We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
OLED televizory LG dominují nezávislému hodnocení dTest
Ocenění získalo 16 modelů OLED televizí značky LG
Praha, 13. října 2025 – Společnost LG Electronics (LG) s hrdostí oznamuje, že její modelové řady televizorů s technologií OLED opět obsadily přední pozice ve výsledcích nezávislého testování renomovaného spotřebitelského časopisu dTest. LG i letos potvrdilo svou dominanci v kategorii OLED televizorů.
Šestnáct oceněných modelů
V nabité konkurenci se LG podařilo získat prestižní ocenění pro celkem 16 modelů OLED televizorů. Značkou kvality dTest se označují pouze výrobky, které získaly v objektivním a nezávislém testování hodnocení 70 % a více, čímž se zařazují mezi nejlépe hodnocené produkty na trhu.
Nejlépe hodnocené modely
Nejlépe hodnocené modely v testu, který probíhal v srpnu 2025, jsou LG OLED65G54LW a LG OLED65G56LS. Oba tyto špičkové televizory získaly vynikající hodnocení 78 % a pevně se usadily v čele žebříčku. Televizor LG OLED65G56LS je v podstatě technicky identický model s LG OLED65G54LW, který se liší primárně v dodávaném příslušenství a jeho zaměření na trhu. Oba modely patří do prémiové řady G5 (Gallery) z roku 2025, která se pyšní nejvyšší obrazovou a herní specifikací.
Televize LG OLED65G54LW je špičkový 65palcový (165 cm) model z řady OLED evo G5 pro rok 2025, zaměřený na maximalizaci obrazové kvality a herního výkonu. Vyznačuje se prémiovým "Gallery" designem, který umožňuje ultra tenkou instalaci těsně u zdi (montáž na stěnu je součástí balení, stojan je volitelný).
Dále byly oceněny modely řady B5 a C5.
Televizor LG řady OLED C5 je v roce 2025 považován za ideální volbu mezi cenou a výkonem ve světě OLED. Jeho základ tvoří vylepšený 4K OLED evo panel, který je poháněn procesorem α9 AI Processor 4K Gen8, zaručuje dokonale syté barvy, bezchybnou černou a vysoký kontrast. Díky technologii Brightness Booster dosahuje C5 velmi dobrého jasu, který zajišťuje skvělý zážitek ve většině domácích podmínek. Pro hráče nabízí C5 špičkové specifikace, včetně čtyř HDMI 2.1 portů s podporou VRR až 144Hz, G-Sync a FreeSync Premium a prakticky okamžitou odezvu. Televizor běží na nejnovějším chytrém systému webOS 25 a je plně kompatibilní s formáty Dolby Vision a Dolby Atmos. Standardně je dodáván se stojanem.
Řada LG OLED B představuje vstupní bránu do světa LG OLED televizorů. Je navržena tak, aby nabídla základní přednosti technologie OLED – dokonalou černou, nekonečný kontrast a široké pozorovací úhly – za nejdostupnější cenu. Tyto televizory vždy využívají 4K OLED panel, ale obvykle jsou osazeny o generaci starším a méně výkonným AI procesorem (např. α7 nebo předchozí α9) ve srovnání s modely C a G z téhož roku. Tato úprava procesoru je hlavním kompromisem, který snižuje náklady, ale přesto zajišťuje vynikající zpracování obrazu a plynulé fungování chytré platformy webOS. Řada B si zachovává klíčové herní funkce, což z ní činí cenově dostupnou volbu pro hráče. Typicky nabízí alespoň dva porty HDMI 2.1 s plnou podporou funkcí, jako je VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium, s rychlou odezvou pod 0,1ms. Stejně jako vyšší řady, i B-Series plně podporuje Dolby Vision a Dolby Atmos.
Testované modely LG jsou již k dispozici u vybraných prodejců a na LG.cz.
https://www.lg.com/cz/promotions/dtest-oceneni-tv-av/
Více informací o výsledcích testování naleznete na stránkách dTestu.
https://www.dtest.cz/testy-vyrobku-1215/televizory-od-2024
# # #
O společnosti LG Electronics
Společnost LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách www.LGnewsroom.com.
- PŘEDCHOZÍ
/content/lge/cz/cs/o-lg/tiskove-centrum/oled-televizory-LG-v-dtestuisCopied
paste