praktické školy, mateřské školy, dětské domovy, střední odborné školy, sportovní školy (SŠG) a vybraná gymnázia. Během roku 2025 se do ESG aktivit LG zapojilo celkem 423 škol a institucí a přibližně 4 200 žáků a studentů.
1. Učení hrou: recyklace elektroodpadu
Lektoři z Recyklohraní navštívili ZŠ, Speciální základní školu a Praktickou školu, mateřské školy a dětské domovy, kde dětem přiblížili recyklaci zábavnou a interaktivní formou. LG Česko podpořilo náklady na vzdělávání formou daru. V únoru 2025 se zúčastnilo 13 institucí, 85 tříd a celkem 1 800 žáků.
2. Exkurze do recyklačního závodu
Žáci navštívili recyklační závod Enviropol v Jihlavě, který patří společnosti Asekol, a mohli na vlastní oči sledovat proces recyklace. Zúčastnily se školy různého typu: ZŠ, mateřské školy, SŠG a gymnázia. LG Česko pokrylo náklady na vzdělávání formou daru a při jedné z návštěv se k žákům připojili i zaměstnanci společnosti, kteří jim předali dárkové předměty. V období březen–červen 2025 se zapojilo 10 institucí, 22 tříd a celkem 400 žáků.
3. Výtvarná soutěž na téma recyklace elektroodpadu
Žáci základních škol tvořili ve skupinách kresby na téma „Life’s Good“ a recyklace, čímž si přirozeně osvojili propojení filozofie značky LG s odpovědným přístupem k životnímu prostředí. LG Česko financovalo organizaci soutěže a 29.–30. září proběhla první akce na ZŠ U Roháčových kasáren v Praze za účasti zaměstnanců LG. V září a říjnu 2025 se soutěže zúčastní přibližně 400 škol a 2 000 žáků.
4. Program bezplatného odvozu elektroodpadu a darů
Při objednávce nového spotřebiče na oficiálním eShopu LG.cz si mohou zákazníci objednat bezplatný odvoz starého zařízení k recyklaci. Za každý odvezený kus věnuje LG Česko částku 50 Kč (cca 2 EUR) na podporu vzdělávacích aktivit.
První tři aktivity jsou financovány formou fixních ročních darů, zatímco čtvrtá aktivita funguje jako flexibilní příspěvek v závislosti na množství odevzdaného elektroodpadu. Celkový odhad darovaných prostředků v roce 2025 činí přibližně 355 000 Kč (242 000 Kč fixní + 113 250 Kč flexibilní dary).
Marketingová manažerka LG Česko, JeongYun Zmrzlíková, k tomu uvedla: „Nechceme se omezovat pouze na prodej elektroniky, ale hledáme způsoby, jak propojit náš byznys s přínosem pro českou společnost. Tato ESG kampaň byla navržena tak, aby ukázala celý životní cyklus spotřebičů– od výroby a prodeje až po jejich sběr a recyklaci – a podpořila udržitelnost. Důležité bylo také to, že jsme mohli dětem a mladým lidem z různých typů vzdělávacích institucí přiblížit nejen principy recyklace, ale i filozofii značky LG, vyjádřenou jejím sloganem Life’s Good. Velkou radost nám přinesla i pozitivní zpětná vazba našich zaměstnanců, kteří se zapojili do výtvarné soutěže.“
„V roce 2026 plánujeme naše CSR a ESG aktivity dále rozšiřovat s jasným vědomím odpovědnosti jako globální prémiová společnost. Naším cílem je zapojit do vzdělávání o recyklaci ještě více dětí a mladých lidí a zároveň umožnit našim zaměstnancům aktivně se podílet a osvojit si poselství ‘Life’s Good, when we Do Good’.“
ESG kampaň představuje ukázkový příklad, jak LG Electronics současně naplňuje environmentální odpovědnost a společenský přínos, a je vnímána jako inspirativní ESG model, který má pozitivní dopad na budoucí generace.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=9qILcjxxIZ8
O společnosti LG Electronics
Společnost LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách www.LGnewsroom.com.
